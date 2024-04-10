10 апреля 2024

«Ездили на БТР в магазин»: воспоминания о жутком потопе в 1994

Жители микрорайона Вороновка в Кургане готовятся к новому наводнению. Видео

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Курган шестые сутки готовится к приходу большой воды. Укрепляется дамба, строятся баррикады из мешков с песком, идет эвакуация людей. Последний раз масштабное наводнение неожиданно застало горожан в 1994 году. Тогда многим жителям частного сектора пришлось пережидать стихию на крышах своих домов. О том, как жители поселка Вороновка переживали прошлое бедствие, и как готовятся к новому потопу — в репортаже URA.RU.

Жители Вороновки не боятся нового потопа

Жительница Кургана готова к во второму наводнению в ее жизни
Жительница Кургана готова к во второму наводнению в ее жизни
Фото:

Татьяна Анатольевна — коренная жительница микрорайона Вороновка. Здесь родилась и выросла. Пережила одно из самых больших наводнений региона, когда в 1994 году Курган на месяц затопило водой. Тогда женщина со своей семьей жила по улице Гагарина. «Вода пришла для нас неожиданно. Хлынуло и мы остались жить в доме, который находился на островке. Все было затоплено. Ездили на БТР в район кинотеатра „Мир“, чтобы сходить в магазин за продуктами. Потом на бронетехнике обратно возвращались домой. Вода стояла у нас две недели», — рассказала жительница Кургана.

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По ее словам, сейчас город намного лучше готов к наводнению. Признается, что в 90-х их никто не предупреждал о приближении большой воды, как это делают сегодняшние власти. «Ситуация кардинально иная. Постоянно работают сирены, раздают листовки с предупреждениями об эвакуации, по интернету оповещают. Делают насыпную дамбу для нашей защиты. Готовность очень хорошая», — отметила Татьяна Анатольевна. — Мы готовы к приходу воды. Поднимаем имущество на крышу, что-то вывозим. Если будет топить, то поедем к родственникам», — добавила женщина.

«Эвакуироваться не буду 100%. У меня дома кошки и собаки, я их не брошу», — говорит другой житель Вороновки Вячеслав Владимирович.
Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган
По прогнозам МЧС поселку Вороновка, грозит затопление
Фото:

Он живет в Вороновке вместе с женой и детьми. Для него это тоже не первое наводнение в жизни. Мужчина пережил потопы, не покидая свой дом, в 70-х и 90-х годах. Вспоминает, что в 1994 году вода неожиданно хлынула ночью и затопила весь поселок — поленницы поплыли по улицам словно белые лебеди. Честно признается, что эвакуироваться не будет и сейчас. «Я никуда уезжать из дома не буду. В 1994 году уже на крыше сидел. У меня здесь собаки и кошки, не могу их бросить. Будем с ними все вместе на чердаке пережидать стихию», — рассказал журналисту житель поселка.

На то, что прогнозируют большой уровень воды в Тоболе до 14 метров, отвечает: в 94-м тоже обещали больше, а было только 10 метров. Мужчина уверен, что в случае прихода воды сможет как и в прошлый раз укрыться на крыше. Никакого страха перед потопом у мужчины нет.

«Люди такого характера, что не спешат покидать свои дома», — объясняет местная жительница.
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Елена Павловна в 1994 году в Вороновке не жила. В поселке жили ее родители. Тогда их дом наполовину затопило водой. «Родители сидели на крыше, никто не уезжал. У кого-то вода заходила только в погреба, даже до пола не доставала. Если нас все-таки будет топить, то собираемся уезжать», — рассказала жительница Кургана. По ее словам, сейчас переживать потоп в домах будет сложнее. «Если раньше у всех были печки, можно было греться и готовить. То сейчас их нет, а в случае наводнения газ и электричество придется отключать», — отметила женщина.

По словам горожанки, местные жители также неохотно стремятся покидать свои дома, потому что опасаются мародерства. «Они уже ходят кучами и присматриваются, где кто уже уехал, чтобы пойти воровать. Поэтому люди боятся за свое имущество, особенно те, кому некуда его вывозить, а остаться в домах страшно из-за потопа», — добавила Елена Петровна. Власти Кургана ранее заявляли, что дома эвакуированных жителей будет патрулировать полиция.

Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган
По данным на 11 апреля, уровень реки Тобол 383 см
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители Вороновки надеются, что дамба сможет максимально сдержать воду и затопление не будет критическим для поселка. «Если даже будет 12 метров, я думаю дамба из них метров десять точно удержит. Оставшиеся два метра эти словно капля в море для нас. Вода растечется и останется где-то 50 см. Это мало. Стараюсь не накручивать себя, не поднимать себе давление», — рассказала горожанка. Женщина отметила, что они еще никуда не эвакуировались. Каждое утро в шесть часов ходит лично измерять уровень воды.

