Путин произнес речь в честь Дня Победы: главное из выступления на параде

Путин поздравил россиян с Днем Победы

09 мая 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил решимость России предотвратить любое глобальное столкновение Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Президент РФ Владимир Путин выступил на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он осудил попытки Запада исказить историю Второй мировой войны. Также президент назвал участников спецоперации героями. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Борьба с нацизмом, искажении истории Второй мировой войны В своем выступлении Путин подчеркнул важность сохранения исторической правды и обвинил западные страны в попытках переписать историю в своих интересах. Глава РФ заявил, что такие действия являются частью более широкой политической стратегии. Он также отметил, что на Западе стремятся забыть уроки Второй мировой войны, в то время как Россия сохраняет память о ключевых сражениях. Президент подчеркнул значимость произошедших событий для всего человечества и особенно для России, которая испытала тяжесть кровопролитных битв на своей территории. Три первых года Великой Отечественной СССР практически один на один сражался с нацистами, заявил Путин. При этом он отметил, что чтит отвагу тех, кто все-таки присоединился к борьбе с нацизмом, и сохранит память о традициях союзничества. «Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит», — подчеркнул Путин в ходе выступления. Боеготовность России Путин подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период. «Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил президент. Он отметил, что не позволит никому угрожать стране. По его словам, стратегические силы России всегда находятся в боевой готовности. Однако нужно сделать все, чтобы не допустить глобального столкновения. «Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность <…> Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения», — заявил Путин. Речь Путина об участниках ВОВ и спецоперации Путин в своей речи выразил почтение участникам специальной военной операции, назвав их героями современной России. Он заявил, что преклоняется перед ними. «Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью, с вами вся Россия!» — подчеркнул президент РФ. Также президент заявил, что склоняет головы перед памятью всех, жизни кого отняла Великая Отечественная война. «Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны», — заявил Путин. Он также вспомнил о мирных жителях, которые погибли от обстрелов и терактов неонацистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин выступил на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он осудил попытки Запада исказить историю Второй мировой войны. Также президент назвал участников спецоперации героями. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. В своем выступлении Путин подчеркнул важность сохранения исторической правды и обвинил западные страны в попытках переписать историю в своих интересах. Глава РФ заявил, что такие действия являются частью более широкой политической стратегии. Он также отметил, что на Западе стремятся забыть уроки Второй мировой войны, в то время как Россия сохраняет память о ключевых сражениях. Президент подчеркнул значимость произошедших событий для всего человечества и особенно для России, которая испытала тяжесть кровопролитных битв на своей территории. Три первых года Великой Отечественной СССР практически один на один сражался с нацистами, заявил Путин. При этом он отметил, что чтит отвагу тех, кто все-таки присоединился к борьбе с нацизмом, и сохранит память о традициях союзничества. Путин подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период. «Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил президент. Он отметил, что не позволит никому угрожать стране. По его словам, стратегические силы России всегда находятся в боевой готовности. Однако нужно сделать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Путин в своей речи выразил почтение участникам специальной военной операции, назвав их героями современной России. Он заявил, что преклоняется перед ними. Также президент заявил, что склоняет головы перед памятью всех, жизни кого отняла Великая Отечественная война. «Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны», — заявил Путин. Он также вспомнил о мирных жителях, которые погибли от обстрелов и терактов неонацистов.