Путин ответил Украине на атаки по российским НПЗ

Не осталось в стороне и правительство

21 мая 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Президент Путин провел совещание о развитии топливно-энергетического комплекса России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин дал сигнал, что топливно-энергетический комплекс России стабилен. Об этом говорят прошедшее совещание главы государства о развитии ТЭК и решение правительства о временном снятии ограничений на экспорт бензина, поясняют URA.RU эксперты. Собеседники агентства уверены, что мера по снятию ограничения оправдана, рынок уже не нуждается в жестком регулировании, а властям удалось ликвидировать ущерб, нанесенный российским нефтеперерабатывающим заводам. В совещании под руководством президента приняли участие Сергей Цивилев, Максим Орешкин, Александр Новак и главы российских энергетических компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В совещании участвовали новоиспеченные министр энергетики Сергей Цивилев и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Также там присутствовали зампред правительства Александр Новак и главы российских энергетических компаний. Путин предложил им обсудить текущее состояние топливно-энергетического комплекса и задачи, стоящие как на ближайшее время, так и вплоть до 2036 года: повышение благосостояния семей, устойчивый рост отраслей экономики, цифровизации, обеспечение технологического лидерства и реализация масштабных социальных проектов и программ, в частности газификации. «Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно, является для нас приоритетом, надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом», — подчеркнул глава государства. Добыча нефти в России, по словам Путина, сократилась по добровольным решениям по линии ОПЕК+ Фото: Илья Московец © URA.RU Российский лидер рассказал, что за январь — апрель в стране добыли 246,4 млрд кубометров (на 8% больше аналогичного периода прошлого года). Стабильные показатели, по словам Путина, демонстрирует и нефтяная отрасль: с начала года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн (меньше на 1,8%). Глава государства объяснил, что снижение добычи — добровольное, в рамках договоренности по линии ОПЕК+. «Это отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве, — устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1%», — подчеркнул Путин. Он добавил, что в послании Федеральному Собранию был определен ряд отраслей, на которые «делается ставка». Он также напомнил, что два года назад поручил кабмину разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. «Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить», — резюмировал Путин. Правительство России приняло решение временно снять ограничение на экспорт бензина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После окончания совещания правительство России опубликовало постановление, снимающее запрет на вывоз топлива до 30 июня. «Решение принято из-за насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного производителями после введения ограничений», — говорится в сообщении правительства. Остапкович отметил, что властям удалось ликвидировать ущерб, нанесенный российским нефтеперерабатывающим заводам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В нефтегазовой отрасли России наблюдаются позитивные тенденции: внутренний рынок стабилен и обеспечен топливом, реализуется экспортный потенциал, нефтегазовые компании снижают степень зависимости от иностранного оборудования и технологий, обеспечивается надежное поступление доходов в бюджет, утверждает доцент Кафедры международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Роман Данилов. С этим мнением согласен директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. Он подчеркивает, что усилия властей ликвидировали ущерб, нанесенный российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вследствие санкций, атак Украины и ведения недобросовестной политики со стороны Запада. «Сейчас на рынке нет проблем с поставками нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо. У нас посевная пошла, а это очень большое потребление бензина, дизеля. Поэтому увидели, что вполне возможно не просто удовлетворить свой рынок, но и открыть доступ к продажам бензина — фактически это говорит, что ситуация с бензином наладилась», — констатировал он. Экспорт топлива может быть скорректирован в любой момент в зависимости от потребностей рынка, отмечает Остапкович Фото: Алексей Андронов © URA.RU По его словам, экспорт топлива находится под постоянным контролем и может быть скорректирован в любой момент в зависимости от потребностей рынка. Это гибкий инструмент, который позволяет оперативно реагировать на изменения в балансе предложения и спроса. При этом, как отмечает экономист, средства, направленные на социальные нужды уже заложены в бюджете. «Как правило, значительная часть доходов от экспорта традиционно направляется