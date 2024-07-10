Челябинск впервые стал площадкой для всероссийских гонок на яхтах

Таких чемпионатов город еще не видел

10 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Гонку провели на территории мультикурорта «Фанпарк» Фото: пресс-служба АО «АПРИ» В минувшие выходные на территории крупнейшего на Урале всесезонного мультикурорта «Фанпарк» в Челябинске впервые прошли Всероссийские соревнования на яхтах класса МХ700. Гонки проходили 6 июля на западном берегу Шершневского водохранилища, где и расположился яхт-клуб «ТвояПривилегия». Соревновались известные спортсмены и любители парусного спорта со всей России. О том, как прошла историческая для Челябинска регата и планах, задуманных в « Фанпарке» , которые воплощает ПАО «АПРИ» — в материале URA.RU. Почему выбор пал на Челябинск Кубок класса MX700 является официально признанной спортивной дисциплиной и проходит в разных регионах страны уже пять лет на площадках клубов, у которых есть свои флота. Каждый год проводится пять серий регат. В этом году первые этапы парусной гонки прошли в Геленджике и Московской области, а теперь впервые настало время Урала. Для гонок класса МХ700 ПАО «АПРИ» подготовили все необходимое Фото: пресс-служба ПАО «АПРИ» «Кубок класса МХ700 проводится в 15 регионах страны. В прошлом году неожиданно в Челябинске появился флот. Я приезжал сюда, когда привозил первые несколько лодок и очень загорелся идеей о том, чтобы провести нашу парусную регату», — сообщил URA.RU президент ассоциации класса MX700 Алексей Нешитов. Алексей также уточнил, что до последнего не верил, что в Челябинске возможна организация мероприятия такого масштаба, так как видел только начальный этап создания территории яхт-клуба. Однако все, что подготовили для гонок МХ700, его впечатлило и южноуральская столица сумела оправдать доверие. «Это первый опыт проведения наших соревнований в Челябинске. Появилась новая точка на карте класса МХ700, что особенно приятно. Мне очень нравятся и ветровая обстановка: ветер как по заказу, гоночный и масштабы акватории. Челябинск просто удивил, не только меня, но и гонщиков», — говорит Нешитов. Все паруса собрались в акватории Шершней В Челябинск на третий этап межрегионального Кубка класса MX700 съехались участники из Анапы, Сочи, Геленджика, Кабардино-Балкарии Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Тольятти и Грозного, а также Челябинска и Снежинска — всего 19 команд. Приехали и судьи всероссийской категории. «Уверен, что каждый год здесь будет собираться все больше и больше гонщиков со всей страны. Это большое счастье, что у нас появилось новое современное место, чтобы растить кадры здесь в Челябинске. Уверен, что появится и детская школа, я сам воспитанник такой школы. Ребятам будет куда расти», — не скрывает восторженных эмоций мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Константин Беспутин. В первый день состоялось восемь заездов. А дальше гонки будут регулярными. «Всегда Екатеринбург был застрельщиком в яхтенном спорте, а теперь такой рывок сделал Челябинск. В эти выходные из Екатеринбурга привозим к вам 50 человек на уже на новые гонки. Начинаем бояться конкуренции с Челябинском и сделаем все, чтобы конкуренция была достойной, равной», — говорит Юрий Матвеев (Издательский дом «Банзай», Екатеринбург). Абсолютным победителем третьего этапа Кубка класса MX700 стала команда «АХМАТ» из Грозного. Второе и третье место разделили два экипажа из Москвы: Aladdin и Skolkovo Sailing team. Тем не менее у команд есть возможность исправить свои ошибки, ведь предстоит еще несколько гонок: соревнования в Санкт-Петербурге и финал Кубка в Новороссийске. Старт дан. Что дальше? Руководитель яхт-клуба «Твоя Привилегия» Александр Екимов признается, что было затрачено немало усилий для того, чтобы дать старт яхтингу именно в Челябинске. Зато очень повезло с погодой — с хорошим ветром при 30-градусной жаре. «На Южном Урале развит детский яхтинг, но взрослый яхт-спорт долгое время не получал должного развития. Сейчас ситуация начинает меняться, и для уральских яхтсменов появляется перспектива будущего. У нас хороший флот, 12 яхт класса MX700 российского производства, который станет фундаментом культуры парусного спорта в Челябинске. Готовы развивать любительский взрослый яхтинг на Урале и принимать новичков», — говорит Екимов. Участниками регаты стали именитые спортсмены России Фото: пресс-служба ПАО «Апри» Открытие яхт-клуба «ТвояПривилегия» — только начало больших изменений, которые ждут Челябинск. На берегу Шершней в настоящее время активно идет строительство первого городского курорта — фанпарка «Чил-л-лябинск». Его площадь вместе с прибрежной полосой составит 83 гектара. «Проектируем большой всесезонный аквапарк, термы, огромный искусственный водоем, площадью около 22 тысяч квадратных метров, где посетители смогут искупаться и позагорать на пляже и парк развлечений, с аттракционами, которых в Челябинске никогда не было от экстремальных до детских. У нас будет несколько кластеров паркингов и все будет связано велосипедными, самокатными дорожками, лыжероллерными и беговыми трассами. Появятся горнолыжные склоны с трассами как для детей, так и для любителей экстремальных спусков, а также торговый город с разнообразными торговыми и офисными площадями», — рассказал главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов журналистам. На территории курорта реализуется новый гибридный формат недвижимости, к услугам гостей будет предложен четырехзвездочный комплекс апартаментов и урбан-виллы с ожидаемым туристическим потоком до 12 миллионов человек в год. Фанпарк.