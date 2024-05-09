Путин объединит внутренние силы для помощи новой элите

За эту задачу он взялся сразу же после инаугурации

09 мая 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Путин 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин активизировал внутренние ресурсы страны для поддержки новой элиты, обозначенной им — героев специальной военной операции. Глава государства указал на роль народного ОПК для военнослужащих, а также призвал быть «на шаг впереди» в военных технологиях. Так эксперты комментируют URA.RU прошедшую встречу российского лидера с командирами подразделений, участвующих в СВО. По словам собеседников агентства, от этих факторов зависят успехи на поле боя. Встреча президента Владимира Путина с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, прошла 7 мая, в день инаугурации главы государства. Однако показана она была 9 мая — в День победы. Встреча Путина с командирами подразделений прошла 7 мая, в день инаугурации, но показана она была 9 мая — в День победы Фото: Роман Наумов © URA.RU «Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции, не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию. К сожалению, это невозможно, это сотни тысяч человек», — сказал президент военнослужащим о церемонии инаугурации. Путин рассказал командирам подразделений, что перед страной стоят большие задачи по развитию страны в сфере экономики, поскольку она стоит в основе всех успехов. Речь и о социальной сфере, об укреплении семей, о развитии здравоохранения, образования и других областях. И у России, по словам Путина, есть все возможности для их реализации: «Но только при одном условии — при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день. Вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает». Путин заявил, что позитивно относится к «откровенным разговорам» с военнослужащими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подобные встречи имеют особое значение, продолжил президент. Он пояснил, что на них проходят «откровенные разговоры», и выразил надежду, что такое общение пройдет и в этот раз. Путин пояснил, что хотел бы услышать от военнослужащих, что происходит на поле боя, что нужно дополнительно сделать для успешных действий боевых подразделений. В том числе, чтобы они добивались успеха и на поле боя было меньше потерь. Так, например, командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии полковник Малахов рассказал Путину, что FPV-дроны, которые применяются в ходе спецоперации на Украине — дают хороший результат. «Развитие идет вперед. Есть необходимость рассмотреть вопрос о внедрении и, может быть, производстве БПЛА самолетного типа с носителями FPV у дронов», — сказал полковник, добавив, что это позволит увеличить дальность применения, а также будет работать как «разведчик», средство огневого поражения и объективного контроля. «Современные средства вооруженной борьбы меняются с очень большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди», — подчеркнул Путин. Для развития оборонно-промышленного комплекса в России на сегодняшний день работают специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Министерства обороны, продолжил Путин. В том числе развивается народный ОПК. По его словам, над эффективностью российских военнослужащих на боле боя «думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения к военной службе, действуют инициативно и эффективно». Но все это, как отметил верховный главнокомандующий, должно быть сконцентрировано «определенным образом» и поддержано на уровне государства. По словам Путина, над эффективностью российских военнослужащих на боле боя думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения к военной службе Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российский лидер добавил, что российские конструкторы, ученые и инженеры «работают днем и ночью», чтобы «чуть-чуть» опережать противника. Это, по словам Путина, у страны получается. «Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», — резюмировал Путин. Президент Путин мобилизовал внутренние силы на помощь новой элите, отмечает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Глава государства неслучайно обратил внимание на тему народного ОПК, некрупных предприятий, которые ранее занимались исключительно гражданской продукцией, а теперь работают на оборонку, считает эксперт. Он поясняет, что это стало достаточно эффективным форматом, хорошо себя зарекомендовавшим. Поэтому этой практике в дальнейшем будет уделяться большое внимание, выделяться больше помощи, что приведет к ее расширению. С этим мнением согласна политконсультант Алена Август:«Успех мужественных ребят, которые сейчас за ленточкой, на передке и в окопах зависит еще и от того, насколько помогут им наша промышленность, ученые, разработчики, которые находятся в тылу. Сейчас, собственно, как в Великой Отечественной войне — и фронт и тыл, должны быть вместе». Алена Август отмечает, что успех бойцов зависит, в том числе, от того, насколько им поможет промышленность, ученые и разработчики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По словам Колчина, вместе с тем необходима координация с военнослужащими, которые на поля боя определяют, «что нужно добавить, исправить или доработать». Поэтому, как отмечает политолог, президент встречается с военнослужащими, прислушивается к их запросам, инициативам и идеям, а на их основе принимает новые решения. При этом, как отмечает Алена Август, встреча Путина с военнослужащими напоминает о том, что в России формируется новая элита. По ее словам, это те люди, которые «не только на словах в мирной жизни подтверждают свою любовь к Родине, желание развивать Россию, но могут сделать это и в бою». Политконсультант, эксперт ГК «Полилог» Руслан Андреев добавил, что формирование новой государственности требует и новой элиты, составной частью которой должны стать герои России, защитники Отечества, коими являются участники СВО. Андреев подчеркнул, что Россия находится в состоянии «переходного периода»: формирует технологический суверенитет, полное и самостоятельное обеспечение собственного ВПК, культурно-ценностный фундамент для будущих поколений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущее России, поясняет Андреев, во многом связано с исходом СВО, сегодня же страна находится в состоянии «переходного периода»: формирует технологический суверенитет, полное и самостоятельное обеспечение собственного ВПК, культурно-ценностный