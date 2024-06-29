Военный из Тюмени 1,5 года добивается выплаты за ранение на СВО

После контузии мужчина потерял слух и начал заикаться, но это не считают военной травмой

30 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Иван Сидоров пережил атаку HIMARS Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменец Иван Сидоров уезжал на СВО здоровым человеком. Спустя два месяца он был эвакуирован в Россию — у него нашли гепатит С. Однако помимо него теперь мужчина страдает от глухоты, плохого зрения и заикания, а его тело покрыто пятнами: все это он «приобрел» после атаки снарядами HIMARS и контузии. Но на передовой ранение фиксировать не стали, а теперь врачи как будто не замечают, что тюменец пережил тяжелую травму. Из-за этого мужчина не может получить 3 000 000 рублей от президента РФ. Мужчина должен был оказаться в спецподразделении, но вышло по-иному Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мобилизованный стал контрактником Иван Сидоров постоянно проживает в Тюмени, но зарегистрирован в Екатеринбурге. Из свердловского военкомата ему позвонили в октябре 2022 года: мол, принесли вам повестку, никто не открыл дверь, будьте добры явиться лично. «Прятаться я не собирался. Объяснил, что не в городе, но подъеду. На что мне ответили, что можно прийти в комиссариат в Тюмени. Там мне сказали, что вместо мобилизации можно заключить контракт на полгода. Я согласился. Сказали, что буду в составе тюменского спецподразделения „Сибирь“, но в итоге вышло по-другому», — вспоминает мужчина. Путь Ивана от Тюмени до передовой занял неделю. Сначала мужчин отправили в Чебаркуль, там они подписали контракты. Однако зачислили их не в «Сибирь», как было обещано, а в шестой танковый полк. Затем был Екатеринбург, выдача амуниции, и дорога в Сватово Луганской области. «Дорога выпала на мой день рождения. Я его отметил чаем и куском торта. То, что я не выпивал, как многие другие, заметил один из командиров. Видимо, это показало ему, что я надежный человек, поэтому из самой горячей точки в Сватово меня забрали в другой поселок, на заброшенный завод, где стояла ремонтная рота — танков и БМП. Я стал охранником на КПП», — рассказал тюменец. Пятна на лице и теле мужчины появились после удара противника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Надышался газом и пережил атаку HIMARS К моменту рокового дня Иван нес службу меньше месяца. С другими мужчинами они жили вдесятером, в небольшом помещении. В один из вечеров произошел конфликт между военными: несколько мужчин подрались с соседним отрядом, их разняли и привели «домой». А когда все легли спать, кто-то решил проучить драчунов и закинул в помещении, где они отдыхали, слезоточивую гранату. «У нас на посту был график, при котором уже не понимаешь — спишь или бодрствуешь. Поэтому, когда голова, хотя бы на пару часов, касалась подушки, отключался моментально. И вот я просыпаюсь от того, что задыхаюсь. Ничего не могу понять. Оказалось — газ. Те, кто был бодрее, сразу выбежали, а про меня забыли. Позднее помогли выбраться, когда услышали, как я кашляю. Буквально выполз оттуда», — вспоминает тюменец. Мужчина в одном нательном белье присел на крыльцо, чтобы отдышаться. Напротив него находилась железная дорога, на которой недавно стоял эшелон с техникой. «Удар случился внезапно. Сначала думал, что началось землетрясение. Вот я сидел, а вот уже лежу. Все плывет, предметы троятся. В ушах засвистело, а дальше уже ничего не слышал. Позднее выяснилось, что это были „Хаймарсы“, четыре снаряда. И вот напротив удара я и сидел, накрыло взрывной волной. Этот обстрел, к слову, позднее приехали и зафиксировали спецслужбы», — рассказал Иван. Из первого госпиталя мужчину отправили обратно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В госпитале от раненого отказались Сослуживцы оттащили мужчину в здание. Слух к нему не возвращался, из ушей текла кровь, кожа «горела». Командир принял решение, что нужно ехать в госпиталь. Нашли машину, с сопровождающим Иван отправился в Луганск. «Я все это помню моментами. В больнице