У СК и ФСБ новые претензии к депутату гордумы Екатеринбурга

Сразу после подписанных Путиным поправок

30 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Виталий Чачин работает в думе с 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В уголовном деле против депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина об ограничении конкуренции появились новые эпизоды. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, материалы собирало УФСБ, а расследование находится на контроле у главы регионального СУ СКР Константина Мирошниченко. В июле 2023 года стало известно, что Чачина подозревают в картельном сговоре при заключении в 2021 году контракта о строительстве моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является директором. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью связана с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Виталия Чачина (на фото) причисляют к команде миллиардера Кочеткова, который по итогам выборов 2023 года утратил большинство в думе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму, перед конференцией «Единой России», где должны были окончательно определить кандидатов от партии. Поскольку Чачина поддерживала команда оппонировавшего мэру Алексею Орлову миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»), в политтусовке была популярна версия, что дело является политическим и его цель — спровоцировать губернатора Евгения Куйвашева, по совместительству секретаря реготделения ЕР, к снятию Чачина с выборов. Но Куйвашев, знакомый с Чачиным лично, решил этого не делать. Бизнесмен в итоге на выборах победил (в Ленинском округе №12) — не без сопротивления со стороны мэрии. Ожидалось, что после выборов дело развалится. Тем более президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный порог ущерба с 50 миллионов рублей до 80 млн (в деле Чачина, как сказано выше, была сумма 66,5 млн, это позволяло попасть под декриминализацию). Поправки вступили в силу с 17 апреля. «А 18 апреля открылось новое производство — по той же ч. 2 ст. 178 УК РФ. Там уже не один эпизод, а пять. На сумму более 250 миллионов. Обвинения будут предъявлены в ближайшее время», — поделился источник. Новость по теме Екатеринбургского депутата вызвали на допрос в СК Следствие теперь считает, что депутат и Заварухин договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском седе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн). При этом УФАС, по данным URA.RU, обнаружила признаки сговора только в аукционах — по мосту в Богдановском и ремонту в Тульской области (этот эпизод, утверждает источник в дело изначально не попал потому, что «слишком маленький состав»). Заварухин тоже проходит как подозреваемый. В отношении него и Чачина избрана мера пресечения в виде обязательства явки. Им могут грозить принудительные работы или до шести лет колонии. Получить комментарий Чачина к моменту публикации не удалось. Вот что он говорил URA.RU летом 2023-го: «Ну как может левая рука с правой рукой одного человека договориться? Естественно, никаких картелей в их истинном понимании, предусмотренном Уголовным кодексом, законом о защите конкуренции, не существовало». В чем подоплека нового разбирательства, кто за ним может стоять, анонимный собеседник URA.RU уточнить затруднился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле против депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина об ограничении конкуренции появились новые эпизоды. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, материалы собирало УФСБ, а расследование находится на контроле у главы регионального СУ СКР Константина Мирошниченко. В июле 2023 года стало известно, что Чачина подозревают в картельном сговоре при заключении в 2021 году контракта о строительстве моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является директором. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью связана с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму, перед конференцией «Единой России», где должны были окончательно определить кандидатов от партии. Поскольку Чачина поддерживала команда оппонировавшего мэру Алексею Орлову миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»), в политтусовке была популярна версия, что дело является политическим и его цель — спровоцировать губернатора Евгения Куйвашева, по совместительству секретаря реготделения ЕР, к снятию Чачина с выборов. Но Куйвашев, знакомый с Чачиным лично, решил этого не делать. Бизнесмен в итоге на выборах победил (в Ленинском округе №12) — не без сопротивления со стороны мэрии. Ожидалось, что после выборов дело развалится. Тем более президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный порог ущерба с 50 миллионов рублей до 80 млн (в деле Чачина, как сказано выше, была сумма 66,5 млн, это позволяло попасть под декриминализацию). Поправки вступили в силу с 17 апреля. Следствие теперь считает, что депутат и Заварухин договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском седе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн). При этом УФАС, по данным URA.RU, обнаружила признаки сговора только в аукционах — по мосту в Богдановском и ремонту в Тульской области (этот эпизод, утверждает источник в дело изначально не попал потому, что «слишком маленький состав»). Заварухин тоже проходит как подозреваемый. В отношении него и Чачина избрана мера пресечения в виде обязательства явки. Им могут грозить принудительные работы или до шести лет колонии. Получить комментарий Чачина к моменту публикации не удалось. Вот что он говорил URA.RU летом 2023-го: «Ну как может левая рука с правой рукой одного человека договориться? Естественно, никаких картелей в их истинном понимании, предусмотренном Уголовным кодексом, законом о защите конкуренции, не существовало». В чем подоплека нового разбирательства, кто за ним может стоять, анонимный собеседник URA.RU уточнить затруднился.