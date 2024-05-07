Какие льготы положены свердловским ветеранам и труженикам тыла

Список социальных мер от области и государства для героев, ковавших Победу

08 мая 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

На Урале чтут героев Великой Отечественной — всех, кто сражался на фронте, трудился в тылу и был брошен в фашистские лагеря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU статья из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 В Свердловской области проживает более 1100 ветеранов Великой Отечественной войны, свыше 8700 тружеников тыла, а также более 280 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто. В преддверии 9 Мая URA.RU собрало информацию о том, какие льготы и выплаты федерального и регионального уровней положены героям, ковавшим Победу в 1941-45-х. Федеральные льготы и выплаты Как пояснили в свердловском отделении Социального фонда России, в категорию ветеранов ВОВ входят участники и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда». При наличии инвалидности им одновременно устанавливаются две пенсии: по старости и по инвалидности. Кроме того, участники Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла получают соответствующее повышение в составе страховой пенсии. Ветеранам положены как федеральные, так и региональные выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Напомним, что с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5% страховые пенсии неработающих пенсионеров Свердловской области. Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии свердловчан были проиндексированы на 7,5%. Одновременно с социальными пенсиями были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников Великой Отечественной войны; награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“; награжденных знаком „Житель осажденного Севастополя“ и других категорий граждан», — рассказали в свердловском отделении Соцфонда. Ветераны Великой Отечественной войны получают ежемесячную денежную выплату и имеют право на получение набора социальных услуг: бесплатное получение лекарственных препаратов, санаторно-курортное лечение и проезд на электричке. Внуки и правнуки сохранят память о подвиге дедов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Кроме того, инвалиды Великой Отечественной войны получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Ежегодно ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получают единовременную праздничную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она полагается инвалидам и непосредственным участникам ВОВ, включая военнослужащих, партизан, членов подпольных организаций, сотрудников разведки, защитников Ленинграда. «Эту выплату через банк ветераны нашего региона уже получили вместе с пенсией в апреле текущего года, а те, кто самостоятельно ходит за пенсией на почту, получат деньги в соответствии с графиком работы своего почтового отделения. Отделение СФР по Свердловской области перечислило 176 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременную выплату, приуроченную ко Дню Победы», — сказано в ответе отделения фонда на запрос агентства. Региональные льготы и выплаты К 9 Мая ветераны получили единовременную выплату Фото: Сергей Русанов © URA.RU Региональные меры социальной поддержки свердловским ветеранам предоставляются региональным минсоцполитики. Как пояснили URA.RU в департаменте информационной политики, они включают в себя десятки пунктов, например, единовременную денежную выплату в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Инвалидам и участникам ВОВ (кроме проходивших военную службу в недействующей армии) она выплачивается в размере 5 000 рублей. Участникам ВОВ, проходившим военную службу в недействующей армии; бывшим узникам фашистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны; труженикам тыла — в размере 1 000 рублей. Также региональные меры соцподдержки включают: Коммуналка Ветераны получают льготы на коммунальные услуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма;

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — для инвалидов и участников ВОВ, размер определяется по муниципальным образованиям;

Единовременное пособие для инвалидов и участников Великой Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают. Размер пособия составляет 100 000 рублей и предоставляется один раз в пять лет;

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи (за исключением беспроводной) в размере 339 рублей, — для инвалидов Великой Отечественной войны I группы, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, бывших совершеннолетних узников фашизма;

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 33 рублей, — для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, бывших совершеннолетних узников фашизма;

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания в размере 114 рублей, — для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, бывших совершеннолетних узников фашизма;

Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны компенсации 90 процентов затрат (или освобождение от 90 процентов затрат), осуществленных в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года, на подключение жилых помещений к газовым сетям. Сюда входят затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, установку внутренней системы отопления, пусконаладочные и другие работы, связанные с подключением домов к газу. Компенсируется ветеранам и приобретение бытового газового оборудования и (или) оборудования внутренней системы отопления. Сумма не должна превышать максимальных предельных размеров этой компенсации, установленных свердловским правительством. Проезд Раз в году некоторые участники ВОВ могут бесплатно проехаться на железной дороге Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере 575 рублей, — для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников фашизма;

Компенсация расходов на оплату проезда в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной на территории Свердловской области, до Санкт-Петербурга и обратно один раз в год. Размер компенсации равен стоимости проезда поездом по кратчайшему маршруту от станции отправления до Санкт-Петербурга и обратно в жестких вагонах с купе. Эта льгота предусмотрена для людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Компенсация расходов на оплату проезда в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной на территории Свердловской области, до Севастополя и обратно один раз в год. Размер компенсации равен стоимости проезда по кратчайшему маршруту от станции отправления до Севастополя и обратно в поездах в жестких вагонах с купе. Льгота полагается лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»;

