Губернатор Комарова поразила VIP-публику фактами из истории ХМАО

и попала в тренд, о котором после инаугурации заявил Путин

17 мая 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Над восьмитомником трудились пять лет лучшие ученые страны Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова на выставке ВДНХ поразила VIP-публику удивительными историческими фактами о регионе. Оказалось, что ХМАО начали заселять люди еще во времена мамонтов, городище Амия является одной из самых древних крепостей на Земле. Все эти факты ученые РАН в течение пяти лет скрупулезно собирали и выпустили 8-томник академической истории Югры. ХМАО стал первым регионом страны, который реализовал такой исследовательский проект по историческому просвещению. «ХМАО стал первым регионом, который заключил партнерское соглашение с Российским обществом „Знание“. Наше партнерство создает максимально благоприятные условия для вовлечения югорчан, россиян, соотечественников, живущих за рубежом, зарубежных соратников в просветительскую деятельность. В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ — единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект», — поделилась с участниками встречи Комарова. Губернатор Наталья Комарова на презентации сборника Фото: Роман Наумов © URA.RU На презентации глава региона рассказала, что первые югорчане появились на территории округа еще 18-16 тысяч лет до нашей эры. Первое городище Амия в Белоярском районе появилось, по оценкам ученых, 8-9 тысяч лет назад, а первое русское поселение археологи обнаружили недалеко от нынешней столицы округа — Ханты-Мансийска. Исследования, которые провели более 130 ученых РАН, Музея антропологии и этнографии и трех уральских вузов, войдут в 20-томник новейшей истории России. Югра стала первым субъектом РФ, который создал именно академическую историю региона. «Несколько лет назад вышла трехтомная история Севастополя, история Крыма в двух томах, которая на базе института российской истории готовилась, но такого объемного, фундаментального академического труда еще не было», — отметил замминистра образования и науки РФ Константин Могилевский. «Академическая история Югры» станет базисом для создания учебно-методических и просветительских материалов, курсов лекций для студентов, а также учебника по истории региона. Запланированы выставки в исторических мультимедийных парках «Россия-Моя история» в Москве и в Сургуте. «В перспективе будет создана мультимедийная выставка, посвященная академической истории Югры в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В 2025 году запланирована масштабная выставка у нас, в парке „Россия — моя история“ в рамках празднования юбилея округа. Мы переведем труд на образы, понятные как взрослым, так и юным посетителям. Постараемся сделать так, чтобы это было интересно и доступно», — рассказал директор исторического парка «Россия — моя история. Югра» и председатель регионального отделения общества «Знание» Виталий Малыхин. Издание «Академической истории» подняло Югру на новый уровень научно-исторических исследований Фото: Роман Наумов © URA.RU Энциклопедия изначально создавалась не просто как сборник трудов по истории Югры. Речь шла именно о работе профессиональных историков. «Подобный исторический курс нам был необходим, потому что история Югры начиналась в монографических исследованиях сравнительно недавно. И теперь от эпохи нескольких научных центров мы перешли к эпохе создания хороших академических трудов. Представление восьмитомника в Москве — это показатель достижения округа в данной сфере», — отметил политолог Станислав Розенко. О высоком уровне исследования говорит и его масштабность. Директор Института российской истории РАН, сопредседатель Редакционного совета Юрий Петров отметил, что история регионов как наука активно развивается еще с 90-х годов. «Но не всегда это происходит в достаточной консолидации с федеральными научными учреждениями. Получилась не краеведческая картина истории края, а полномасштабная, академическая. Думаю, что мы задали неплохой уровень для наших исследователей», — добавил ученый. Рецензенты высоко оценили работу над энциклопедией. «Это, конечно, пример другим регионам, потому что тот опыт, который был отработан в период подготовки этого издания, может быть с успехом задействован и при подготовке других региональных историй», — добавил академик, вице-президент РАН и директор Института археологии Николай Макаров. Анатолий Вассерман высоко оценил глубину проработки восьмитомника Фото: Роман Наумов © URA.RU Солидарен с этим мнением оказался и депутат Госдумы, руководитель «Лаборатории системного и критического мышления» при факультете комплексной безопасности университета нефти и газа имени Губкина Анатолий Вассерман, который также был приглашен на презентацию сборника. «На мой взгляд, это очень полезный пример взаимодействия регионального и общефедерального. Надеюсь, что этот пример будет поучительным и заразительным для других регионов», — отметил парламентарий. Сигнальные экземпляры уже переданы в академические институты, участвующие в создании многотомника. В течение года энциклопедия поступит в библиотеки России, образовательные и научные учреждения. Губернатор обратила внимание на то, что президент РФ Владимир Путин 8 мая подписал указ об основах государственной политики в области исторического просвещения, в котором определено научно-историческое знание о России как о великой стране с многовековой историей. По сути, наша страна является государством-цивилизацией, внесшим огромный вклад в общемировое развитие. «Получилось, что мы в тренде представлений руководителя государства — президента России Владимира Путина — о том, как важно историческое просвещение, какую существенную роль играет развит каждого этапа знания своих корней, понимания