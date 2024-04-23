Наводнение не оставило жителей Кургана без питьевой воды

Арбинский водозабор все дни паводка работает в штатном режиме

23 апреля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Очистные сооружения водопровода «Арбинка» продолжают работать в штатном режиме Фото: пресс-служба «Водного союза» Весна-2024 в Кургане — не романтичная, а опасная пора: из-за паводка уровень воды в Тоболе превысил критическую отметку в десять метров. В этих условиях штатная работа очистных сооружений водопровода «Арбинка», которые снабжают питьевой водой практически весь областной центр, играет одну из ключевых ролей в устойчивом функционировании городской инфраструктуры. URA.RU рассказывает о том, как в таких сложных условиях удалось сохранить их работоспособность. Когда стало известно об угрозе прихода «большой воды», руководство «Водного Союза» приняло решение об отсыпке дамбы по периметру водозабора. Несколько дней в круглосуточном режиме сотрудники группы компаний СУЭНКО и дочерних предприятий — «Водный Союз» и СУЭС — возводили полутораметровую насыпь. При резком подъеме воды дамба должна была защитить водозабор от наводнения. Для ее создания понадобилось более 600 самосвалов грунта, а это ни много ни мало 11,5 тысяч тонн. Только на этих работах ежедневно было задействовано 25-30 единиц спецтехники. Сотрудники СУЭНКО, «Водного Союза» и СУЭС возводили полутораметровую насыпь в круглосуточном режиме Фото: пресс-служба «Водного союза» «Девятого апреля, придя на работу, я получил задание срочно выдвинуться на самосвале в Курган. Требовалась помощь в отсыпке дамбы на Арбинском водозаборе. Проехал 200 километров. Работали с восьми утра до часу ночи. Конечно, было не просто. Грузовик несколько раз застревал в грязи, приходилось экскаватором его вытаскивать. Но мы думали не о трудностях, а о том, как спасти город», — вспоминает Сергей Архипов из СУЭС Ялуторовска. К решению стратегической задачи по спасению Арбинки подключился и Владимир Орлов из СУЭС Тобольска. Для проведения работ он экстренно выехал на КАМАЗе в Курган. Требовалась помощь, чтобы возить грунт для отсыпки защитной дамбы. В день совершалось по 20 рейсов с самого утра и до глубокой ночи. «Уверенность в том, что мы делаем большое и важное дело придавала сил, поэтому усталости почти не чувствовал», — вспоминает Владимир Орлов. О том, что работы не останавливались ни на минуту, говорит и сотрудник «Водного союза» Дмитрий Терентьев: «Сначала работали сутки через сутки. Я на экскаваторе загружал грунт в самосвалы. Потом перешли на дневной график работы. Машин тридцать пять — сорок грузил каждый день. А когда работали ночью — плюс еще ночью столько же. Кроме того, накануне прихода „большой воды“ в Курган, экскаваторы дежурили на Арбинке постоянно, чтобы в любую минуту быть готовыми подсыпать дамбу. Конечно, это выматывающий график работы, но сооружения мы отстояли». Ежедневно на смене находятся 30 сотрудников: их задача обеспечить стабильную работу водозабора Фото: пресс-служба «Водного союза» После 9 апреля вода стала прибывать стремительно. Сотрудники водозабора рассказали, что в этот день еще утром можно было проехать на работу, а днем вся дорога скрылась под внушительным слоем воды. Смены на Арбинку доставлялись сначала «Амфибиями», затем, когда течение стало настолько сильным, что военная техника перестала справляться, людей начали перевозить на моторных лодках. Переправа была организована с соблюдением необходимых мер безопасности собственными силами СУЭНКО и «Водного Союза» без привлечения спецтехники МЧС. «Восемь дней я перевожу смены на Арбинку и обратно на моторной лодке. Судно небольшое, поэтому всего по четыре человека входит. Кроме людей ежедневно доставляю горячую еду, при необходимости — медицинских работников. В день делаю рейсов шесть-восемь. Подъем в пять утра, в 06:00 мы уже на воде. Рабочий день — не нормированный, бывало, что и до темна приходилось работать. Многое зависит от погодных условий. При сильном ветре течение меняется, возникают сложности передвижения по воде. Но это нас никогда не останавливало. Есть задача — доставить людей на объект. А справляться с разными ситуациями позволяло знание местности и заранее изученная с помощью эхолота глубина определенных участков», — говорит Игорь Мальгин из «Водного союза». Помощь подоспела и из Тюмени. Сотрудник СУЭНКО Петр Астахов — судоводитель по профессии. Из соседнего региона была доставлена лодка, позволяющая переправлять десять человек за рейс. «За восемь дней работы увидел, какие в Кургане живут душевные люди, прямо не хочется отсюда уезжать. Я на них надеюсь, как на себя самого, и они мне полностью доверяют. Контакты с этими людьми я на всю жизнь оставлю», — поделился впечатлением о спасательной операции Петр Астахов. Специалистам удалось сохранить работоспособность Арбинки Фото: пресс-служба «Водного союза» Несмотря на обстоятельства, на Арбинке продолжается реконструкция в рамках федеральной программы «Чистая вода». В частности, без остановки ведутся работы по возведению цеха деманганации. Строительные и противопаводковые мероприятия идут при работающих очистных сооружениях. Для удобства сотрудников руководство компании приняло решение о переводе персонала на график сутки-трое. Кроме того, для всех работников сооружений предприятие организовало ежедневное бесплатное горячее питание. Ежедневно на смене находятся 30 сотрудников. В круглосуточном