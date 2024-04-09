Школьник до крови избил ребенка в Свердловской области

Теперь пострадавший первоклассник боится ходить на уроки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис пришел домой после школы в синяках, ссадинах и крови (архивное фото) Фото:

Семилетний Денис К. из Березовского (Свердловская область) боится ходить в школу №2 после того, как его до крови избил сверстник. Мама пострадавшего мальчика Светлана выяснила, что ее сын месяцами подвергался издевательствам со стороны одноклассника Тимофея М. Женщина обратилась за помощью к директору школы — чтобы разрешить конфликт, но никакой реакции якобы не дождалась.

«Денис — добрый и веселый парень. Он ничем не отличается от своих сверстников, разве что повышенной чувствительностью, — описала сына Светлана в разговоре с URA.RU. — Мальчик он не конфликтный, не задира. Может, немного неусидчивый, но думаю, что все мальчики в семь лет такие. В целом сын любит ходить в школу».

На щеках у первоклассника были ссадины
На щеках у первоклассника были ссадины

Несколько месяцев назад Светлана заметила изменения в поведении сына: он стал избегать разговоров про школу. «Несколько раз я пыталась с Денисом поговорить, но он отмахивался. На любой вопрос о школе он отвечал односложно. Жалоб при этом не было». Светлана изначально связывала перемены с утомлением Дениса от учебы.

Но 19 марта первоклассник вернулся домой с синяками и следами крови на одежде. «Когда я начала его расспрашивать, он признался, что его избил одноклассник Тимофей». Светлана тут же написала директору школы Светлане Колпаковой в WhatsApp, требуя разобраться в инциденте (переписка имеется в распоряжении редакции). Однако от руководства учебного заведения ответа не последовало.

У Дениса была кровь на одежде
У Дениса была кровь на одежде

Светлана убеждена, что столкнулась с нежеланием школьных начальников бороться с буллингом. После того, как директор школы проигнорировала ее обращения, женщина попыталась найти поддержку у профильного специалиста. Но социальный педагог якобы дала понять: все, что происходит за пределами школы (а избиение случилось на улице), ее не касается. Это вызвало у Светланы еще большее недоумение. «Ответственность с себя полностью сняли и вообще посоветовали мне встречать ребенка из школы! Такого безразличия я не ожидала», — возмутилась свердловчанка.

«Сын мне рассказал, что Тимофей издевается над ним давно, — добавила Светлана. — Вот уже несколько месяцев обижает. В день избиения после уроков дети пошли в киоск, который находится на территории школы, и там Тимофей начал толкаться и хватать Дениса за портфель, а потом толкнул его на землю. Между мальчиками произошла драка, но Денис не смог отбиться».

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Директор школы организовала встречу между родителями учеников Тимофея и Дениса после инцидента, но Светлана прийти не смогла: «Мне пришлось ехать за старшей дочерью в другой город. Я одна поднимаю троих детей, и не всегда везде успеваю». Она опасается, что неучастие в беседе может привести к тому, что администрация школы попытается возложить ответственность за конфликт на нее.

При этом позже мама Тимофея Елена написала Светлане в WhatsApp. «Елена извинилась перед мной за агрессивное поведение своего сына и пообещала провести серьезный разговор с ребенком. Я надеялась, что с Тимофеем дома поговорят, и он перестанет поколачивать Дениса. Но, увы, ничего не изменилось. Через пару дней сын сказал, что Тимофей обещал ему „пробить печень“, а еще дважды кулаком ударил Дениса по руке», — посетовала мама избитого ребенка.

Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва
Елена писала директору в мессенджере, но ответа не получила
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то же время Елена сказала корреспонденту, что конфликт между ее сыном и Денисом успешно разрешен: «Обсуждать своих детей и чужих я не буду. Единственное могу сказать, что в ситуации разобрались».

URA.RU также обратилось к директору школы Светлане Колпаковой. На звонок журналиста и сообщение в мессенджере она пока не ответила. В учебное заведение направлен официальный запрос.

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Семилетний Денис К. из Березовского (Свердловская область) боится ходить в школу №2 после того, как его до крови избил сверстник. Мама пострадавшего мальчика Светлана выяснила, что ее сын месяцами подвергался издевательствам со стороны одноклассника Тимофея М. Женщина обратилась за помощью к директору школы — чтобы разрешить конфликт, но никакой реакции якобы не дождалась. «Денис — добрый и веселый парень. Он ничем не отличается от своих сверстников, разве что повышенной чувствительностью, — описала сына Светлана в разговоре с URA.RU. — Мальчик он не конфликтный, не задира. Может, немного неусидчивый, но думаю, что все мальчики в семь лет такие. В целом сын любит ходить в школу». Несколько месяцев назад Светлана заметила изменения в поведении сына: он стал избегать разговоров про школу. «Несколько раз я пыталась с Денисом поговорить, но он отмахивался. На любой вопрос о школе он отвечал односложно. Жалоб при этом не было». Светлана изначально связывала перемены с утомлением Дениса от учебы. Но 19 марта первоклассник вернулся домой с синяками и следами крови на одежде. «Когда я начала его расспрашивать, он признался, что его избил одноклассник Тимофей». Светлана тут же написала директору школы Светлане Колпаковой в WhatsApp, требуя разобраться в инциденте (переписка имеется в распоряжении редакции). Однако от руководства учебного заведения ответа не последовало. Светлана убеждена, что столкнулась с нежеланием школьных начальников бороться с буллингом. После того, как директор школы проигнорировала ее обращения, женщина попыталась найти поддержку у профильного специалиста. Но социальный педагог якобы дала понять: все, что происходит за пределами школы (а избиение случилось на улице), ее не касается. Это вызвало у Светланы еще большее недоумение. «Ответственность с себя полностью сняли и вообще посоветовали мне встречать ребенка из школы! Такого безразличия я не ожидала», — возмутилась свердловчанка. «Сын мне рассказал, что Тимофей издевается над ним давно, — добавила Светлана. — Вот уже несколько месяцев обижает. В день избиения после уроков дети пошли в киоск, который находится на территории школы, и там Тимофей начал толкаться и хватать Дениса за портфель, а потом толкнул его на землю. Между мальчиками произошла драка, но Денис не смог отбиться». Директор школы организовала встречу между родителями учеников Тимофея и Дениса после инцидента, но Светлана прийти не смогла: «Мне пришлось ехать за старшей дочерью в другой город. Я одна поднимаю троих детей, и не всегда везде успеваю». Она опасается, что неучастие в беседе может привести к тому, что администрация школы попытается возложить ответственность за конфликт на нее. При этом позже мама Тимофея Елена написала Светлане в WhatsApp. «Елена извинилась перед мной за агрессивное поведение своего сына и пообещала провести серьезный разговор с ребенком. Я надеялась, что с Тимофеем дома поговорят, и он перестанет поколачивать Дениса. Но, увы, ничего не изменилось. Через пару дней сын сказал, что Тимофей обещал ему „пробить печень“, а еще дважды кулаком ударил Дениса по руке», — посетовала мама избитого ребенка. В то же время Елена сказала корреспонденту, что конфликт между ее сыном и Денисом успешно разрешен: «Обсуждать своих детей и чужих я не буду. Единственное могу сказать, что в ситуации разобрались». URA.RU также обратилось к директору школы Светлане Колпаковой. На звонок журналиста и сообщение в мессенджере она пока не ответила. В учебное заведение направлен официальный запрос.
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