того, почему именно такая страна, почему именно такие отношения, почему у меня именно этот друг, а не другой, что я могу сделать, для того чтобы развивалась моя Родина, моя семья, мои дети, мои друзья. Много-много вопросов, которые, казалось бы, никакого отношения к истории не имеют. Уже есть несколько идей, которые будут вложены в проекты и Изборского клуба. Другие объединения тоже заинтересовались возможностями, созданными в Югре», — подытожила после презентации книги глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на выставке ВДНХ поразила VIP-публику удивительными историческими фактами о регионе. Оказалось, что ХМАО начали заселять люди еще во времена мамонтов, городище Амия является одной из самых древних крепостей на Земле. Все эти факты ученые РАН в течение пяти лет скрупулезно собирали и выпустили 8-томник академической истории Югры. ХМАО стал первым регионом страны, который реализовал такой исследовательский проект по историческому просвещению. «ХМАО стал первым регионом, который заключил партнерское соглашение с Российским обществом „Знание“. Наше партнерство создает максимально благоприятные условия для вовлечения югорчан, россиян, соотечественников, живущих за рубежом, зарубежных соратников в просветительскую деятельность. В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ — единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект», — поделилась с участниками встречи Комарова. На презентации глава региона рассказала, что первые югорчане появились на территории округа еще 18-16 тысяч лет до нашей эры. Первое городище Амия в Белоярском районе появилось, по оценкам ученых, 8-9 тысяч лет назад, а первое русское поселение археологи обнаружили недалеко от нынешней столицы округа — Ханты-Мансийска. Исследования, которые провели более 130 ученых РАН, Музея антропологии и этнографии и трех уральских вузов, войдут в 20-томник новейшей истории России. Югра стала первым субъектом РФ, который создал именно академическую историю региона. «Несколько лет назад вышла трехтомная история Севастополя, история Крыма в двух томах, которая на базе института российской истории готовилась, но такого объемного, фундаментального академического труда еще не было», — отметил замминистра образования и науки РФ Константин Могилевский. Запланированы выставки в исторических мультимедийных парках «Россия-Моя история» в Москве и в Сургуте. «В перспективе будет создана мультимедийная выставка, посвященная академической истории Югры в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В 2025 году запланирована масштабная выставка у нас, в парке „Россия — моя история“ в рамках празднования юбилея округа. Мы переведем труд на образы, понятные как взрослым, так и юным посетителям. Постараемся сделать так, чтобы это было интересно и доступно», — рассказал директор исторического парка «Россия — моя история. Югра» и председатель регионального отделения общества «Знание» Виталий Малыхин. Энциклопедия изначально создавалась не просто как сборник трудов по истории Югры. Речь шла именно о работе профессиональных историков. «Подобный исторический курс нам был необходим, потому что история Югры начиналась в монографических исследованиях сравнительно недавно. И теперь от эпохи нескольких научных центров мы перешли к эпохе создания хороших академических трудов. Представление восьмитомника в Москве — это показатель достижения округа в данной сфере», — отметил политолог Станислав Розенко. О высоком уровне исследования говорит и его масштабность. Директор Института российской истории РАН, сопредседатель Редакционного совета Юрий Петров отметил, что история регионов как наука активно развивается еще с 90-х годов. «Но не всегда это происходит в достаточной консолидации с федеральными научными учреждениями. Получилась не краеведческая картина истории края, а полномасштабная, академическая. Думаю, что мы задали неплохой уровень для наших исследователей», — добавил ученый. Рецензенты высоко оценили работу над энциклопедией. «Это, конечно, пример другим регионам, потому что тот опыт, который был отработан в период подготовки этого издания, может быть с успехом задействован и при подготовке других региональных историй», — добавил академик, вице-президент РАН и директор Института археологии Николай Макаров. Солидарен с этим мнением оказался и депутат Госдумы, руководитель «Лаборатории системного и критического мышления» при факультете комплексной безопасности университета нефти и газа имени Губкина Анатолий Вассерман, который также был приглашен на презентацию сборника. «На мой взгляд, это очень полезный пример взаимодействия регионального и общефедерального. Надеюсь, что этот пример будет поучительным и заразительным для других регионов», — отметил парламентарий. Сигнальные экземпляры уже переданы в академические институты, участвующие в создании многотомника. В течение года энциклопедия поступит в библиотеки России, образовательные и научные учреждения. По сути, наша страна является государством-цивилизацией, внесшим огромный вклад в общемировое развитие. «Получилось, что мы в тренде представлений руководителя государства — президента России Владимира Путина — о том, как важно историческое просвещение, какую существенную роль играет развит каждого этапа знания своих корней, понимания того, почему именно такая страна, почему именно такие отношения, почему у меня именно этот друг, а не другой, что я могу сделать, для того чтобы развивалась моя Родина, моя семья, мои дети, мои друзья. Много-много вопросов, которые, казалось бы, никакого отношения к истории не имеют. Уже есть несколько идей, которые будут вложены в проекты и Изборского клуба. Другие объединения тоже заинтересовались возможностями, созданными в Югре», — подытожила после презентации книги глава региона.