Боевые генералы выходят из опалы в Минобороны

Кому можно надеяться на перезапуск карьеры

17 мая 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

После прихода Белоусова на пост главы Минобороны стало известно о назначении Лапина командующим Ленинградским военным округом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сразу после назначения Андрея Белоусова министром обороны России подтвердилась информация о назначении легендарного генерала Александра Лапина, отозванного из зоны СВО из-за политических интриг, командующим Ленинградским военным округом. Слухи о его возвращении к активной работе появились еще в начале года, но подтвердились только с появлением нового министра — когда Лапин был вызван на встречу командующих округам с президентом России Владимиром Путиным. За два года проведения спецоперации в опалу попали многие генералы вроде Сергея Суровикина или Ивана Попова. И теперь в истеблишменте возникла надежда, что новое руководство министерства сможет оценить их таланты непредвзято. Группировка войск «Центр» под руководством Лапина участвовала в боях за Лисичанск и полностью освободила ЛНР Фото: Анна Майорова © URA.RU Генерал-полковник Лапин появился на высокой военной должности также неожиданно, как и исчез с поста начальника группировки войск «Центр», которая участвовала в боях за Лисичанск и полностью освободила ЛНР. Еще в июле 2022 года он получил звание Героя России за боевые заслуги, а уже в конце года ушел в долгосрочный отпуск, а после был снят с должности. Таких примеров в министерстве обороны, разнящихся по степени публичности взлета и исчезновения, больше десятка. Назначение Лапина можно рассматривать, как старт процессу возможного «возвращения» и других командующих, попавших в опалу при прошлом руководстве Министерства обороны, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. В ближайшее время он ждет, что руководящий состав Минобороны изменится. Но большинство назначений, как отмечает эксперт, станут известны только лишь после их осуществления, что объясняется соображениями безопасности. «Генерал Лапин — пример, о котором общественность узнала фактически вскользь. Его назначение на столь ответственный пост — результат заранее запущенного процесса обновления военных элит, который шел параллельно с другими кадровыми решениями. Очевидно, что дальнейшее обновление военного руководства необходимо. Вполне возможно, что речь идет о командующих, которые не нашли общего языка с предыдущим министром Шойгу, но тем не менее продемонстрировали свои эффективные командные качества», — сказал Колчин. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО возрастает роль Ленинградского военного округа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library При этом военачальник получил непростой пост, констатировал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Финляндия, Швеция присоединились к НАТО, и Балтика фактически становятся внутренним морем Альянса. Такое положение дел требует наличия подготовленного военного руководителя, — продолжил Коротченко. — Плюс стоит задача заново создавать целый ряд группировок, наращивать силы и средства, формировать новые бригады, дивизии и в целом инфраструктуру системы военного управления. В данном случае Лапин, как человек, который теперь будет руководить этим округом, обладает необходимым набором компетенций». По мнению замдиректора Института исследования проблем современной политики Андрея Белокурова, увольнение большинства генералов в первый год СВО объяснялось потерями в российской армии. Он также предположил, что с учетом арестов и уходов некоторых представителей Минобороны ряд прошлых отставок «может быть пересмотрен». «Есть вероятность того, что ранее опальные представители Минобороны могут помочь Белоусову выстроить более лояльную поддержку вокруг своей фигуры на новом посту», — отметил политолог. Новость по теме Окружение Суровикина опровергло визит генерала в Кремль «Сразу приходит на ум имя генерала Сергея Суровикина, обсуждение возможности возвращения которого активно ведется в telegram-каналах в последнюю неделю. Суровикин пользуется определенной популярностью в армии и среди граждан. Он может вновь занять высокую должность, но это может произойти в непубличной манере. Такие решения часто обусловлены требованиями безопасности и характером проведения спецоперации, которые не всегда подразумевают широкую огласку», — высказал мнение Петр Колчин, добавив, что речь еще может идти о и генерал-майоре Иване Попове. Утверждается, что Иван Попов потерял пост командующего 58-й армией после скандала, разразившегося из-за его доклада руководству о проблемах с обеспечением вверенных ему войск. Позже в сети распространилось голосовое сообщение Попова, в котором он говорил, что был отстранен «за один день», поскольку «в нем чувствовали опасность». Личные качества Белоусова, по мнению Масликова, помогут опытным военачальникам вернуться в Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов отмечает, что процессу обновления кадров поспособствует сам Белоусов — его личные качества помогут вернуть в министерство лучшие кадры. Он напомнил, что еще до назначения нового министра как минимум два его заместителя подали рапорты об отставке: речь о Руслане Цаликове, курирующем департамент информации и массовых коммуникаций ведомства, и Алексее Криворучко, ответственном за вопросы организации обеспечения Вооруженных сил. «В то же время люди, которые себя проявили — в частности как Суровикин и не только — займут их должности», — добавил он. Коротченко напомнил, что решения о назначении командующих военными