27 апреля 2024

Грибы, которые можно найти в пермских лесах в майские праздники

Как правильно собирать и готовить весенние маслята и сморчки

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, ведро, грибы, весна, сморчки, грибывесна
Пермяки собирают в лесах сморчки и строчки Фото:

С окончанием зимы и таянием снега в лесах начинают появляться первые грибы. Весной их не так много, как летом, причем далеко не все из них являются съедобными. Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева рассказала URA.RU, какие полезные грибы пермяки могут найти в лесах региона в майские праздники.

Сморчки

Сморчками, как правило, люди называют сразу несколько видов грибов, которые растут на территории Пермского края. Это сморчок, сморчковая шапочка, сморчок конический и сморчок съедобный. Все они относятся к условно-съедобным грибам и требуют специальной обработки перед употреблением в пищу. Грибы следует проварить в кипящей воде около 20 минут, затем слить отвар и промыть. После этого их можно готовить и есть. «Сморчки отличаются ярко-выраженным запахом. У них достаточно жесткая текстура. Со сморчками делают пирожки и говорят, что получается весьма вкусно», — отметила Переведенцева.

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Где и когда собирать первые весенние грибы сморчки и строчки, как их правильно готовить

Строчки

Немного отличаются по внешнему виду от сморчков. Имеют маленькую ножку, а шляпка напоминает половинку грецкого ореха. В строчках содержатся бактерицидные вещества. «Отваром строчков можно обрабатывать небольшие ранки и царапины, чтобы они быстрее заживали», — уточнила доктор наук.

Рядовка майская

Этот вид грибов не очень популярен для сбора в пермских лесах. По словам Лидии Переведенцевой, грибники опасаются перепутать съедобную рядовку с несъедобным грибным собратом и поэтому ее избегают. Эти молодые грибы имеют полушаровидную шляпку. Цвет варьируется от белого до желтоватого. Растут в лиственных лесах и на полянах. Являются съедобными грибами и не требуют предварительной обработки.

Маслята

Маслят также очень много разновидностей. Они начинают расти именно в мае. Первым на свет появляется масленок зернистый. У него на ножке нет колечка, а при срезе проступают белые капельки молочка, которые при засыхании становятся черными точками. В целом, маслята относятся к грибам-колосовикам, произрастание которых сильно зависит от погодных условий.

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С окончанием зимы и таянием снега в лесах начинают появляться первые грибы. Весной их не так много, как летом, причем далеко не все из них являются съедобными. Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева рассказала URA.RU, какие полезные грибы пермяки могут найти в лесах региона в майские праздники. Сморчками, как правило, люди называют сразу несколько видов грибов, которые растут на территории Пермского края. Это сморчок, сморчковая шапочка, сморчок конический и сморчок съедобный. Все они относятся к условно-съедобным грибам и требуют специальной обработки перед употреблением в пищу. Грибы следует проварить в кипящей воде около 20 минут, затем слить отвар и промыть. После этого их можно готовить и есть. «Сморчки отличаются ярко-выраженным запахом. У них достаточно жесткая текстура. Со сморчками делают пирожки и говорят, что получается весьма вкусно», — отметила Переведенцева. Немного отличаются по внешнему виду от сморчков. Имеют маленькую ножку, а шляпка напоминает половинку грецкого ореха. В строчках содержатся бактерицидные вещества. «Отваром строчков можно обрабатывать небольшие ранки и царапины, чтобы они быстрее заживали», — уточнила доктор наук. Этот вид грибов не очень популярен для сбора в пермских лесах. По словам Лидии Переведенцевой, грибники опасаются перепутать съедобную рядовку с несъедобным грибным собратом и поэтому ее избегают. Эти молодые грибы имеют полушаровидную шляпку. Цвет варьируется от белого до желтоватого. Растут в лиственных лесах и на полянах. Являются съедобными грибами и не требуют предварительной обработки. Маслят также очень много разновидностей. Они начинают расти именно в мае. Первым на свет появляется масленок зернистый. У него на ножке нет колечка, а при срезе проступают белые капельки молочка, которые при засыхании становятся черными точками. В целом, маслята относятся к грибам-колосовикам, произрастание которых сильно зависит от погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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