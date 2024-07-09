Куйвашев впервые разделил VIP на «Иннопроме»

Сказал тост в «Ельцин Центре» и сбежал в Hyatt — к губернаторам, иностранцам, миллиардерам

09 июля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

В этом году губернатор изменил традиции собирать всех VIP в одном месте (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета «Иннопром — 2024» Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вслед за мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым поменял формат своего «иннопромовского» приема. Вопреки традиции последних лет, когда VIP всех уровней собирали на одной площадке, в этом году более статусных разместили в соседнем здании, обратил внимание корреспондент URA.RU. Сбор в «Ельцин Центре» назначили на 19:00, самые ответственные традиционно пришли раньше. На входе гостей встречали промоутеры, предлагавшие сняться у баннера U`Fashion — растиражированного модного проекта свердловского мининвеста. «Проект губернатора, как не поддержать?!» — бойко отрапортовал в фотозоне замминистра Сергей Сосновских и побежал дальше, даже не став дожидаться снимка. В «Ельцин Центре» местный истеблишмент собирают уже в третий раз Фото: URA.RU В лаунж-зоне за столиком беседовали новый министр транспорта Александр Толкачев и экс-директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, после ухода с поста не потерявший связи с местным (и не только) истеблишментом. «Занимаюсь сейчас консалтингом, сам себе хозяин», — признался он корреспонденту. В первых же рядах занимали места депутаты свердловского заксобрания. Чуть позднее к ним присоединилась и спикер Людмила Бабушкина, перед этим собрав приветствия и комплименты всех знакомых мужчин в зале. Чуть поодаль в компании главы минэка Руслана Садыкова стоял депутат Владимир Смирнов, искренне переживавший, дадут ли Бабушкиной слово. «Иди попроси», — не растерялся и посоветовал ему собеседник. В атриуме также появились первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры Вячеслав Ярин (минВЭС), Денис Мамонтов (минприроды), глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, многочисленные замы начальников и рядовые сотрудники облправительства. «Цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин неустанно хлопотал на площадке, которую как профильный зам курировал. Новость по теме Куйвашев собрал в Ельцин Центре самых статусных гостей «Иннопрома». Фото В 19:10 Куйвашев поднялся на сцену. «Именно в конструктивном сотрудничестве мы видим залог успешного развития экономики, социальной сферы, рост инноваций и их оперативное внедрение в повседневную жизнь наших городов, региона и всей страны. Как отметил президент России Владимир Путин, мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами, которые хотят с нами работать, вместе создавать продукты, инновации. Уверен, что „Иннопром-2024“, который впервые проходит в партнерстве с ОАЭ, позволит открыть новые грани сотрудничества и промышленной кооперации», — отметил он. А напоследок предложил выпить за всех присутствующих и за успех «Иннопрома». Депутаты побежали за бокалами. После короткой речи губернатор спустился в зал — недолго пообщался с парламентариями, главой Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских и вскоре удалился в Hyatt. По данным URA.RU, там его, по слухам, ждали главы нескольких регионов — Алексей Текслер (Челябинск), Руслан Кухарук (врио губернатора ХМАО), Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области), федеральный министр торговли и промышленности Антон Алиханов, мэр Алексей Орлов, промышленники-миллиардеры, иностранные премьеры и статусные арабы. В прежние годы первые лица собирались там же, в «Ельцин Центре» — в ресторане «Барборис». С чем связано решение поменять расстановку, чиновники и бизнесмены лишь гадают. Губернатор ушел, оставив своих гостей с Игорем Николаевым. Но перед этим на сцене был полуторачасовой разогрев — от артистов из ОАЭ с волынками и кавер-группы «Давай танцуй». Но танцевать все начали только на Николаеве, который появился с хитом «Поздравляю». Все потянулись ближе к сцене — слушать и делать фото на фоне звезды. Особенно в этом плане старался глава мининвеста Вадим Третьяков. Многие приходили с эффектными спутницами Фото: URA.RU «Я поздравляю вас с этим грандиозным событием. Вся страна об этом говорит (об «Иннопроме, — прим. URA.RU). И все глаза и внимание устремлены сюда. У вас чудесный, прекрасный город, и наверно это место, где встречаются друзья и находят новых друзей. Поэтому сейчас прозвучит песня «Мой друг», которую я написал вместе с моим другом Игорем Крутым. Ходите и ищите новых друзей здесь», — призвал Николаев. Будто следуя этой установке, министр соцполитики Андрей Злоказов и Ветлужских обнялись. Последний позднее признается корреспонденту — ничто так не сближает, как рабочие оперативки в правительстве. Еще каких-то пару недель назад глава минсоца сам стоял на сцене с микрофоном (в рамках «Ночи музыки»)… Николаев, кстати, спел не только свои хиты, но и «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Растроганные гости признавались — получилось очень душевно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вслед за мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым поменял формат своего «иннопромовского» приема. Вопреки традиции последних лет, когда VIP всех уровней собирали на одной площадке, в этом году более статусных разместили в соседнем здании, обратил внимание корреспондент URA.RU. Сбор в «Ельцин Центре» назначили на 19:00, самые ответственные традиционно пришли раньше. На входе гостей встречали промоутеры, предлагавшие сняться у баннера U`Fashion — растиражированного модного проекта свердловского мининвеста. «Проект губернатора, как не поддержать?!» — бойко отрапортовал в фотозоне замминистра Сергей Сосновских и побежал дальше, даже не став дожидаться снимка. В лаунж-зоне за столиком беседовали новый министр транспорта Александр Толкачев и экс-директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, после ухода с поста не потерявший связи с местным (и не только) истеблишментом. «Занимаюсь сейчас консалтингом, сам себе хозяин», — признался он корреспонденту. В первых же рядах занимали места депутаты свердловского заксобрания. Чуть позднее к ним присоединилась и спикер Людмила Бабушкина, перед этим собрав приветствия и комплименты всех знакомых мужчин в зале. Чуть поодаль в компании главы минэка Руслана Садыкова стоял депутат Владимир Смирнов, искренне переживавший, дадут ли Бабушкиной слово. «Иди попроси», — не растерялся и посоветовал ему собеседник. В атриуме также появились первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры Вячеслав Ярин (минВЭС), Денис Мамонтов (минприроды), глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, многочисленные замы начальников и рядовые сотрудники облправительства. «Цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин неустанно хлопотал на площадке, которую как профильный зам курировал. В 19:10 Куйвашев поднялся на сцену. «Именно в конструктивном сотрудничестве мы видим залог успешного развития экономики, социальной сферы, рост инноваций и их оперативное внедрение в повседневную жизнь наших городов, региона и всей страны. Как отметил президент России Владимир Путин, мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами, которые хотят с нами работать, вместе создавать продукты, инновации. Уверен, что „Иннопром-2024“, который впервые проходит в партнерстве с ОАЭ, позволит открыть новые грани сотрудничества и промышленной кооперации», — отметил он. А напоследок предложил выпить за всех присутствующих и за успех «Иннопрома». Депутаты побежали за бокалами. После короткой речи губернатор спустился в зал — недолго пообщался с парламентариями, главой Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских и вскоре удалился в Hyatt. По данным URA.RU, там его, по слухам, ждали главы нескольких регионов — Алексей Текслер (Челябинск), Руслан Кухарук (врио губернатора ХМАО), Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области), федеральный министр торговли и промышленности Антон Алиханов, мэр Алексей Орлов, промышленники-миллиардеры, иностранные премьеры и статусные арабы. В прежние годы первые лица собирались там же, в «Ельцин Центре» — в ресторане «Барборис». С чем связано решение поменять расстановку, чиновники и бизнесмены лишь гадают. Губернатор ушел, оставив своих гостей с Игорем Николаевым. Но перед этим на сцене был полуторачасовой разогрев — от артистов из ОАЭ с волынками и кавер-группы «Давай танцуй». Но танцевать все начали только на Николаеве, который появился с хитом «Поздравляю». Все потянулись ближе к сцене — слушать и делать фото на фоне звезды. Особенно в этом плане старался глава мининвеста Вадим Третьяков. «Я поздравляю вас с этим грандиозным событием. Вся страна об этом говорит (об «Иннопроме, — прим. URA.RU). И все глаза и внимание устремлены сюда. У вас чудесный, прекрасный город, и наверно это место, где встречаются друзья и находят новых друзей. Поэтому сейчас прозвучит песня «Мой друг», которую я написал вместе с моим другом Игорем Крутым. Ходите и ищите новых друзей здесь», — призвал Николаев. Будто следуя этой установке, министр соцполитики Андрей Злоказов и Ветлужских обнялись. Последний позднее признается корреспонденту — ничто так не сближает, как рабочие оперативки в правительстве. Еще каких-то пару недель назад глава минсоца сам стоял на сцене с микрофоном (в рамках «Ночи музыки»)… Николаев, кстати, спел не только свои хиты, но и «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Растроганные гости признавались — получилось очень душевно.