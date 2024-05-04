04 мая 2024

Как сажать черную смородину весной: правила ухода за ягодой

Черную смородину можно садить круглый год, кроме зимы

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, ягоды, рынок
Смородина пользуется большим спросом у Россиян Фото:

Черная смородина является одной из самых популярных ягодных культур в садах России, высоко ценится за вкусовые качества и содержание полезных веществ. Правильная посадка и уход за саженцами в летний и осенний периоды обеспечивают обильный и качественный урожай. В материале URA.RU собраны советы, как правильно посадить и ухаживать за черной смородиной.

Выбор времени для посадки смородины:

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Весенняя посадка предпочтительна, так как в почве достаточно влаги и растениям не нужен дополнительный полив. Оптимальное время посадки — начало и середина весны, когда возможны осадки.

Осенняя посадка также может быть очень эффективна. Сажать черную смородину можно в течение всего вегетационного периода, но лучше всего это делать в конце сентября или начале октября, так как до зимы саженцы черной смородины хорошо укоренятся, а ранней весной тронутся в рост.


Время посадки ягоды в регионах:

Средняя полоса России: лучше садить с середины сентября до середины октября

Сибирь и Урал: Лучше будет посадить ягоду в первой половине сентября

Южные регионы: Садить лучше в течение всего октября

Клипарт. Сургут
Многие садовники очень любят выращивать смородину
Фото:


Сорта смородины:

Софиевская:

Плоды 2—3,5 г, сладкие с крепкой кожицей, одновременное созревание, не осыпается от засухи. Засухоустойчив, не подвержен грибковым болезням.

Аметист:

Плоды до 2,5 г, нежно-кисло-сладкие, одновременное созревание, ягоды остаются сухими. Устойчив к болезням, почковому клещу, галлице, хорошо переносит засуху.

Юбилейный Копан:

Плоды до 3,5 г, созревают одновременно, ягоды остаются сухими после отрыва. Устойчив к мучной росе, антракнозу, почковому клещу, галлице, засухоустойчив.

Черешнева:

Плоды до 4,5 г, кисло-сладкие, долго не осыпаются, неравномерное созревание, большое количество ягод, не болеет мучной росой, антракнозом, септориозом, уязвим к ржавчине

Смородина зарубежной селекции:

Эбони:

Плоды 2—4 г, сильный сладкий вкус, сухой на отрыв, Ранний сорт, не подвержен многим болезням, выдерживает засуху и морозы.

Блэк Меджик:

Плоды до 8—9 граммов, кисло-сладкие, популярные на рынке. Практически не подвержен грибковым болезням.

Тритон:

Плоды до 2,5 г, кисло-сладкие, ароматные, устойчив к болезням.

Гоферт:

Плоды до 3 г, нежные по вкусу, очень ранний сорт, морозостойкий, урожай уже в середине июня.

Бен Конон:

Плоды до 2,5 г, кисло-сладкие с ярким вкусом, иммунитет к большинству болезней, выдерживает засуху.

Визит директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина и секретаря ЦК КПРФ Марии Дробот. Пермь
Россияне любят покупать разные сорта смородины
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU


Методы посадки смородины:

Веерный способ:

Располагайте кустарники черной смородины в траншею глубиной и шириной 40 см на расстоянии метра друг от друга у невысокой шпалеры. Привязывайте ветви к шпалере в форме веера по мере их роста. Новые ветки, кроме основных, обрезаются.

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Вертикальная посадка на шпалере:

Подготовьте траншею шириной 15 см и глубиной 20 см, добавьте органические и минеральные удобрения. Приготовьте черную пленку с крестообразными разрезами на расстоянии 30 см, вставьте в нее черенки смородины. Оставьте у каждого куста три-четыре крепких побега, привяжите их к шпалере, остальные удалите.

Классический способ:

Приготовьте лунки диаметром и глубиной 40 см. Землю, выкопанную из лунки, смешайте с перегноем в пропорции 2:1. Часть смеси засыпьте обратно в лунку, часть оставьте для мульчирования корней смородины. Укладывайте саженцы в лунки под углом 45° и засыпайте землей. Можно углубить черенок на две-три почки для лучшего роста побегов весной.


Защита от болезней и вредителей:

Правильная посадка и уход:

Посаженые кустарники должны иметь достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха, что помогает предотвратить развитие болезней. Удаление сухой опавшей листвы из сада помогает предотвратить распространение инфекций.

Обработка растений:

Регулярно обрабатывайте растения садовыми препаратами, рекомендованными для борьбы с конкретными заболеваниями или вредителями. Опрыскивание растений несколько раз в год помогает предотвратить возникновение болезней и защитить растения от вредителей.

