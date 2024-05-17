В Екатеринбурге вдову ветерана войны сын избивает ради квартиры

86-летняя пенсионерка хочет скорее продать жилье и уехать. Видео

18 мая 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Валентина Микушина мучается под одной крышей с сыном уже несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 64-летний мужчина избивает 86-летнюю мать — вдову ветерана Великой Отечественной войны Валентину Микушину. Предметом постоянных скандалов стала двухкомнатная квартира на улице Бебеля. После последнего инцидента Валентина Федоровна провела несколько дней в больнице с сотрясением мозга. Как квадратные метры стали камнем преткновения между родными людьми, — в материале URA.RU. Валентина Федоровна Микушина родилась в Камышлове в 1938 году. Окончив Уральский лесотехнический колледж, устроилась в военторг, работая там, и познакомилась с будущим мужем Виктором Яковлевичем — в поселке Елань, где располагался один из крупнейших учебных центров Советской Армии. «Он ветеран войны. Его все уважали и ставили в пример». Вскоре после свадьбы, в 1960 году, у пары родился сын Михаил. Семья переехала в Свердловск в 1962-м, до 1973 года жила в доме на Сибирском тракте, пока не выделили двухкомнатную квартиру на Бебеля. Валентина Микушина в молодости увлекалась танцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Микушина вспоминает молодость с теплотой. Жизнь с мужем Виктором была полна взаимопонимания и поддержки. В свободное время Валентина Федоровна увлекалась танцами. «Вот раньше Вальс Бостон кто-то не умел, а я умела танцевать. Очень любила классический фокстрот. Я воображуля была». Микушины вкладывались в развитие сына Миши — тратились на репетиторов и спортивные секции, стремясь обеспечить разностороннее развитие. Они хотели, чтобы Миша находил радость в занятиях спортом и учебой, а не только в общении с друзьями. «Мы не делали из сына отличника и олимпийского чемпиона, просто хотели, чтобы он не проводил бездумно свободное время. Однако, как показала жизнь, даже чрезмерная любовь к собственному ребенку может иметь катастрофические последствия». Микушина уделяла пристальное внимание школьному образованию сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мальчик был вспыльчивым, часто дрался в школе. Родители надеялись, что это лишь подростковый бунт, который пройдет с возрастом. Поступать в вуз после школы Михаил отказался, решил работать, места постоянно менялись. «Каждый раз он находил оправдания: то начальник плохой, то коллектив, то условия работы рабские. Мы относились с пониманием. Успокаивали себя тем, что еще молодой, успеет и выучиться, и работу хорошую найти. Но время шло, а в жизни Миши ничего не менялось». Три неудачных брака Михаила оставили тяжелый отпечаток на его жизни. «Первая жена сидела в тюрьме, вторую убили по пьянке, а третья оказалась мошенницей. На самом деле мы перестали верить в то, что сын изменится и будет жить нормальной жизнью уже после второго брака». Каждые новые его отношения и отсутствие детей в каждом из браков только усугубляли ситуацию. Михаил отвергал попытки родителей помочь ему наладить жизнь. Несмотря на их искреннее желание поддержать сына, он был уверен в своей самостоятельности. «Убеждал нас, что он сам во всем разберется». Новость по теме Мать уральца, погибшего на СВО, отказалась от внука ради посмертных выплат В начале 2000-х годов здоровье Виктора Яковлевича резко ухудшилось. Появились хронические заболевания, и забота о нем полностью легла на плечи Валентины Федоровны. Сын Михаил толком не помогал. «Порой приходилось упрашивать его, чтобы купил продукты, ведь оставить мужа я не могла, да и возраст уже не тот, чтобы щеголять по магазинам. Он нехотя, но соглашался. Сдачу всегда оставлял себе». Виктор Яковлевич, видевший все это, эмоций не показывал. Его не стало в 2009-м. Валентина Федоровна надеялась, что общее горе сплотит семью, позвала сына переехать к ней. Михаил сделал это только в 2019 году. «Я, конечно, была безмерно рада, что теперь мы будем вместе помогать друг