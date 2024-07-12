Мишустин взял инфляцию под личный контроль

Правительство России берет под контроль рост инфляции, который, как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, составил 4,5% за последние полгода. Это связано большим количеством факторов, но самый большой риск связан с ростом тарифов на услуги ЖКХ, а также с внешним давлением, уверены опрошенные URA.RU эксперты.
Премьер-министр провел совещание, на котором обсуждалось положение дел с инвестициями, ВВП, машиностроением и ростом доходов населения. Отдельно Мишустин акцентировал, что инфляция составила 4,5% с начала года. «Наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего за счет роста частных доходов. Однако этот же фактор вносит вклад и в рост инфляции», — подчеркнул Мишустин, призвав правительство «постоянно заниматься этим вопросом».
Он поручил кабмину проводить постоянный мониторинг макроэкономической ситуации, в том числе, оперативно корректировать план действий в этой сфере. Это, по словам Мишустина, необходимо делать во взаимодействии с Банком России.
Рост инфляции до 4,5% за полгода (что в годовом выражении составляет 9%) — довольно высокий показатель, вызывающий опасения, считает член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он напомнил, что совещание по экономическим вопросам премьер-министр провел за чуть более чем две недели до заседания Центробанка по ключевой ставке. Экономист выразил уверенность, что в ближайшее время ставка будет поднята до 18%.
Правительство России вынуждено вмешиваться и сдерживать рост инфляции, поскольку есть риск ее роста из-за повышения тарифов ЖКХ с июля, отмечает доцент департамента общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Однако, по его словам, коммунальная сфера — не единственный фактор, влияющий на инфляцию, помимо тех, что озвучил премьер.
«Тарифы повысились в соответствии с планом. Если бы их не повышали, то целая отрасль экономики недополучала бы доходы. Правительство решает много вопросов, также используя „полуручной режим“. Но главную ответственность за инфляцию несет Центральный банк, который применяет достаточно мер для ее контроля. Кабмин и ЦБ действуют согласованно, но в этом году большое количество средств правительство тратит на сферу обороны и безопасности. Это создает повышенный спрос в экономике в отношении цен на товары первой необходимости, чтобы защитить интересы граждан со средним и низким уровнем дохода», — считает он.
Мишустин поставил вопрос с инфляцией на контроль правительства из-за работы над бюджетом на следующие годы, уверен зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Мы говорим о прогнозных значениях инфляции, которые мы хотели бы видеть в этом году, и на ближайшую бюджетную трехлетку. Это примерно 4-5%. Сегодня происходит выравнивание ситуации. В результате, возможно, мы увидим снижение процентной ставки Центрального банка в условиях ритмичного развития экономики», — сказал парламентарий.
В то же время Кирьянов подчеркнул, что рост инфляции также вызван внешними причинами, в частности санкционной политикой, направленной против страны. Россия, по его словам, находится в фазе экономического роста, «и инфляционные ожидания должны быть стабильными, предсказуемыми и соответствовать представлениям о развитии промышленности и ключевых отраслей».
«Борьба с инфляцией имеет важное значение для того, чтобы российские предприниматели и бизнес могли планировать не только на ближайшее время, но и на среднесрочную перспективу. Это необходимо для привлечения инвестиций в промышленность, для модернизации и создания новых промышленных комплексов. Правительство занимается этими вопросами уже несколько лет», — сказал парламентарий.
Для сдерживания инфляции требуется последовательная, скоординированная политика между правительством, Министерством финансов и Минэкономразвития, поясняет бывший глава Банка России Сергей Дубинин. «У каждого человека свой набор потребительских товаров, и он ориентируется на то, как изменилась цена конкретных покупок. Инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса, действительно двузначны. Поэтому актуальность проблемы не вызывает сомнений и требуют внимания многих ветвей власти», — резюмировал он.
На прошедшем в феврале совещании по экономическим вопросам, президент России Владимир Путин обратил внимание на темпы роста инфляции в стране. По данным на конец января 2024 года, она составила 7,2% в годовом выражении, а потребительские цены выросли на 7,4%. Путин поручил правительству и Центробанку уделить особое внимание ее сдерживанию. На Петербургском международном экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цель регулятора к следующему году — достичь и поддерживать инфляцию на уровне в 4%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.