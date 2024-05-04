Как сажать черную смородину весной: правила ухода за ягодой

Черная смородина является одной из самых популярных ягодных культур в садах России, высоко ценится за вкусовые качества и содержание полезных веществ. Правильная посадка и уход за саженцами в летний и осенний периоды обеспечивают обильный и качественный урожай. В материале URA.RU собраны советы, как правильно посадить и ухаживать за черной смородиной.
Выбор времени для посадки смородины:
Весенняя посадка предпочтительна, так как в почве достаточно влаги и растениям не нужен дополнительный полив. Оптимальное время посадки — начало и середина весны, когда возможны осадки.
Осенняя посадка также может быть очень эффективна. Сажать черную смородину можно в течение всего вегетационного периода, но лучше всего это делать в конце сентября или начале октября, так как до зимы саженцы черной смородины хорошо укоренятся, а ранней весной тронутся в рост.
Время посадки ягоды в регионах:
Средняя полоса России: лучше садить с середины сентября до середины октября
Сибирь и Урал: Лучше будет посадить ягоду в первой половине сентября
Южные регионы: Садить лучше в течение всего октября
Сорта смородины:
Софиевская:
Плоды 2—3,5 г, сладкие с крепкой кожицей, одновременное созревание, не осыпается от засухи. Засухоустойчив, не подвержен грибковым болезням.
Аметист:
Плоды до 2,5 г, нежно-кисло-сладкие, одновременное созревание, ягоды остаются сухими. Устойчив к болезням, почковому клещу, галлице, хорошо переносит засуху.
Юбилейный Копан:
Плоды до 3,5 г, созревают одновременно, ягоды остаются сухими после отрыва. Устойчив к мучной росе, антракнозу, почковому клещу, галлице, засухоустойчив.
Черешнева:
Плоды до 4,5 г, кисло-сладкие, долго не осыпаются, неравномерное созревание, большое количество ягод, не болеет мучной росой, антракнозом, септориозом, уязвим к ржавчине
Смородина зарубежной селекции:
Эбони:
Плоды 2—4 г, сильный сладкий вкус, сухой на отрыв, Ранний сорт, не подвержен многим болезням, выдерживает засуху и морозы.
Блэк Меджик:
Плоды до 8—9 граммов, кисло-сладкие, популярные на рынке. Практически не подвержен грибковым болезням.
Тритон:
Плоды до 2,5 г, кисло-сладкие, ароматные, устойчив к болезням.
Гоферт:
Плоды до 3 г, нежные по вкусу, очень ранний сорт, морозостойкий, урожай уже в середине июня.
Бен Конон:
Плоды до 2,5 г, кисло-сладкие с ярким вкусом, иммунитет к большинству болезней, выдерживает засуху.
Методы посадки смородины:
Веерный способ:
Располагайте кустарники черной смородины в траншею глубиной и шириной 40 см на расстоянии метра друг от друга у невысокой шпалеры. Привязывайте ветви к шпалере в форме веера по мере их роста. Новые ветки, кроме основных, обрезаются.
Вертикальная посадка на шпалере:
Подготовьте траншею шириной 15 см и глубиной 20 см, добавьте органические и минеральные удобрения. Приготовьте черную пленку с крестообразными разрезами на расстоянии 30 см, вставьте в нее черенки смородины. Оставьте у каждого куста три-четыре крепких побега, привяжите их к шпалере, остальные удалите.
Классический способ:
Приготовьте лунки диаметром и глубиной 40 см. Землю, выкопанную из лунки, смешайте с перегноем в пропорции 2:1. Часть смеси засыпьте обратно в лунку, часть оставьте для мульчирования корней смородины. Укладывайте саженцы в лунки под углом 45° и засыпайте землей. Можно углубить черенок на две-три почки для лучшего роста побегов весной.
Защита от болезней и вредителей:
Правильная посадка и уход:
Посаженые кустарники должны иметь достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха, что помогает предотвратить развитие болезней. Удаление сухой опавшей листвы из сада помогает предотвратить распространение инфекций.
Обработка растений:
Регулярно обрабатывайте растения садовыми препаратами, рекомендованными для борьбы с конкретными заболеваниями или вредителями. Опрыскивание растений несколько раз в год помогает предотвратить возникновение болезней и защитить растения от вредителей.
Использование химикатов:
Если кустарник поражен болезнями или вредителями, лечите его специализированными химическими препаратами, предназначенными для этого конкретного заболевания. Например, для борьбы с мучнистой росой можно использовать препараты «Скор», «Раек», «ТиовитДжет», а для грибковых поражений — бордоскую смесь.
Профилактические меры:
Проводите обработку растений профилактическими средствами еще до появления заболеваний или вредителей. Следите за состоянием растений и проводите регулярные осмотры для раннего выявления проблем.
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