Компенсация расходов на оплату проезда в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной на территории Свердловской области, до Волгограда и обратно один раз в год. Размер компенсации равен стоимости проезда на поезде по кратчайшему маршруту от станции отправления до Волгограда и обратно в жестких вагонах с купе. Эта льгота предусмотрена для людей, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов инвалидам и ветеранам ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на ж/д и водном транспорте пригородного сообщения труженикам тыла;

Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств в размере 4 050 руб., — инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, ставшим инвалидами, имеющим автомобили. Медицина Раз в два года ветераны могут бесплатно отдохнуть в санатории Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Предоставление один раз в два года при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в два года денежной компенсации (вместо путевки в санаторий). Размер составляет 3 567 рублей, — для тружеников тыла, женщин-участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, бывших несовершеннолетних узников фашизма, не имеющих инвалидности;

Обеспечение протезами (кроме зубных и глазных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями свердловчан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Эта льгота предоставляется тем, кто по медицинским показаниям нуждается в протезах. Социальный проект Бесплатным сервисом воспользовались 55 человек: инвалиды, участники ВОВ и бывшие узники концлагерей Фото: Георгий Бергал © URA.RU С 6 мая 2019 года в Свердловской области запущен социально значимый проект «Яндекс.Такси — ветеранам» — предоставление бесплатного проезда на такси отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны по их заявкам. Он реализуется в 13 городах, где присутствует агрегатор: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск, Арамиль, Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Новоуральск, Асбест, Верхняя Салда, Краснотурьинск. Право на бесплатный проезд в «Яндекс.Такси» имеют пять категорий ветеранов: инвалиды Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; участники Великой Отечественной войны1941—1945 годов; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области проживает более 1100 ветеранов Великой Отечественной войны, свыше 8700 тружеников тыла, а также более 280 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто. В преддверии 9 Мая URA.RU собрало информацию о том, какие льготы и выплаты федерального и регионального уровней положены героям, ковавшим Победу в 1941-45-х. Как пояснили в свердловском отделении Социального фонда России, в категорию ветеранов ВОВ входят участники и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда». При наличии инвалидности им одновременно устанавливаются две пенсии: по старости и по инвалидности. Кроме того, участники Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла получают соответствующее повышение в составе страховой пенсии. «Напомним, что с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5% страховые пенсии неработающих пенсионеров Свердловской области. Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии свердловчан были проиндексированы на 7,5%. Одновременно с социальными пенсиями были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников Великой Отечественной войны; награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“; награжденных знаком „Житель осажденного Севастополя“ и других категорий граждан», — рассказали в свердловском отделении Соцфонда. Ветераны Великой Отечественной войны получают ежемесячную денежную выплату и имеют право на получение набора социальных услуг: бесплатное получение лекарственных препаратов, санаторно-курортное лечение и проезд на электричке. Кроме того, инвалиды Великой Отечественной войны получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Ежегодно ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получают единовременную праздничную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она полагается инвалидам и непосредственным участникам ВОВ, включая военнослужащих, партизан, членов подпольных организаций, сотрудников разведки, защитников Ленинграда. «Эту выплату через банк ветераны нашего региона уже получили вместе с пенсией в апреле текущего года, а те, кто самостоятельно ходит за пенсией на почту, получат деньги в соответствии с графиком работы своего почтового отделения. Отделение СФР по Свердловской области перечислило 176 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременную выплату, приуроченную ко Дню Победы», — сказано в ответе отделения фонда на запрос агентства. Региональные меры социальной поддержки свердловским ветеранам предоставляются региональным минсоцполитики. Как пояснили URA.RU в департаменте информационной политики, они включают в себя десятки пунктов, например, единовременную денежную выплату в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Инвалидам и участникам ВОВ (кроме проходивших военную службу в недействующей армии) она выплачивается в размере 5 000 рублей. Участникам ВОВ, проходившим военную службу в недействующей армии; бывшим узникам фашистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны; труженикам тыла — в размере 1 000 рублей. Также региональные меры соцподдержки включают: С 6 мая 2019 года в Свердловской области запущен социально значимый проект «Яндекс.Такси — ветеранам» — предоставление бесплатного проезда на такси отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны по их заявкам. Он реализуется в 13 городах, где присутствует агрегатор: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск, Арамиль, Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Новоуральск, Асбест, Верхняя Салда, Краснотурьинск. Право на бесплатный проезд в «Яндекс.Такси» имеют пять категорий ветеранов: инвалиды Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; участники Великой Отечественной войны1941—1945 годов; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей.