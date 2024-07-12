Единоросс из Госдумы поддержит оппозицию на мурманских выборах

Депутат Веллер попытается вернуть влияние, утраченное при губернаторе Чибисе

12 июля 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Политик из Госдумы Веллер попытается восстановить влияние на выборах в гордуму Мурманска-2024 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-мэр Мурманска, единоросс из Госдумы Алексей Веллер в союзе с КПРФ и «Справедливой России» попробует вернуть власть в городе, которой его лишил другой единоросс-губернатор Андрей Чибис. Кандидаты от оппозиционных партий в городской Совет депутатов Мурманска, избирающийся в сентябре 2024 года, могут получить от политика поддержку. Такую версию событий URA.RU сообщили источники, близкие к мурманским выборам. Веллер был главой Мурманска до 2016 года. В этом же году он избрался от региона в Госдуму, где работает и сегодня. Покинув город, парламентарий сохранил в нем влияние. Он контролировал бюджетные учреждения и финансовые потоки, имел подконтрольную гордуму, состоящую из своих ставленников. Уходя в Госдуму, Веллер оставил управлять городом своего соратника Андрея Сысоева. Приход на пост главы Мурманской области Андрея Чибиса в 2019 году ослабил влияние Веллера. Губернатор в этом же году сформировал себе новый, лояльный созыв городской думы, а остававшиеся в нем ставленники Веллера в 2023 году сложили мандаты. Спустя два года после назначения, Чибис отправил в отставку Сысоева, который назвал события «хорошо спланированной провокацией». На данный момент городской Совет депутатов Мурманска подконтролен ЕР. В 2019 году партия заняла 25 мест из 30 (2 получила КПРФ, 2 СРЗП, 1 — самовыдвиженец). В сегодняшнем списке кандидатов на выборы в новый созыв городской думы не осталось единороссов-ставленников Веллера. Конфликт Веллера и Чибиса вышел в публичную плоскость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Веллер, не захотев мириться с утратой влияния в городе, начал против Чибиса информационную войну. «Оставшиеся люди Веллера начали ставить палки в колеса новым руководителям. Депутат начал мстить за то, что его отодвинули от „кормушки“. Не приятно, когда такие финансовые потоки вынимают из рук. Это противостояние начало выливаться в разные странные публикации в интернете против Чибиса. Отношения между депутатом и губернатором не безоблачные и сейчас», — рассказал в беседе с URA.RU научный руководитель поморского центра социально-политических исследований «Стига» Вадим Трескин. Так, в анонимных telegram-каналах регулярно появляются публикации, обвиняющие Чибиса в плохом управлении регионом и некомпетентности. В сети также распространяется информация, будто бы главу региона проверяют ФСБ и Следственный комитет. Полгода назад прошла информационная волна о якобы планирующейся отставке Чибиса, которую сам губернатор вскоре опроверг. Политолог Трескин убежден, что публикации не имеют отношения к действительности. Анонимные источники URA.RU считают, что депутат Госдумы Веллер пытается продвинуть в гордуму своих людей, чтобы частично восстановить влияние в Мурманске. Однако, поскольку «Единая Россия» находится под контролем Андрея Чибиса, заключать договоренности пришлось с представителями оппозиционных партий. Используя финансовые и медийные ресурсы, Веллер поддержит нескольких кандидатов от КПРФ и «Справедливой России». Считается, что парламентарий находится в дружеских отношениях с главой реготделения СРЗП Александром Макаревичем. Так, с Веллером связывают кандидатов и действующих депутатов Татьяну Ковалеву (КПРФ) и Антонину Таран («Справедливая Россия»). Поддержку также может получить Артем Ермоленко («Справедливая Россия») и еще несколько кандидатов от оппозиции. Со всеми из них, по данным источников, Веллер долго работал, пока находился в регионе, а теперь заключил договоренности о взаимной поддержке. Шансы на победу велики у большинства кандидатов Веллера. Так, Ковалева выдвигается в округе №2, где от «Единой России» против нее пойдет сотрудница общественной организации доноров Ольга Склярова. Артем Ермоленко баллотируется в 4 округе, где от ЕР также идет кандидат-новичок, директор дома молодежи Егор Банишевский. Антонина Таран выдвинулась по 12 округу и будет конкурировать с руководителем мурманской «Молодой гвардии ЕР» Святославом Ширвелем. Политолог: авторитет Чибиса в регионе высокий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политтехнолог Петр Колчин считает, считает, что такие договоренности могут негативно сказаться на Алексее Веллере. Если подконтрольная депутату оппозиция начнет вести агрессивную кампанию, возможна реакция федерального центра. «Подобные маневры обладают определенными рисками. Взаимодействуя с оппозицией, придется раскачивать античибисовскую риторику. Действия могут получить негативную оценку федерального центра, поскольку Мурманск сегодня — стратегически важный регион», — комментирует эксперт. Колчин также добавил, что попытка Веллера вернуть влияние не станет серьезной угрозой для «Единой России». «Конечно, определенное наследие Веллера сохраняется, но оно, фактически, оторвано от каких-либо механизмов. Авторитет Чибиса в регионе устойчив, он устойчив и внутри административных структур. Не считаю, что это будет существенная конфронтация», — полагает эксперт. Агентство направило запрос депутату Госдумы Алексею Веллеру. