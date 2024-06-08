Губернаторы обсуждают, на что направить прощенные Путиным кредиты

Развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в регионы, а также поддержка IT-сферы и образования стали одними из главных тем выступления Путина на пленарной сессии Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) седьмого июня. По ее завершении, корреспондент URA.RU пообщался с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло и узнал, что губернаторы планируют делать с подарком президента.
— Сергей Иванович, президент сегодня на ПМЭФ напомнил о списании инфраструктурных кредитов регионам. На что потратите эти средства, обсуждали с другими губернаторами?
— У каждого региона своя специфика, эта дискуссия постоянная. Мы, в первую очередь, планируем направить средства на инфраструктуру. Приток частного капитала и инвестиций увеличивается из года в год, но для реализации инвестпроектов нужна, прежде всего, инфраструктура.
— Почему именно такой акцент? Ведь деньги, которые теперь не нужно возвращать, можно потратить и на привлечение инвестиций.
— Без инфраструктуры не будет инвестиций. У нас уже есть инвестиционные площадки и требования к ним, и мы понимаем, какую инфраструктуру должны создать. К сожалению, не вся инфраструктура в республике отвечает требованиям.
— Можете привести пример?
— Для строительства нового распределительного комплекса необходимо подвести все инженерные сети и сделать дорогу. Мы взяли на себя такие обязательства, и если их не выполним, распределительного центра не будет.
— В целом, как обстоят дела с инвестиционной привлекательностью региона?
— В инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) в этом году мы не попали в 15 лучших регионов. Это не потому, что у нас снизились показатели. Инвестиционная привлекательность зависит не только от рейтинговых позиций, но и от объема инвестиций в основной капитал. В 2022 году объем инвестиций был 24 миллиарда, в 2023 году — 32 миллиарда.
— Что повлияло на снижение рейтинга?
— Один из критериев оценки — это, опять-таки, инфраструктура. Если по этим параметрам не отвечаем, уходим вниз. Хотя президент отметил Республику Северная Осетия в числе 5 регионов с хорошим инвестиционным климатом.
Критериев в рейтинге достаточно много, а если много критериев, их выполнить невозможно, поэтому критерии должны быть минимальными и выполнимыми. Чем меньше критериев, но они основные и жизненно важные, тем быстрее и проще их выполнять.
— Президент сегодня говорил о корректировки модели инвестиций, создании в России национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Есть предложения по корректировке критериев рейтинга?
— Предложения будут собраны со всего региона и согласованы с бизнесом и инвесторами. Тех предложений, которые отвечают специфике Осетии, это достаточно творческая работа. Понимание тех сложностей, которые у нас есть, и критерии, которые мы представим в соответствующем предложении, уже обсуждались сегодня с директором АСИ Светланой Чупшевой.
— Президент на пленарной сессии говорил также о поддержке IT-бизнеса и цифровизации, развитии образования и подготовки кадров. Какие новости в этих направлениях?
— Сегодня заключили соглашение со Сбером. Будем вместе развивать в республике цифровизацию и городской общественный транспорт. Сейчас продолжаем внедрение безналичной оплаты на городских и межмуниципальных маршрутах. Еще хочу отметить заключение соглашения о развитии высшего образования с НИУ ВШЭ, теперь студенты Северо-Осетинского госуниверситета смогут получить двойной диплом и доступ к передовым образовательным программам.
— ПМЭФ все-таки международная площадка. Договорились о чем-либо с иностранцами?
— Подписали меморандум о сотрудничестве с Ираном в сфере пищевой промышленности и торговли. Будем увеличивать товарооборот. Сейчас по оценкам таможенной службы он превышает 5,8 млн долларов, есть предпосылки кратного увеличения торговли.
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