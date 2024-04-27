Грибы, которые можно найти в пермских лесах в майские праздники

С окончанием зимы и таянием снега в лесах начинают появляться первые грибы. Весной их не так много, как летом, причем далеко не все из них являются съедобными. Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева рассказала URA.RU, какие полезные грибы пермяки могут найти в лесах региона в майские праздники.
Сморчки
Сморчками, как правило, люди называют сразу несколько видов грибов, которые растут на территории Пермского края. Это сморчок, сморчковая шапочка, сморчок конический и сморчок съедобный. Все они относятся к условно-съедобным грибам и требуют специальной обработки перед употреблением в пищу. Грибы следует проварить в кипящей воде около 20 минут, затем слить отвар и промыть. После этого их можно готовить и есть. «Сморчки отличаются ярко-выраженным запахом. У них достаточно жесткая текстура. Со сморчками делают пирожки и говорят, что получается весьма вкусно», — отметила Переведенцева.
Строчки
Немного отличаются по внешнему виду от сморчков. Имеют маленькую ножку, а шляпка напоминает половинку грецкого ореха. В строчках содержатся бактерицидные вещества. «Отваром строчков можно обрабатывать небольшие ранки и царапины, чтобы они быстрее заживали», — уточнила доктор наук.
Рядовка майская
Этот вид грибов не очень популярен для сбора в пермских лесах. По словам Лидии Переведенцевой, грибники опасаются перепутать съедобную рядовку с несъедобным грибным собратом и поэтому ее избегают. Эти молодые грибы имеют полушаровидную шляпку. Цвет варьируется от белого до желтоватого. Растут в лиственных лесах и на полянах. Являются съедобными грибами и не требуют предварительной обработки.
Маслята
Маслят также очень много разновидностей. Они начинают расти именно в мае. Первым на свет появляется масленок зернистый. У него на ножке нет колечка, а при срезе проступают белые капельки молочка, которые при засыхании становятся черными точками. В целом, маслята относятся к грибам-колосовикам, произрастание которых сильно зависит от погодных условий.
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