Как уральцам удавалось совершить чудо и найти пропавших детей

Три истории поиска малышей и школьников в Свердловской области со счастливым финалом

08 июня 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Уральцы умеют помогать людям, попавшим в беду Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Счастливым образом завершилась поисково-спасательная операция в Свердловской области, где в лесу заблудились брат и сестра из Тюмени. Усилия людей — в погонах и гражданских — принесли результат: на пятые сутки после исчезновения дети были найдены, живыми. URA.RU вспоминает другие похожие истории с хэппи-эндом. Гриша и Вика Крепп Гришу и Вику Крепп — 12-летнего мальчика и его 10-летнюю сестру — искали четверо суток. Ребята приехали в Слободо-Туринский район из Тюмени на дачу, вместе со своим дедом. 4 июня они пошли на рыбалку в незнакомое место и все трое заблудились. Проплутав приличное время в лесу, семье показалось, что они нашли дорогу к дому. На радостях ребята попросили у деда банковскую карту и побежали, как им казалось, в магазин за мороженым и квасом. Они должны были нагнать дедушку на дороге, но так и не вышли из леса. Сам пенсионер выбрался на дачный участок только к вечеру 5 июня. Юных тюменцев нашел один из волонтеров на квадроцикле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сначала встревоженная семья сама искала детей, настоящие поиски начались лишь наутро 6-го числа. В спасательной операции принимали участие 600 человек. Гигантские усилия сотен поисковиков увенчались успехом: на пятые сутки ребята нашлись. Их заметил мужчина на квадроцикле. С мальчиком и девочкой были и их собаки породы бигль: они тоже пять суток блуждали по лесу с маленькими хозяевами. «Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра состояния здоровья. Спецоперации дан отбой. Более подробные и точные обстоятельства сообщим после опроса ребят», — сообщил СМИ полковник Горелых, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД. Более подробно о всех перипетиях этой истории — в сюжете URA.RU. Дима Песков Диму искали все, в том числе кинологи с собаками Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2017 году в Рефтинском потерялся 4-летний Дима Песков, это тоже случилось в июне. Его родители приехали отдыхать на берег водохранилища. Отец с сыном пошли в лес, но ребенок запросился к маме, и папа отпустил его одного дойти до палатки — расстояние было в несколько метров. Но Дима пошел в другую сторону и заблудился. Четыре дня и четыре ночи добровольцы, полиция и спасатели прочесывали лес, шансов найти Диму живым оставалось все меньше. Однако на пятые сутки волонтер обнаружил истощенного ребенка — малыш лежал под кустом. Он был жив, и это было чудом. Позже выяснилось, что несмышленыш слышал голоса взрослых, которые искали его, но специально прятался от них — он боялся. Вика Петрова Полковник Бородин, как и все, был счастлив, что девочка нашлась Фото: ГУ МВД по Свердловской области В 2011 году под Богдановичем пропала трехлетняя Вика Петрова. Девочка гуляла во дворе частного дома на улице Лесной в деревне Октябрина и самостоятельно ушла в лес. Ее искали 850 полицейских, солдат, спасателей, военных и егерей. Оперативный штаб по проведению поисковой операции возглавлял лично начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин. Предполагалось даже похищение ребенка. Однако на вторые сутки малышку нашли — живой и невредимой. Мать плакала от счастья и не переставая благодарила всех неравнодушных людей. Тогда все СМИ облетела фотография полковника Бородина с маленькой Викой на руках. Злые языки судачили, что шеф свердловской полиции сделал это ради пиара. Однако нашлись и защитники высокопоставленного полицейского, которые утверждали, что полковник очень переживал за судьбу девочки и был счастлив, что история закончилась благополучно. Как и все свердловчане, которые 13 лет назад с напряжением следили за поисками ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Счастливым образом завершилась поисково-спасательная операция в Свердловской области, где в лесу заблудились брат и сестра из Тюмени. Усилия людей — в погонах и гражданских — принесли результат: на пятые сутки после исчезновения дети были найдены, живыми. URA.RU вспоминает другие похожие истории с хэппи-эндом. Гришу и Вику Крепп — 12-летнего мальчика и его 10-летнюю сестру — искали четверо суток. Ребята приехали в Слободо-Туринский район из Тюмени на дачу, вместе со своим дедом. 4 июня они пошли на рыбалку в незнакомое место и все трое заблудились. Проплутав приличное время в лесу, семье показалось, что они нашли дорогу к дому. На радостях ребята попросили у деда банковскую карту и побежали, как им казалось, в магазин за мороженым и квасом. Они должны были нагнать дедушку на дороге, но так и не вышли из леса. Сам пенсионер выбрался на дачный участок только к вечеру 5 июня. Сначала встревоженная семья сама искала детей, настоящие поиски начались лишь наутро 6-го числа. В спасательной операции принимали участие 600 человек. Гигантские усилия сотен поисковиков увенчались успехом: на пятые сутки ребята нашлись. Их заметил мужчина на квадроцикле. С мальчиком и девочкой были и их собаки породы бигль: они тоже пять суток блуждали по лесу с маленькими хозяевами. «Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра состояния здоровья. Спецоперации дан отбой. Более подробные и точные обстоятельства сообщим после опроса ребят», — сообщил СМИ полковник Горелых, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД. Более подробно о всех перипетиях этой истории — в сюжете URA.RU. В 2017 году в Рефтинском потерялся 4-летний Дима Песков, это тоже случилось в июне. Его родители приехали отдыхать на берег водохранилища. Отец с сыном пошли в лес, но ребенок запросился к маме, и папа отпустил его одного дойти до палатки — расстояние было в несколько метров. Но Дима пошел в другую сторону и заблудился. Четыре дня и четыре ночи добровольцы, полиция и спасатели прочесывали лес, шансов найти Диму живым оставалось все меньше. Однако на пятые сутки волонтер обнаружил истощенного ребенка — малыш лежал под кустом. Он был жив, и это было чудом. Позже выяснилось, что несмышленыш слышал голоса взрослых, которые искали его, но специально прятался от них — он боялся. В 2011 году под Богдановичем пропала трехлетняя Вика Петрова. Девочка гуляла во дворе частного дома на улице Лесной в деревне Октябрина и самостоятельно ушла в лес. Ее искали 850 полицейских, солдат, спасателей, военных и егерей. Оперативный штаб по проведению поисковой операции возглавлял лично начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин. Предполагалось даже похищение ребенка. Однако на вторые сутки малышку нашли — живой и невредимой. Мать плакала от счастья и не переставая благодарила всех неравнодушных людей. Тогда все СМИ облетела фотография полковника Бородина с маленькой Викой на руках. Злые языки судачили, что шеф свердловской полиции сделал это ради пиара. Однако нашлись и защитники высокопоставленного полицейского, которые утверждали, что полковник очень переживал за судьбу девочки и был счастлив, что история закончилась благополучно. Как и все свердловчане, которые 13 лет назад с напряжением следили за поисками ребенка.