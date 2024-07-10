«Единая Россия» впервые сменила давнюю предвыборную стратегию

Российские губернаторы больше не обязаны быть «паровозами» партийных списков

10 июля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

ЕР пересмотрела тактику ведения кампаний в законодательные собрания регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Единая Россия» отказывается от давней предвыборной стратегии, при которой почти все губернаторы должны были возглавлять партийный список на выборах в законодательные собрания. Почти в половине регионов, где избираются заксобрания, губернаторы не выступили в роли «паровозов». Среди них — республики Татарстан и Марий Эл, Волгоградская и Тульская области, Хабаровский край. Близкие к ЕР инсайдеры URA.RU и федеральные политологи рассказали, почему партии пришлось сменить тактику на выборах-2024. С 6 по 8 сентября в России по смешанной системе (с присутствием партсписков) будут избираться 12 парламентов. Выборы пройдут в Брянской, Волгоградской и Тульской областях, в республиках Алтай, Крым, Марий Эл, Татарстан, Тува, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, в Севастополе и Хабаровском крае. Губернаторы возглавили список в 7 субъектах: в Брянской области (Александр Богомаз), республиках Алтай (Андрей Турчак), Крым (Сергей Аксенов) и Тува (Владислав Ховалыг), а также в Кабардино-Балкарской (Казбек Коков) и Карачаево-Черкесской республиках (Рашид Темрезов). В Волгоградской области вместо губернатора лидером списка стала лава филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Ганцева, в Татарстане — председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, в Марий Эл — сенатор от региона Сергей Мартынов, В Хабаровском крае — депутат Госдумы Максим Иванов. В Тульской области лидером списка, вероятно, станет нынешний зампред заксобрания Александр Рем. Жители нескольких регионов не увидят фамилий губернаторов в партсписках в дни голосования Фото: Илья Московец © URA.RU На последних крупных выборах главы перечисленных выше регионов выступали «паровозами» списков. Так, глава Татарстана Рустам Минниханов возглавлял списки партии на последних выборах в Госдуму в 2021 году. Так же поступил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. При этом, оба не выдвигали свои кандидатуры в 2019 году, когда избирались прошлые созывы заксобраний. Прежний губернатор Марий Эл Александр Евстифеев был беспартийным, а потому списки не возглавлял. Беспартийным был и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Сегодняшнее не выдвижение губернаторов в лидеры партсписка эксперты объясняют решением Москвы. «Рейтинг губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выше, чем рейтинг „Единой России“. Я думаю, что это решение было принято на уровне федерации», — комментирует пред­ста­ви­тель Агент­ства по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций в Ниж­нем По­вол­жье Виталий Арьков С федеральной тенденцией связаны и решения глав Марий Эл и Хабаровского края Юрия Зайцева и Дмитрия Демешина. «Нужно, чтобы некоторые губернаторы сохраняли внепартийную позицию. Это демонстрируется и на Дальнем Востоке, и в республике Марий Эл. Если бы все губернаторы как один возглавляли списки — не было бы плюрализма», — считает ру­ко­во­ди­тель Ни­же­го­род­ско­го фи­ли­а­ла Фон­да раз­ви­тия граж­дан­ско­го об­ще­ства Евгений Семенов. «В ряде регионов, где внутренняя управленческая система достаточно устойчива и понятна, решили в этом году не идти по такому пути (постановки в лидеры партсписка губернатора-„паровоза“). Татарстанский список возглавил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Пока что репутация и узнаваемость Фарида Мухаметшина достаточно высокая, чтобы во вполне управляемой электоральной системе партия достигла необходимого ей результата», — объясняет пример Татарстана политолог Арсен Шаяхметов. Технология «губернаторов-паровозов» используется «Единой Россией» еще с середины двухтысячных годов. Так, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, будучи губернатором Тюменской области, в 2006 году возглавлял список партии на выборах в региональный парламент. Со временем эта стратегия набирала популярность, и в последние годы почти каждый губернатор-единоросс, в чьем регионе проводились выборы в заксобрание, вставал на первое место партсписка. В 2022 году 4 из 5 глав регионов, где избирались парламенты с использованием партсписков, выступали в качестве «паровозов». В 2023 году — 11 из 14. Орлов: партия в большей степени опирается на лидеров общественного мнения Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Раньше была железная установка: высшее должностное лицо, за исключением экстраординарных случаев, всегда возглавляет список партии на выборах в органы законодательной власти. Сейчас это корректируется в зависимости от региона. Стали более гибко подходить к вопросу. Первоочередным стал рейтинг губернатора. Далеко не всегда он выше партийного», — сообщает собеседник агентства на условиях анонимности. