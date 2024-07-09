Куйвашев впервые разделил VIP на «Иннопроме»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вслед за мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым поменял формат своего «иннопромовского» приема. Вопреки традиции последних лет, когда VIP всех уровней собирали на одной площадке, в этом году более статусных разместили в соседнем здании, обратил внимание корреспондент URA.RU.
Сбор в «Ельцин Центре» назначили на 19:00, самые ответственные традиционно пришли раньше. На входе гостей встречали промоутеры, предлагавшие сняться у баннера U`Fashion — растиражированного модного проекта свердловского мининвеста. «Проект губернатора, как не поддержать?!» — бойко отрапортовал в фотозоне замминистра Сергей Сосновских и побежал дальше, даже не став дожидаться снимка.
В «Ельцин Центре» местный истеблишмент собирают уже в третий раз
Фото: URA.RU
В лаунж-зоне за столиком беседовали новый министр транспорта Александр Толкачев и экс-директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, после ухода с поста не потерявший связи с местным (и не только) истеблишментом. «Занимаюсь сейчас консалтингом, сам себе хозяин», — признался он корреспонденту. В первых же рядах занимали места депутаты свердловского заксобрания. Чуть позднее к ним присоединилась и спикер Людмила Бабушкина, перед этим собрав приветствия и комплименты всех знакомых мужчин в зале.
Чуть поодаль в компании главы минэка Руслана Садыкова стоял депутат Владимир Смирнов, искренне переживавший, дадут ли Бабушкиной слово. «Иди попроси», — не растерялся и посоветовал ему собеседник. В атриуме также появились первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры Вячеслав Ярин (минВЭС), Денис Мамонтов (минприроды), глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, многочисленные замы начальников и рядовые сотрудники облправительства. «Цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин неустанно хлопотал на площадке, которую как профильный зам курировал.
В 19:10 Куйвашев поднялся на сцену. «Именно в конструктивном сотрудничестве мы видим залог успешного развития экономики, социальной сферы, рост инноваций и их оперативное внедрение в повседневную жизнь наших городов, региона и всей страны. Как отметил президент России Владимир Путин, мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами, которые хотят с нами работать, вместе создавать продукты, инновации. Уверен, что „Иннопром-2024“, который впервые проходит в партнерстве с ОАЭ, позволит открыть новые грани сотрудничества и промышленной кооперации», — отметил он. А напоследок предложил выпить за всех присутствующих и за успех «Иннопрома». Депутаты побежали за бокалами.
После короткой речи губернатор спустился в зал — недолго пообщался с парламентариями, главой Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских и вскоре удалился в Hyatt. По данным URA.RU, там его, по слухам, ждали главы нескольких регионов — Алексей Текслер (Челябинск), Руслан Кухарук (врио губернатора ХМАО), Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области), федеральный министр торговли и промышленности Антон Алиханов, мэр Алексей Орлов, промышленники-миллиардеры, иностранные премьеры и статусные арабы. В прежние годы первые лица собирались там же, в «Ельцин Центре» — в ресторане «Барборис». С чем связано решение поменять расстановку, чиновники и бизнесмены лишь гадают.
Губернатор ушел, оставив своих гостей с Игорем Николаевым. Но перед этим на сцене был полуторачасовой разогрев — от артистов из ОАЭ с волынками и кавер-группы «Давай танцуй». Но танцевать все начали только на Николаеве, который появился с хитом «Поздравляю». Все потянулись ближе к сцене — слушать и делать фото на фоне звезды. Особенно в этом плане старался глава мининвеста Вадим Третьяков.
Многие приходили с эффектными спутницами
Фото: URA.RU
«Я поздравляю вас с этим грандиозным событием. Вся страна об этом говорит (об «Иннопроме, — прим. URA.RU). И все глаза и внимание устремлены сюда. У вас чудесный, прекрасный город, и наверно это место, где встречаются друзья и находят новых друзей. Поэтому сейчас прозвучит песня «Мой друг», которую я написал вместе с моим другом Игорем Крутым. Ходите и ищите новых друзей здесь», — призвал Николаев.
Будто следуя этой установке, министр соцполитики Андрей Злоказов и Ветлужских обнялись. Последний позднее признается корреспонденту — ничто так не сближает, как рабочие оперативки в правительстве. Еще каких-то пару недель назад глава минсоца сам стоял на сцене с микрофоном (в рамках «Ночи музыки»)… Николаев, кстати, спел не только свои хиты, но и «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Растроганные гости признавались — получилось очень душевно.
