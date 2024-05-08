Путин выводит отношения с Арменией из кризиса

Интересно ли это Еревану

09 мая 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Путин после заседания совета ЕАЭС встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не будет реагировать на демарши со стороны Армении, поскольку в сложной геополитической ситуации Москва не хочет терять партнеров, даже не самых надежных. Так политологи трактуют URA.RU прошедшую встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По их словам, российское руководство «играет в долгую», понимая, что отношения Москвы и Еревана в скором времени нормализуются. Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приуроченный к 10-летию со дня подписания соответствующего договора, прошел 8 мая в Москве. В этом году председателем выступает Армения, но, несмотря на это, юбилейный саммит было решено провести в столице России. После окончания официальной части президент Владимир Путин провел двустороннюю встречу с армянским премьером Николом Пашиняном. Помощник президента Ушаков обратил внимание на сокращение контактов между официальной Москвой и Ереваном на различных уровнях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге 6 мая рассказал, что у Путина и Пашиняна накопилось много вопросов, а также обратил внимание на сокращение контактов на различных уровнях. «Раздается критика и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается (от участия в работе ОДКБ), но не участвует в учениях. Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом. В том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии», — сказал Ушаков и добавил, что встреча может «поставить точки над i». Также накануне приезда Никола Пашиняна в Москву информационный фон с его стороны не был смягчен. Армянский премьер-министр отказался принимать участие в параде 9 мая в Москве, объяснив это тем, что был на празднике в прошлом году и не видит смысла посещать его ежегодно. Также Пашинян говорил о возможности запрета на вещание российских телеканалов в Армении. Уже в ходе заседания ЕАЭС в расширенном составе пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван прекращает финансирование деятельности Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Но, по ее словам, в Ереване не будут возражать против принятия документа о бюджете в ограниченном формате. Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу вечером 8 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча двух лидеров началась поздно вечером. В начале переговоров президент России подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЕАЭС носит позитивный характер для всех стран-участниц, в частности для Армении. «Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно. Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество», — сказал Путин. Глава государства обратил внимание, что у Москвы и Еревана за прошлый год товарооборот составил «очень значимую величину». Это, по словам Путина, связано с увеличением импорта с армянской стороны. Российский лидер также указал на то, что, несмотря на рост экономических показателей, у стран накопилась масса вопросов. Речь о региональной безопасности, однако эта тема не стала предметом публичных обсуждений. Пашинян отметил, что с момента последней встречи с Путиным в декабре 2023 года накопилась масса вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В свою очередь армянский премьер согласился с тем, что с момента последней встречи в декабре 2023 года у двух стран накопилась масса вопросов. Пашинян добавил, что экономический блок главы уже обсудили в ходе заседания совета. Глава армянского правительства поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и организацию заседания совета ЕАЭС. Геополитическая ситуация в мире остается сложной, отметил в разговоре с URA.RU научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, научный руководитель экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин. По его словам, в ситуации специальной военной операции Россия не хочет ссориться с партнерами, «даже не с самыми надежными». «Параллельный импорт, в том числе в интересах российских компаний, которые получают доступ к мировым рынкам. Поэтому российское руководство не так резко реагирует на откровенные демарши Пашиняна, рассчитывая, что прагматика рано или поздно сыграет, — продолжил политолог. — Либо Пашинян уйдет, потому что слишком много ошибок он наделал, или какая-то критическая масса против него сыграет. Пашинян будет вынужден летать в Москву и выпрашивать поддержку, лишь бы сохранить свою власть. Российская сторона здесь играет в долгую и пытается не испортить отношения с Арменией в угоду политической конъюнктуре». Притчин пояснил, что встреча Пашиняна с Урсулой фон дер Ляйен и Энтони Блинкеном не принесла Армении «никакого эффекта с точки зрения денег» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Он также напомнил, что недавно в Брюсселе состоялась встреча Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Общение политиков, по его словам, не принесло Армении «никакого эффекта с точки зрения денег». «Пашинян