В Кургане большую воду ожидает в ближайшие несколько дней. По прогнозам, ориентировочно ее уровень может достичь отметки 11 метров и выше. В микрорайонах города активно идет превентивная эвакуации жителей из зон, которым грозит затопление. Для граждан развернуты пункты временного размещения. Добровольцы, волонтеры, сотрудники МЧС, бюджетники и простые горожане круглосуточно укрепляют дамбу на набережной.

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Курган шестые сутки готовится к приходу большой воды. Укрепляется дамба, строятся баррикады из мешков с песком, идет эвакуация людей. Последний раз масштабное наводнение неожиданно застало горожан в 1994 году. Тогда многим жителям частного сектора пришлось пережидать стихию на крышах своих домов. О том, как жители поселка Вороновка переживали прошлое бедствие, и как готовятся к новому потопу — в репортаже URA.RU. Жители Вороновки не боятся нового потопа Татьяна Анатольевна — коренная жительница микрорайона Вороновка. Здесь родилась и выросла. Пережила одно из самых больших наводнений региона, когда в 1994 году Курган на месяц затопило водой. Тогда женщина со своей семьей жила по улице Гагарина. «Вода пришла для нас неожиданно. Хлынуло и мы остались жить в доме, который находился на островке. Все было затоплено. Ездили на БТР в район кинотеатра „Мир“, чтобы сходить в магазин за продуктами. Потом на бронетехнике обратно возвращались домой. Вода стояла у нас две недели», — рассказала жительница Кургана. По ее словам, сейчас город намного лучше готов к наводнению. Признается, что в 90-х их никто не предупреждал о приближении большой воды, как это делают сегодняшние власти. «Ситуация кардинально иная. Постоянно работают сирены, раздают листовки с предупреждениями об эвакуации, по интернету оповещают. Делают насыпную дамбу для нашей защиты. Готовность очень хорошая», — отметила Татьяна Анатольевна. — Мы готовы к приходу воды. Поднимаем имущество на крышу, что-то вывозим. Если будет топить, то поедем к родственникам», — добавила женщина. Он живет в Вороновке вместе с женой и детьми. Для него это тоже не первое наводнение в жизни. Мужчина пережил потопы, не покидая свой дом, в 70-х и 90-х годах. Вспоминает, что в 1994 году вода неожиданно хлынула ночью и затопила весь поселок — поленницы поплыли по улицам словно белые лебеди. Честно признается, что эвакуироваться не будет и сейчас. «Я никуда уезжать из дома не буду. В 1994 году уже на крыше сидел. У меня здесь собаки и кошки, не могу их бросить. Будем с ними все вместе на чердаке пережидать стихию», — рассказал журналисту житель поселка. На то, что прогнозируют большой уровень воды в Тоболе до 14 метров, отвечает: в 94-м тоже обещали больше, а было только 10 метров. Мужчина уверен, что в случае прихода воды сможет как и в прошлый раз укрыться на крыше. Никакого страха перед потопом у мужчины нет. Елена Павловна в 1994 году в Вороновке не жила. В поселке жили ее родители. Тогда их дом наполовину затопило водой. «Родители сидели на крыше, никто не уезжал. У кого-то вода заходила только в погреба, даже до пола не доставала. Если нас все-таки будет топить, то собираемся уезжать», — рассказала жительница Кургана. По ее словам, сейчас переживать потоп в домах будет сложнее. «Если раньше у всех были печки, можно было греться и готовить. То сейчас их нет, а в случае наводнения газ и электричество придется отключать», — отметила женщина. По словам горожанки, местные жители также неохотно стремятся покидать свои дома, потому что опасаются мародерства. «Они уже ходят кучами и присматриваются, где кто уже уехал, чтобы пойти воровать. Поэтому люди боятся за свое имущество, особенно те, кому некуда его вывозить, а остаться в домах страшно из-за потопа», — добавила Елена Петровна. Власти Кургана ранее заявляли, что дома эвакуированных жителей будет патрулировать полиция. Некоторые жители Вороновки надеются, что дамба сможет максимально сдержать воду и затопление не будет критическим для поселка. «Если даже будет 12 метров, я думаю дамба из них метров десять точно удержит. Оставшиеся два метра эти словно капля в море для нас. Вода растечется и останется где-то 50 см. Это мало. Стараюсь не накручивать себя, не поднимать себе давление», — рассказала горожанка. Женщина отметила, что они еще никуда не эвакуировались. Каждое утро в шесть часов ходит лично измерять уровень воды. В Кургане большую воду ожидает в ближайшие несколько дней. По прогнозам, ориентировочно ее уровень может достичь отметки 11 метров и выше. В микрорайонах города активно идет превентивная эвакуации жителей из зон, которым грозит затопление. Для граждан развернуты пункты временного размещения. Добровольцы, волонтеры, сотрудники МЧС, бюджетники и простые горожане круглосуточно укрепляют дамбу на набережной.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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