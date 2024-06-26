В России с 1 июля резко вырастут тарифы на ЖКХ. Инфографика

26 июня 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

В Хакасии ЖКХ увеличится всего на 4% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 июля текущего года в России ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ. Это следует из ноябрьского решения правительства, которое установило средние показатели изменения платы за коммунальные услуги на ближайшие пять лет. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий указ. URA.RU расскажет, насколько повысится оплата за ЖКХ в российских регионах — в материале. Насколько увеличится плата за ЖКХ Регионы России получили право устанавливать предельные значения повышения коммунальных тарифов, которые будут действовать в течение трех лет. Правительство определило индивидуальные индексы для каждого субъекта, которым необходимо следовать местным властям. Контроль за соблюдением этих пределов будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инфографика URA.RU URA.RU Инфографика URA.RU URA.RU Что подорожает Цены на жилищно-коммунальные услуги в России ожидают значительного повышения. Согласно последним данным, стоимость газа увеличится на 23%, тарифы на горячую воду и водоотведение поднимутся на 11—14%, а цена на электроэнергию при одноставочном тарифе возрастет на 8,7%. Льгота на коммуналку В ответ на рост тарифов государство предоставляет поддержку в виде субсидий для определенных категорий населения. Субсидия рассчитывается исходя из нескольких параметров, включая региональный стандарт ЖКХ, состав семьи и ее доходы, и предназначена для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от общего дохода. Право на получение субсидии имеют граждане России, Белоруссии и Киргизии, которые являются нанимателями жилья, членами кооперативов или собственниками недвижимости и имеют постоянную регистрацию по месту жительства. Также заявители не должны иметь задолженности по ЖКУ. Формула расчета субсидии учитывает региональный стандарт стоимости ЖКУ, количество членов семьи и общий доход семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июля текущего года в России ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ. Это следует из ноябрьского решения правительства, которое установило средние показатели изменения платы за коммунальные услуги на ближайшие пять лет. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий указ. URA.RU расскажет, насколько повысится оплата за ЖКХ в российских регионах — в материале. Регионы России получили право устанавливать предельные значения повышения коммунальных тарифов, которые будут действовать в течение трех лет. Правительство определило индивидуальные индексы для каждого субъекта, которым необходимо следовать местным властям. Контроль за соблюдением этих пределов будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цены на жилищно-коммунальные услуги в России ожидают значительного повышения. Согласно последним данным, стоимость газа увеличится на 23%, тарифы на горячую воду и водоотведение поднимутся на 11—14%, а цена на электроэнергию при одноставочном тарифе возрастет на 8,7%. В ответ на рост тарифов государство предоставляет поддержку в виде субсидий для определенных категорий населения. Субсидия рассчитывается исходя из нескольких параметров, включая региональный стандарт ЖКХ, состав семьи и ее доходы, и предназначена для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от общего дохода. Право на получение субсидии имеют граждане России, Белоруссии и Киргизии, которые являются нанимателями жилья, членами кооперативов или собственниками недвижимости и имеют постоянную регистрацию по месту жительства. Также заявители не должны иметь задолженности по ЖКУ. Формула расчета субсидии учитывает региональный стандарт стоимости ЖКУ, количество членов семьи и общий доход семьи.