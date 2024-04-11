Россия и Беларусь усиливают оборону Союзного государства

Для этого Лукашенко первым из лидеров прилетел в Москву после выборов Путина

12 апреля 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Президенты России и Белоруссии встретились в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Белоруссия совершенствуют стратегию обороны Союзного государства. Как объяснили URA.RU эксперты, этого требует геополитическая обстановка, которая сложилась на границах СГ. Аналитики отмечают, что Москву и Минск не сдерживают обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Расширение НАТО развязало руки президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко, которые встретились 11 апреля в Москве. Но, отмечают эксперты, речь идет именно об обороне, а не об атаке на ЕС. Лукашенко стал первым зарубежным лидером, который приехал в Москву с визитом после президентских выборов в России. И сразу два повода для встречи: возвращение на Землю космонавтов, в том числе первой женщины-космонавта из Белоруссии, и успешный запуск ракеты-носителя «Ангара», отметил Путин в начале переговоров. Белорусский лидер Александр Лукашенко заверил президента РФ Владимира Путина в том, что поддержит Россию в урегулировании конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но время даже протокольной части переговоров у лидеров заняла тема безопасности и мирного урегулирования конфликта на Украине. «Поговорим о вопросах безопасности и на западных границах Белоруссии, и в России, — озвучил тему переговоров Путин. — Вы знаете, мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Мы были склонны именно к этому. Под давлением Запада украинская сторона отказалась от стамбульских договоренностей». Говоря о запланированной мирной конференции в Швейцарии, Путин заявил, что Россию туда никто не приглашает. Но «говорят, что мы отказываемся». «Мы „за“ переговоры, но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью, — подчеркнул Путин. — Если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть, мы продолжим консультации по этому направлению». На западной границе Белоруссии тоже неспокойно, посетовал Александр Лукашенко Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам президента Лукашенко, Украина провоцирует Россию на удары по инфраструктурным объектам. И, по сути, это намеренная попытка эскалировать конфликт. Но для Киева единственно верным решением могут быть только переговоры по «стамбульскому документу», убежден Лукашенко. Президент Путин поинтересовался ситуацией на западной границе Белоруссии. По словам Лукашенко, его «больше всего волнует политика польского руководства и провоцирование конфронтации». Причем используются для этого мигранты, трупы которых «десятками выбрасывают через границу». «Убивают людей и выбрасывают по-варварски. Это создает напряжение, — отметил Лукашенко. — Литовцы проводят учения в мае. Американцев перебросили, немцев в Польшу. Мы выстроили свои части. Не знаю, зачем им это надо — мы не собираемся ни с кем воевать». Новость по теме Путин назвал чушью планы напасть на Запад Путин назвал чушью разговоры, что Россия планирует напасть на страны Европы. Он убежден, что западные элиты делают это намеренно, чтобы оправдать затраты бюджетов своих стран украинский конфликт. В прошлый раз президент Путин принимал Лукашенко в Санкт-Петербурге в январе. Тогда это была не только двусторонняя встреча, но и заседание Высшего госсовета Союзного государства. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, самым острым для обеих стран является вопрос безопасности. Аналитики считают, что в условиях, когда ни Украина, ни Запад не собираются вести диалог с Россией, а лишь продолжают эскалацию, важно совершенствовать стратегию обороны СГ, и это едва ли не главный пункт переговоров Путина и Лукашенко. Россия и Белоруссия вынуждены перевооружаться, чтобы защитить границы Союзного государства от НАТО Фото: Михаил Калянов © URA.RU Условия для этого давно сложились, отмечает военный эксперт Анатолий Матвийчук: конфликт на Украине продолжается, Запад не прекращает поставки вооружений, а НАТО подошла к границам России уже со стороны Финляндии, захватив еще и Швецию. «Лучший вариант, который мы выбрали на фоне возрастающих угроз со стороны раздувающейся НАТО, — выйти из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Россия сделала это осенью 2023 года, Белоруссия начала этот процесс сейчас», — отметил Матвийчук. По словам эксперта, ДОВСЕ, который подписывался еще в 1990 году представителями 16 стран НАТО и шести стран-членов Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и СССР) и который ограничивал количество боевых танков и бронемашин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов, уже не дееспособен и фактически прекратил свое существование. «Россия неоднократно ставила вопрос о том, что конфигурация вооружений в Европе меняется. Вооружение стран НАТО начинает превосходить оговоренные параметры. Нас не слышали, — говорит Матвийчук. — Теперь выход из ДОВСЕ дает и России, и Белоруссии свободу действий. Раньше мы не могли на европейской части страны держать артиллерию калибра более 100 миллиметров, имели право размещать лишь определенное количество танков. Но сегодня мы можем делать на этой территории все, что хотим, чтобы обеспечить свою безопасность. Более того, мы можем не просто размещать, но и наращивать наши вооружения». Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько также считает, что после выхода из устаревшего ДОВСЕ Россия и Белоруссия имеют полное право наращивать свои вооружения. Но делать это будут исключительно в оборонительных целях, поскольку на контакт пока ни Киев, ни Запад не идут. «Нужно реагировать на вызовы, которые стоят перед Союзным государством и которые могут возникнуть. Для этого Путину и Лукашенко нужно готовить ответы на эти вызовы — от разработки новых вооружений до разработки новых тактических и стратегических ходов, повышения уровня взаимодействия. Предстоит выстраивать единое пространство противовоздушной обороны — это важно и для Северо-Запада России, и для Белоруссии, потому что белорусский экспорт идет через российские порты, которые могут оказаться под угрозой. Поэтому действительно возникает необходимость в пересмотре военных и геополитических концепций и стратегий», — говорит политолог. Новость по теме Путин согласился с предложением вернуться к Стамбульскому договору по Украине Тема обеспечения безопасности границ Союзного государства доминирующая в разговоре Путина и Лукашенко, поскольку ситуация остается сложной для обеих стран, пояснил URA.RU политолог Станислав Бышок. «США уже заявили, что Белоруссия может стать более активным участников военного конфликта на Украине, — отметил Бышок. — Поэтому сопряжение оборонного потенциала России и Белоруссии усилилось за последние два года. И в дальнейшем в сопряжении оборонных доктрин проблем у наших стран быть не должно». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Белоруссия совершенствуют стратегию обороны Союзного государства. Как объяснили URA.RU эксперты, этого требует геополитическая обстановка, которая сложилась на границах СГ. Аналитики отмечают, что Москву и Минск не сдерживают обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Расширение НАТО развязало руки президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко, которые встретились 11 апреля в Москве. Но, отмечают эксперты, речь идет именно об обороне, а не об атаке на ЕС. Лукашенко стал первым зарубежным лидером, который приехал в Москву с визитом после президентских выборов в России. И сразу два повода для встречи: возвращение на Землю космонавтов, в том числе первой женщины-космонавта из Белоруссии, и успешный запуск ракеты-носителя «Ангара», отметил Путин в начале переговоров. Но время даже протокольной части переговоров у лидеров заняла тема безопасности и мирного урегулирования конфликта на Украине. «Поговорим о вопросах безопасности и на западных границах Белоруссии, и в России, — озвучил тему переговоров Путин. — Вы знаете, мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Мы были склонны именно к этому. Под давлением Запада украинская сторона отказалась от стамбульских договоренностей». Говоря о запланированной мирной конференции в Швейцарии, Путин заявил, что Россию туда никто не приглашает. Но «говорят, что мы отказываемся». По словам президента Лукашенко, Украина провоцирует Россию на удары по инфраструктурным объектам. И, по сути, это намеренная попытка эскалировать конфликт. Но для Киева единственно верным решением могут быть только переговоры по «стамбульскому документу», убежден Лукашенко. Президент Путин поинтересовался ситуацией на западной границе Белоруссии. По словам Лукашенко, его «больше всего волнует политика польского руководства и провоцирование конфронтации». Путин назвал чушью разговоры, что Россия планирует напасть на страны Европы. Он убежден, что западные элиты делают это намеренно, чтобы оправдать затраты бюджетов своих стран украинский конфликт. В прошлый раз президент Путин принимал Лукашенко в Санкт-Петербурге в январе. Тогда это была не только двусторонняя встреча, но и заседание Высшего госсовета Союзного государства. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, самым острым для обеих стран является вопрос безопасности. Аналитики считают, что в условиях, когда ни Украина, ни Запад не собираются вести диалог с Россией, а лишь продолжают эскалацию, важно совершенствовать стратегию обороны СГ, и это едва ли не главный пункт переговоров Путина и Лукашенко. Условия для этого давно сложились, отмечает военный эксперт Анатолий Матвийчук: конфликт на Украине продолжается, Запад не прекращает поставки вооружений, а НАТО подошла к границам России уже со стороны Финляндии, захватив еще и Швецию. «Лучший вариант, который мы выбрали на фоне возрастающих угроз со стороны раздувающейся НАТО, — выйти из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Россия сделала это осенью 2023 года, Белоруссия начала этот процесс сейчас», — отметил Матвийчук. По словам эксперта, ДОВСЕ, который подписывался еще в 1990 году представителями 16 стран НАТО и шести стран-членов Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и СССР) и который ограничивал количество боевых танков и бронемашин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов, уже не дееспособен и фактически прекратил свое существование. «Россия неоднократно ставила вопрос о том, что конфигурация вооружений в Европе меняется. Вооружение стран НАТО начинает превосходить оговоренные параметры. Нас не слышали, — говорит Матвийчук. — Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько также считает, что после выхода из устаревшего ДОВСЕ Россия и Белоруссия имеют полное право наращивать свои вооружения. Но делать это будут исключительно в оборонительных целях, поскольку на контакт пока ни Киев, ни Запад не идут. «Нужно реагировать на вызовы, которые стоят перед Союзным государством и которые могут возникнуть. Для этого Путину и Лукашенко нужно готовить ответы на эти вызовы — от разработки новых вооружений до разработки новых тактических и стратегических ходов, повышения уровня взаимодействия. Тема обеспечения безопасности границ Союзного государства доминирующая в разговоре Путина и Лукашенко, поскольку ситуация остается сложной для обеих стран, пояснил URA.RU политолог Станислав Бышок. «США уже заявили, что Белоруссия может стать более активным участников военного конфликта на Украине, — отметил Бышок. — Поэтому сопряжение оборонного потенциала России и Белоруссии усилилось за последние два года. И в дальнейшем в сопряжении оборонных доктрин проблем у наших стран быть не должно».