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает, что партия власти переходит к более разнообразной тактике ведения выборов в заксобрания. «Очевидно, что стратегия „Единой России“ на выборах в региональные Заксобрания становится более дифференцированной. Например, во взаимодействии партии с губернаторами используется не только традиционная „тактика паровозов“, но и иные модели. Партия в большей степени опирается на лидеров общественного мнения, в том числе популярных региональных политиков и участников СВО. При этом связка „губернатор-партия“ остается достаточно прочной во всех выборных регионах», — считает политолог. Слова эксперта подтверждают персоналии, которые оказались на первых местах партсписков «Единой России» в этом году. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что в ЕР происходит передача ответственности за выборы с регионального на федеральный уровень. «Губернаторы, которые продолжают „паровозить“, берут итоги выборов под личную ответственность. Если губернатор сам получает высокий процент на выборах, то, будь добр, обеспечь его и партии. Можно говорить о том, что сейчас происходит попытка выстроить обратную стратегию, перегрузить ответственность на федеральный уровень», — комментирует политолог. Российские губернаторы перестают быть «паровозами» на выборах заксобраний регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гращенков добавляет, что смена стратегии вызвана большими переменами в «Единой России». «При экс-секретаре Генсовета Андрее Турчаке был старый подход, когда все технологически решается с помощью паровоза. А сейчас в партии есть замах на то, что должны прийти новые элиты. Тут и губернаторы, не приспособившиеся к новым условиям, боятся брать на себя ответственность, и партия в губернаторах, вероятно, не всегда видит „союзников“, а потому и берет выборы под свой контроль», — считает эксперт. При этом, источник URA.RU не связывает новую стратегию со сменой секретаря. По его словам, процесс был запущен еще до назначения Владимира Якушева и сейчас продолжается по инерции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» отказывается от давней предвыборной стратегии, при которой почти все губернаторы должны были возглавлять партийный список на выборах в законодательные собрания. Почти в половине регионов, где избираются заксобрания, губернаторы не выступили в роли «паровозов». Среди них — республики Татарстан и Марий Эл, Волгоградская и Тульская области, Хабаровский край. Близкие к ЕР инсайдеры URA.RU и федеральные политологи рассказали, почему партии пришлось сменить тактику на выборах-2024. С 6 по 8 сентября в России по смешанной системе (с присутствием партсписков) будут избираться 12 парламентов. Выборы пройдут в Брянской, Волгоградской и Тульской областях, в республиках Алтай, Крым, Марий Эл, Татарстан, Тува, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, в Севастополе и Хабаровском крае. Губернаторы возглавили список в 7 субъектах: в Брянской области (Александр Богомаз), республиках Алтай (Андрей Турчак), Крым (Сергей Аксенов) и Тува (Владислав Ховалыг), а также в Кабардино-Балкарской (Казбек Коков) и Карачаево-Черкесской республиках (Рашид Темрезов). В Волгоградской области вместо губернатора лидером списка стала лава филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Ганцева, в Татарстане — председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, в Марий Эл — сенатор от региона Сергей Мартынов, В Хабаровском крае — депутат Госдумы Максим Иванов. В Тульской области лидером списка, вероятно, станет нынешний зампред заксобрания Александр Рем. На последних крупных выборах главы перечисленных выше регионов выступали «паровозами» списков. Так, глава Татарстана Рустам Минниханов возглавлял списки партии на последних выборах в Госдуму