Использование химикатов:

Если кустарник поражен болезнями или вредителями, лечите его специализированными химическими препаратами, предназначенными для этого конкретного заболевания. Например, для борьбы с мучнистой росой можно использовать препараты «Скор», «Раек», «ТиовитДжет», а для грибковых поражений — бордоскую смесь.

Профилактические меры:

Проводите обработку растений профилактическими средствами еще до появления заболеваний или вредителей. Следите за состоянием растений и проводите регулярные осмотры для раннего выявления проблем.

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Черная смородина является одной из самых популярных ягодных культур в садах России, высоко ценится за вкусовые качества и содержание полезных веществ. Правильная посадка и уход за саженцами в летний и осенний периоды обеспечивают обильный и качественный урожай. В материале URA.RU собраны советы, как правильно посадить и ухаживать за черной смородиной. Весенняя посадка предпочтительна, так как в почве достаточно влаги и растениям не нужен дополнительный полив. Оптимальное время посадки — начало и середина весны, когда возможны осадки. Осенняя посадка также может быть очень эффективна. Сажать черную смородину можно в течение всего вегетационного периода, но лучше всего это делать в конце сентября или начале октября, так как до зимы саженцы черной смородины хорошо укоренятся, а ранней весной тронутся в рост. Средняя полоса России: лучше садить с середины сентября до середины октября Сибирь и Урал: Лучше будет посадить ягоду в первой половине сентября Южные регионы: Садить лучше в течение всего октября Софиевская: Плоды 2—3,5 г, сладкие с крепкой кожицей, одновременное созревание, не осыпается от засухи. Засухоустойчив, не подвержен грибковым болезням. Аметист: Плоды до 2,5 г, нежно-кисло-сладкие, одновременное созревание, ягоды остаются сухими. Устойчив к болезням, почковому клещу, галлице, хорошо переносит засуху. Юбилейный Копан: Плоды до 3,5 г, созревают одновременно, ягоды остаются сухими после отрыва. Устойчив к мучной росе, антракнозу, почковому клещу, галлице, засухоустойчив. Черешнева: Плоды до 4,5 г, кисло-сладкие, долго не осыпаются, неравномерное созревание, большое количество ягод, не болеет мучной росой, антракнозом, септориозом, уязвим к ржавчине Смородина зарубежной селекции: Эбони: Плоды 2—4 г, сильный сладкий вкус, сухой на отрыв, Ранний сорт, не подвержен многим болезням, выдерживает засуху и морозы. Блэк Меджик: Плоды до 8—9 граммов, кисло-сладкие, популярные на рынке. Практически не подвержен грибковым болезням. Тритон: Плоды до 2,5 г, кисло-сладкие, ароматные, устойчив к болезням. Гоферт: Плоды до 3 г, нежные по вкусу, очень ранний сорт, морозостойкий, урожай уже в середине июня. Бен Конон: Плоды до 2,5 г, кисло-сладкие с ярким вкусом, иммунитет к большинству болезней, выдерживает засуху. Веерный способ: Располагайте кустарники черной смородины в траншею глубиной и шириной 40 см на расстоянии метра друг от друга у невысокой шпалеры. Привязывайте ветви к шпалере в форме веера по мере их роста. Новые ветки, кроме основных, обрезаются. Вертикальная посадка на шпалере: Подготовьте траншею шириной 15 см и глубиной 20 см, добавьте органические и минеральные удобрения. Приготовьте черную пленку с крестообразными разрезами на расстоянии 30 см, вставьте в нее черенки смородины. Оставьте у каждого куста три-четыре крепких побега, привяжите их к шпалере, остальные удалите. Классический способ: Приготовьте лунки диаметром и глубиной 40 см. Землю, выкопанную из лунки, смешайте с перегноем в пропорции 2:1. Часть смеси засыпьте обратно в лунку, часть оставьте для мульчирования корней смородины. Укладывайте саженцы в лунки под углом 45° и засыпайте землей. Можно углубить черенок на две-три почки для лучшего роста побегов весной. Правильная посадка и уход: Посаженые кустарники должны иметь достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха, что помогает предотвратить развитие болезней. Удаление сухой опавшей листвы из сада помогает предотвратить распространение инфекций. Обработка растений: Регулярно обрабатывайте растения садовыми препаратами, рекомендованными для борьбы с конкретными заболеваниями или вредителями. Опрыскивание растений несколько раз в год помогает предотвратить возникновение болезней и защитить растения от вредителей. Использование химикатов: Если кустарник поражен болезнями или вредителями, лечите его специализированными химическими препаратами, предназначенными для этого конкретного заболевания. Например, для борьбы с мучнистой росой можно использовать препараты «Скор», «Раек», «ТиовитДжет», а для грибковых поражений — бордоскую смесь. Профилактические меры: Проводите обработку растений профилактическими средствами еще до появления заболеваний или вредителей. Следите за состоянием растений и проводите регулярные осмотры для раннего выявления проблем.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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