другу». Первый год совместной жизни прошел без инцидентов, но в январе 2020 года между матерью и сыном произошел серьезный конфликт. «Он меня назвал старой дурой, а я его — бездарью. С тех пор словесные перепалки и скандалы стали неотъемлемой частью нашей жизни». Долгие годы Валентина Федоровна с мужем проживала в двушке на Сортировке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году обстановка в семье обострилась: Михаил начал применять физическую силу. «Мне было очень больно. Вечерами я сидела в комнате и плакала. Смотрела на фотографию мужа и жаловалась ему». В какой-то момент Михаил стал брать деньги из накоплений матери без разрешения. «Когда я начинала ему выговаривать, чтобы он не трогал мои деньги, он кидался на меня с кулаками». По словам Валентины Федоровны, все средства шли на новую пассию сына. В середине 2023-го во время очередного конфликта сын нанес матери удар авоськой со сгущенкой по голове. И Валентину Федоровну госпитализировали с сотрясением. «Две недели я была на лечении. Наверно, это были самые лучшие две недели моей жизни за последние пять лет. Никто на меня не орал и не бил. Если честно, мне не хотелось обратно домой». Вернувшись домой, извинений от сына она не услышала. «Миша вел себя так, будто ничего и не было». Спустя недели затишья в семье Микушиных вновь начались конфликты. Михаил уже открыто говорил матери, что хочет ее смерти — чтобы жить в квартире со своей любимой женщиной. «Весь этот бытовой террор, который устроил мне сын, был только из-за жилплощади. Я где-то два дня проходила в каком-то тумане, так как не могла поверить в то, что бетонные стены могут стать важнее родной матери». Валентина Федоровна попросила полицию выселить сына из квартиры. После стольких лет напряженных отношений и рукоприкладства она больше не желает делить с ним крышу. «Мужчина за 64 года не создал семьи, не родил детей, не купил машину или жилье, не работал толком. Ведь никто не поможет человеку, если он сам не хочет этого. Я вычеркнула его из своей жизни и сердца». Женщина мечтает продать квартиру, переехать в Камышлов и купить там небольшой домик, чтобы провести оставшиеся годы в спокойствии. «Там мой муж похоронен, все мои родные. Я хочу, чтобы и меня там похоронили». В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что сообщение от Микушиной поступило в отдел полиции №11. «По указанному адресу выезжали сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — уточнили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 64-летний мужчина избивает 86-летнюю мать — вдову ветерана Великой Отечественной войны Валентину Микушину. Предметом постоянных скандалов стала двухкомнатная квартира на улице Бебеля. После последнего инцидента Валентина Федоровна провела несколько дней в больнице с сотрясением мозга. Как квадратные метры стали камнем преткновения между родными людьми, — в материале URA.RU. Валентина Федоровна Микушина родилась в Камышлове в 1938 году. Окончив Уральский лесотехнический колледж, устроилась в военторг, работая там, и познакомилась с будущим мужем Виктором Яковлевичем — в поселке Елань, где располагался один из крупнейших учебных центров Советской Армии. «Он ветеран войны. Его все уважали и ставили в пример». Вскоре после свадьбы, в 1960 году, у пары родился сын Михаил. Семья переехала в Свердловск в 1962-м, до 1973 года жила в доме на Сибирском тракте, пока не выделили двухкомнатную квартиру на Бебеля. Микушина вспоминает молодость с теплотой. Жизнь с мужем Виктором была полна взаимопонимания и поддержки. В свободное время Валентина Федоровна увлекалась танцами. «Вот раньше Вальс Бостон кто-то не умел, а я умела танцевать. Очень любила классический фокстрот. Я воображуля была». Микушины вкладывались в развитие сына Миши — тратились на репетиторов и спортивные секции, стремясь обеспечить разностороннее развитие. Они хотели, чтобы Миша находил радость в занятиях спортом и учебой, а не только в общении с друзьями. «Мы не делали из сына отличника и олимпийского чемпиона, просто хотели, чтобы он не проводил бездумно свободное время. Однако, как показала жизнь, даже чрезмерная