округами принимается президентом: глава государства знакомится со всеми кандидатурами, он обладает комплексной информацией для того, чтобы принять окончательное решение по кандидату. «Поэтому ситуацию следует оценивать с позиции решения, которые принимает Путин. Если кто-то был назначен, значит, он достоин и компетентен занять данный пост», — резюмировал военный эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу после назначения Андрея Белоусова министром обороны России подтвердилась информация о назначении легендарного генерала Александра Лапина, отозванного из зоны СВО из-за политических интриг, командующим Ленинградским военным округом. Слухи о его возвращении к активной работе появились еще в начале года, но подтвердились только с появлением нового министра — когда Лапин был вызван на встречу командующих округам с президентом России Владимиром Путиным. За два года проведения спецоперации в опалу попали многие генералы вроде Сергея Суровикина или Ивана Попова. И теперь в истеблишменте возникла надежда, что новое руководство министерства сможет оценить их таланты непредвзято. Генерал-полковник Лапин появился на высокой военной должности также неожиданно, как и исчез с поста начальника группировки войск «Центр», которая участвовала в боях за Лисичанск и полностью освободила ЛНР. Еще в июле 2022 года он получил звание Героя России за боевые заслуги, а уже в конце года ушел в долгосрочный отпуск, а после был снят с должности. Таких примеров в министерстве обороны, разнящихся по степени публичности взлета и исчезновения, больше десятка. Назначение Лапина можно рассматривать, как старт процессу возможного «возвращения» и других командующих, попавших в опалу при прошлом руководстве Министерства обороны, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. В ближайшее время он ждет, что руководящий состав Минобороны изменится. Но большинство назначений, как отмечает эксперт, станут известны только лишь после их осуществления, что объясняется соображениями безопасности. «Генерал Лапин — пример, о котором общественность узнала фактически вскользь. Его назначение на столь ответственный пост — результат заранее запущенного процесса обновления военных элит, который шел параллельно с другими кадровыми решениями. Очевидно, что дальнейшее обновление военного руководства необходимо. Вполне возможно, что речь идет о командующих, которые не нашли общего языка с предыдущим министром Шойгу, но тем не менее продемонстрировали свои эффективные командные качества», — сказал Колчин. При этом военачальник получил непростой пост, констатировал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Финляндия, Швеция присоединились к НАТО, и Балтика фактически становятся внутренним морем Альянса. Такое положение дел требует наличия подготовленного военного руководителя, — продолжил Коротченко. — Плюс стоит задача заново создавать целый ряд группировок, наращивать силы и средства, формировать новые бригады, дивизии и в целом инфраструктуру системы военного управления. В данном случае Лапин, как человек, который теперь будет руководить этим округом, обладает необходимым набором компетенций». По мнению замдиректора Института исследования проблем современной политики Андрея Белокурова, увольнение большинства генералов в первый год СВО объяснялось потерями в российской армии. Он также предположил, что с учетом арестов и уходов некоторых представителей Минобороны ряд прошлых отставок «может быть пересмотрен». «Есть вероятность того, что ранее опальные представители Минобороны могут помочь Белоусову выстроить более лояльную поддержку вокруг своей фигуры на новом посту», — отметил политолог. «Сразу приходит на ум имя генерала Сергея Суровикина, обсуждение возможности возвращения которого активно ведется в telegram-каналах в последнюю неделю. Суровикин пользуется определенной популярностью в армии и среди граждан. Он может вновь занять высокую должность, но это может произойти в непубличной манере. Такие решения часто обусловлены требованиями безопасности и характером проведения спецоперации, которые не всегда подразумевают широкую огласку», — высказал мнение Петр Колчин, добавив, что речь еще может идти о и генерал-майоре Иване Попове. Утверждается, что Иван Попов потерял пост командующего 58-й армией после скандала, разразившегося из-за его доклада руководству о проблемах с обеспечением вверенных ему войск. Позже в сети распространилось голосовое сообщение Попова, в котором он говорил, что был отстранен «за один день», поскольку «в нем чувствовали опасность». Эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов отмечает, что процессу обновления кадров поспособствует сам Белоусов — его личные качества помогут вернуть в министерство лучшие кадры. Он напомнил, что еще до назначения нового министра как минимум два его заместителя подали рапорты об отставке: речь о Руслане Цаликове, курирующем департамент информации и массовых коммуникаций ведомства, и Алексее Криворучко, ответственном за вопросы организации обеспечения Вооруженных сил. «В то же время люди, которые себя проявили — в частности как Суровикин и не только — займут их должности», — добавил он. Коротченко напомнил, что решения о назначении командующих военными округами принимается президентом: глава государства знакомится со всеми кандидатурами, он обладает комплексной информацией для того, чтобы принять окончательное решение по кандидату. «Поэтому ситуацию следует оценивать с позиции решения, которые принимает Путин. Если кто-то был назначен, значит, он достоин и компетентен занять данный пост», — резюмировал военный эксперт.