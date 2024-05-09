Путин формирует новую антинацистскую коалицию

Союзники с трех континентов приехали 9 мая на парад Победы в Москву

09 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин формирует новую антинацистскую коалицию Фото: Сергей Карпухин/POOL/ТАСС статья из сюжета День Победы в России в 2024 году Россия, как и больше 80 лет назад, возглавила коалицию стран в борьбе с нацизмом. Плечом к плечу с ветеранами, которые одержали Победу в 1945-м, на военном параде на Красной площади сидели президенты Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Здесь же были лидеры стран Центральной Азии и Белоруссии — как олицетворение того, что победа в Великой Отечественной — это победа и их народов. Единого советского народа. Главные союзники СССР во Второй мировой — США и Великобритания — нацизм предпочитают не замечать. И.о. премьер-министра России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин о чем-то пошептались до начала парада Фото: Роман Наумов © URA.RU Парад на Красной площади — детская мечта, и неважно, сколько лет человеку: одинаково сильные эмоции сегодня охватили и шестилетнего Федю из многодетной семьи участника СВО, и главу Запорожской области Евгения Балицкого. Они оба были впервые на главном параде. «Давно мечтал попасть», — признался URA.RU восторженный Балицкий, надевший сегодня вместо делового костюма парадный китель. С первыми шагами знаменной группы по брусчатке Красной площади пошел снег Фото: Роман Наумов © URA.RU Ближе к 10 часам над Красной площадью нависла тишина. Расчеты построены, бушлаты сняты — военнослужащие предстали во всей парадной красе. Раздался бой курантов на Спасской башне. Парад начался. Почти секунда в секунду со знаменной группой, которая выносила Знамя Победы и Государственный флаг России, пошел снег. Такого 9 Мая в Москве не помнят даже старожилы. Это совсем уж не тот «жаркий солнечный май», как весной 1945 года, о котором поется в «Венском вальсе». Но в такой день это, пожалуй, и не важно. Главное — все, кто был в эти минуты на Красной площади, помнят, что той самой «весной сорок пятого года» народы Европы обрели свободу. И сделал это — советский народ. Министр обороны Сергей Шойгу принимал парад Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Владимир Путин это подчеркнул в своем выступлении. «Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа, — заявил Путин. — Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества». Новость по теме Путин произнес речь в честь Дня Победы: главное из выступления на параде Впрочем, сегодня все по-другому. Тогдашние главные союзники — США и Великобритания — показали свое истинное отношение к России и сегодня возглавили уже антироссийскую коалицию. Да и не только. Это их и их нынешних сателлитов Путин имел в виду, когда говорил об искажении правды о той войне, о сносе мемориалов истинным борцам с нацизмом» и воздвижении «на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев», и когда говорил о тех, что «привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи», а не на правде и памяти. «Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций, — сказал Путин и предупредил: — Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности». Участники СВО сегодня тоже прошли по Красной площади Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия верна памяти победителей 1945-го. Их остается в живых все меньше, оттого и для самого президента парад Победы, возможность быть на трибуне рядом с теми, кто принес, как в той же песне, «народам Европы свободу» — это… честь. Путин знает, что ветераны Великой Отечественной, сокрушившие нацизм 79 лет назад, «верят и переживают» за русских воинов, которые сегодня вынуждены взять в руки оружие, чтобы искоренить это зло с русской земли. «Их духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколение героев Отечества», — обратился Путин к участникам СВО, в том числе к тем, что тоже участвовали в параде. Красная площадь замерла, когда Путин объявил минуту молчания. Над Красной площадью раздалось раскатистое, пронзающее до мурашек троекратное «Ура!» когда президент закончил речь словами: «Слава доблестным Вооруженным Силам! За Россию! За Победу!» Никакому другому псу до сих пор не удавалось с трибуны смотреть парад Победы, кроме как шпицу по кличке Умка, питомцу белорусского президента Александра Лукашенко Фото: Павел Бедняков/РИА Новости В этом году на главном параде вновь были главы бывших союзных республик. Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко повезло вдвойне: на парад пришел не только он, но и его любимый белоснежный (под стать сегодняшней погоде) шпиц Умка. Песик неизменно сопровождает своего хозяина даже в официальных поездках. На этот раз в Москву приехали лидеры сразу трех стран дальнего зарубежья: президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Евразия, Африка, Латинская Америка объединились против разрастания нацизма и сегодня. Напомним, что в 1940-х реально в коалицию входили 56 государств с разных континентов. По традиции «техническую часть» парада открыл легендарный танк Великой Отечественной — Т-34 Фото: Роман Наумов © URA.RU «Я вижу, как исламский мир поддерживает политику России, нашего президента. Я вижу солидарность с нами африканских, азиатских, южноамериканских стран, — поделился с URA.RU председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. — Они надеются, что Россия, возглавляя строительство нового миропорядка, добьется успеха». Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов говорит, что Россия вновь во главе борьбы с нацизмом, а рядом — союзники, более надежные, чем 79 лет назад Фото: Роман Наумов © URA.RU Антинацистская коалиция, которую, по сути, создал Путин, еще раз подтверждает, что для России это не пустые слова, сказал URA.RU вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «Наша страна говорит всему миру о том, что нужно окончательно и бесповоротно уничтожить это зло, — убежден Неверов. — Россия вновь на передовой в этой борьбе, и все прогрессивное человечество — рядом». По словам главы Запорожья Балицкого, многонациональный народ России все помнит — «генетическая память работает хорошо». «Мы помним, сколько горя принесла нам та война, сколько жизней было отдано за Победу, — отметил Балицкий. — К сожалению, приходится «дожимать» то, что не «дожали» наши деды: вместо того, чтобы отомстить врагу, который вторгся на нашу землю, мы им построили ГДР. Нельзя впредь допускать таких ошибок и позволять нашим ситуативным союзникам пользоваться этим». За женский парадный расчет сегодня переживали больше всех — девушкам пришлось наравне с мужчинами стоять на морозе Фото: Роман Наумов © URA.RU Взрослые дяди говорили о серьезных вещах, которые не должны повториться в будущем и с которыми не должны столкнуться дети. А малыши с восхищением рассматривали солдат в красивых формах, броневики, ракетные комплексы, самолеты, переживали за марширующих тетенек в форме, которые наверняка замерзли, стоя на майском морозе. Статья по теме Есть ли будущее у 10-летнего ЕАЭС Такими эмоциями с URA.RU поделились дети из многодетной семьи (фамилию мама четырех детей просила не называть), которая ждет с фронта отца. Своими глазами увидеть главный военный парад страны для этих ребят — лучшее наглядное пособие по воспитанию патриотизма. «Я сама кадет. Когда смотрела парад, испытывала гордость за свою страну, — поделилась Настя. — Просто сижу и горжусь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия, как и больше 80 лет назад, возглавила коалицию стран в борьбе с нацизмом. Плечом к плечу с ветеранами, которые одержали Победу в 1945-м, на военном параде на Красной площади сидели президенты Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Здесь же были лидеры стран Центральной Азии и Белоруссии — как олицетворение того, что победа в Великой Отечественной — это победа и их народов. Единого советского народа. Главные союзники СССР во Второй мировой — США и Великобритания — нацизм предпочитают не замечать. Парад на Красной площади — детская мечта, и неважно, сколько лет человеку: одинаково сильные эмоции сегодня охватили и шестилетнего Федю из многодетной семьи участника СВО, и главу Запорожской области Евгения Балицкого. Они оба были впервые на главном параде. «Давно мечтал попасть», — признался URA.RU восторженный Балицкий, надевший сегодня вместо делового костюма парадный китель. Ближе к 10 часам над Красной площадью нависла тишина. Расчеты построены, бушлаты сняты — военнослужащие предстали во всей парадной красе. Раздался бой курантов на Спасской башне. Парад начался. Почти секунда