режиме они обеспечивают стабильную работу водозабора. Благодаря их усилиям питьевая вода в город как во время пика паводка, так и по сей день подается в штатном режиме. Качество поставляемой в дома воды полностью соответствует нормам. Это подтверждают протоколы испытаний, проводимых каждый час лабораторией «Водного Союза» и экспертами Роспотребнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весна-2024 в Кургане — не романтичная, а опасная пора: из-за паводка уровень воды в Тоболе превысил критическую отметку в десять метров. В этих условиях штатная работа очистных сооружений водопровода «Арбинка», которые снабжают питьевой водой практически весь областной центр, играет одну из ключевых ролей в устойчивом функционировании городской инфраструктуры. URA.RU рассказывает о том, как в таких сложных условиях удалось сохранить их работоспособность. Когда стало известно об угрозе прихода «большой воды», руководство «Водного Союза» приняло решение об отсыпке дамбы по периметру водозабора. Несколько дней в круглосуточном режиме сотрудники группы компаний СУЭНКО и дочерних предприятий — «Водный Союз» и СУЭС — возводили полутораметровую насыпь. При резком подъеме воды дамба должна была защитить водозабор от наводнения. Для ее создания понадобилось более 600 самосвалов грунта, а это ни много ни мало 11,5 тысяч тонн. Только на этих работах ежедневно было задействовано 25-30 единиц спецтехники. «Девятого апреля, придя на работу, я получил задание срочно выдвинуться на самосвале в Курган. Требовалась помощь в отсыпке дамбы на Арбинском водозаборе. Проехал 200 километров. Работали с восьми утра до часу ночи. Конечно, было не просто. Грузовик несколько раз застревал в грязи, приходилось экскаватором его вытаскивать. Но мы думали не о трудностях, а о том, как спасти город», — вспоминает Сергей Архипов из СУЭС Ялуторовска. К решению стратегической задачи по спасению Арбинки подключился и Владимир Орлов из СУЭС Тобольска. Для проведения работ он экстренно выехал на КАМАЗе в Курган. Требовалась помощь, чтобы возить грунт для отсыпки защитной дамбы. В день совершалось по 20 рейсов с самого утра и до глубокой ночи. «Уверенность в том, что мы делаем большое и важное дело придавала сил, поэтому усталости почти не чувствовал», — вспоминает Владимир Орлов. О том, что работы не останавливались ни на минуту, говорит и сотрудник «Водного союза» Дмитрий Терентьев: «Сначала работали сутки через сутки. Я на экскаваторе загружал грунт в самосвалы. Потом перешли на дневной график работы. Машин тридцать пять — сорок грузил каждый день. А когда работали ночью — плюс еще ночью столько же. Кроме того, накануне прихода „большой воды“ в Курган, экскаваторы дежурили на Арбинке постоянно, чтобы в любую минуту быть готовыми подсыпать дамбу. Конечно, это выматывающий график работы, но сооружения мы отстояли». После 9 апреля вода стала прибывать стремительно. Сотрудники водозабора рассказали, что в этот день еще утром можно было проехать на работу, а днем вся дорога скрылась под внушительным слоем воды. Смены на Арбинку доставлялись сначала «Амфибиями», затем, когда течение стало настолько сильным, что военная техника перестала справляться, людей начали перевозить на моторных лодках. Переправа была организована с соблюдением необходимых мер безопасности собственными силами СУЭНКО и «Водного Союза» без привлечения спецтехники МЧС. «Восемь дней я перевожу смены на Арбинку и обратно на моторной лодке. Судно небольшое, поэтому всего по четыре человека входит. Кроме людей ежедневно доставляю горячую еду, при необходимости — медицинских работников. В день делаю рейсов шесть-восемь. Подъем в пять утра, в 06:00 мы уже на воде. Рабочий день — не нормированный, бывало, что и до темна приходилось работать. Многое зависит от погодных условий. При сильном ветре течение меняется, возникают сложности передвижения по воде. Но это нас никогда не останавливало. Есть задача — доставить людей на объект. А справляться с разными ситуациями позволяло знание местности и заранее изученная с помощью эхолота глубина определенных участков», — говорит Игорь Мальгин из «Водного союза». Помощь подоспела и из Тюмени. Сотрудник СУЭНКО Петр Астахов — судоводитель по профессии. Из соседнего региона была доставлена лодка, позволяющая переправлять десять человек за рейс. «За восемь дней работы увидел, какие в Кургане живут душевные люди, прямо не хочется отсюда уезжать. Я на них надеюсь, как на себя самого, и они мне полностью доверяют. Контакты с этими людьми я на всю жизнь оставлю», — поделился впечатлением о спасательной операции Петр Астахов. Несмотря на обстоятельства, на Арбинке продолжается реконструкция в рамках федеральной программы «Чистая вода». В частности, без остановки ведутся работы по возведению цеха деманганации. Строительные и противопаводковые мероприятия идут при работающих очистных сооружениях. Для удобства сотрудников руководство компании приняло решение о переводе персонала на график сутки-трое. Кроме того, для всех работников сооружений предприятие организовало ежедневное бесплатное горячее питание. Ежедневно на смене находятся 30 сотрудников. В круглосуточном режиме они обеспечивают стабильную работу водозабора. Благодаря их усилиям питьевая вода в город как во время пика паводка, так и по сей день подается в штатном режиме. Качество поставляемой в дома воды полностью соответствует нормам. Это подтверждают протоколы испытаний, проводимых каждый час лабораторией «Водного Союза» и экспертами Роспотребнадзора.