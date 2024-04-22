Бюджету России поможет новый уровень налогов на доход в 20 млн

Завкафедрой налогов Финуниверситета Ряховский — о трендах в налогообложении

22 апреля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

В России идет дискуссия о том, какими должны быть налоги, чтобы обеспечить справедливость распределениях благ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Налог на доходы физлиц должен вырасти для россиян, зарабатывающих более 20-24 миллионов рублей в год. Такое мнение в интервью URA.RU рассказал заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при правительстве Дмитрий Ряховский. В России идет дискуссия о том, какими должны быть налоги, чтобы обеспечить справедливость распределениях благ. Эксперт видит риски в желании облагать высокими налогами меньшие суммы, успокаивает самозанятых, но предупреждает налоговых оптимизаторов. — Существует ли в России запрос на изменение в налогообложении? — Развитие налоговой системы любой страны — часть реализации базовой регулирующей функции налогов. Частые изменения обусловлены подстраиванием налоговой системы под постоянно меняющиеся внешние и внутренние факторы. В большинстве развитых стран динамика внесения изменений в налоговое законодательство сопоставимо с отечественным. Более того, внесение изменений по большей части защищает именно налогоплательщиков. — Для решения проблем федерального бюджета в России уже вводились разовые налоговые сборы с компаний на сверхприбыль. Насколько реально введение такого налога на постоянной основе? Если определенные отрасли покажут большую сверхприбыль, то введение для них данного налога не стоит исключать, утверждает Ряховский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Налоги на сверхприбыль обычное дело в мировой практике. Даже в период пандемии мы могли наблюдать их введение в странах ЕС. Поэтому в случае, если определенные отрасли покажут большую сверхприбыль, то введение для них данного налога не стоит исключать. С учетом того, что цифровизация налогового администрирования позволяет с высокой точностью выявлять такие организации, получившие сверхприбыль, уплата данного налога не окажет существенного влияния на финансовое состояние таких организации. — Если говорить о налогах для физлиц. Насколько отказ от плоской шкалы налогообложения принесет пользу в долгосрочной перспективе? — В случае если прогрессия как минимум останется в существующих параметрах: доход до пяти миллионов рублей — ставка 13% и свыше пяти миллионов — 15%, и введение дальнейшей прогрессии будет от дохода свыше 20-24 миллионов в 18%, то мы обеспечим стабильный рост налоговых поступлений. Повышенными ставками будут затронуты богатые граждане. Меньшая планка дохода для установления более высоких ставок будет иметь положительный краткосрочный эффект и отрицательный долгосрочный, поскольку в данном вопросе нужно чутко относиться к представителям среднего класса, который помимо того, что является хедлайнером роста экономики, но также выполняет важнейшие социальные функции государства. Прежде всего в создании рабочих мест, активной благотворительности, развитием именно семейных ценностей, включая многодетность. В том числе меньшая планка будет стимулировать к использованию разного рода инструментов оптимизации. Повышение налогов не ударит по самозанятым, уверен Ряховский Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU — В России большое количество самозанятых. Ударит ли повышение налогов по этой категории? — Нет, не ударит. Однако, следует учитывать наличие одной из самых распространенных схем — подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, то есть использование самозанятых в незаконной налоговой оптимизации. Поэтому в целях недопущения налоговых доначислений, пеней и штрафов, организациям и ИП следует осторожно подходить к сотрудничеству с самозанятыми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налог на доходы физлиц должен вырасти для россиян, зарабатывающих более 20-24 миллионов рублей в год. Такое мнение в интервью URA.RU рассказал заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при правительстве Дмитрий Ряховский. В России идет дискуссия о том, какими должны быть налоги, чтобы обеспечить справедливость распределениях благ. Эксперт видит риски в желании облагать высокими налогами меньшие суммы, успокаивает самозанятых, но предупреждает налоговых оптимизаторов. — Существует ли в России запрос на изменение в налогообложении? — Развитие налоговой системы любой страны — часть реализации базовой регулирующей функции налогов. Частые изменения обусловлены подстраиванием налоговой системы под постоянно меняющиеся внешние и внутренние факторы. В большинстве развитых стран динамика внесения изменений в налоговое законодательство сопоставимо с отечественным. Более того, внесение изменений по большей части защищает именно налогоплательщиков. — Для решения проблем федерального бюджета в России уже вводились разовые налоговые сборы с компаний на сверхприбыль. Насколько реально введение такого налога на постоянной основе? — Налоги на сверхприбыль обычное дело в мировой практике. Даже в период пандемии мы могли наблюдать их введение в странах ЕС. Поэтому в случае, если определенные отрасли покажут большую сверхприбыль, то введение для них данного налога не стоит исключать. С учетом того, что цифровизация налогового администрирования позволяет с высокой точностью выявлять такие организации, получившие сверхприбыль, уплата данного налога не окажет существенного влияния на финансовое состояние таких организации. — Если говорить о налогах для физлиц. Насколько отказ от плоской шкалы налогообложения принесет пользу в долгосрочной перспективе? — В случае если прогрессия как минимум останется в существующих параметрах: доход до пяти миллионов рублей — ставка 13% и свыше пяти миллионов — 15%, и введение дальнейшей прогрессии будет от дохода свыше 20-24 миллионов в 18%, то мы обеспечим стабильный рост налоговых поступлений. Повышенными ставками будут затронуты богатые граждане. Меньшая планка дохода для установления более высоких ставок будет иметь положительный краткосрочный эффект и отрицательный долгосрочный, поскольку в данном вопросе нужно чутко относиться к представителям среднего класса, который помимо того, что является хедлайнером роста экономики, но также выполняет важнейшие социальные функции государства. Прежде всего в создании рабочих мест, активной благотворительности, развитием именно семейных ценностей, включая многодетность. В том числе меньшая планка будет стимулировать к использованию разного рода инструментов оптимизации. — В России большое количество самозанятых. Ударит ли повышение налогов по этой категории? — Нет, не ударит. Однако, следует учитывать наличие одной из самых распространенных схем — подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, то есть использование самозанятых в незаконной налоговой оптимизации. Поэтому в целях недопущения налоговых доначислений, пеней и штрафов, организациям и ИП следует осторожно подходить к сотрудничеству с самозанятыми.