любовь к собственному ребенку может иметь катастрофические последствия». Мальчик был вспыльчивым, часто дрался в школе. Родители надеялись, что это лишь подростковый бунт, который пройдет с возрастом. Поступать в вуз после школы Михаил отказался, решил работать, места постоянно менялись. «Каждый раз он находил оправдания: то начальник плохой, то коллектив, то условия работы рабские. Мы относились с пониманием. Успокаивали себя тем, что еще молодой, успеет и выучиться, и работу хорошую найти. Но время шло, а в жизни Миши ничего не менялось». Три неудачных брака Михаила оставили тяжелый отпечаток на его жизни. «Первая жена сидела в тюрьме, вторую убили по пьянке, а третья оказалась мошенницей. На самом деле мы перестали верить в то, что сын изменится и будет жить нормальной жизнью уже после второго брака». Каждые новые его отношения и отсутствие детей в каждом из браков только усугубляли ситуацию. Михаил отвергал попытки родителей помочь ему наладить жизнь. Несмотря на их искреннее желание поддержать сына, он был уверен в своей самостоятельности. «Убеждал нас, что он сам во всем разберется». В начале 2000-х годов здоровье Виктора Яковлевича резко ухудшилось. Появились хронические заболевания, и забота о нем полностью легла на плечи Валентины Федоровны. Сын Михаил толком не помогал. «Порой приходилось упрашивать его, чтобы купил продукты, ведь оставить мужа я не могла, да и возраст уже не тот, чтобы щеголять по магазинам. Он нехотя, но соглашался. Сдачу всегда оставлял себе». Виктор Яковлевич, видевший все это, эмоций не показывал. Его не стало в 2009-м. Валентина Федоровна надеялась, что общее горе сплотит семью, позвала сына переехать к ней. Михаил сделал это только в 2019 году. «Я, конечно, была безмерно рада, что теперь мы будем вместе помогать друг другу». Первый год совместной жизни прошел без инцидентов, но в январе 2020 года между матерью и сыном произошел серьезный конфликт. «Он меня назвал старой дурой, а я его — бездарью. С тех пор словесные перепалки и скандалы стали неотъемлемой частью нашей жизни». В 2022 году обстановка в семье обострилась: Михаил начал применять физическую силу. «Мне было очень больно. Вечерами я сидела в комнате и плакала. Смотрела на фотографию мужа и жаловалась ему». В какой-то момент Михаил стал брать деньги из накоплений матери без разрешения. «Когда я начинала ему выговаривать, чтобы он не трогал мои деньги, он кидался на меня с кулаками». По словам Валентины Федоровны, все средства шли на новую пассию сына. В середине 2023-го во время очередного конфликта сын нанес матери удар авоськой со сгущенкой по голове. И Валентину Федоровну госпитализировали с сотрясением. «Две недели я была на лечении. Наверно, это были самые лучшие две недели моей жизни за последние пять лет. Никто на меня не орал и не бил. Если честно, мне не хотелось обратно домой». Вернувшись домой, извинений от сына она не услышала. «Миша вел себя так, будто ничего и не было». Спустя недели затишья в семье Микушиных вновь начались конфликты. Михаил уже открыто говорил матери, что хочет ее смерти — чтобы жить в квартире со своей любимой женщиной. «Весь этот бытовой террор, который устроил мне сын, был только из-за жилплощади. Я где-то два дня проходила в каком-то тумане, так как не могла поверить в то, что бетонные стены могут стать важнее родной матери». Валентина Федоровна попросила полицию выселить сына из квартиры. После стольких лет напряженных отношений и рукоприкладства она больше не желает делить с ним крышу. «Мужчина за 64 года не создал семьи, не родил детей, не купил машину или жилье, не работал толком. Ведь никто не поможет человеку, если он сам не хочет этого. Я вычеркнула его из своей жизни и сердца». Женщина мечтает продать квартиру, переехать в Камышлов и купить там небольшой домик, чтобы провести оставшиеся годы в спокойствии. «Там мой муж похоронен, все мои родные. Я хочу, чтобы и меня там похоронили». В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что сообщение от Микушиной поступило в отдел полиции №11. «По указанному адресу выезжали сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.