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-мэр Мурманска, единоросс из Госдумы Алексей Веллер в союзе с КПРФ и «Справедливой России» попробует вернуть власть в городе, которой его лишил другой единоросс-губернатор Андрей Чибис. Кандидаты от оппозиционных партий в городской Совет депутатов Мурманска, избирающийся в сентябре 2024 года, могут получить от политика поддержку. Такую версию событий URA.RU сообщили источники, близкие к мурманским выборам. Веллер был главой Мурманска до 2016 года. В этом же году он избрался от региона в Госдуму, где работает и сегодня. Покинув город, парламентарий сохранил в нем влияние. Он контролировал бюджетные учреждения и финансовые потоки, имел подконтрольную гордуму, состоящую из своих ставленников. Уходя в Госдуму, Веллер оставил управлять городом своего соратника Андрея Сысоева. Приход на пост главы Мурманской области Андрея Чибиса в 2019 году ослабил влияние Веллера. Губернатор в этом же году сформировал себе новый, лояльный созыв городской думы, а остававшиеся в нем ставленники Веллера в 2023 году сложили мандаты. Спустя два года после назначения, Чибис отправил в отставку Сысоева, который назвал события «хорошо спланированной провокацией». На данный момент городской Совет депутатов Мурманска подконтролен ЕР. В 2019 году партия заняла 25 мест из 30 (2 получила КПРФ, 2 СРЗП, 1 — самовыдвиженец). В сегодняшнем списке кандидатов на выборы в новый созыв городской думы не осталось единороссов-ставленников Веллера. Веллер, не захотев мириться с утратой влияния в городе, начал против Чибиса информационную войну. «Оставшиеся люди Веллера начали ставить палки в колеса новым руководителям. Депутат начал мстить за то, что его отодвинули от „кормушки“. Не приятно, когда такие финансовые потоки вынимают из рук. Это противостояние начало выливаться в разные странные публикации в интернете против Чибиса. Отношения между депутатом и губернатором не безоблачные и сейчас», — рассказал в беседе с URA.RU научный руководитель поморского центра социально-политических исследований «Стига» Вадим Трескин. Так, в анонимных telegram-каналах регулярно появляются публикации, обвиняющие Чибиса в плохом управлении регионом и некомпетентности. В сети также распространяется информация, будто бы главу региона проверяют ФСБ и Следственный комитет. Полгода назад прошла информационная волна о якобы планирующейся отставке Чибиса, которую сам губернатор вскоре опроверг. Политолог Трескин убежден, что публикации не имеют отношения к действительности. Однако, поскольку «Единая Россия» находится под контролем Андрея Чибиса, заключать договоренности пришлось с представителями оппозиционных партий. Используя финансовые и медийные ресурсы, Веллер поддержит нескольких кандидатов от КПРФ и «Справедливой России». Считается, что парламентарий находится в дружеских отношениях с главой реготделения СРЗП Александром Макаревичем. Так, с Веллером связывают кандидатов и действующих депутатов Татьяну Ковалеву (КПРФ) и Антонину Таран («Справедливая Россия»). Поддержку также может получить Артем Ермоленко («Справедливая Россия») и еще несколько кандидатов от оппозиции. Со всеми из них, по данным источников, Веллер долго работал, пока находился в регионе, а теперь заключил договоренности о взаимной поддержке. Шансы на победу велики у большинства кандидатов Веллера. Так, Ковалева выдвигается в округе №2, где от «Единой России» против нее пойдет сотрудница общественной организации доноров Ольга Склярова. Артем Ермоленко баллотируется в 4 округе, где от ЕР также идет кандидат-новичок, директор дома молодежи Егор Банишевский. Антонина Таран выдвинулась по 12 округу и будет конкурировать с руководителем мурманской «Молодой гвардии ЕР» Святославом Ширвелем. Политтехнолог Петр Колчин считает, считает, что такие договоренности могут негативно сказаться на Алексее Веллере. Если подконтрольная депутату оппозиция начнет вести агрессивную кампанию, возможна реакция федерального центра. «Подобные маневры обладают определенными рисками. Взаимодействуя с оппозицией, придется раскачивать античибисовскую риторику. Действия могут получить негативную оценку федерального центра, поскольку Мурманск сегодня — стратегически важный регион», — комментирует эксперт. Колчин также добавил, что попытка Веллера вернуть влияние не станет серьезной угрозой для «Единой России». «Конечно, определенное наследие Веллера сохраняется, но оно, фактически, оторвано от каких-либо механизмов. Авторитет Чибиса в регионе устойчив, он устойчив и внутри административных структур. Не считаю, что это будет существенная конфронтация», — полагает эксперт. Агентство направило запрос депутату Госдумы Алексею Веллеру. Ответ на него ожидается.