в 2021 году. Так же поступил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. При этом, оба не выдвигали свои кандидатуры в 2019 году, когда избирались прошлые созывы заксобраний. Прежний губернатор Марий Эл Александр Евстифеев был беспартийным, а потому списки не возглавлял. Беспартийным был и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Рейтинг губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выше, чем рейтинг „Единой России“. Я думаю, что это решение было принято на уровне федерации», — комментирует пред­ста­ви­тель Агент­ства по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций в Ниж­нем По­вол­жье Виталий Арьков С федеральной тенденцией связаны и решения глав Марий Эл и Хабаровского края Юрия Зайцева и Дмитрия Демешина. «Нужно, чтобы некоторые губернаторы сохраняли внепартийную позицию. Это демонстрируется и на Дальнем Востоке, и в республике Марий Эл. Если бы все губернаторы как один возглавляли списки — не было бы плюрализма», — считает ру­ко­во­ди­тель Ни­же­го­род­ско­го фи­ли­а­ла Фон­да раз­ви­тия граж­дан­ско­го об­ще­ства Евгений Семенов. «В ряде регионов, где внутренняя управленческая система достаточно устойчива и понятна, решили в этом году не идти по такому пути (постановки в лидеры партсписка губернатора-„паровоза“). Татарстанский список возглавил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Пока что репутация и узнаваемость Фарида Мухаметшина достаточно высокая, чтобы во вполне управляемой электоральной системе партия достигла необходимого ей результата», — объясняет пример Татарстана политолог Арсен Шаяхметов. Технология «губернаторов-паровозов» используется «Единой Россией» еще с середины двухтысячных годов. Так, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, будучи губернатором Тюменской области, в 2006 году возглавлял список партии на выборах в региональный парламент. Со временем эта стратегия набирала популярность, и в последние годы почти каждый губернатор-единоросс, в чьем регионе проводились выборы в заксобрание, вставал на первое место партсписка. В 2022 году 4 из 5 глав регионов, где избирались парламенты с использованием партсписков, выступали в качестве «паровозов». В 2023 году — 11 из 14. «Раньше была железная установка: высшее должностное лицо, за исключением экстраординарных случаев, всегда возглавляет список партии на выборах в органы законодательной власти. Сейчас это корректируется в зависимости от региона. Стали более гибко подходить к вопросу. Первоочередным стал рейтинг губернатора. Далеко не всегда он выше партийного», — сообщает собеседник агентства на условиях анонимности. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает, что партия власти переходит к более разнообразной тактике ведения выборов в заксобрания. «Очевидно, что стратегия „Единой России“ на выборах в региональные Заксобрания становится более дифференцированной. Например, во взаимодействии партии с губернаторами используется не только традиционная „тактика паровозов“, но и иные модели. Партия в большей степени опирается на лидеров общественного мнения, в том числе популярных региональных политиков и участников СВО. При этом связка „губернатор-партия“ остается достаточно прочной во всех выборных регионах», — считает политолог. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что в ЕР происходит передача ответственности за выборы с регионального на федеральный уровень. «Губернаторы, которые продолжают „паровозить“, берут итоги выборов под личную ответственность. Если губернатор сам получает высокий процент на выборах, то, будь добр, обеспечь его и партии. Можно говорить о том, что сейчас происходит попытка выстроить обратную стратегию, перегрузить ответственность на федеральный уровень», — комментирует политолог. Гращенков добавляет, что смена стратегии вызвана большими переменами в «Единой России». «При экс-секретаре Генсовета Андрее Турчаке был старый подход, когда все технологически решается с помощью паровоза. А сейчас в партии есть замах на то, что должны прийти новые элиты. Тут и губернаторы, не приспособившиеся к новым условиям, боятся брать на себя ответственность, и партия в губернаторах, вероятно, не всегда видит „союзников“, а потому и берет выборы под свой контроль», — считает эксперт. При этом, источник URA.RU не связывает новую стратегию со сменой секретаря. По его словам, процесс был запущен еще до назначения Владимира Якушева и сейчас продолжается по инерции.