весь пол был в кровавых разводах, лежали раненые. Врач меня посмотрел, сказал, что ничего страшного, отойду. Руки-ноги целы. Дал таблетки и отправил обратно. Нигде ничего не зафиксировали», — говорит собеседник URA.RU. На обратной дороге Иван несколько раз терял сознание. Неосознанно глотал таблетки. На месте службы его положили спать, а когда мужчина проснулся, то снова отправили в дорогу. В этот раз путь лежал в медицинский батальон, а оттуда — в другую больницу. «У меня взяли анализы, сделали флюорографию. А затем меня вызвал врач и начал кричать, что у меня гепатит С, а здесь бойцы с открытыми ранами. Что мне нельзя там быть. Выписал мне срочную эвакуацию, про контузию — ни слова», — вспоминает Иван. Мужчина покинул зону боевых действий. Но, как оказалось, главное испытание у него было впереди. Мужчина надеялся, что на гражданке в его ситуации разберутся Фото: Денис Моргунов © URA.RU Не ранение, а заболевание Мужчину — еле слышащего, заикающегося и с пятнами от ожогов, сначала поместили в госпиталь в Белгороде, а затем направили обратно в Чебаркуль. Там он, по мере возможности, попытался объяснить ситуацию. «Я тогда еще очень плохо говорил. Мне сказали, что в документах о контузии ничего нет. Отправили на военно-врачебную комиссию в Екатеринбург. Говорили, что там разберутся…», — рассказал Иван. Сначала комиссия проходила амбулаторно, в поликлинике. Затем направили к инфекционисту, в стационар 354-го военного клинического госпиталя ЦВО. «Все фиксировалось: моя тугоухость, сильная потеря зрения, ожоги. У меня взяли кровь и пункцию печени. Выяснилось, что гепатит свежий и, возможно, организм справится сам. Поэтому ВВК приостановили на полгода (документы есть в распоряжении URA.RU — прим.ред.). Я вернулся в часть: сопровождал мобилизованных, возил документы», — говорит мужчина. Через шесть месяцев комиссия состоялась. Гепатит С стал хроническим. А тугоухость, потерю зрения и проблемы с речью врачи назвали не последствиями военной травмы, а «заболеванием, полученным в период службы». «Я спрашивал докторов: почему я плохо слышу, разговариваю, не могу запомнить даже четырехзначное число? Эти проблемы и сейчас. Я забываю даты, цифры. Памяти на это нет, стараюсь вообще все записывать. Зрение упало больше, чем в два раза. Чем я, по их мнению, таким заболел на СВО? Из-за гепатита у меня такие последствия? На это я получил ответ: ничего сделать не можем, контузия нигде не зафиксирована», — рассказал Иван. Обращения в различные структуры мужчина пишет не переставая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жалобы результатов не дают Мужчина изначально писал в военную прокуратуру, жаловался в военный следственный комитет. До ВВК ему отвечали, что нужны ее результаты. После комиссии круг замкнулся: силовики назначили проверки, делали запросы медикам, а те отвечали, что пациент поступил в удовлетворительном состоянии и в нем же был выписан (копии документов есть в распоряжении редакции). «Из части меня активно пытались уволить. Якобы из-за того, что у меня социально значимое заболевание. Но я думаю, что это из-за того, что я слишком много жаловался и не отступал», — отмечает тюменец. Мужчина продолжил писать обращения: в прокуратуру, президенту, депутату Госдумы Николаю Брыкину. После запроса политика военного начали везде вызывать. И в один из таких походов дали почитать бумагу (ее копия есть в распоряжении URA.RU). «В ней было написано, что по моему запросу провели расследование. Оно подтвердило, что в зоне СВО во время выполнения боевых задач я получил ранение, но выплатой до сих пор не обеспечен. Начальство части обязали выделить специалистов с высшим медобразованием, для содействия в оформлении документов. Эту бумагу мне не дали, но я смог получить копию. Сейчас это единственный документ, который у меня есть. Единственный, который доказывает, что я пострадал. Но и он на настоящий момент ничего не решил», — говорит Иван. Никаких врачей для решения вопроса военного часть не выделила. А позднее мужчину и вовсе уволили. Заниматься прежним делом мужчина не имеет возможности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тогда и сейчас