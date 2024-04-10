«Ездили на БТР в магазин»: воспоминания о жутком потопе в 1994

Жители микрорайона Вороновка в Кургане готовятся к новому наводнению. Видео

11 апреля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Жители Восточного передвигались по воде на БТР Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курган шестые сутки готовится к приходу большой воды. Укрепляется дамба, строятся баррикады из мешков с песком, идет эвакуация людей. Последний раз масштабное наводнение неожиданно застало горожан в 1994 году. Тогда многим жителям частного сектора пришлось пережидать стихию на крышах своих домов. О том, как жители поселка Вороновка переживали прошлое бедствие, и как готовятся к новому потопу — в репортаже URA.RU. Жители Вороновки не боятся нового потопа Жительница Кургана готова к во второму наводнению в ее жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Татьяна Анатольевна — коренная жительница микрорайона Вороновка. Здесь родилась и выросла. Пережила одно из самых больших наводнений региона, когда в 1994 году Курган на месяц затопило водой. Тогда женщина со своей семьей жила по улице Гагарина. «Вода пришла для нас неожиданно. Хлынуло и мы остались жить в доме, который находился на островке. Все было затоплено. Ездили на БТР в район кинотеатра „Мир“, чтобы сходить в магазин за продуктами. Потом на бронетехнике обратно возвращались домой. Вода стояла у нас две недели», — рассказала жительница Кургана. Статья по теме «Потом уплотнят катками»: как строят километры дамбы в Кургане По ее словам, сейчас город намного лучше готов к наводнению. Признается, что в 90-х их никто не предупреждал о приближении большой воды, как это делают сегодняшние власти. «Ситуация кардинально иная. Постоянно работают сирены, раздают листовки с предупреждениями об эвакуации, по интернету оповещают. Делают насыпную дамбу для нашей защиты. Готовность очень хорошая», — отметила Татьяна Анатольевна. — Мы готовы к приходу воды. Поднимаем имущество на крышу, что-то вывозим. Если будет топить, то поедем к родственникам», — добавила женщина. «Эвакуироваться не буду 100%. У меня дома кошки и собаки, я их не брошу», — говорит другой житель Вороновки Вячеслав Владимирович. По прогнозам МЧС поселку Вороновка, грозит затопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Он живет в Вороновке вместе с женой и детьми. Для него это тоже не первое наводнение в жизни. Мужчина пережил потопы, не покидая свой дом, в 70-х и 90-х годах. Вспоминает, что в 1994 году вода неожиданно хлынула ночью и затопила весь поселок — поленницы поплыли по улицам словно белые лебеди. Честно признается, что эвакуироваться не будет и сейчас. «Я никуда уезжать из дома не буду. В 1994 году уже на крыше сидел. У меня здесь собаки и кошки, не могу их бросить. Будем с ними все вместе на чердаке пережидать стихию», — рассказал журналисту житель поселка. На то, что прогнозируют большой уровень воды в Тоболе до 14 метров, отвечает: в 94-м тоже обещали больше, а было только 10 метров. Мужчина уверен, что в случае прихода воды сможет как и в прошлый раз укрыться на крыше. Никакого страха перед потопом у мужчины нет. «Люди такого характера, что не спешат покидать свои дома», — объясняет местная жительница. Новость по теме «В 1994 Тобол поднимался по 45 см в сутки»: хронология сильнейшего наводнения в Кургане Елена Павловна в 1994 году в Вороновке не жила. В поселке жили ее родители. Тогда их дом наполовину затопило водой. «Родители сидели на крыше, никто не уезжал. У кого-то вода заходила только в погреба, даже до пола не доставала. Если нас все-таки будет топить, то собираемся уезжать», — рассказала жительница Кургана. По ее словам, сейчас переживать потоп в домах будет сложнее. «Если раньше у всех были печки, можно было греться и готовить. То сейчас их нет, а в случае наводнения газ и электричество придется отключать», — отметила женщина. По словам горожанки, местные жители также неохотно стремятся покидать свои дома, потому что опасаются мародерства. «Они уже ходят кучами и присматриваются, где кто уже уехал, чтобы пойти воровать. Поэтому люди боятся за свое имущество, особенно те, кому некуда его вывозить, а остаться в домах страшно из-за потопа», — добавила Елена Петровна. Власти Кургана ранее заявляли, что дома эвакуированных жителей будет патрулировать полиция. По данным на 11 апреля, уровень реки Тобол 383 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые жители Вороновки надеются, что дамба сможет максимально сдержать воду и затопление не будет критическим для поселка. «Если даже будет 12 метров, я думаю дамба из них метров десять точно удержит. Оставшиеся два метра эти словно капля в море для нас. Вода растечется и останется где-то 50 см. Это мало. Стараюсь не накручивать себя, не поднимать себе давление», — рассказала