хочет быть частью Запада. Но в экономическом и оборонном плане полноценно Запад ничего не может им предоставить. Он хочет дружить с Евросоюзом, но при этом сохранить все те „плюшки“ и бонусы, которые ему приносит сотрудничество с Россией», — пояснил Притчин, напомнив, что в прошлом году товарооборот между Россией и Арменией составил 7 млрд долларов, а в этом году он увеличился и составляет порядка 1 млрд долларов в месяц, что делает РФ главным торговым партнером республики. В то время как товарооборот Армении со странами Евросоюза за первые девять месяцев 2023 года составил 2,1 млрд долларов. С этим мнением согласен и политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Он подчеркивает, что отношения между Москвой и Ереваном ухудшались, причем последовательно. «С учетом настроя Пашиняна, с ориентацией Еревана на Запад, с учетом давления западных стран на Армению есть вероятность, что Пашинян ведет дело к ликвидации российской военной базы в Гюмри. Она ему совершенно ни к чему и совершенно точно ни к чему новым западным партнерам Пашиняна. В том числе, если новый курс Армении при Пашиняне определяется как разрыв отношений с Россией и переориентация на Запад — выход из ОДКБ не заставит себя долго ждать. ОДКБ — такое же воплощение старых связей, старой внешней политики Армении до Пашиняна», — считает политолог. Выход Армении из ОДКБ вызовет не только ухудшение отношений с Россией, но и с другими членами организации, считает Гуреев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев отмечает, что выход Армении из ОДКБ вызовет не только ухудшение отношений с Россией, но и с другими странами-участницами организации: «Не исключен выход Еревана из ОДКБ. Это еще одна большая ошибка, которую может совершить Пашинян. ОДКБ — гарантия безопасности для Армении. Если Ереван покидает ОДКБ, никакая другая организация не предоставит ей подобные условия и гарантии безопасности. Армения, вопреки ее желанию, не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО, не получит гарантии безопасности от Франции или США». Притчин также подчеркивает, что ухудшение отношений Армении с Россией и «дрейф в сторону Запада» создает еще один негативный фактор для Еревана: на этом фоне Москва, по его словам, перестраивает свои отношения с Азербайджаном. «Ереван в таком случае полностью останется в изоляции, в экономической, в территориальной, без каких-либо серьезных перспектив. Поэтому Пашинян прилетел, хочет показать видимость сотрудничества», — сказал политолог. Он также добавил, что высказывания Пашиняна о возможном запрете российских телеканалов на территории Армении и его отношение к посещению парада в честь Дня победы — способ задеть Кремль. «Пашинян играет на противоречиях, чтобы добиться от России чего-то жесткого в отношении Армении. После чего он скажет, что Россия не хочет с нами дружить, и теперь нам точно „на Запад“. Он несистемный политик, и у него нет понимания игры в долгую. Всю ответственность за происходящее он перекладывает на кого-то. Эти мелкие шаги, может, и добавляют ему очков от части общества, но по большей степени это очень провокационные вещи», — резюмировал Притчин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не будет реагировать на демарши со стороны Армении, поскольку в сложной геополитической ситуации Москва не хочет терять партнеров, даже не самых надежных. Так политологи трактуют URA.RU прошедшую встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По их словам, российское руководство «играет в долгую», понимая, что отношения Москвы и Еревана в скором времени нормализуются. Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приуроченный к 10-летию со дня подписания соответствующего договора, прошел 8 мая в Москве. В этом году председателем выступает Армения, но, несмотря на это, юбилейный саммит было решено провести в столице России. После окончания официальной части президент Владимир Путин провел двустороннюю встречу с армянским премьером Николом Пашиняном. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге 6 мая рассказал, что у Путина и Пашиняна накопилось много вопросов, а также обратил внимание на сокращение контактов на различных уровнях. «Раздается критика и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается (от участия в работе ОДКБ), но не участвует в учениях. Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом. В том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии», — сказал Ушаков и добавил, что встреча может «поставить точки над i». Также накануне приезда Никола Пашиняна в Москву информационный фон с его стороны не был смягчен. Армянский премьер-министр отказался принимать участие в параде 9 мая в Москве, объяснив это тем, что был на празднике в прошлом году и не видит смысла посещать его ежегодно. Также Пашинян говорил о возможности запрета на вещание российских телеканалов в Армении. Уже в ходе заседания ЕАЭС в расширенном составе пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван прекращает финансирование деятельности Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Но, по ее словам, в Ереване не будут возражать против принятия документа о бюджете в ограниченном формате. Встреча