на покрытие импортных потребностей, поскольку экспорт и импорт функционируют как взаимосвязанные элементы экономики. Полученная валюта от экспорта используется для финансирования импортных операций. Учитывая текущие сложности с прямым импортом в ряде секторов и наличие параллельного импорта, экспортная выручка имеет ключевое значение для поддержания импортных операций, включая потребности населения и технологический импорт», — добавил Остапкович. Кроме того, эксперты обратили внимание, что в совещании участвовали новые министр энергетики Сергей Цивилев и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин поясняет, что именно им предстоит активное участие в разработке и реализации новой стратегии, о которой напомнил президент на совещании. Глава государства, по его словам, сразу вводит их в курс о состоянии российского ТЭК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Путин дал сигнал, что топливно-энергетический комплекс России стабилен. Об этом говорят прошедшее совещание главы государства о развитии ТЭК и решение правительства о временном снятии ограничений на экспорт бензина, поясняют URA.RU эксперты. Собеседники агентства уверены, что мера по снятию ограничения оправдана, рынок уже не нуждается в жестком регулировании, а властям удалось ликвидировать ущерб, нанесенный российским нефтеперерабатывающим заводам. В совещании участвовали новоиспеченные министр энергетики Сергей Цивилев и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Также там присутствовали зампред правительства Александр Новак и главы российских энергетических компаний. Путин предложил им обсудить текущее состояние топливно-энергетического комплекса и задачи, стоящие как на ближайшее время, так и вплоть до 2036 года: повышение благосостояния семей, устойчивый рост отраслей экономики, цифровизации, обеспечение технологического лидерства и реализация масштабных социальных проектов и программ, в частности газификации. Российский лидер рассказал, что за январь — апрель в стране добыли 246,4 млрд кубометров (на 8% больше аналогичного периода прошлого года). Стабильные показатели, по словам Путина, демонстрирует и нефтяная отрасль: с начала года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн (меньше на 1,8%). Глава государства объяснил, что снижение добычи — добровольное, в рамках договоренности по линии ОПЕК+. Он добавил, что в послании Федеральному Собранию был определен ряд отраслей, на которые «делается ставка». Он также напомнил, что два года назад поручил кабмину разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. «Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить», — резюмировал Путин. После окончания совещания правительство России опубликовало постановление, снимающее запрет на вывоз топлива до 30 июня. «Решение принято из-за насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного производителями после введения ограничений», — говорится в сообщении правительства. В нефтегазовой отрасли России наблюдаются позитивные тенденции: внутренний рынок стабилен и обеспечен топливом, реализуется экспортный потенциал, нефтегазовые компании снижают степень зависимости от иностранного оборудования и технологий, обеспечивается надежное поступление доходов в бюджет, утверждает доцент Кафедры международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Роман Данилов. С этим мнением согласен директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. Он подчеркивает, что усилия властей ликвидировали ущерб, нанесенный российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вследствие санкций, атак Украины и ведения недобросовестной политики со стороны Запада. По его словам, экспорт топлива находится под постоянным контролем и может быть скорректирован в любой момент в зависимости от потребностей рынка. Это гибкий инструмент, который позволяет оперативно реагировать на изменения в балансе предложения и спроса. При этом, как отмечает экономист, средства, направленные на социальные нужды уже заложены в бюджете. «Как правило, значительная часть доходов от экспорта традиционно направляется на покрытие импортных потребностей, поскольку экспорт и импорт функционируют как взаимосвязанные элементы экономики. Полученная валюта от экспорта используется для финансирования импортных операций. Учитывая текущие сложности с прямым импортом в ряде секторов и наличие параллельного импорта, экспортная выручка имеет ключевое значение для поддержания импортных операций, включая потребности населения и технологический импорт», — добавил Остапкович. Кроме того, эксперты обратили внимание, что в совещании участвовали новые министр энергетики Сергей Цивилев и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин поясняет, что именно им предстоит активное участие в разработке и реализации новой стратегии, о которой напомнил президент на совещании. Глава государства, по его словам, сразу вводит их в курс о состоянии российского ТЭК.