Путин подтвердил тренд на многодетность в России

Путин позвонил семье оленевода Пяка, подтвердив тренд на многодетность в России

12 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подтвердил тренд на многодетность в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил по телефону семью ямальского оленевода Енкси Пяка и его жену Зою с 50-летним юбилеем со дня свадьбы. Путин позвонил супругам из Кремля вместе с белорусскими лидером Александром Лукашенко и космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким, недавно вернувшимися с МКС. Тем самым он подтвердил тренд на многодетность в России, считают эксперты. «Мы все вместе вас поздравляем с золотой свадьбой. Самое главное — ваша семья. Она основа всего, что происходит в жизни, в движении вперед. Мы обнимаем вас и желаем всего доброго», — сказал Путин. Впрочем, юбиляр не сразу понял, что уже говорит с президентом РФ. «Это кто?» — поинтересовался он. «Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля, — раздался на другом конце голос Путина, который представил всех, кто находился с ним в этот момент рядом: — Звоним из Кремля. У нас здесь гости: президент Белоруссии, космонавты». Путин сказал, что познакомился с историей семьи Пяк. Оказывается, отец главы семейства прожил более 100 лет, и всю жизнь занимался разведением оленей. Президент пообещал, что исполнит мечту внука Енкси Пяка, который хочет увидеть старт космического корабля. А белорусский лидер Лукашенко пообещал, что старт космического корабля смогут увидеть и другие члены большой семьи. «Наши космонавты присутствуют здесь, они только вернулись из космоса. Они пригласят вас на какой-нибудь старт посмотреть это величественное событие, — заверил президент Белоруссии. — Это редкость, чтобы президент целой России звонил и поздравлял. Для меня символично поговорить с людьми, которые находятся в Арктике, занимаются большим делом — разводят оленей. Здоровья вам, и чтобы ваши внуки обязательно были оленеводами». Космонавт Олег Новицкий пожелал семье Пяк «космического здоровья» и пригласил в Центр подготовки космонавтов, а осенью — на старт очередной миссии. Первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская позвала в гости в Белоруссию. По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, этот звонок Путина семье Пяк еще раз демонстрирует приоритеты госполитики, то, что президент считает крепкую многодетную семью основой российского общества, государства. «Президент подтверждает акцент на многодетность, он и таким вот образом популяризирует многодетные семьи. Ведь важно, чтобы государство поддерживало их не только финансово (в этом смысле многое делается), но и морально. Путин хочет сделать многодетность модной. Многодетность и семейственность должны стать частью нашего менталитета», — пояснил Иванов. Статья по теме Как Путин дал старт Году семьи С многодетной семьей Пяк президент Путин познакомился во время общения 23 января на ВДНХ, где проходил семейный форум «Родные — любимые». Тогда Енкся Пяк рассказал Путину, что 12 апреля они с супругой будут отмечать «золотую» свадьбу. Путин пообещал поздравить их. А Пяк пригласил главу государства на Ямал прокатиться на оленьей упряжке. «Очень любит тебя тундра», — заявил мужчина Путину. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, в гости к семье Пяк на Ямал приехала многодетная семья Дьяченко из ЛНР. Они тоже участвовали во встрече с Путиным в январе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону семью ямальского оленевода Енкси Пяка и его жену Зою с 50-летним юбилеем со дня свадьбы. Путин позвонил супругам из Кремля вместе с белорусскими лидером Александром Лукашенко и космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким, недавно вернувшимися с МКС. Тем самым он подтвердил тренд на многодетность в России, считают эксперты. «Мы все вместе вас поздравляем с золотой свадьбой. Самое главное — ваша семья. Она основа всего, что происходит в жизни, в движении вперед. Мы обнимаем вас и желаем всего доброго», — сказал Путин. Впрочем, юбиляр не сразу понял, что уже говорит с президентом РФ. «Это кто?» — поинтересовался он. «Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля, — раздался на другом конце голос Путина, который представил всех, кто находился с ним в этот момент рядом: — Звоним из Кремля. У нас здесь гости: президент Белоруссии, космонавты». Путин сказал, что познакомился с историей семьи Пяк. Оказывается, отец главы семейства прожил более 100 лет, и всю жизнь занимался разведением оленей. Президент пообещал, что исполнит мечту внука Енкси Пяка, который хочет увидеть старт космического корабля. А белорусский лидер Лукашенко пообещал, что старт космического корабля смогут увидеть и другие члены большой семьи. «Наши космонавты присутствуют здесь, они только вернулись из космоса. Они пригласят вас на какой-нибудь старт посмотреть это величественное событие, — заверил президент Белоруссии. — Это редкость, чтобы президент целой России звонил и поздравлял. Для меня символично поговорить с людьми, которые находятся в Арктике, занимаются большим делом — разводят оленей. Здоровья вам, и чтобы ваши внуки обязательно были оленеводами». Космонавт Олег Новицкий пожелал семье Пяк «космического здоровья» и пригласил в Центр подготовки космонавтов, а осенью — на старт очередной миссии. Первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская позвала в гости в Белоруссию. По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, этот звонок Путина семье Пяк еще раз демонстрирует приоритеты госполитики, то, что президент считает крепкую многодетную семью основой российского общества, государства. «Президент подтверждает акцент на многодетность, он и таким вот образом популяризирует многодетные семьи. Ведь важно, чтобы государство поддерживало их не только финансово (в этом смысле многое делается), но и морально. Путин хочет сделать многодетность модной. Многодетность и семейственность должны стать частью нашего менталитета», — пояснил Иванов. С многодетной семьей Пяк президент Путин познакомился во время общения 23 января на ВДНХ, где проходил семейный форум «Родные — любимые». Тогда Енкся Пяк рассказал Путину, что 12 апреля они с супругой будут отмечать «золотую» свадьбу. Путин пообещал поздравить их. А Пяк пригласил главу государства на Ямал прокатиться на оленьей упряжке. «Очень любит тебя тундра», — заявил мужчина Путину. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, в гости к семье Пяк на Ямал приехала многодетная семья Дьяченко из ЛНР. Они тоже участвовали во встрече с Путиным в январе.