Уходя на СВО Иван, как и все, проходил медосмотр. Проблем со здоровьем у него не было (подтверждающие бумаги есть в распоряжении редакции). Сейчас же диагнозы мужчины таковы: хроническая двусторонняя тугоухость первой степени, панические атаки, нарушение сна, дизартрия (нарушение речи). Все это, как указано в документах, является последствиями закрытой черепно-мозговой травмы. Диагнозы мужчине поставили в тюменском реабилитационном центре «Градостроитель», но для военных медиков выводы гражданских врачей веса не возымели. До службы Иван работал ипотечным кредитным брокером. У мужчины высшее экономическое образование. Но теперь по профилю он трудиться не может. «Общаться с людьми с таким лицом, с пятнами на коже, с такой речью — как? Иногда могут самопроизвольно начать идти слезы, ком в горле. Да и по новостройкам, по этажам с палкой не погуляешь (после СВО, во время службы в части в Чебаркуле, мужчина сломал ногу — прим.ред.)», — отмечает Иван. Сейчас тюменец смог устроиться в пункт приема металлолома. Его задача — взвешивать его и записывать результаты. В Тюмени бывшему военному помогает фонд «Защитники Отечества» Фото: Илья Московец © URA.RU Есть ли шанс добиться своего В Тюмени Иван обратился за помощью в местное отделение фонда «Защитники Отечества». В нем URA.RU рассказали, что бывший военный получил юридическую помощь. Сейчас ему собирают документы на обучение и консультируют в Центре занятости. «В подобных ситуациях военным нужно сразу фиксировать факт ранения. Если рапорт не удовлетворят, то следовать в гражданскую больницу и собирать доказательства для медицинской экспертизы. Затем настаивать на проведении ВВК, с приложением этих данных, для установления причинно-следственной связи возникновения проблем со здоровьем. Еще важно следить, что военнослужащему пишут в документах. Если в момент ранения он был на СВО, то должно быть указано, что это военная травма, а не „заболевание, полученное в период военной службы“, иначе выплата в 3 млн рублей будет не положена», — рассказал URA.RU юрист фонда Андрей Щербинин. Он также добавил, что бойцы могут защищать свои права в суде. Иск можно подать на Минобороны, часть или госпиталь, который выдал неправильные документы. Либо в гарнизонный военный суд, либо, если человек уже уволен со службы, в суд общей юрисдикции. В ходе процесса будет назначена экспертиза. Иван надеется, что на его проблему обратят внимание Фото: Денис Моргунов © URA.RU «От меня просто избавились» Иван все еще пытается добиться правды. Получает массу ответов от ведомств: то «Не имеете оснований на выплаты» (как отмечают в военной прокуратуре Центрального округа), то «Проводим проверку» (такое письмо мужчине пришло в начале июня от военного следственного управления ЦВО). Из части его все же уволили с категорией «В» (ограниченно годен к службе). «Претензий к государству у меня нет. К армии — тоже. Была бы возможность, я бы до сих пор был на СВО. Я не понимаю, что и кому я сделал плохого. Изначально мне просто неправильно оформили документы. А потом пошло по цепочке: никто не хотел в это вникать, все отмахивались. И теперь, я думаю, они боятся, что за это придется кому-то отвечать. Поэтому претензии у меня к конкретным людям, а не к стране. Три миллиона рублей мне лишними, конечно, не будут. Но больше всего я хочу справедливости. Кто-то их получает за царапину от осколка, за сломанный палец. А я, получается, не достоин?» — отмечает бывший военный. Он также добавил, что хотел бы, чтобы его вопрос на личный контроль взял губернатор региона Александр Моор, так как военный уходил на СВО из Тюменской области и ему обещали, что он попадет в «Сибирь» (документы есть в распоряжении URA.RU). Обратить внимание на проблему, по словам Ивана Сидорова, он просит и нового главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. URA.RU направило запросы в Минобороны и военную прокуратуру Чебаркульского гарнизона. