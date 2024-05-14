Путин определился со своей командой

Политологи подвели итоги перестановок в администрации президента

14 мая 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Путин, по словам политологов, показал продуманную кадровую политику Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минимальные изменения, которые президент России Владимир Путин внес в аппарат президента, показывает продуманную кадровую политику — он уже собрал сильную команду. Так политологи трактуют для URA.RU прошедшие изменения в АП. По их словам, российский лидер хорошо знает своих людей и полностью им доверяет. Во вторник, 14 мая, президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, как и его первые заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов. Заместителями главы остались Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко, Дмитрий Козак и Дмитрий Песков. Также до зама повышен и Максим Орешкин, который ранее занимал пост помощника президента. Новость по теме Путин назначил новое руководство в своей администрации Свои посты помощников президента сохранили Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков. Однако в этом блоке также произошли изменения: команду пополнил экс-глава Тульской области Алексей Дюмин — ему, по словам Пескова, доверят контроль Госсовета, вопросы оборонно-промышленного комплекса и кураторство сферы спорта в рамках администрации главы государства. Еще одним изменением в блоке помощников президента стало назначение бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Песков отмечал, что сферу его вопросов войдет кораблестроение. Однако, с его слов, «возможны и другие». Путин, по словам Баширова, продемонстрировал продуманную кадровую политику Фото: Антон Белицкий Минимальные кадровые изменения в аппарате президента — демонстрация продуманной кадровой политики президента Путина, утверждает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Она, по словам эксперта, распространяется не только на АП. «Это и есть та самая системность. Она когда-то была во времена СССР, был тщательный кадровый отбор, потом ее разрушили, а президент Путин ее воссоздал. Через буквально 15 лет мы видим управленцев совершенно другого качества, не случайных людей, а команду. Где бы человек ни работал — в администрации, в регионе, в правительстве или в Госдуме — они все „целятся“ в одно и то же. Целеполагание каждого человека, который получает должность, связано с теми задачами, которые ставит президент: в рамках реализации нацпроектов, развития региональной политики. Путин видит больше, поэтому, если он какое-то кадровое решение принимает, мы точно понимаем, что оно выверенное», — пояснил Баширов. Баширов рассказал URA.RU, что Путин воссоздал системность в сфере тщательного кадрового отбора Фото: Владимир Андреев © URA.RU С этим мнением согласна руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты Дарья Кислицына. Минимальные перестановки, по ее словам, говорят о «стабильности в связке с эффективностью». Она добавила, что президент Путин хорошо знает свою команду и доверяет ей, в том числе потому, что фактор доверия — один из ключевых KPI для органов власти во взаимоотношениях друг с другом. Глава государства, как отметила Кислицына, в ходе многочисленных выступлений, в частности перед Федеральным Собранием, обозначил ключевые для страны темы, а после выделил на кадровом уровне тех, кто сможет реализовать эти задачи. Политологи также прокомментировали перестановки, которые затронули аппарат президента. Кислицына отметила, что экспертное сообщество внимательно следило за работой Алексея Дюмина как на посту замминистра обороны, так и в качестве главы Тульской области. «Уже тогда было понятно, что это человек из ближайшего окружения президента. Приход на губернаторскую должность — ступенька в его карьере, и, если с задачами справится, попадет в народный и общественный запрос и реализует вопросы, его ждет очередное повышение. С этими задачами он более чем успешно справился и поэтому произошло довольно ожидаемое кадровое назначение», — сказала она. Экспертное сообщество, по словам Кислицыной, внимательно следило за работой Алексея Дюмина на посту замминистра обороны и главы Тульской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Назначение Дюмина на обозначенный пул задач неслучайно, продолжила Кислицына. По ее словам, сфера ОПК является ключевой, поскольку «в логике назначений всего правительства» усиливается тематика, связанная с военно-технологическим суверенитетом, достижением задач СВО, а Дюмин «доказал свою эффективность» в этих вопросах. Назначение Николая Патрушева на пост помощника президента и кураторство вопросов кораблестроения, как отмечает Баширов, связано с необходимостью политического «тяжеловеса» в этой сфере. При этом речь не только о гражданской, но и о военной сфере: «Действительно, у нас есть вопросы, связанные с Черноморским флотом: нас бьют, надо восполнять, искать решения и они должны быть уникальными. Мы строим военные корабли для Балтфлота, Тихоокеанского, Северного. Корабль построили — он туда ушел „служить“, но Черное море заперто. Эти решения предваряли назначение, когда Объединенная судостроительная компания ушла под ВТБ». Баширов подчеркнул, что отечественной кораблестроительной сфере требовался «политический тяжеловес» как Патрушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В том числе, как поясняет профессор ВШЭ, работа Патрушева в качестве помощника президента будет связана и с безопасностью по бюджетному наполнению. «Не будет работать наш танкерный флот — будем меньше продавать. Только через трубопроводные системы нефть и газ не продашь. Европа же продолжает брать газ, но „втихаря“. Вот откуда это назначение, тем более в таком высоком статусе, как помощник президента», — добавил он. Политологи также сошлись во мнении относительно повышения Максима Орешкина: они отмечают, что в последнее время, особенно в президентские выборы, Орешкин часто находился рядом с президентом, в частности в турне по регионам. «Он занимался экономикой, и сейчас президент принял решение, что надо ему повысить статус. Но заниматься-то он вновь будет экономикой, причем во многом региональной. В последнее время Орешкин очень часто ездил с президентом