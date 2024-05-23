Арабский мир видит в Путине посредника по Ближнему Востоку

Авторитет России дает надежду на возобновление мирного диалога

23 мая 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Президент Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Арабский мир видит в лице Владимира Путина потенциального посредника в решении ближневосточного вопроса. Поддержка России станет весомым фактором в процессе мирного урегулирования. Так политологи оценили итоги встречи президента с прибывшим в Москву с официальным визитом королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Собеседники URA.RU уверяют, Россия — одна из немногих стран, кто может говорить со всеми сторонами конфликта, что позволяет найти пути для мирного диалога. Монарх Бахрейна прилетел в российскую столицу в среду, 22 мая. На следующий день президент принял его в Кремле. В ходе российско-бахрейнских переговоров на высшем уровне Путин напомнил, что с момента предыдущей встречи с Хамадом бен Исой Аль Халифой прошло восемь лет, но при этом контакты не прекращались. Король Бахрейна позитивно отозвался о Москве и заявил, что рад вернуться в российскую столицу спустя восемь лет Фото: Роман Наумов © URA.RU «Я считаю, этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами. Большое спасибо за ваше приглашение, за радушный прием. Мы действительно были в Москве, в этом прекрасном городе очень давно, и мы очень соскучились, поэтому рады находиться с визитом и встречаться с нашими друзьями», — сказал со своей стороны король Бахрейна, поздравивший российского лидера с победой на президентских выборах. Говоря о развитии российско-бахрейнских отношений, Путин сообщил, что в 2025 году будет отмечаться 35-летие установления дипотношений между странами. У Москвы и Манамы (столицы Бахрейна) хорошие отношения по линии министерств иностранных дел, успешно развиваются гуманитарные контакты в сфере образования, науки и культуры, подчеркнул глава государства. «По очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», — подчеркнул Владимир Путин. Путин предложил Хамаду бен Ису Аль Халифу обсудить ситуацию, которая складывается на Ближнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обращаясь к собеседнику, президент России попросил короля рассказать о ситуации на Ближнем Востоке и итогах 33-го саммита Лиги арабских Государств (ЛАГ) под председательством Бахрейна, посвященного палестино-израильскому конфликту. «Ваши арабские друзья передают Вам наилучшие пожелания и высоко ценят роль России в том, что касается справедливого разрешения арабских проблем», — сказал король Бахрейна. По его словам, среди арабских стран есть полное понимание и согласие с тем, что необходимо провести мирную международную конференцию по ближневосточной проблеме. «Россия — первая страна, к которой я обращаюсь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль — может ей посодействовать, — и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Надеюсь, что эта конференция пройдет в Бахрейне», — добавил монарх. Король Бахрейна указал на «болезненную» ситуацию, складывающуюся в Секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля Ситуация в Секторе Газа, как отметил Хамад бен Иса Аль Халифа, болезненная. При этом он указал на то, что позиция арабских стран в рамках саммита ЛАГ «практически впервые» отличалась единодушием. Также король Бахрейна затронул тему добрососедства, выразив надежду на нормализацию отношений с Ираном. Россия в лице президента Владимира Путина, в отличие от стран Запада, способна вести диалог со всеми сторонами конфликта и играть посредническую роль в конфликтах на Ближнем Востоке, утверждает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина. По ее словам, это уже фактически происходит, а позиция арабских стран более склонна к российским предложениям, чем к инициативам США и Израиля. При этом эксперт не исключила, что мирная конференция по Ближнему Востоку может пройти и в России. Приезд короля Бахрейна в России говорит о конструктивной, деловой и взвешенной позицию России в отношениях с государствами Ближнего Востока, считает Андреев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Встреча президента России и короля Бахрейна имеет под собой стратегическую задачу налаживания дипломатических связей на Ближнем Востоке и за его пределами, считает со своей стороны эксперт КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев. «Бахрейн сейчас председательствует в ЛАГ, потому особенно ценно заявление Хамада бен Исы Аль Халифы о положительном влиянии победы Владимира Путина на президентских выборах в России на ситуацию в арабском мире, что означает конструктивную, деловую и взвешенную позицию нашей страны в отношениях с государствами Ближнего Востока», — сказал он. В свою очередь председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий высказал мнение, что визит в Москву короля Бахрейна напрямую связан с глобальным процессом изменения «весовых соотношений» между странами. «С учетом особенностей арабского мира, они прекрасно понимают, что без России, без Ирана это сделать трудно», — указал эксперт. Быстрицкий признал, что в вопросах решения ближневосточной проблемы не обойтись без участия Соединенных Штатов Фото: Сергей Русанов При этом он отметил, что Россия не стоит на стороне какого-то одного игрока, «а может способствовать примирению различных сегментов Ближнего Востока, включая персидский и арабский миры». «Россия сегодня может быть объективной частью решения проблем Ближнего Востока. Однако важно понимать, что для полноценного решения этих проблем не обойтись без участия Соединенных Штатов», — считает Быстрицкий. С этим мнением согласен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, в ситуации, когда Израиль в отсутствие давления со стороны Соединенных Штатов отказывается дать согласие на создание палестинского государства, «мирная конференция по Ближнему Востоку сама по себе настолько положительное решение, настолько и недостаточное». России