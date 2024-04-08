Свердловский школьник рассказал, как семь подростков избили его из-за длинных волос. Видео

Школьнику, избитому из-за прически в Каменске-Уральском, угрожали оружием

09 апреля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

На парня напали из-за спины и били его всемером (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьнику из Каменска-Уральского (Свердловская область), которого сверстники избили из-за длинных волос, также угрожали огнестрельным оружием. Об этом 15-летний юноша рассказал на видео своему юристу Сергею Барсукову. «Я возвращался домой, и за мной пошли семеро человек. Они меня преследовали, я решил побежать. Побежал, сильно выдохся, остановился, поворачиваюсь, и меня сразу ударили. Я упал, и меня начали запинывать ногами, навели на меня огнестрельное оружие. Они это снимали на камеру и выложили в telegram-канал», — рассказал парень, который является сиротой. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа. Он сам добрался до дома, где бабушка вызвала внуку скорую помощь. Позже школьнику пришлось сделать операцию на носу. Как сообщало URA.RU, причиной нападения на юношу стали его волосы до плеч. Юрист Сергей Барсуков написал заявления в прокуратуру, полицию и следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело. Также юрист готовит документы в минздрав и минобрнауки, чтобы там дали правовую оценку бездействию врачей и учителей. По данным Барсукова, медики и учителя не предоставили оперативно стражам порядка информацию о нападении на несовершеннолетнего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьнику из Каменска-Уральского (Свердловская область), которого сверстники избили из-за длинных волос, также угрожали огнестрельным оружием. Об этом 15-летний юноша рассказал на видео своему юристу Сергею Барсукову. «Я возвращался домой, и за мной пошли семеро человек. Они меня преследовали, я решил побежать. Побежал, сильно выдохся, остановился, поворачиваюсь, и меня сразу ударили. Я упал, и меня начали запинывать ногами, навели на меня огнестрельное оружие. Они это снимали на камеру и выложили в telegram-канал», — рассказал парень, который является сиротой. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа. Он сам добрался до дома, где бабушка вызвала внуку скорую помощь. Позже школьнику пришлось сделать операцию на носу. Как сообщало URA.RU, причиной нападения на юношу стали его волосы до плеч. Юрист Сергей Барсуков написал заявления в прокуратуру, полицию и следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело. Также юрист готовит документы в минздрав и минобрнауки, чтобы там дали правовую оценку бездействию врачей и учителей. По данным Барсукова, медики и учителя не предоставили оперативно стражам порядка информацию о нападении на несовершеннолетнего.