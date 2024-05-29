Кто займет место мэра Тюмени в случае ухода Кухарука

Главная задача будущего главы — создание тюменской агломерации

30 мая 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Главе Тюмени прочат уход на повышение в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук 30 мая находится в ХМАО, где, как сообщают источники из тюменского внутрипола, готовится занять должность главы региона. URA.RU подготовило подборку возможных преемников Руслана Кухарука на должности руководителя администрации города. Петр Вагин Нынешний заммэра Тюмени давно занимает этот пост и хорошо знаком с особенностями города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Одним из тех, кому прочат место Руслана Кухарука, является его нынешний заместитель Петр Вагин, сообщают источники из тюменского внутрипола. На этой должности он с 2020 года, и с местными особенностями знаком хорошо. Однако его компетенции не совсем подходят для выполнения задачи по объединению Тюмени и районов в агломерацию, которую поставил перед городской администрацией губернатор Александр Моор. Кроме того, Петр Вагин бывший силовик и глава полиции Северной Осетии. Его назначение будет значить усиление клана силовых структур в Тюменской власти, а человека в погонах не все были бы рады видеть на должности главы города. Павел Перевалов Бывшего зама главы Тюмени и нынешнего руководителя ГУС ТО также рассматривают на должность мэра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Еще один возможный кандидат — это Павел Перевалов. Он хорошо знает город, так как ранее занимал должность заместителя мэра. Сейчас работает руководителем Главного управления строительства Тюменской области. Павел Перевалов — человек из команды Александра Моора, что увеличивает его шансы занять кресло главы Тюмени. Кроме того, его рассматривали как кандидата на должность руководителя Тюменского района. Тот факт, что его не избрали, расценивался как желание команды губернатора «приберечь» Павла Перевалов для более важного назначения. Открытым здесь остается вопрос того, отдаст ли правительство региона такого сотрудника, так как в ГУС Перевалов со своими обязанностями справляется хорошо. Андрей Пилипчук Заместитель мэра по финансам и налоговой политике один из наиболее вероятных кандидатов на пост главы города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По данным источников URA.RU, Андрей Пилипчук является наиболее вероятным кандидатом на пост мэра города. Он занимает должность заместителя главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики. В контексте выполнения задачи по созданию агломерации он один из лучших кандидатов. Во время его руководства департаментом бюджет Тюмени стал самым крупным по объему доходов и расходов за последние годы. Кроме того, Андрей Пилипчук, также как и Петр Вагин, учится в школе мэров. Максим Афанасьев Возможным преемником Руслана Кухарука Максима Афанасьева называют довольно давно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Еще один претендент на пост мэра Тюмени — глава Тобольска Максим Афанасьев. Ему удается развивать второй по величине муниципалитет региона, балансируя между несколькими влиятельными группами: промышленным гигантом «Сибуром», неподконтрольной думой и РПЦ. Однако сейчас возможность его назначения выглядит довольно сомнительно. Максима Афанасьева недавно переизбрали мэром Тобольска. Назначить его руководителем Тюмени сейчас кажется не лучшим вариантом. Однако, источники из тюменской администрации предполагают, что его могут оставить руководить Тобольском на несколько месяцев. Кресло тюменского мэра пока займет Петр Вагин в роли исполняющего обязанности, а к Единому дню голосования в сентябре он передаст пост Максиму Афанасьеву. Светлана Иванова Спикер городской думы — еще один возможный претендент на должность мэра Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Еще одним кандидатом из числа не самых очевидных является спикер городской думы Светлана Иванова. Ранее ей прочили кресло Руслана Кухарука, в случае, если глава гордумы сможет успешно провести объединение Тюмени с районами в агломерацию до ухода нынешнего мэра. Ранее она занимала должность руководителя Тюменского района, сейчас перебралась на позицию спикера гордумы Тюмени, поэтому с особенностью взаимодействия этих муниципалитетов знакома отлично. Кроме прочего Светлана Иванова хорошо впишется на эту должность в рамках тенденции на увеличение числа женщин в большой политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тюмени Руслан Кухарук 30 мая находится в ХМАО, где, как сообщают источники из тюменского внутрипола, готовится занять должность главы региона. URA.RU подготовило подборку возможных преемников Руслана Кухарука на должности руководителя администрации города. Одним из тех, кому прочат место Руслана Кухарука, является его нынешний заместитель Петр Вагин, сообщают источники из тюменского внутрипола. На этой должности он с 2020 года, и с местными особенностями знаком хорошо. Однако его компетенции не совсем подходят для выполнения задачи по объединению Тюмени и районов в агломерацию, которую поставил перед городской администрацией губернатор Александр Моор. Кроме того, Петр Вагин бывший силовик и глава полиции Северной Осетии. Его назначение будет значить усиление клана силовых структур в Тюменской власти, а человека в погонах не все были бы рады видеть на должности главы города. Еще один возможный кандидат — это Павел Перевалов. Он хорошо знает город, так как ранее занимал должность заместителя мэра. Сейчас работает руководителем Главного управления строительства Тюменской области. Павел Перевалов — человек из команды Александра Моора, что увеличивает его шансы занять кресло главы Тюмени. Кроме того, его рассматривали как кандидата на должность руководителя Тюменского района. Тот факт, что его не избрали, расценивался как желание команды губернатора «приберечь» Павла Перевалов для более важного назначения. Открытым здесь остается вопрос того, отдаст ли правительство региона такого сотрудника, так как в ГУС Перевалов со своими обязанностями справляется хорошо. По данным источников URA.RU, Андрей Пилипчук является наиболее вероятным кандидатом на пост мэра города. Он занимает должность заместителя главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики. В контексте выполнения задачи по созданию агломерации он один из лучших кандидатов. Во время его руководства департаментом бюджет Тюмени стал самым крупным по объему доходов и расходов за последние годы. Кроме того, Андрей Пилипчук, также как и Петр Вагин, учится в школе мэров. Еще один претендент на пост мэра Тюмени — глава Тобольска Максим Афанасьев. Ему удается развивать второй по величине муниципалитет региона, балансируя между несколькими влиятельными группами: промышленным гигантом «Сибуром», неподконтрольной думой и РПЦ. Однако сейчас возможность его назначения выглядит довольно сомнительно. Максима Афанасьева недавно переизбрали мэром Тобольска. Назначить его руководителем Тюмени сейчас кажется не лучшим вариантом. Однако, источники из тюменской администрации предполагают, что его могут оставить руководить Тобольском на несколько месяцев. Кресло тюменского мэра пока займет Петр Вагин в роли исполняющего обязанности, а к Единому дню голосования в сентябре он передаст пост Максиму Афанасьеву. Еще одним кандидатом из числа не самых очевидных является спикер городской думы Светлана Иванова. Ранее ей прочили кресло Руслана Кухарука, в случае, если глава гордумы сможет успешно провести объединение Тюмени с районами в агломерацию до ухода нынешнего мэра. Ранее она занимала должность руководителя Тюменского района, сейчас перебралась на позицию спикера гордумы Тюмени, поэтому с особенностью взаимодействия этих муниципалитетов знакома отлично. Кроме прочего Светлана Иванова хорошо впишется на эту должность в рамках тенденции на увеличение числа женщин в большой политике.