горожанка. Женщина отметила, что они еще никуда не эвакуировались. Каждое утро в шесть часов ходит лично измерять уровень воды. В Кургане большую воду ожидает в ближайшие несколько дней. По прогнозам, ориентировочно ее уровень может достичь отметки 11 метров и выше. В микрорайонах города активно идет превентивная эвакуации жителей из зон, которым грозит затопление. Для граждан развернуты пункты временного размещения. Добровольцы, волонтеры, сотрудники МЧС, бюджетники и простые горожане круглосуточно укрепляют дамбу на набережной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курган шестые сутки готовится к приходу большой воды. Укрепляется дамба, строятся баррикады из мешков с песком, идет эвакуация людей. Последний раз масштабное наводнение неожиданно застало горожан в 1994 году. Тогда многим жителям частного сектора пришлось пережидать стихию на крышах своих домов. О том, как жители поселка Вороновка переживали прошлое бедствие, и как готовятся к новому потопу — в репортаже URA.RU. Жители Вороновки не боятся нового потопа Татьяна Анатольевна — коренная жительница микрорайона Вороновка. Здесь родилась и выросла. Пережила одно из самых больших наводнений региона, когда в 1994 году Курган на месяц затопило водой. Тогда женщина со своей семьей жила по улице Гагарина. «Вода пришла для нас неожиданно. Хлынуло и мы остались жить в доме, который находился на островке. Все было затоплено. Ездили на БТР в район кинотеатра „Мир“, чтобы сходить в магазин за продуктами. Потом на бронетехнике обратно возвращались домой. Вода стояла у нас две недели», — рассказала жительница Кургана. По ее словам, сейчас город намного лучше готов к наводнению. Признается, что в 90-х их никто не предупреждал о приближении большой воды, как это делают сегодняшние власти. «Ситуация кардинально иная. Постоянно работают сирены, раздают листовки с предупреждениями об эвакуации, по интернету оповещают. Делают насыпную дамбу для нашей защиты. Готовность очень хорошая», — отметила Татьяна Анатольевна. — Мы готовы к приходу воды. Поднимаем имущество на крышу, что-то вывозим. Если будет топить, то поедем к родственникам», — добавила женщина. Он живет в Вороновке вместе с женой и детьми. Для него это тоже не первое наводнение в жизни. Мужчина пережил потопы, не покидая свой дом, в 70-х и 90-х годах. Вспоминает, что в 1994 году вода неожиданно хлынула ночью и затопила весь поселок — поленницы поплыли по улицам словно белые лебеди. Честно признается, что эвакуироваться не будет и сейчас. «Я никуда уезжать из дома не буду. В 1994 году уже на крыше сидел. У меня здесь собаки и кошки, не могу их бросить. Будем с ними все вместе на чердаке пережидать стихию», — рассказал журналисту житель поселка. На то, что прогнозируют большой уровень воды в Тоболе до 14 метров, отвечает: в 94-м тоже обещали больше, а было только 10 метров. Мужчина уверен, что в случае прихода воды сможет как и в прошлый раз укрыться на крыше. Никакого страха перед потопом у мужчины нет. Елена Павловна в 1994 году в Вороновке не жила. В поселке жили ее родители. Тогда их дом наполовину затопило водой. «Родители сидели на крыше, никто не уезжал. У кого-то вода заходила только в погреба, даже до пола не доставала. Если нас все-таки будет топить, то собираемся уезжать», — рассказала жительница Кургана. По ее словам, сейчас переживать потоп в домах будет сложнее. «Если раньше у всех были печки, можно было греться и готовить. То сейчас их нет, а в случае наводнения газ и электричество придется отключать», — отметила женщина. По словам горожанки, местные жители также неохотно стремятся покидать свои дома, потому что опасаются мародерства. «Они уже ходят кучами и присматриваются, где кто уже уехал, чтобы пойти воровать. Поэтому люди боятся за свое имущество, особенно те, кому некуда его вывозить, а остаться в домах страшно из-за потопа», — добавила Елена Петровна. Власти Кургана ранее заявляли, что дома эвакуированных жителей будет патрулировать полиция. Некоторые жители Вороновки надеются, что дамба сможет максимально сдержать воду и затопление не будет критическим для поселка. «Если даже будет 12 метров, я думаю дамба из них метров десять точно удержит. Оставшиеся два метра эти словно капля в море для нас. Вода растечется и останется где-то 50 см. Это мало. Стараюсь не накручивать себя, не поднимать себе давление», — рассказала горожанка. Женщина отметила, что они еще никуда не эвакуировались. Каждое утро в шесть часов ходит лично измерять уровень воды. В Кургане большую воду ожидает в ближайшие несколько дней. По прогнозам, ориентировочно ее уровень может достичь отметки 11 метров и выше. В микрорайонах города активно идет превентивная эвакуации жителей из зон, которым грозит затопление. Для граждан развернуты пункты временного размещения. Добровольцы, волонтеры, сотрудники МЧС, бюджетники и простые горожане круглосуточно укрепляют дамбу на набережной.