фундамент для будущих поколений. Андреев напомнил, что военный бюджет России вырос на 70% и составляет более 11 трлн рублей. В том числе были вновь сформированы Московский и Ленинградский военные округа, увеличено производство вооружения и боеприпасов по некоторыми линиям в 3-4, порой даже семь раз. Это, по словам политконсультанта, сопоставимо с планом мобилизационной экономики Советского союза. «Однако победы куют не пушки и снаряды, а солдаты. Потому так ценны личные встречи президента с бойцами СВО», — отметил он. Политолог также обратил внимание, что встреча с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции в день инаугурации — не случайна. По его словам, именно военные первыми обозначили необходимость участия Владимира Путина в избирательной кампании, в особенности в лице защитника Донбасса полковника Артема Жоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин активизировал внутренние ресурсы страны для поддержки новой элиты, обозначенной им — героев специальной военной операции. Глава государства указал на роль народного ОПК для военнослужащих, а также призвал быть «на шаг впереди» в военных технологиях. Так эксперты комментируют URA.RU прошедшую встречу российского лидера с командирами подразделений, участвующих в СВО. По словам собеседников агентства, от этих факторов зависят успехи на поле боя. Встреча президента Владимира Путина с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, прошла 7 мая, в день инаугурации главы государства. Однако показана она была 9 мая — в День победы. «Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции, не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию. К сожалению, это невозможно, это сотни тысяч человек», — сказал президент военнослужащим о церемонии инаугурации. Путин рассказал командирам подразделений, что перед страной стоят большие задачи по развитию страны в сфере экономики, поскольку она стоит в основе всех успехов. Речь и о социальной сфере, об укреплении семей, о развитии здравоохранения, образования и других областях. И у России, по словам Путина, есть все возможности для их реализации: «Но только при одном условии — при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день. Вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает». Подобные встречи имеют особое значение, продолжил президент. Он пояснил, что на них проходят «откровенные разговоры», и выразил надежду, что такое общение пройдет и в этот раз. Путин пояснил, что хотел бы услышать от военнослужащих, что происходит на поле боя, что нужно дополнительно сделать для успешных действий боевых подразделений. В том числе, чтобы они добивались успеха и на поле боя было меньше потерь. Так, например, командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии полковник Малахов рассказал Путину, что FPV-дроны, которые применяются в ходе спецоперации на Украине — дают хороший результат. «Развитие идет вперед. Есть необходимость рассмотреть вопрос о внедрении и, может быть, производстве БПЛА самолетного типа с носителями FPV у дронов», — сказал полковник, добавив, что это позволит увеличить дальность применения, а также будет работать как «разведчик», средство огневого поражения и объективного контроля. Для развития оборонно-промышленного комплекса в России на сегодняшний день работают специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Министерства обороны, продолжил Путин. В том числе развивается народный ОПК. По его словам, над эффективностью российских военнослужащих на боле боя «думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения к военной службе, действуют инициативно и эффективно». Но все это, как отметил верховный главнокомандующий, должно быть сконцентрировано «определенным образом» и поддержано на уровне государства. Российский лидер добавил, что российские конструкторы, ученые и инженеры «работают днем и ночью», чтобы «чуть-чуть» опережать противника. Это, по словам Путина, у страны получается. «Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», — резюмировал Путин. Президент Путин мобилизовал внутренние силы на помощь новой элите, отмечает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Глава государства неслучайно обратил внимание на тему народного ОПК, некрупных предприятий, которые ранее занимались исключительно гражданской продукцией, а теперь работают на оборонку, считает эксперт. Он поясняет, что это стало достаточно эффективным форматом, хорошо себя зарекомендовавшим. Поэтому этой практике в дальнейшем будет уделяться большое внимание, выделяться больше помощи, что приведет к ее расширению. По словам Колчина, вместе с тем необходима координация с военнослужащими, которые на поля боя определяют, «что нужно добавить, исправить или доработать». Поэтому, как отмечает политолог, президент встречается с военнослужащими, прислушивается к их запросам, инициативам и идеям, а на их основе принимает новые решения. При этом, как отмечает Алена Август, встреча Путина с военнослужащими напоминает о том, что в России формируется новая элита. По ее словам, это те люди, которые «не только на словах в мирной жизни подтверждают свою любовь к Родине, желание развивать Россию, но могут сделать это и в бою». Политконсультант, эксперт ГК «Полилог» Руслан Андреев добавил, что формирование новой государственности требует и новой элиты, составной частью которой должны стать герои России, защитники Отечества, коими являются участники СВО. Будущее России, поясняет Андреев, во многом связано с исходом СВО, сегодня же страна находится в состоянии «переходного периода»: формирует технологический суверенитет, полное и самостоятельное обеспечение собственного ВПК, культурно-ценностный фундамент для будущих поколений. Андреев напомнил, что военный бюджет России вырос на 70% и составляет более 11 трлн рублей. В том числе были вновь сформированы Московский и Ленинградский военные округа, увеличено производство вооружения и боеприпасов по некоторыми линиям в 3-4, порой даже семь раз. Это, по словам политконсультанта, сопоставимо с планом мобилизационной экономики Советского союза. «Однако победы куют не пушки и снаряды, а солдаты. Потому так ценны личные встречи президента с бойцами СВО», — отметил он. Политолог также обратил внимание, что встреча с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции в день инаугурации — не случайна. По его словам, именно военные первыми обозначили необходимость участия Владимира Путина в избирательной кампании, в особенности в лице защитника Донбасса полковника Артема Жоги.