двух лидеров началась поздно вечером. В начале переговоров президент России подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЕАЭС носит позитивный характер для всех стран-участниц, в частности для Армении. Глава государства обратил внимание, что у Москвы и Еревана за прошлый год товарооборот составил «очень значимую величину». Это, по словам Путина, связано с увеличением импорта с армянской стороны. Российский лидер также указал на то, что, несмотря на рост экономических показателей, у стран накопилась масса вопросов. Речь о региональной безопасности, однако эта тема не стала предметом публичных обсуждений. В свою очередь армянский премьер согласился с тем, что с момента последней встречи в декабре 2023 года у двух стран накопилась масса вопросов. Пашинян добавил, что экономический блок главы уже обсудили в ходе заседания совета. Глава армянского правительства поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и организацию заседания совета ЕАЭС. Геополитическая ситуация в мире остается сложной, отметил в разговоре с URA.RU научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, научный руководитель экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин. По его словам, в ситуации специальной военной операции Россия не хочет ссориться с партнерами, «даже не с самыми надежными». «Параллельный импорт, в том числе в интересах российских компаний, которые получают доступ к мировым рынкам. Поэтому российское руководство не так резко реагирует на откровенные демарши Пашиняна, рассчитывая, что прагматика рано или поздно сыграет, — продолжил политолог. — Либо Пашинян уйдет, потому что слишком много ошибок он наделал, или какая-то критическая масса против него сыграет. Пашинян будет вынужден летать в Москву и выпрашивать поддержку, лишь бы сохранить свою власть. Российская сторона здесь играет в долгую и пытается не испортить отношения с Арменией в угоду политической конъюнктуре». Он также напомнил, что недавно в Брюсселе состоялась встреча Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Общение политиков, по его словам, не принесло Армении «никакого эффекта с точки зрения денег». «Пашинян хочет быть частью Запада. Но в экономическом и оборонном плане полноценно Запад ничего не может им предоставить. Он хочет дружить с Евросоюзом, но при этом сохранить все те „плюшки“ и бонусы, которые ему приносит сотрудничество с Россией», — пояснил Притчин, напомнив, что в прошлом году товарооборот между Россией и Арменией составил 7 млрд долларов, а в этом году он увеличился и составляет порядка 1 млрд долларов в месяц, что делает РФ главным торговым партнером республики. В то время как товарооборот Армении со странами Евросоюза за первые девять месяцев 2023 года составил 2,1 млрд долларов. С этим мнением согласен и политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Он подчеркивает, что отношения между Москвой и Ереваном ухудшались, причем последовательно. «С учетом настроя Пашиняна, с ориентацией Еревана на Запад, с учетом давления западных стран на Армению есть вероятность, что Пашинян ведет дело к ликвидации российской военной базы в Гюмри. Она ему совершенно ни к чему и совершенно точно ни к чему новым западным партнерам Пашиняна. В том числе, если новый курс Армении при Пашиняне определяется как разрыв отношений с Россией и переориентация на Запад — выход из ОДКБ не заставит себя долго ждать. ОДКБ — такое же воплощение старых связей, старой внешней политики Армении до Пашиняна», — считает политолог. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев отмечает, что выход Армении из ОДКБ вызовет не только ухудшение отношений с Россией, но и с другими странами-участницами организации: «Не исключен выход Еревана из ОДКБ. Это еще одна большая ошибка, которую может совершить Пашинян. ОДКБ — гарантия безопасности для Армении. Если Ереван покидает ОДКБ, никакая другая организация не предоставит ей подобные условия и гарантии безопасности. Армения, вопреки ее желанию, не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО, не получит гарантии безопасности от Франции или США». Притчин также подчеркивает, что ухудшение отношений Армении с Россией и «дрейф в сторону Запада» создает еще один негативный фактор для Еревана: на этом фоне Москва, по его словам, перестраивает свои отношения с Азербайджаном. «Ереван в таком случае полностью останется в изоляции, в экономической, в территориальной, без каких-либо серьезных перспектив. Поэтому Пашинян прилетел, хочет показать видимость сотрудничества», — сказал политолог. Он также добавил, что высказывания Пашиняна о возможном запрете российских телеканалов на территории Армении и его отношение к посещению парада в честь Дня победы — способ задеть Кремль. «Пашинян играет на противоречиях, чтобы добиться от России чего-то жесткого в отношении Армении. После чего он скажет, что Россия не хочет с нами дружить, и теперь нам точно „на Запад“. Он несистемный политик, и у него нет понимания игры в долгую. Всю ответственность за происходящее он перекладывает на кого-то. Эти мелкие шаги, может, и добавляют ему очков от части общества, но по большей степени это очень провокационные вещи», — резюмировал Притчин.