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вслед за мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым поменял формат своего «иннопромовского» приема. Вопреки традиции последних лет, когда VIP всех уровней собирали на одной площадке, в этом году более статусных разместили в соседнем здании, обратил внимание корреспондент URA.RU. Сбор в «Ельцин Центре» назначили на 19:00, самые ответственные традиционно пришли раньше. На входе гостей встречали промоутеры, предлагавшие сняться у баннера U`Fashion — растиражированного модного проекта свердловского мининвеста. «Проект губернатора, как не поддержать?!» — бойко отрапортовал в фотозоне замминистра Сергей Сосновских и побежал дальше, даже не став дожидаться снимка. В лаунж-зоне за столиком беседовали новый министр транспорта Александр Толкачев и экс-директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, после ухода с поста не потерявший связи с местным (и не только) истеблишментом. «Занимаюсь сейчас консалтингом, сам себе хозяин», — признался он корреспонденту. В первых же рядах занимали места депутаты свердловского заксобрания. Чуть позднее к ним присоединилась и спикер Людмила Бабушкина, перед этим собрав приветствия и комплименты всех знакомых мужчин в зале. Чуть поодаль в компании главы минэка Руслана Садыкова стоял депутат Владимир Смирнов, искренне переживавший, дадут ли Бабушкиной слово. «Иди попроси», — не растерялся и посоветовал ему собеседник. В атриуме также появились первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры Вячеслав Ярин (минВЭС), Денис Мамонтов (минприроды), глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, многочисленные замы начальников и рядовые сотрудники облправительства. «Цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин неустанно хлопотал на площадке, которую как профильный зам курировал. В 19:10 Куйвашев поднялся на сцену. «Именно в конструктивном сотрудничестве мы видим залог успешного развития экономики, социальной сферы, рост инноваций и их оперативное внедрение в повседневную жизнь наших городов, региона и всей страны. Как отметил президент России Владимир Путин, мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами, которые хотят с нами работать, вместе создавать продукты, инновации. Уверен, что „Иннопром-2024“, который впервые проходит в партнерстве с ОАЭ, позволит открыть новые грани сотрудничества и промышленной кооперации», — отметил он. А напоследок предложил выпить за всех присутствующих и за успех «Иннопрома». Депутаты побежали за бокалами. После короткой речи губернатор спустился в зал — недолго пообщался с парламентариями, главой Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских и вскоре удалился в Hyatt. По данным URA.RU, там его, по слухам, ждали главы нескольких регионов — Алексей Текслер (Челябинск), Руслан Кухарук (врио губернатора ХМАО), Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области), федеральный министр торговли и промышленности Антон Алиханов, мэр Алексей Орлов, промышленники-миллиардеры, иностранные премьеры и статусные арабы. В прежние годы первые лица собирались там же, в «Ельцин Центре» — в ресторане «Барборис». С чем связано решение поменять расстановку, чиновники и бизнесмены лишь гадают. Губернатор ушел, оставив своих гостей с Игорем Николаевым. Но перед этим на сцене был полуторачасовой разогрев — от артистов из ОАЭ с волынками и кавер-группы «Давай танцуй». Но танцевать все начали только на Николаеве, который появился с хитом «Поздравляю». Все потянулись ближе к сцене — слушать и делать фото на фоне звезды. Особенно в этом плане старался глава мининвеста Вадим Третьяков. «Я поздравляю вас с этим грандиозным событием. Вся страна об этом говорит (об «Иннопроме, — прим. URA.RU). И все глаза и внимание устремлены сюда. У вас чудесный, прекрасный город, и наверно это место, где встречаются друзья и находят новых друзей. Поэтому сейчас прозвучит песня «Мой друг», которую я написал вместе с моим другом Игорем Крутым. Ходите и ищите новых друзей здесь», — призвал Николаев. Будто следуя этой установке, министр соцполитики Андрей Злоказов и Ветлужских обнялись. Последний позднее признается корреспонденту — ничто так не сближает, как рабочие оперативки в правительстве. Еще каких-то пару недель назад глава минсоца сам стоял на сцене с микрофоном (в рамках «Ночи музыки»)… Николаев, кстати, спел не только свои хиты, но и «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Растроганные гости признавались — получилось очень душевно.