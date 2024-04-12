Путин и Лукашенко углубляются в космическую программу

Белорусы обещают внести свой вклад в новую орбитальную станцию

12 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ждет технической поддержки в строительстве новой орбитальной станции от белорусского лидера Александра Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Беларусь будут вместе не только защищать границы, но и осваивать космическое пространство. Эксперты говорят, что собственная ракетно-космическая промышленность и космодром в РБ вряд ли появятся, а производить отдельные компоненты для новой орбитальной станции там могут — компетенции сохранились с советских времен. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Кремле 12 апреля заверили космонавтов, что программа не остановится и будет набирать обороты. Первого космонавта независимой Белоруссии Марину Василевскую и уроженца Белоруссии, командира 21-й экспедиции на МКС Олега Новицкого президенты встречали в представительском кабинете Кремля. «День космонавтики — это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения — всех республик бывшего СССР, — начал разговор Путин. — Тогда мы вместе очень многое сделали. Сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу». За одним столом с президентами сегодня сидели два героя — Герой России Олег Новицкий и Герой Белоруссии, первая женщина-космонавт независимой республики Марина Василевская Фото: Гавриил Григоров/ТАСС По словам российского лидера, «без космоса невозможно эффективно решить ни одной задачи на земле». «Это и повышение обороноспособности, и современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение. В общем, куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям, — отметил Путин. — Тема важная, мы уделяем и будем уделять ей необходимое внимание. Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть». Путин напомнил, что накануне с космодрома Восточный успешно стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». «С ее помощью будем выводить все, что необходимо, для создания российской орбитальной станции. Надеюсь, это сотрудничество будет продолжено», — сказал Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, как договорился с Владимиром Путиным о том, чтобы отправить в космос белорусскую женщину. Ею стала бортпроводник компании Белавиа Марина Василевская Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Президент Лукашенко признался, что для его страны полет в космос белорусской женщины — это «большая новость». «Если бы вы не дали отмашку и не согласились, то и не было бы этого полета. Я помню, шутя [спрашивал]: „Ну что, полетим?“ Я говорю: „Владимир Владимирович, но денег нет!“ Он говорит: „Да найдем мы деньги, чтобы этот полет состоялся“», — раскрыл Лукашенко подробности. Он пообещал, что Белоруссия включится в работу по созданию Российской орбитальной станции, и эта работа будет не «символической», а «серьезной». «Оптика за вами», — сказал на это Путин. «Без вопросов, — отреагировал тут же Лукашенко. — У нас оптика, кстати, не хуже, чем на Западе. Думаю, „Ангара“ все-таки затащит оборудование, — это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы это можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать». Для космонавтом Олега Новицкого и Марины Василевской сегодняшний день стал двойным праздником: День космонавтики и встреча с лидерами двух стран в Кремле Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская поблагодарили лидеров стран за поддержку и за совместный проект. По словам Новицкого, мама которого и сегодня живет в Белоруссии, он считает «себя человеком Советского Союза» и не разделяет никак два государства. «То, что мы так совместно работаем, работаем очень просто, на каких-то человеческих отношениях, очень дорогого стоит», — отметил он. Эксперты объясняют, что перспективы российско-белорусского сотрудничества в области космоса действительно есть. По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, в советские годы и россияне, и белорусы совместно занимались космическими программами. И Белоруссия сохранила свои технологические компетенции, научную школу, что им позволило создать собственные спутники. «Они могут работать над отдельными компонентами, которые не производятся в России. Поэтому Белоруссия сейчас встраивается в российскую космическую отрасль, и в период строительства нашей орбитальной станции их компетенции пригодятся, — полагает эксперт. — Россия уже вернула тот потенциал космической отрасли, что был у нее в советские годы. Амбиции очень большие. Поэтому любой союзник в этом процессе, тем более обладающий технической базой, нам полезен. Неслучайно и китайцы вместе с нами занимаются лунным и марсианской программами». Статья по теме Россия и Беларусь усиливают оборону Союзного государства Как пояснил URA.RU академик Российской академии космонавтики, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники Александр Железняков, сотрудничество России и Белоруссии в космической отрасли, в ракетостроении возможно в рамках промышленной кооперации. «Российская орбитальная станция, конечно, совместной не может стать — у Белоруссии нет своей ракетно-космической промышленности. Но есть отдельные группы специалистов, которые занимаются научными экспериментами, разработками», — пояснил Железняков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Беларусь будут вместе не только защищать границы, но и осваивать космическое пространство. Эксперты говорят, что собственная ракетно-космическая промышленность и космодром в РБ вряд ли появятся, а производить отдельные компоненты для новой орбитальной станции там могут — компетенции сохранились с советских времен. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Кремле 12 апреля заверили космонавтов, что программа не остановится и будет набирать обороты. Первого космонавта независимой Белоруссии Марину Василевскую и уроженца Белоруссии, командира 21-й экспедиции на МКС Олега Новицкого президенты встречали в представительском кабинете Кремля. «День космонавтики — это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения — всех республик бывшего СССР, — начал разговор Путин. — Тогда мы вместе очень многое сделали. Сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу». По словам российского лидера, «без космоса невозможно эффективно решить ни одной задачи на земле». «Это и повышение обороноспособности, и современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение. В общем, куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям, — отметил Путин. — Тема важная, мы уделяем и будем уделять ей необходимое внимание. Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть». Путин напомнил, что накануне с космодрома Восточный успешно стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». «С ее помощью будем выводить все, что необходимо, для создания российской орбитальной станции. Надеюсь, это сотрудничество будет продолжено», — сказал Путин. Президент Лукашенко признался, что для его страны полет в космос белорусской женщины — это «большая новость». «Если бы вы не дали отмашку и не согласились, то и не было бы этого полета. Я помню, шутя [спрашивал]: „Ну что, полетим?“ Я говорю: „Владимир Владимирович, но денег нет!“ Он говорит: „Да найдем мы деньги, чтобы этот полет состоялся“», — раскрыл Лукашенко подробности. Он пообещал, что Белоруссия включится в работу по созданию Российской орбитальной станции, и эта работа будет не «символической», а «серьезной». «Оптика за вами», — сказал на это Путин. «Без вопросов, — отреагировал тут же Лукашенко. — У нас оптика, кстати, не хуже, чем на Западе. Думаю, „Ангара“ все-таки затащит оборудование, — это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы это можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать». Космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская поблагодарили лидеров стран за поддержку и за совместный проект. По словам Новицкого, мама которого и сегодня живет в Белоруссии, он считает «себя человеком Советского Союза» и не разделяет никак два государства. «То, что мы так совместно работаем, работаем очень просто, на каких-то человеческих отношениях, очень дорогого стоит», — отметил он. Эксперты объясняют, что перспективы российско-белорусского сотрудничества в области космоса действительно есть. По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, в советские годы и россияне, и белорусы совместно занимались космическими программами. И Белоруссия сохранила свои технологические компетенции, научную школу, что им позволило создать собственные спутники. Как пояснил URA.RU академик Российской академии космонавтики, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники Александр Железняков, сотрудничество России и Белоруссии в космической отрасли, в ракетостроении возможно в рамках промышленной кооперации. «Российская орбитальная станция, конечно, совместной не может стать — у Белоруссии нет своей ракетно-космической промышленности. Но есть отдельные группы специалистов, которые занимаются научными экспериментами, разработками», — пояснил Железняков.