в региональные поездки, Путин готовил его не только по вопросам макроэкономики, но и по финансированию бюджетных программ», — сказал Баширов. Кислицына добавила, что назначение Орешкина на эту должность и кураторство по транспорту повысит связку АП с правительством. «В послании у президента один из лейтмотивов был как раз развитие страны. С точки зрения анонсированных проектов по транспорту, которые до 2030—2036 годов должны случиться, — там огромное поле работы», — резюмировала политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальные изменения, которые президент России Владимир Путин внес в аппарат президента, показывает продуманную кадровую политику — он уже собрал сильную команду. Так политологи трактуют для URA.RU прошедшие изменения в АП. По их словам, российский лидер хорошо знает своих людей и полностью им доверяет. Во вторник, 14 мая, президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, как и его первые заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов. Заместителями главы остались Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко, Дмитрий Козак и Дмитрий Песков. Также до зама повышен и Максим Орешкин, который ранее занимал пост помощника президента. Свои посты помощников президента сохранили Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков. Однако в этом блоке также произошли изменения: команду пополнил экс-глава Тульской области Алексей Дюмин — ему, по словам Пескова, доверят контроль Госсовета, вопросы оборонно-промышленного комплекса и кураторство сферы спорта в рамках администрации главы государства. Еще одним изменением в блоке помощников президента стало назначение бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Песков отмечал, что сферу его вопросов войдет кораблестроение. Однако, с его слов, «возможны и другие». Минимальные кадровые изменения в аппарате президента — демонстрация продуманной кадровой политики президента Путина, утверждает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Она, по словам эксперта, распространяется не только на АП. «Это и есть та самая системность. Она когда-то была во времена СССР, был тщательный кадровый отбор, потом ее разрушили, а президент Путин ее воссоздал. Через буквально 15 лет мы видим управленцев совершенно другого качества, не случайных людей, а команду. Где бы человек ни работал — в администрации, в регионе, в правительстве или в Госдуме — они все „целятся“ в одно и то же. Целеполагание каждого человека, который получает должность, связано с теми задачами, которые ставит президент: в рамках реализации нацпроектов, развития региональной политики. Путин видит больше, поэтому, если он какое-то кадровое решение принимает, мы точно понимаем, что оно выверенное», — пояснил Баширов. С этим мнением согласна руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты Дарья Кислицына. Минимальные перестановки, по ее словам, говорят о «стабильности в связке с эффективностью». Она добавила, что президент Путин хорошо знает свою команду и доверяет ей, в том числе потому, что фактор доверия — один из ключевых KPI для органов власти во взаимоотношениях друг с другом. Глава государства, как отметила Кислицына, в ходе многочисленных выступлений, в частности перед Федеральным Собранием, обозначил ключевые для страны темы, а после выделил на кадровом уровне тех, кто сможет реализовать эти задачи. Политологи также прокомментировали перестановки, которые затронули аппарат президента. Кислицына отметила, что экспертное сообщество внимательно следило за работой Алексея Дюмина как на посту замминистра обороны, так и в качестве главы Тульской области. «Уже тогда было понятно, что это человек из ближайшего окружения президента. Приход на губернаторскую должность — ступенька в его карьере, и, если с задачами справится, попадет в народный и общественный запрос и реализует вопросы, его ждет очередное повышение. С этими задачами он более чем успешно справился и поэтому произошло довольно ожидаемое кадровое назначение», — сказала она. Назначение Дюмина на обозначенный пул задач неслучайно, продолжила Кислицына. По ее словам, сфера ОПК является ключевой, поскольку «в логике назначений всего правительства» усиливается тематика, связанная с военно-технологическим суверенитетом, достижением задач СВО, а Дюмин «доказал свою эффективность» в этих вопросах. Назначение Николая Патрушева на пост помощника президента и кураторство вопросов кораблестроения, как отмечает Баширов, связано с необходимостью политического «тяжеловеса» в этой сфере. При этом речь не только о гражданской, но и о военной сфере: «Действительно, у нас есть вопросы, связанные с Черноморским флотом: нас бьют, надо восполнять, искать решения и они должны быть уникальными. Мы строим военные корабли для Балтфлота, Тихоокеанского, Северного. Корабль построили — он туда ушел „служить“, но Черное море заперто. Эти решения предваряли назначение, когда Объединенная судостроительная компания ушла под ВТБ». В том числе, как поясняет профессор ВШЭ, работа Патрушева в качестве помощника президента будет связана и с безопасностью по бюджетному наполнению. «Не будет работать наш танкерный флот — будем меньше продавать. Только через трубопроводные системы нефть и газ не продашь. Европа же продолжает брать газ, но „втихаря“. Вот откуда это назначение, тем более в таком высоком статусе, как помощник президента», — добавил он. Политологи также сошлись во мнении относительно повышения Максима Орешкина: они отмечают, что в последнее время, особенно в президентские выборы, Орешкин часто находился рядом с президентом, в частности в турне по регионам. «Он занимался экономикой, и сейчас президент принял решение, что надо ему повысить статус. Но заниматься-то он вновь будет экономикой, причем во многом региональной. В последнее время Орешкин очень часто ездил с президентом в региональные поездки, Путин готовил его не только по вопросам макроэкономики, но и по финансированию бюджетных программ», — сказал Баширов. Кислицына добавила, что назначение Орешкина на эту должность и кураторство по транспорту повысит связку АП с правительством. «В послании у президента один из лейтмотивов был как раз развитие страны. С точки зрения анонсированных проектов по транспорту, которые до 2030—2036 годов должны случиться, — там огромное поле работы», — резюмировала политолог.