рф; t.me/fanpark_rf; тел.: (351) 210—12—10, 8 800 350—60—50. Не оферта. Застройщик ПАО «АПРИ» ИНН 7453326003. В проекте не предусмотрено заключение договоров долевого участия в строительстве, предварительных договоров. Реализация на основании инвестиционных договоров. К заключению договоров инвестирования в строительство допускаются только юридические лица. Отделочные работы выполняются при заключении договора подряда со сторонней подрядной организацией, оказывающей свои услуги физическим и юридическим лицам на коммерческой основе. Застройщик отделочные работы не производит. Подробности — на сайте Фанпарк.рф. Реклама. Заказчик ПАО «АПРИ» ИНН 7453326003, Фанпарк.рф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В минувшие выходные на территории крупнейшего на Урале всесезонного мультикурорта «Фанпарк» в Челябинске впервые прошли Всероссийские соревнования на яхтах класса МХ700. Гонки проходили 6 июля на западном берегу Шершневского водохранилища, где и расположился яхт-клуб «ТвояПривилегия». Соревновались известные спортсмены и любители парусного спорта со всей России. О том, как прошла историческая для Челябинска регата и планах, задуманных в «Фанпарке», которые воплощает ПАО «АПРИ» — в материале URA.RU. Кубок класса MX700 является официально признанной спортивной дисциплиной и проходит в разных регионах страны уже пять лет на площадках клубов, у которых есть свои флота. Каждый год проводится пять серий регат. В этом году первые этапы парусной гонки прошли в Геленджике и Московской области, а теперь впервые настало время Урала. «Кубок класса МХ700 проводится в 15 регионах страны. В прошлом году неожиданно в Челябинске появился флот. Я приезжал сюда, когда привозил первые несколько лодок и очень загорелся идеей о том, чтобы провести нашу парусную регату», — сообщил URA.RU президент ассоциации класса MX700 Алексей Нешитов. Алексей также уточнил, что до последнего не верил, что в Челябинске возможна организация мероприятия такого масштаба, так как видел только начальный этап создания территории яхт-клуба. Однако все, что подготовили для гонок МХ700, его впечатлило и южноуральская столица сумела оправдать доверие. В Челябинск на третий этап межрегионального Кубка класса MX700 съехались участники из Анапы, Сочи, Геленджика, Кабардино-Балкарии Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Тольятти и Грозного, а также Челябинска и Снежинска — всего 19 команд. Приехали и судьи всероссийской категории. «Уверен, что каждый год здесь будет собираться все больше и больше гонщиков со всей страны. Это большое счастье, что у нас появилось новое современное место, чтобы растить кадры здесь в Челябинске. Уверен, что появится и детская школа, я сам воспитанник такой школы. Ребятам будет куда расти», — не скрывает восторженных эмоций мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Константин Беспутин. «Всегда Екатеринбург был застрельщиком в яхтенном спорте, а теперь такой рывок сделал Челябинск. В эти выходные из Екатеринбурга привозим к вам 50 человек на уже на новые гонки. Начинаем бояться конкуренции с Челябинском и сделаем все, чтобы конкуренция была достойной, равной», — говорит Юрий Матвеев (Издательский дом «Банзай», Екатеринбург). Руководитель яхт-клуба «Твоя Привилегия» Александр Екимов признается, что было затрачено немало усилий для того, чтобы дать старт яхтингу именно в Челябинске. Зато очень повезло с погодой — с хорошим ветром при 30-градусной жаре. «На Южном Урале развит детский яхтинг, но взрослый яхт-спорт долгое время не получал должного развития. Сейчас ситуация начинает меняться, и для уральских яхтсменов появляется перспектива будущего. У нас хороший флот, 12 яхт класса MX700 российского производства, который станет фундаментом культуры парусного спорта в Челябинске. Готовы развивать любительский взрослый яхтинг на Урале и принимать новичков», — говорит Екимов. «Проектируем большой всесезонный аквапарк, термы, огромный искусственный водоем, площадью около 22 тысяч квадратных метров, где посетители смогут искупаться и позагорать на пляже и парк развлечений, с аттракционами, которых в Челябинске никогда не было от экстремальных до детских. У нас будет несколько кластеров паркингов и все будет связано велосипедными, самокатными дорожками, лыжероллерными и беговыми трассами. Появятся горнолыжные склоны с трассами как для детей, так и для любителей экстремальных спусков, а также торговый город с разнообразными торговыми и офисными площадями», — рассказал главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов журналистам. На территории курорта реализуется новый гибридный формат недвижимости, к услугам гостей будет предложен четырехзвездочный комплекс апартаментов и урбан-виллы с ожидаемым туристическим потоком до 12 миллионов человек в год. Фанпарк.рф; t.me/fanpark_rf; тел.: (351) 210—12—10, 8 800 350—60—50. Не оферта. Застройщик ПАО «АПРИ» ИНН 7453326003. В проекте не предусмотрено заключение договоров долевого участия в строительстве, предварительных договоров. Реализация на основании инвестиционных договоров. К заключению договоров инвестирования в строительство допускаются только юридические лица. Отделочные работы выполняются при заключении договора подряда со сторонней подрядной организацией, оказывающей свои услуги физическим и юридическим лицам на коммерческой основе. Застройщик отделочные работы не производит. Подробности — на сайте Фанпарк.рф. Реклама. Заказчик ПАО «АПРИ» ИНН 7453326003, Фанпарк.рф.