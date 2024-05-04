Реки и озера, в которых свердловчанам можно и нельзя ловить рыбу

Список водоемов и даты запрета — URA.RU разобралось в новых правилах Минсельхоза

05 мая 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Пока у свердловчан еще есть возможность провести время с удочкой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В конце апреля в Свердловской области вступили в силу изменения, внесенные приказом Минсельхоза России в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые поставили в тупик уральских рыбаков. Если еще в прошлом году им разрешалось в нерестовый период ловить одной удочкой с берега на два крючка, то теперь нельзя никак и ничем. Однако не так все плохо. Где уже действует запрет, а где еще можно успеть порыбачить, — в материале URA.RU. Поскольку Свердловская область очень большая, и водоемов в ней много, то и рыба начинает нереститься в них в разное время. Чтобы сохранить популяцию рыбы и природу вообще, Минсельхоз внес поправки в закон, которые начинают действовать на свердловских озерах и реках в разные сроки — в зависимости от начала нереста. Запреты Пока в одних водоемах уже нельзя ловить рыбу, в других еще можно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Так, согласно информации с сайта Рыбоохраны Свердловской области (является отделом государственной Рыбоохраны) с 25 апреля по 15 июня рыбалка запрещена в Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Нижне-Тагильском, Невьянском, Леневском, Верхне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Нижне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском, Исинском, Петрокаменском, Волчихинском, Белоярском, Ново-Мариинском, Аятском и Исетском водохранилищах; озерах Таватуй, Мелкое, Балтым; реке Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реке Решетка. Также вылов рыбы запрещен с 1 мая по 30 мая в водоемах, которые не упомянуты в других пунктах. Проще говоря, это все остальные 18 тысяч водоемов региона, которые расписать поименно просто невозможно. С 1 мая по 15 июня рыбалка запрещена в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия. С сегодняшнего дня, то есть с 5 мая по 25 июня нельзя рыбачить в водохранилищах Верхне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура) и Нижне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура). Новые правила призваны помочь сберечь популяцию рыбы Фото: Илья Московец © URA.RU Последний запрет вступит в силу 15 мая и продлится по 15 июня. Он касается Артинского, Нижне-Сергинского, Верх-Нейвинского, Погорельского, Староуткинского, Афанасьевского, Артинского, Верхне-Туринского, Режевского, Ревдинского, Михайловского, Билимбаевского, Кушвинского, Полевского и Атигского водохранилищ, а также озер Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое. «Изменение в правилах вызвало некое волнение у граждан, и совершенно напрасно. В настоящее время, если уж сильно хочется, можно поехать рыбачить в западную часть области, где до 15 мая ловля рыбы разрешена. Можно сориентироваться по срокам и спланировать рыбалку в соответствии с новым законом, потому что в одном месте рыбачит уже нельзя, а в другом пока еще можно. А можно и потерпеть две недели», — считает собеседник, знакомый с темой. Наказание Нарушителей ждут штрафы и даже уголовные дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он напомнил, что за нарушение запрета последует наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях. Если ущерб не причинен и нарушение совершено впервые, рыбаку могут вынести предупреждение. Если ущерб все же причинен, но он небольшой, и человек оплатит штраф в течение 20 дней после вынесения постановления, то сумма штрафа будет минимальной и составит половину суммы. При этом рыбак должен будет возместить ущерб, который в нерестовый период рассчитывается в двойном размере. За ловлю рыбы в нерестовый период сетями, колющими орудиями, электротоком полагается уже уголовная ответственность. Собранные на рыбака материалы будут направлены в полицию, а после расследования — в суд. Это же касается и рыбаков, выловивших рыбы более чем на 100 тысяч рублей. В среднем в Свердловской области ежегодно выявляют 30-40 таких нарушителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце апреля в Свердловской области вступили в силу изменения, внесенные приказом Минсельхоза России в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые поставили в тупик уральских рыбаков. Если еще в прошлом году им разрешалось в нерестовый период ловить одной удочкой с берега на два крючка, то теперь нельзя никак и ничем. Однако не так все плохо. Где уже действует запрет, а где еще можно успеть порыбачить, — в материале URA.RU. Поскольку Свердловская область очень большая, и водоемов в ней много, то и рыба начинает нереститься в них в разное время. Чтобы сохранить популяцию рыбы и природу вообще, Минсельхоз внес поправки в закон, которые начинают действовать на свердловских озерах и реках в разные сроки — в зависимости от начала нереста. Так, согласно информации с сайта Рыбоохраны Свердловской области (является отделом государственной Рыбоохраны) с 25 апреля по 15 июня рыбалка запрещена в Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Нижне-Тагильском, Невьянском, Леневском, Верхне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Нижне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском, Исинском, Петрокаменском, Волчихинском, Белоярском, Ново-Мариинском, Аятском и Исетском водохранилищах; озерах Таватуй, Мелкое, Балтым; реке Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реке Решетка. Также вылов рыбы запрещен с 1 мая по 30 мая в водоемах, которые не упомянуты в других пунктах. Проще говоря, это все остальные 18 тысяч водоемов региона, которые расписать поименно просто невозможно. С 1 мая по 15 июня рыбалка запрещена в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия. С сегодняшнего дня, то есть с 5 мая по 25 июня нельзя рыбачить в водохранилищах Верхне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура) и Нижне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура). Последний запрет вступит в силу 15 мая и продлится по 15 июня. Он касается Артинского, Нижне-Сергинского, Верх-Нейвинского, Погорельского, Староуткинского, Афанасьевского, Артинского, Верхне-Туринского, Режевского, Ревдинского, Михайловского, Билимбаевского, Кушвинского, Полевского и Атигского водохранилищ, а также озер Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое. «Изменение в правилах вызвало некое волнение у граждан, и совершенно напрасно. В настоящее время, если уж сильно хочется, можно поехать рыбачить в западную часть области, где до 15 мая ловля рыбы разрешена. Можно сориентироваться по срокам и спланировать рыбалку в соответствии с новым законом, потому что в одном месте рыбачит уже нельзя, а в другом пока еще можно. А можно и потерпеть две недели», — считает собеседник, знакомый с темой. Он напомнил, что за нарушение запрета последует наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях. Если ущерб не причинен и нарушение совершено впервые, рыбаку могут вынести предупреждение. Если ущерб все же причинен, но он небольшой, и человек оплатит штраф в течение 20 дней после вынесения постановления, то сумма штрафа будет минимальной и составит половину суммы. При этом рыбак должен будет возместить ущерб, который в нерестовый период рассчитывается в двойном размере. За ловлю рыбы в нерестовый период сетями, колющими орудиями, электротоком полагается уже уголовная ответственность. Собранные на рыбака материалы будут направлены в полицию, а после расследования — в суд. Это же касается и рыбаков, выловивших рыбы более чем на 100 тысяч рублей. В среднем в Свердловской области ежегодно выявляют 30-40 таких нарушителей.