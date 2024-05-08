Есть ли будущее у 10-летнего ЕАЭС

Ответ «пятерки» во главе с Путиным и Пашиняном журналист URA.RU услышал в Кремле

08 мая 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле коллег в честь 10-летия ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU На второй день после инаугурации президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС. Хоть президент Белоруссии Александр Лукашенко и приехал с огромным букетом роз, поводом для праздника было не вступление Путина в должность, а юбилей Союза. Без цветов, но все же прилетел в Москву и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Получился ли праздник, и есть ли будущее у ЕАЭС — журналист URA.RU узнал одним из первых. 29 мая исполнится 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС. Именно поэтому лидеры стран-участниц решили по предложению президента Путина собраться в Москве, а не в Ереване — столице председательствующей страны (такова традиция саммитов). Но заседание Высшего Евразийского экономического совета все же вел Пашинян. В полном составе лидеры стран ЕАЭС не собирались с декабря 2023 года Фото: Александр Щербак/ТАСС Первое слово на правах хозяина площадки взял российский лидер. По словам Путина, за 10 лет ЕАЭС утвердился «в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира». Выгоду от интеграции имеют все. Путин привел статистику: совокупный ВВП государств ЕАЭС увеличился 1,6 до 2,5 трлн долларов, объем взаимной торговли — с 45 до 89 млрд долларов. Более 90% расчетов проводятся в национальных валютах. «Россия высоко ценит взаимовыгодные многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС. Мы искренне стремимся к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению нашего интеграционного объединения. Убежден, что все присутствующие коллеги разделяют такой настрой», — сказал Путин. Эти слова он, конечно, адресовал всем сидящим за столом. Но в них читалось и другое: едва ли не главным адресатом был Никол Пашинян, который демонстративно ведет политику отдаления от России. И именно Пашиняну как лидеру страны-председателя в ЕАЭС Путин передал слово. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна после саммита ожидают еще и непростые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ Насколько деловым получилось обсуждение в узком составе (а именно такие ожидания озвучил Путин), узнать не удалось — как только Пашинян взял управление процессом в свои руки, трансляция тут же прервалась. «Хочу поблагодарить за работу представителей СМИ», — только и услышали журналисты пяти пулов. Расширенное заседание саммита оказалось более информативным. На нем к «пятерке» присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес — обе страны являются наблюдателями в ЕАЭС. Выступили все. Путин вновь говорил первым. ЕАЭС, сказал он, «доказал свою эффективность перед лицом новых вызовов». «В том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли», — отметил президент РФ. Статья по теме Путин ищет баланс в Закавказье По словам Путина, ЕАЭС все больше становится привлекательным для других международных игроков. «Нынешнее юбилейное заседание — это не только подведение итогов совместной работы за прошедшие десятилетия, но и еще один конкретный шаг по пути углубления интеграции», — заявил Путин и передал слово Пашиняну. Премьер Армении уже не мог позволить себе закрыть обсуждение — публично должны были высказаться все лидеры. Сам Пашинян прочитал небольшую речь, уже в начале которой дипломатично повторил слова Путина о том, что ЕАЭС работает на основе «уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена». Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал к «старшему брату» с огромными розами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Без ложки дегтя не обошлось. Пашинян заявил, что «существенно затянулся процесс формирования общего рынка энергоресурсов». «Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации выполненных мероприятий, однако, считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки, — заявил он. Напомнил Пашинян и о другом, жизненно важном именно для Армении, которая не граничит ни с одним из государств ЕАЭС, проекте — «Перекресток мира». Его инициатором Пашинян сам и выступал: «Цель проекта — создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, паритетности и взаимности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в успехе и перспективах ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле уверены в жизнеспособности и в перспективах ЕАЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал URA.RU, что «интеграционный процесс весьма успешен». «Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — убежден Песков. Для России развитие евразийской интеграции — это один из инструментов взаимодействия прежде всего с государствами постсоветского пространства, пояснил URA.RU глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. «Россия, безусловно, играет доминирующую роль в Союзе. Бывают проблемы, но мы друг другу помогаем, — отмечает эксперт. — А в новых условиях Союз стал основой усиления экономической безопасности каждого из участников, так как параллельный импорт через третьи страны позволяет избегать санкционной агрессии». Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес приехал в Москву как наблюдатель ЕАЭС и как друг России Фото: Александр Щербак/ТАСС ЕАЭС, считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, помогает РФ объединять соседей, обходя идеологические и политические проблемы. Это подтверждают и слова помощника президента Юрия Ушакова, который на днях на брифинге привел в пример Армению и дал понять: если в политическом плане со стороны Еревана звучит много претензий к Москве, то в части экономики ему точно не на что обижаться. «Экономические связи с Россией приносят Армении большую отдачу. Благодаря этому Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста», — отметил Ушаков. По словам политолога Макеевой, сформировать общую идеологию на постсоветском пространстве не получилось, но единое экономическое пространство оказалось выгодно всем. Перспективы экономической интеграции очевидны, и останавливать ее никто не будет. «У ЕАЭС есть значительный прогресс в интеграции. И он будет развиваться (о чем говорит присутствие на саммите президентов Узбекистана и Кубы). Сейчас как раз тот момент, когда Союз может стимулировать присоединение к нему новых членов, так как история ЕАЭС показывает, что интеграция влечет рост экономик стран-участниц», — отметила Макеева. Статья по теме Путин решил судьбу СНГ Количество партнеров ЕАЭС уже приближается к десяти. И средин них — Китай, Иран, Сингапур и другие страны. Идут переговоры о либерализации торговли с Индией и ОАЭ. На это настроены все члены ЕАЭС. Иначе «пятерка» во главе с Арменией не смогла бы собраться в Москве, и к ней не присоединились бы Узбекистан и совсем далекая от ЕАЭС Куба. А это значит, праздник в честь 10-летия начала Евразийской интеграции удался, и у Союза есть будущее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На второй день после инаугурации президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС. Хоть президент Белоруссии Александр Лукашенко и приехал с огромным букетом роз, поводом для праздника было не вступление Путина в должность, а юбилей Союза. Без цветов, но все же прилетел в Москву и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Получился ли праздник, и есть ли будущее у ЕАЭС — журналист URA.RU узнал одним из первых. 29 мая исполнится 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС. Именно поэтому лидеры стран-участниц решили по предложению президента Путина собраться в Москве, а не в Ереване — столице председательствующей страны (такова традиция саммитов). Но заседание Высшего Евразийского экономического совета все же вел Пашинян. Первое слово на правах хозяина площадки взял российский лидер. По словам Путина, за 10 лет ЕАЭС утвердился «в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира». Выгоду от интеграции имеют все. Путин привел статистику: совокупный ВВП государств ЕАЭС увеличился 1,6 до 2,5 трлн долларов, объем взаимной торговли — с 45 до 89 млрд долларов. Более 90% расчетов проводятся в национальных валютах. Эти слова он, конечно, адресовал всем сидящим за столом. Но в них читалось и другое: едва ли не главным адресатом был Никол Пашинян, который демонстративно ведет политику отдаления от России. И именно Пашиняну как лидеру страны-председателя в ЕАЭС Путин передал слово. Насколько деловым получилось обсуждение в узком составе (а именно такие ожидания озвучил Путин), узнать не удалось — как только Пашинян взял управление процессом в свои руки, трансляция тут же прервалась. «Хочу поблагодарить за работу представителей СМИ», — только и услышали журналисты пяти пулов. Расширенное заседание саммита оказалось более информативным. На нем к «пятерке» присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес — обе страны являются наблюдателями в ЕАЭС. Выступили все. Путин вновь говорил первым. ЕАЭС, сказал он, «доказал свою эффективность перед лицом новых вызовов». «В том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли», — отметил президент РФ. По словам Путина, ЕАЭС все больше становится привлекательным для других международных игроков. «Нынешнее юбилейное заседание — это не только подведение итогов совместной работы за прошедшие десятилетия, но и еще один конкретный шаг по пути углубления интеграции», — заявил Путин и передал слово Пашиняну. Премьер Армении уже не мог позволить себе закрыть обсуждение — публично должны были высказаться все лидеры. Сам Пашинян прочитал небольшую речь, уже в начале которой дипломатично повторил слова Путина о том, что ЕАЭС работает на основе «уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена». Без ложки дегтя не обошлось. Пашинян заявил, что «существенно затянулся процесс формирования общего рынка энергоресурсов». «Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации выполненных мероприятий, однако, считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки, — заявил он. Напомнил Пашинян и о другом, жизненно важном именно для Армении, которая не граничит ни с одним из государств ЕАЭС, проекте — «Перекресток мира». Его инициатором Пашинян сам и выступал: «Цель проекта — создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, паритетности и взаимности». В Кремле уверены в жизнеспособности и в перспективах ЕАЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал URA.RU, что «интеграционный процесс весьма успешен». «Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — убежден Песков. Для России развитие евразийской интеграции — это один из инструментов взаимодействия прежде всего с государствами постсоветского пространства, пояснил URA.RU глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. «Россия, безусловно, играет доминирующую роль в Союзе. ЕАЭС, считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, помогает РФ объединять соседей, обходя идеологические и политические проблемы. Это подтверждают и слова помощника президента Юрия Ушакова, который на днях на брифинге привел в пример Армению и дал понять: если в политическом плане со стороны Еревана звучит много претензий к Москве, то в части экономики ему точно не на что обижаться. «Экономические связи с Россией приносят Армении большую отдачу. Благодаря этому Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста», — отметил Ушаков. По словам политолога Макеевой, сформировать общую идеологию на постсоветском пространстве не получилось, но единое экономическое пространство оказалось выгодно всем. Перспективы экономической интеграции очевидны, и останавливать ее никто не будет. Количество партнеров ЕАЭС уже приближается к десяти. И средин них — Китай, Иран, Сингапур и другие страны. Идут переговоры о либерализации торговли с Индией и ОАЭ. На это настроены все члены ЕАЭС. Иначе «пятерка» во главе с Арменией не смогла бы собраться в Москве, и к ней не присоединились бы Узбекистан и совсем далекая от ЕАЭС Куба. А это значит, праздник в честь 10-летия начала Евразийской интеграции удался, и у Союза есть будущее.