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменец Иван Сидоров уезжал на СВО здоровым человеком. Спустя два месяца он был эвакуирован в Россию — у него нашли гепатит С. Однако помимо него теперь мужчина страдает от глухоты, плохого зрения и заикания, а его тело покрыто пятнами: все это он «приобрел» после атаки снарядами HIMARS и контузии. Но на передовой ранение фиксировать не стали, а теперь врачи как будто не замечают, что тюменец пережил тяжелую травму. Из-за этого мужчина не может получить 3 000 000 рублей от президента РФ. Мобилизованный стал контрактником Иван Сидоров постоянно проживает в Тюмени, но зарегистрирован в Екатеринбурге. Из свердловского военкомата ему позвонили в октябре 2022 года: мол, принесли вам повестку, никто не открыл дверь, будьте добры явиться лично. Путь Ивана от Тюмени до передовой занял неделю. Сначала мужчин отправили в Чебаркуль, там они подписали контракты. Однако зачислили их не в «Сибирь», как было обещано, а в шестой танковый полк. Затем был Екатеринбург, выдача амуниции, и дорога в Сватово Луганской области. «Дорога выпала на мой день рождения. Я его отметил чаем и куском торта. То, что я не выпивал, как многие другие, заметил один из командиров. Видимо, это показало ему, что я надежный человек, поэтому из самой горячей точки в Сватово меня забрали в другой поселок, на заброшенный завод, где стояла ремонтная рота — танков и БМП. Я стал охранником на КПП», — рассказал тюменец. Надышался газом и пережил атаку HIMARS К моменту рокового дня Иван нес службу меньше месяца. С другими мужчинами они жили вдесятером, в небольшом помещении. В один из вечеров произошел конфликт между военными: несколько мужчин подрались с соседним отрядом, их разняли и привели «домой». А когда все легли спать, кто-то решил проучить драчунов и закинул в помещении, где они отдыхали, слезоточивую гранату. «У нас на посту был график, при котором уже не понимаешь — спишь или бодрствуешь. Поэтому, когда голова, хотя бы на пару часов, касалась подушки, отключался моментально. И вот я просыпаюсь от того, что задыхаюсь. Ничего не могу понять. Оказалось — газ. Те, кто был бодрее, сразу выбежали, а про меня забыли. Позднее помогли выбраться, когда услышали, как я кашляю. Буквально выполз оттуда», — вспоминает тюменец. Мужчина в одном нательном белье присел на крыльцо, чтобы отдышаться. Напротив него находилась железная дорога, на которой недавно стоял эшелон с техникой. В госпитале от раненого отказались Сослуживцы оттащили мужчину в здание. Слух к нему не возвращался, из ушей текла кровь, кожа «горела». Командир принял решение, что нужно ехать в госпиталь. Нашли машину, с сопровождающим Иван отправился в Луганск. «Я все это помню моментами. В больнице весь пол был в кровавых разводах, лежали раненые. Врач меня посмотрел, сказал, что ничего страшного, отойду. Руки-ноги целы. Дал таблетки и отправил обратно. Нигде ничего не зафиксировали», — говорит собеседник URA.RU. На обратной дороге Иван несколько раз терял сознание. Неосознанно глотал таблетки. На месте службы его положили спать, а когда мужчина проснулся, то снова отправили в дорогу. В этот раз путь лежал в медицинский батальон, а оттуда — в другую больницу. Мужчина покинул зону боевых действий. Но, как оказалось, главное испытание у него было впереди. Не ранение, а заболевание Мужчину — еле слышащего, заикающегося и с пятнами от ожогов, сначала поместили в госпиталь в Белгороде, а затем направили обратно в Чебаркуль. Там он, по мере возможности, попытался объяснить ситуацию. «Я тогда еще очень плохо говорил. Мне сказали, что в документах о контузии ничего нет. Отправили на военно-врачебную комиссию в Екатеринбург. Говорили, что там разберутся…», — рассказал Иван. Сначала комиссия проходила амбулаторно, в поликлинике. Затем направили к инфекционисту, в стационар 354-го военного клинического госпиталя ЦВО. «Все фиксировалось: моя тугоухость, сильная потеря зрения, ожоги. У меня взяли кровь и пункцию печени. Выяснилось, что гепатит свежий и, возможно, организм справится сам. Поэтому ВВК приостановили на полгода (документы есть в распоряжении URA.RU — прим.