«Нельзя ждать сложа руки»: курганцы сплотились для защиты города

Жители Бульвара Солнечный помогают укреплять дамбу от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Бульвара Солнечный в Кургане присоединились к работе по укреплению дамбы, которую проводят сотрудники МЧС, работники заводов, чиновники и волонтеры. Курганцы разных возрастов пришли на помощь специалистам, чтобы спасти свои дома от большой воды, передает корреспондент URA.RU. Трудятся пенсионеры, взрослые и дети. Добровольцев подбадривают сотрудники местного детского парка развлечений, угощая горячим чаем и хот-догами.

На подходе к набережной бульвара Солнечный сегодня многолюдно. Кипит работа по укреплению дамбы. Наряду с крепкими мужчинами в форме трудятся женщины, пенсионерки, помогают и дети. Многие жители домов бульвара, узнав об угрозе наводнения, начали предлагать посильную помощь. Пенсионерка Татьяна Миликова рассказывает, что люди самоорганизовались очень быстро благодаря чатам.

К сотрудникам МЧС, администрации города и волонтерам предприятий Кургана вышли на помощь жители многоквартирных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Два дня назад к нам приходили волонтеры, сообщили, что есть серьезные риски затопления. Мы сами организовались. Написали в чаты — у каждого дома есть свой чат. Написали, какую посильную работу мы можем сделать. Я сначала завязывала мешки, но не могу в наклон работать. Теперь разворачиваю мешки — они новые, их трудно раскрыть. Посильную работу делаем», — говорит Миликова. Она председатель правления дома №15. Ей помогают соседки пенсионного возраста. Все женщины надеются, что защита поможет от разгула стихии.

Для желающих помочь есть свободный инвентарь. Для детей и подростков нашлись небольшие лопаты, они также помогают взрослым с мешками. Волонтеры заполняют мешки глиной и укладывают на дамбу.

Работа по укреплению защиты от паводка продолжается в разных районах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поддержать людей пришли сотрудники детского парка развлечений «Лунапарк», который находится на бульваре. «Мы хотели поддержать ребят, которые помогают спастись от этой беды — наводнения. Угощаем работников чем можем: чай-кофе, хот-доги, пицца», — рассказала администратор парка Александра. Волонтерам, которые не первый день укрепляют дамбу Кургана в разных местах, приятно такое внимание и помощь местных жителей. «Перед угрозой самого масштабного наводнения нельзя просто ждать сложа руки. Есть еще время принять меры, а мы можем в этом помочь», — говорит житель бульвара Солнечный. Мужчина присоединился к волонтерам после основной работы. Он считает, что свой вклад в защиту города от стихии должен сделать каждый горожанин.

Не смогли остаться в стороне и студенты и преподаватели колледжа культуры. Они дружно вышли на укрепление дамбы. Работая, парни пели казачью песню «Когда мы были на войне…»

В Кургане продолжается превентивная эвакуация жителей с территорий, которые могут быть затоплены. Покинуть дома просят жителей микрорайонов: Глинки, Челноково, Храпово, Затобольный, Смолино, а также СНТ, расположенных за Кировским мостом.