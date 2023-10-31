Мэрию Тюмени может возглавить неожиданная фигура из команды губернатора Моора. Инсайд

Начальник ГУС Перевалов претендует на пост мэра Тюмени

01 ноября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Павел Перевалов может стать мэром Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сменился главный претендент на место мэра Тюмени в случае повышения нынешнего градоначальника Руслана Кухарука. Если раньше в кабинетах обсуждалась кандидатура главы Тобольска Максима Афанасьева, то теперь все чаще звучит имя директора Главного управления строительства Павла Перевалова, человека из команды губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политтусовки. Депутаты избрали нового главу Тюменского района «Моор совершил неожиданное кадровое решение: он планировал сделать главой Тюменского района Павла Перевалова, но в последний момент передумал. Вероятно, губернатор бережет Перевалова для более высокой должности — главы Тюмени», — говорят собеседники агентства. URA.RU направило запрос в Главное управление строительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее при обсуждении кандидатуры нового мэра всегда называлась фамилия Максима Афанасьева. Считалось, что он наиболее вероятный преемник Кухарка в силу того, что губернатор Моор сможет доверить Тюмень лишь максимально приближенному к себе человеку с хорошими управленческими компетенциями. В тюменской политике считается, что нынешний мэр Тюмени Руслан Кухарук не проработает до конца своего пятилетнего срока. Вероятно, его ждет повышение и переход на федеральную должность.

Сменился главный претендент на место мэра Тюмени в случае повышения нынешнего градоначальника Руслана Кухарука. Если раньше в кабинетах обсуждалась кандидатура главы Тобольска Максима Афанасьева, то теперь все чаще звучит имя директора Главного управления строительства Павла Перевалова, человека из команды губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политтусовки. «Моор совершил неожиданное кадровое решение: он планировал сделать главой Тюменского района Павла Перевалова, но в последний момент передумал. Вероятно, губернатор бережет Перевалова для более высокой должности — главы Тюмени», — говорят собеседники агентства. URA.RU направило запрос в Главное управление строительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее при обсуждении кандидатуры нового мэра всегда называлась фамилия Максима Афанасьева. Считалось, что он наиболее вероятный преемник Кухарка в силу того, что губернатор Моор сможет доверить Тюмень лишь максимально приближенному к себе человеку с хорошими управленческими компетенциями. В тюменской политике считается, что нынешний мэр Тюмени Руслан Кухарук не проработает до конца своего пятилетнего срока. Вероятно, его ждет повышение и переход на федеральную должность.