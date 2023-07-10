Куйвашев собрал в Ельцин Центре самых статусных гостей «Иннопрома». Фото

11 июля 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Прошлогодний прием Евгений Куйвашев проводил в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (фото от 2022-го) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ельцин Центре прошел прием губернатора Евгения Куйвашева по случаю открытия международной выставки «Иннопром». В атриуме ЕЦ собрались десятки человек — в основном топ-чиновники и бизнесмены-участники форума. Со сцены их приветствовали сам Куйвашев, мэр Алексей Орлов и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Куйвашев резонно обратил внимание на аномальную жару. «Несмотря на то, что мы Урал, погода нас сегодня радует. И я думаю, что и сама природа рада тому, что сегодня огромное количество гостей участвует в „Иннопроме“ и является гостями нашего города и региона. Хочу поблагодарить участников и главного партнера выставки — делегацию Белоруссии», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Орлов использовал данное ему слово для рекламы предстоящего трехсотлетия. А Якушев обратил внимание на «непростые времена». «Но именно это время определяет, кто настоящий друг. И сегодня здесь собрались настоящие друзья и партнеры, спасибо вам за это, у нас все получится!» — напутствовал полпред. Новость по теме Старт «Иннопрома-2023» отпраздновали на VIP-приеме у мэра — с участием двух губернаторов. Фото Кульминацией вечера стало часовое выступление Валерия Сюткина. В прошлом году хедлайнером была группа «Градусы». Это не первый «иннопромовский» прием Куйвашева в Ельцин Центре. Однако в 2023 году он проходит в особом контексте: в середине июня Минюст РФ объявил о проверке учреждения на предмет деятельности иноагента. Правда, позднее стало известно, что проверка Минюста не может быть серьезной — из-за ограничений, вызванных федеральным законодательством. В разное время Куйвашев и Орлов высказывались в защиту ЕЦ. Вход на мероприятие был строго по пригласительным Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ельцин Центре прошел прием губернатора Евгения Куйвашева по случаю открытия международной выставки «Иннопром». В атриуме ЕЦ собрались десятки человек — в основном топ-чиновники и бизнесмены-участники форума. Со сцены их приветствовали сам Куйвашев, мэр Алексей Орлов и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Куйвашев резонно обратил внимание на аномальную жару. «Несмотря на то, что мы Урал, погода нас сегодня радует. И я думаю, что и сама природа рада тому, что сегодня огромное количество гостей участвует в „Иннопроме“ и является гостями нашего города и региона. Хочу поблагодарить участников и главного партнера выставки — делегацию Белоруссии», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Орлов использовал данное ему слово для рекламы предстоящего трехсотлетия. А Якушев обратил внимание на «непростые времена». «Но именно это время определяет, кто настоящий друг. И сегодня здесь собрались настоящие друзья и партнеры, спасибо вам за это, у нас все получится!» — напутствовал полпред. Кульминацией вечера стало часовое выступление Валерия Сюткина. В прошлом году хедлайнером была группа «Градусы». Это не первый «иннопромовский» прием Куйвашева в Ельцин Центре. Однако в 2023 году он проходит в особом контексте: в середине июня Минюст РФ объявил о проверке учреждения на предмет деятельности иноагента. Правда, позднее стало известно, что проверка Минюста не может быть серьезной — из-за ограничений, вызванных федеральным законодательством. В разное время Куйвашев и Орлов высказывались в защиту ЕЦ.