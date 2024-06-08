Губернаторы обсуждают, на что направить прощенные Путиным кредиты

А Северная Осетия на ПМЭФ нашла общий язык с Ираном

08 июня 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Сергей Меняйло в интервью URA.RU рассказал, с какими результатами делегация Осетии покидает ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в регионы, а также поддержка IT-сферы и образования стали одними из главных тем выступления Путина на пленарной сессии Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) седьмого июня. По ее завершении, корреспондент URA.RU пообщался с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло и узнал, что губернаторы планируют делать с подарком президента. — Сергей Иванович, президент сегодня на ПМЭФ напомнил о списании инфраструктурных кредитов регионам. На что потратите эти средства, обсуждали с другими губернаторами? Статья по теме 10 пунктов новой экономики Путина — У каждого региона своя специфика, эта дискуссия постоянная. Мы, в первую очередь, планируем направить средства на инфраструктуру. Приток частного капитала и инвестиций увеличивается из года в год, но для реализации инвестпроектов нужна, прежде всего, инфраструктура. — Почему именно такой акцент? Ведь деньги, которые теперь не нужно возвращать, можно потратить и на привлечение инвестиций. — Без инфраструктуры не будет инвестиций. У нас уже есть инвестиционные площадки и требования к ним, и мы понимаем, какую инфраструктуру должны создать. К сожалению, не вся инфраструктура в республике отвечает требованиям. — Можете привести пример? — Для строительства нового распределительного комплекса необходимо подвести все инженерные сети и сделать дорогу. Мы взяли на себя такие обязательства, и если их не выполним, распределительного центра не будет. — В целом, как обстоят дела с инвестиционной привлекательностью региона? — В инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) в этом году мы не попали в 15 лучших регионов. Это не потому, что у нас снизились показатели. Инвестиционная привлекательность зависит не только от рейтинговых позиций, но и от объема инвестиций в основной капитал. В 2022 году объем инвестиций был 24 миллиарда, в 2023 году — 32 миллиарда. — Что повлияло на снижение рейтинга? — Один из критериев оценки — это, опять-таки, инфраструктура. Если по этим параметрам не отвечаем, уходим вниз. Хотя президент отметил Республику Северная Осетия в числе 5 регионов с хорошим инвестиционным климатом. Критериев в рейтинге достаточно много, а если много критериев, их выполнить невозможно, поэтому критерии должны быть минимальными и выполнимыми. Чем меньше критериев, но они основные и жизненно важные, тем быстрее и проще их выполнять. Новость по теме Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате в России — Президент сегодня говорил о корректировки модели инвестиций, создании в России национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Есть предложения по корректировке критериев рейтинга? — Предложения будут собраны со всего региона и согласованы с бизнесом и инвесторами. Тех предложений, которые отвечают специфике Осетии, это достаточно творческая работа. Понимание тех сложностей, которые у нас есть, и критерии, которые мы представим в соответствующем предложении, уже обсуждались сегодня с директором АСИ Светланой Чупшевой. — Президент на пленарной сессии говорил также о поддержке IT-бизнеса и цифровизации, развитии образования и подготовки кадров. Какие новости в этих направлениях? — Сегодня заключили соглашение со Сбером. Будем вместе развивать в республике цифровизацию и городской общественный транспорт. Сейчас продолжаем внедрение безналичной оплаты на городских и межмуниципальных маршрутах. Еще хочу отметить заключение соглашения о развитии высшего образования с НИУ ВШЭ, теперь студенты Северо-Осетинского госуниверситета смогут получить двойной диплом и доступ к передовым образовательным программам. — ПМЭФ все-таки международная площадка. Договорились о чем-либо с иностранцами? — Подписали меморандум о сотрудничестве с Ираном в сфере пищевой промышленности и торговли. Будем увеличивать товарооборот. Сейчас по оценкам таможенной службы он превышает 5,8 млн долларов, есть предпосылки кратного увеличения торговли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в регионы, а также поддержка IT-сферы и образования стали одними из главных тем выступления Путина на пленарной сессии Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) седьмого июня. По ее завершении, корреспондент URA.RU пообщался с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло и узнал, что губернаторы планируют делать с подарком президента. — Сергей Иванович, президент сегодня на ПМЭФ напомнил о списании инфраструктурных кредитов регионам. На что потратите эти средства, обсуждали с другими губернаторами? — У каждого региона своя специфика, эта дискуссия постоянная. Мы, в первую очередь, планируем направить средства на инфраструктуру. Приток частного капитала и инвестиций увеличивается из года в год, но для реализации инвестпроектов нужна, прежде всего, инфраструктура. — Почему именно такой акцент? Ведь деньги, которые теперь не нужно возвращать, можно потратить и на привлечение инвестиций. — Без инфраструктуры не будет инвестиций. У нас уже есть инвестиционные площадки и требования к ним, и мы понимаем, какую инфраструктуру должны создать. К сожалению, не вся инфраструктура в республике отвечает требованиям. — Можете привести пример? — Для строительства нового распределительного комплекса необходимо подвести все инженерные сети и сделать дорогу. Мы взяли на себя такие обязательства, и если их не выполним, распределительного центра не будет. — В целом, как обстоят дела с инвестиционной привлекательностью региона? — В инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) в этом году мы не попали в 15 лучших регионов. Это не потому, что у нас снизились показатели. Инвестиционная привлекательность зависит не только от рейтинговых позиций, но и от объема инвестиций в основной капитал. В 2022 году объем инвестиций был 24 миллиарда, в 2023 году — 32 миллиарда. — Что повлияло на снижение рейтинга? — Один из критериев оценки — это, опять-таки, инфраструктура. Если по этим параметрам не отвечаем, уходим вниз. Хотя президент отметил Республику Северная Осетия в числе 5 регионов с хорошим инвестиционным климатом. — Президент сегодня говорил о корректировки модели инвестиций, создании в России национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Есть предложения по корректировке критериев рейтинга? — Предложения будут собраны со всего региона и согласованы с бизнесом и инвесторами. Тех предложений, которые отвечают специфике Осетии, это достаточно творческая работа. Понимание тех сложностей, которые у нас есть, и критерии, которые мы представим в соответствующем предложении, уже обсуждались сегодня с директором АСИ Светланой Чупшевой. — Президент на пленарной сессии говорил также о поддержке IT-бизнеса и цифровизации, развитии образования и подготовки кадров. Какие новости в этих направлениях? — Сегодня заключили соглашение со Сбером. Будем вместе развивать в республике цифровизацию и городской общественный транспорт. Сейчас продолжаем внедрение безналичной оплаты на городских и межмуниципальных маршрутах. Еще хочу отметить заключение соглашения о развитии высшего образования с НИУ ВШЭ, теперь студенты Северо-Осетинского госуниверситета смогут получить двойной диплом и доступ к передовым образовательным программам. — ПМЭФ все-таки международная площадка. Договорились о чем-либо с иностранцами? — Подписали меморандум о сотрудничестве с Ираном в сфере пищевой промышленности и торговли. Будем увеличивать товарооборот. Сейчас по оценкам таможенной службы он превышает 5,8 млн долларов, есть предпосылки кратного увеличения торговли.