может стать медиатором в процессе восстановления и нормализации отношений между Бахрейном и Исламской Республикой Иран, в том числе благодаря саммиту БРИКС в Казани Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Со своей стороны доцент Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин в разговоре с URA.RU обратил внимание на тот факт, что король Бахрейна принял приглашение президента Путина принять участие в саммите стран-членов БРИКС в октябре в Казани, где будет присутствовать и иранская делегация. «Это событие под председательством России может стать медиатором в процессе восстановления и нормализации отношений между Бахрейном и Исламской Республикой Иран, руководство которой также придерживается позитивного настроя», — полагает эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арабский мир видит в лице Владимира Путина потенциального посредника в решении ближневосточного вопроса. Поддержка России станет весомым фактором в процессе мирного урегулирования. Так политологи оценили итоги встречи президента с прибывшим в Москву с официальным визитом королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Собеседники URA.RU уверяют, Россия — одна из немногих стран, кто может говорить со всеми сторонами конфликта, что позволяет найти пути для мирного диалога. Монарх Бахрейна прилетел в российскую столицу в среду, 22 мая. На следующий день президент принял его в Кремле. В ходе российско-бахрейнских переговоров на высшем уровне Путин напомнил, что с момента предыдущей встречи с Хамадом бен Исой Аль Халифой прошло восемь лет, но при этом контакты не прекращались. «Я считаю, этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами. Большое спасибо за ваше приглашение, за радушный прием. Мы действительно были в Москве, в этом прекрасном городе очень давно, и мы очень соскучились, поэтому рады находиться с визитом и встречаться с нашими друзьями», — сказал со своей стороны король Бахрейна, поздравивший российского лидера с победой на президентских выборах. Говоря о развитии российско-бахрейнских отношений, Путин сообщил, что в 2025 году будет отмечаться 35-летие установления дипотношений между странами. У Москвы и Манамы (столицы Бахрейна) хорошие отношения по линии министерств иностранных дел, успешно развиваются гуманитарные контакты в сфере образования, науки и культуры, подчеркнул глава государства. Обращаясь к собеседнику, президент России попросил короля рассказать о ситуации на Ближнем Востоке и итогах 33-го саммита Лиги арабских Государств (ЛАГ) под председательством Бахрейна, посвященного палестино-израильскому конфликту. По его словам, среди арабских стран есть полное понимание и согласие с тем, что необходимо провести мирную международную конференцию по ближневосточной проблеме. «Россия — первая страна, к которой я обращаюсь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль — может ей посодействовать, — и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Надеюсь, что эта конференция пройдет в Бахрейне», — добавил монарх. Ситуация в Секторе Газа, как отметил Хамад бен Иса Аль Халифа, болезненная. При этом он указал на то, что позиция арабских стран в рамках саммита ЛАГ «практически впервые» отличалась единодушием. Также король Бахрейна затронул тему добрососедства, выразив надежду на нормализацию отношений с Ираном. Россия в лице президента Владимира Путина, в отличие от стран Запада, способна вести диалог со всеми сторонами конфликта и играть посредническую роль в конфликтах на Ближнем Востоке, утверждает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина. По ее словам, это уже фактически происходит, а позиция арабских стран более склонна к российским предложениям, чем к инициативам США и Израиля. При этом эксперт не исключила, что мирная конференция по Ближнему Востоку может пройти и в России. Встреча президента России и короля Бахрейна имеет под собой стратегическую задачу налаживания дипломатических связей на Ближнем Востоке и за его пределами, считает со своей стороны эксперт КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев. «Бахрейн сейчас председательствует в ЛАГ, потому особенно ценно заявление Хамада бен Исы Аль Халифы о положительном влиянии победы Владимира Путина на президентских выборах в России на ситуацию в арабском мире, что означает конструктивную, деловую и взвешенную позицию нашей страны в отношениях с государствами Ближнего Востока», — сказал он. В свою очередь председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий высказал мнение, что визит в Москву короля Бахрейна напрямую связан с глобальным процессом изменения «весовых соотношений» между странами. «С учетом особенностей арабского мира, они прекрасно понимают, что без России, без Ирана это сделать трудно», — указал эксперт. При этом он отметил, что Россия не стоит на стороне какого-то одного игрока, «а может способствовать примирению различных сегментов Ближнего Востока, включая персидский и арабский миры». «Россия сегодня может быть объективной частью решения проблем Ближнего Востока. Однако важно понимать, что для полноценного решения этих проблем не обойтись без участия Соединенных Штатов», — считает Быстрицкий. С этим мнением согласен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, в ситуации, когда Израиль в отсутствие давления со стороны Соединенных Штатов отказывается дать согласие на создание палестинского государства, «мирная конференция по Ближнему Востоку сама по себе настолько положительное решение, настолько и недостаточное». Со своей стороны доцент Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин в разговоре с URA.RU обратил внимание на тот факт, что король Бахрейна принял приглашение президента Путина принять участие в саммите стран-членов БРИКС в октябре в Казани, где будет присутствовать и иранская делегация. «Это событие под председательством России может стать медиатором в процессе восстановления и нормализации отношений между Бахрейном и Исламской Республикой Иран, руководство которой также придерживается позитивного настроя», — полагает эксперт.