На встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями иностранных информагентств были приглашены 19 человек. До Санкт-Петербурга добрались не все, но и этого хватило, чтобы встреча продлилась больше трех часов и чтобы Путин смог ответить на самые острые и неудобные вопросы журналистов из недружественных стран. В том числе на самый главный из них — когда закончится СВО?
В Лахта-центр, где и проходил разговор, приехали руководители информагентств из 16 стран. «Вам не предлагали экскурсию по этому зданию? — поинтересовался Путин у заждавшихся его журналистов.
Ведущий встречи Андрей Кондрашов сказал, что после разговора гости обязательно поднимутся на крышу. Но президент вдруг предупредил: «Не соглашайтесь, — и поспешил объяснить — почему. — Из цепких лап господина [главы Газпрома Алексея] Миллера вам будет не вырваться. Он рассказывает по деталям о каждом элементе этого здания. Он в него влюблен».
Путин сам это пережил. В Лахта-центре он тоже попал в «цепкие лапы» Миллера и несколько часов слушал экскурсию, прогуливаясь по уникальному сооружению — штаб-квартире «Газпрома».
Таким образом Путин настроил на разговор журналистов из дружественных Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Китая и Турции, а также недружественных США, Великобритании, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции. Все они в полной мере использовали возможность лично спросить Путина о главном.
«Это люди, которые формируют примерно 80 процентов всего мирового новостного потока, — пояснил глава ТАСС Андрей Кондрашов. — Нам очень хочется рассчитывать на то, что после этой встречи мы приблизимся хотя бы на шаг к пониманию того, как снизить градус напряженности, двойных стандартов, непонимания друг друга и просто вражды».
Характер вопросов фактически отражал характер отношений России с той страной, которую представлял журналист. Дружественные страны интересовали двусторонние отношения, а вот западные СМИ волновала больше украинская тема. Впрочем, гендиректору агентства БелТА Ирине Акулович удалось совместить два в одном: и об отношениях с белорусским лидером Александром Лукашенко, и о том, можно ли с кем-то в Евросоюзе решать «сложные вопросы».
По словам Путина, с Лукашенко договариваться сложно, но можно: решения всегда находятся, так как «в основе отношений лежат фундаментальные интересы двух народов». А вот с лидерами стран ЕС все сложнее. «И с ними можно было бы найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы мужества для защиты национальных интересов», — пояснил Путин.
Вторая женщина за столом — главред глобальных новостей британского информагентства Reuters Самия Накхул свой вопрос связала с США. Журналист поинтересовалась, кто из двух кандидатов в президенты США предпочтительнее России — Джо Байден или Дональд Трамп.
«Нам все равно, — заявил Путин. — США сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему. В сфере международной политики сегодняшняя Администрация совершает одну ошибку за другой. Мы смотрим на это со стороны. Посмотрим, к чему это приведет».
От Накхул же прозвучал первый в этот вечер вопрос об украинском конфликте. Редактор спросила, изменится ли что-то на этом треке с приходом Трампа. Путин честно ответил, что не может «сделать однозначный вывод», так как пока непонятно, какой политики Трамп будет придерживаться в случае победы. Уверен Путин лишь в одном: Украина в США «никого не интересует». «США борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство в мире. Они ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, так как это будет ущерб лидерству США», — заявил Путин.
Российскому президенту пришлось подробно рассказывать западным журналистам об истоках украинского конфликта. «Мне когда-то бывший канцлер ФРГ [Ангела Меркель] сказала:
«Знаешь, в Косово НАТО действовало без решения Совета Безопасности [ООН], но там же восемь лет проливалась кровь!» А когда проливалась кровь русских людей на Донбассе — это что, не кровь, а водичка, что ли?» — задался риторическим вопросом Путин.
С горечью в голосе он говорил о немецких танках на полях Донбасса и Украины. До этого, заверил Путин, россияне очень хорошо относились к Германии. Но решение вновь отправить тяжелую технику против русских «произвело морально-этический шок» на людей, отметил он. «А поставки ракет, которые могут быть использованы для ударов по территории России, окончательно разрушают отношения Москвы и Берлина», — заявил российский лидер.
Путин не стал называть цифру потерь российской армии, но подчеркнул, что в ВСУ это примерно 50 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц. Потери армии РФ в пять раз меньше. То же самое касается пленных: на Украине в плену находится, по словам Путина, 1348 русских солдат, в России — 6465 украинских. На этом фоне США требуют от Киева «понизить возраст мобилизации до 18 лет», чтобы потом «избавиться от Владимира Зеленского».
Владимир Путин ответил и на вопрос, который волнует не только западных журналистов — при каких условиях и когда конфликт закончится. «США должны перестать поставлять Украине оружие. И тогда конфликт закончится через 2-3 месяца», — заявил Путин.
Да и подписывать мир на Украине из-за нелегитимного президента Зеленского не с кем. А для еще одного мирного договора нет условий. Это договор с Японией, о котором Путина спросил исполнительный директор Kyodo News Тосимицу Саваи. Президент ответил весьма определенно: «Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору», — отметил он, имея в виду, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к РФ.
Остановить журналистов из недружественных стран сегодня было очень сложно. Разговор продлился больше трех часов, и это был не предел. «Может, за завтраком продолжим», — предложил Путин и оглянулся на своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
На завтрак беседу решили не переносить. Но возможность задать не только по третьему, но и по четвертому вопросу получили еще несколько западных журналистов. Заключительный же вопрос прозвучал от модератора встречи: Кондрашов спросил Путина о том, знает ли он, что западные СМИ представляют его в качестве монстра, чудовища, и показывает ли ему эти карикатуры Песков.
«Нет, не показывает, — сказал Путин про Пескова, а что касается карикатур — кажется, он совсем не против такого творчества: — Правильно делают. Пусть боятся. Знаю, что когда есть обострение между странами, там стараются запугать обывателя».
Закончив отвечать на вопросы, Путин, несмотря на то, что спешил еще на одно мероприятие стремящегося к полуночи дня, обошел всех журналистов и каждому пожал руку. И в этом скрывался все тот же смысл: Россия ни от кого не закрывается, Россия хочет мира, а не бесконечной эскалации.
Как пояснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, этой встречей Путин показал, что он не боится острых вопросов. Как человек, занимавшийся восточными единоборствами он «не привык прятаться и идет навстречу опасности». «Это — фактически ответ на организацию так называемого саммита мира в Швейцарии, — полагает эксперт. — Тезисы Путина могут стать основной темой на саммите, а вовсе не декларируемая Киевом повестка. Путин это понимает и поэтому старается действовать на опережение, в лучших традициях самбо и дзюдо».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.