Путин произнес речь в честь Дня Победы: главное из выступления на параде

Президент РФ Владимир Путин выступил на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он осудил попытки Запада исказить историю Второй мировой войны. Также президент назвал участников спецоперации героями. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU.
Борьба с нацизмом, искажении истории Второй мировой войны
В своем выступлении Путин подчеркнул важность сохранения исторической правды и обвинил западные страны в попытках переписать историю в своих интересах. Глава РФ заявил, что такие действия являются частью более широкой политической стратегии.
Он также отметил, что на Западе стремятся забыть уроки Второй мировой войны, в то время как Россия сохраняет память о ключевых сражениях. Президент подчеркнул значимость произошедших событий для всего человечества и особенно для России, которая испытала тяжесть кровопролитных битв на своей территории.
Три первых года Великой Отечественной СССР практически один на один сражался с нацистами, заявил Путин. При этом он отметил, что чтит отвагу тех, кто все-таки присоединился к борьбе с нацизмом, и сохранит память о традициях союзничества.
«Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит», — подчеркнул Путин в ходе выступления.
Боеготовность России
Путин подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период. «Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил президент.
Он отметил, что не позволит никому угрожать стране. По его словам, стратегические силы России всегда находятся в боевой готовности. Однако нужно сделать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность <…> Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения», — заявил Путин.
Речь Путина об участниках ВОВ и спецоперации
Путин в своей речи выразил почтение участникам специальной военной операции, назвав их героями современной России. Он заявил, что преклоняется перед ними.
«Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью, с вами вся Россия!» — подчеркнул президент РФ.
Также президент заявил, что склоняет головы перед памятью всех, жизни кого отняла Великая Отечественная война. «Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны», — заявил Путин. Он также вспомнил о мирных жителях, которые погибли от обстрелов и терактов неонацистов.
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