ред.). Я вернулся в часть: сопровождал мобилизованных, возил документы», — говорит мужчина. Через шесть месяцев комиссия состоялась. Гепатит С стал хроническим. А тугоухость, потерю зрения и проблемы с речью врачи назвали не последствиями военной травмы, а «заболеванием, полученным в период службы». Жалобы результатов не дают Мужчина изначально писал в военную прокуратуру, жаловался в военный следственный комитет. До ВВК ему отвечали, что нужны ее результаты. После комиссии круг замкнулся: силовики назначили проверки, делали запросы медикам, а те отвечали, что пациент поступил в удовлетворительном состоянии и в нем же был выписан (копии документов есть в распоряжении редакции). «Из части меня активно пытались уволить. Якобы из-за того, что у меня социально значимое заболевание. Но я думаю, что это из-за того, что я слишком много жаловался и не отступал», — отмечает тюменец. Мужчина продолжил писать обращения: в прокуратуру, президенту, депутату Госдумы Николаю Брыкину. После запроса политика военного начали везде вызывать. И в один из таких походов дали почитать бумагу (ее копия есть в распоряжении URA.RU). Никаких врачей для решения вопроса военного часть не выделила. А позднее мужчину и вовсе уволили. Тогда и сейчас Уходя на СВО Иван, как и все, проходил медосмотр. Проблем со здоровьем у него не было (подтверждающие бумаги есть в распоряжении редакции). Сейчас же диагнозы мужчины таковы: хроническая двусторонняя тугоухость первой степени, панические атаки, нарушение сна, дизартрия (нарушение речи). Все это, как указано в документах, является последствиями закрытой черепно-мозговой травмы. Диагнозы мужчине поставили в тюменском реабилитационном центре «Градостроитель», но для военных медиков выводы гражданских врачей веса не возымели. До службы Иван работал ипотечным кредитным брокером. У мужчины высшее экономическое образование. Но теперь по профилю он трудиться не может. «Общаться с людьми с таким лицом, с пятнами на коже, с такой речью — как? Иногда могут самопроизвольно начать идти слезы, ком в горле. Да и по новостройкам, по этажам с палкой не погуляешь (после СВО, во время службы в части в Чебаркуле, мужчина сломал ногу — прим.ред.)», — отмечает Иван. Сейчас тюменец смог устроиться в пункт приема металлолома. Его задача — взвешивать его и записывать результаты. Есть ли шанс добиться своего В Тюмени Иван обратился за помощью в местное отделение фонда «Защитники Отечества». В нем URA.RU рассказали, что бывший военный получил юридическую помощь. Сейчас ему собирают документы на обучение и консультируют в Центре занятости. «В подобных ситуациях военным нужно сразу фиксировать факт ранения. Если рапорт не удовлетворят, то следовать в гражданскую больницу и собирать доказательства для медицинской экспертизы. Затем настаивать на проведении ВВК, с приложением этих данных, для установления причинно-следственной связи возникновения проблем со здоровьем. Еще важно следить, что военнослужащему пишут в документах. Если в момент ранения он был на СВО, то должно быть указано, что это военная травма, а не „заболевание, полученное в период военной службы“, иначе выплата в 3 млн рублей будет не положена», — рассказал URA.RU юрист фонда Андрей Щербинин. Он также добавил, что бойцы могут защищать свои права в суде. Иск можно подать на Минобороны, часть или госпиталь, который выдал неправильные документы. Либо в гарнизонный военный суд, либо, если человек уже уволен со службы, в суд общей юрисдикции. В ходе процесса будет назначена экспертиза. «От меня просто избавились» Иван все еще пытается добиться правды. Получает массу ответов от ведомств: то «Не имеете оснований на выплаты» (как отмечают в военной прокуратуре Центрального округа), то «Проводим проверку» (такое письмо мужчине пришло в начале июня от военного следственного управления ЦВО). Из части его все же уволили с категорией «В» (ограниченно годен к службе). Он также добавил, что хотел бы, чтобы его вопрос на личный контроль взял губернатор региона Александр Моор, так как военный уходил на СВО из Тюменской области и ему обещали, что он попадет в «Сибирь» (документы есть в распоряжении URA.RU). Обратить внимание на проблему, по словам Ивана Сидорова, он просит и нового главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. URA.RU направило запросы в Минобороны и военную прокуратуру Чебаркульского гарнизона. Ответы ожидаются.