в секунду со знаменной группой, которая выносила Знамя Победы и Государственный флаг России, пошел снег. Такого 9 Мая в Москве не помнят даже старожилы. Это совсем уж не тот «жаркий солнечный май», как весной 1945 года, о котором поется в «Венском вальсе». Но в такой день это, пожалуй, и не важно. Главное — все, кто был в эти минуты на Красной площади, помнят, что той самой «весной сорок пятого года» народы Европы обрели свободу. И сделал это — советский народ. Президент Владимир Путин это подчеркнул в своем выступлении. «Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа, — заявил Путин. — Впрочем, сегодня все по-другому. Тогдашние главные союзники — США и Великобритания — показали свое истинное отношение к России и сегодня возглавили уже антироссийскую коалицию. Да и не только. Это их и их нынешних сателлитов Путин имел в виду, когда говорил об искажении правды о той войне, о сносе мемориалов истинным борцам с нацизмом» и воздвижении «на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев», и когда говорил о тех, что «привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи», а не на правде и памяти. «Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Россия верна памяти победителей 1945-го. Их остается в живых все меньше, оттого и для самого президента парад Победы, возможность быть на трибуне рядом с теми, кто принес, как в той же песне, «народам Европы свободу» — это… честь. Путин знает, что ветераны Великой Отечественной, сокрушившие нацизм 79 лет назад, «верят и переживают» за русских воинов, которые сегодня вынуждены взять в руки оружие, чтобы искоренить это зло с русской земли. «Их духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколение героев Отечества», — обратился Путин к участникам СВО, в том числе к тем, что тоже участвовали в параде. Красная площадь замерла, когда Путин объявил минуту молчания. Над Красной площадью раздалось раскатистое, пронзающее до мурашек троекратное «Ура!» когда президент закончил речь словами: «Слава доблестным Вооруженным Силам! За Россию! За Победу!» В этом году на главном параде вновь были главы бывших союзных республик. Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко повезло вдвойне: на парад пришел не только он, но и его любимый белоснежный (под стать сегодняшней погоде) шпиц Умка. Песик неизменно сопровождает своего хозяина даже в официальных поездках. На этот раз в Москву приехали лидеры сразу трех стран дальнего зарубежья: президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Евразия, Африка, Латинская Америка объединились против разрастания нацизма и сегодня. Напомним, что в 1940-х реально в коалицию входили 56 государств с разных континентов. «Я вижу, как исламский мир поддерживает политику России, нашего президента. Я вижу солидарность с нами африканских, азиатских, южноамериканских стран, — поделился с URA.RU председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. — Они надеются, что Россия, возглавляя строительство нового миропорядка, добьется успеха». Антинацистская коалиция, которую, по сути, создал Путин, еще раз подтверждает, что для России это не пустые слова, сказал URA.RU вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «Наша страна говорит всему миру о том, что нужно окончательно и бесповоротно уничтожить это зло, — убежден Неверов. — Россия вновь на передовой в этой борьбе, и все прогрессивное человечество — рядом». По словам главы Запорожья Балицкого, многонациональный народ России все помнит — «генетическая память работает хорошо». «Мы помним, сколько горя принесла нам та война, сколько жизней было отдано за Победу, — отметил Балицкий. — Взрослые дяди говорили о серьезных вещах, которые не должны повториться в будущем и с которыми не должны столкнуться дети. А малыши с восхищением рассматривали солдат в красивых формах, броневики, ракетные комплексы, самолеты, переживали за марширующих тетенек в форме, которые наверняка замерзли, стоя на майском морозе. Такими эмоциями с URA.RU поделились дети из многодетной семьи (фамилию мама четырех детей просила не называть), которая ждет с фронта отца. Своими глазами увидеть главный военный парад страны для этих ребят — лучшее наглядное пособие по воспитанию патриотизма. «Я сама кадет. Когда смотрела парад, испытывала гордость за свою страну, — поделилась Настя. — Просто сижу и горжусь».