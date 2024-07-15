Кремль рискует потерять контроль над кампанией в Хабаровском крае

Полпред ДФО Трутнев недооценил спойлера, который должен был нейтрализовать ЛДПР

15 июля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Полпред ДФО Трутнев столкнулся с очередной трудностью на хабаровских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы в заксобрание Хабаровского края пошли не по сценарию администрации президента. «Новые люди», которые должны были оттянуть голоса у ЛДПР и «Справедливой России», чтобы обеспечить победу ЕР, развернули масштабную кампанию, стянув в регион основные силы и подобрав ресурсных кандидатов. Теперь у партии власти и куратора выборов в Хабаровском крае, полпреда ДФО Юрия Трутнева появился еще один серьезный соперник на выборах-2024. «Новые люди» рискуют вступить в конфликты с властями. В сентябре 2024 года в Хабаровском крае проходят сразу три крупных кампании: губернаторская, а также кампании в заксобрание и думу краевой столицы. Позиции «Единой России» в регионе укрепляются, однако до сих пор неустойчивы. Местное реготделение, единственное в стране, сорвало предварительное голосование. Из-за низкой организованности местного штаба, а также смены губернатора Михаила Дегтярева на Дмитрия Демешина (а вместе с ним и внутриполитического блока) перед выборами, списки кандидатов формируются в ручном режиме. Кроме того, ЕР в Хабаровске не имеет ни мощного административного ресурса, ни большинства в представительных органах. Так, на выборах 2019 года в заксобрание партия получила лишь 2 мандата (ЛДПР — 30 из 36). В городской думе, формировавшейся в том же году, ЕР не досталось ни одного места (ЛДПР — 34 из 35 мандатов). Выборы проходили в период губернаторства Сергея Фургала (ЛДПР), который обеспечил либерал-демократам разгромную победу. ЕР попытается стать партией власти в Хабаровском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выправить ситуацию в Хабаровском крае пытался полпред ДФО Юрий Трутнев. Именно его инсайдеры URA.RU называют инициатором ареста Фургала. Он же, по данным источников, стоит за регулярными расколами среди либерал-демократов, которые происходили после смены губернатора на Михаила Дегтярева в 2020 году. На этих выборах задача Трутнева — обеспечить «Единой России» в регионе высокий результат, чтобы она, наконец, стала партией власти в Хабаровском крае. Однако, если победа врио губернатора Дмитрия Демешина в сентябре очевидна (назначен президентом Владимиром Путиным 15 мая), добиться успеха на думских выборах — крайне непростая задача. Несмотря ощутимую потерю влияния и исход сильных сторонников, ЛДПР остается партией власти в регионе, обладает административным ресурсом и поддержкой избирателей. В пятерке списка в заксобрание — лидер партии Леонид Слуцкий, первый вице-спикер заксо Сергей Зюбр, замруководителя реготделения Иван Рыбин, мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и глава комитета краевой думы по соцвопросам Ольга Ушакова. Серьезной угрозой в последние годы стала и «Справедливая Россия». Бывшие соратники Фургала, которые не приняли назначенного в 2021 году Дегтярева, перешли в СРЗП и увели за собой протестно настроенный электорат. В сегодняшний партсписок вошли самые «зубастые» эсеры Хабаровска: сенатор Сергей Безденежных, глава реготделения и несогласованный с АП кандидат в губернаторы Михаил Сидоров, действующий краевой депутат Максим Кукушкин. Все трое известны жесткой критикой властей и крайне популярны среди протестного избирателя. Лидеры списка ЕР, очевидно, менее известны в Хабаровском крае, чем кандидаты от оппозиции. Первым идет депутат Госдумы Максим Иванов. За ним — директор хабаровского фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина и главный федеральный инспектор по региону Николай Шевцов. «В ЕР много людей, которые не особо известны хабаровскому избирателю. Максим Иванов не является ярким проводником линии ЕР. Я думаю, что решающим фактором для победы „Единой России“ будет поддержка федерального центра», — считает научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин. Для того, чтобы рассредоточить голоса за оппозицию, в администрации президента (вероятно, по инициативе Трутнева) было принято решение развернуть в регионе кампании партий, подконтрольных Кремлю. Так, кандидатов выдвинули «Коммунисты России», Партия пенсионеров и «Новые люди». Последние выдвинули и кандидата в губернаторы: депутата Государственной думы Розу Чемерис. Она же возглавила список партии в заксобрание. Выходец из команды Фургала усложнил губернаторскую кампанию в Хабаровске «Чемерис — известная персона на Дальнем Востоке, использовать ее электоральную емкость для партии — логичное решение. Когда-то территория Дальнего Востока была территорией ЛДПР. Она свои позиции потеряла, а „Новые люди“, с точки зрения партии второго эшелона, выглядят там свежо и интересно», — комментирует URA.RU ди­рек­тор де­пар­та­мен­та ре­ги­о­наль­ных про­грамм ЭИСИ Дарья Кислицына. В областном правительстве Чемерис без труда получила «зеленый свет» на прохождение муниципального фильтра. «Ситуация со сбором подписей в Хабаровском крае, на наш взгляд, не такая сложная, как в других регионах — здесь очень много поселений, очень много депутатов самовыдвиженцев и депутатов, чьи партии не представлены в губернаторской гонке. Сбор подписей муниципальных депутатов за Розу Чемерис еще не закончен, но мы уверены, что справимся с этой задачей в срок», — сообщили агентству в реготделении партии. При этом, другие кандидаты утверждают агентству, что пройти муниципальный фильтр в Хабаровском крае без одобрения властей невозможно. По словам того же кандидата от СРЗП Сидорова, его участие в выборах на грани провала из-за запрета у ряда депутатов оставлять за него подпись. После выдвижения Чемерис стало известно, что в тройку партсписка в заксобрание региона вошел внук известного советского космонавта Юрия Гагарина Юрий Кондратчик. Он работает директором хабаровского аэропорта и до сегодняшнего дня политикой не занимался. В «Новых людях» Кондратчик также не состоял. Можно сделать вывод, что выдвижение Коднратчика — исключительно политтехнологический ход, нацеленный на привлечение внимание к партии. Сам внук легендарного летчика сообщил агентству, что инициатива выдвижения исходила не от него, а от «Новых людей». Предложение он принял, так как «разделяет партийные подходы». На третьем месте партсписка оказался такой же ресурсный кандидат, генеральный директор холдинга «Горная Сталь» Сергей Зырьянов. Эксперты уверены, что высокая активность «Новых людей» в Хабаровске связана с попыткой Администрации президента нейтрализовать ЛДПР, «размазав» ее голоса. «Избрав губернатора, а потом большинство во всех думах, партией власти стала ЛДПР. Чтобы „вернуть ее в чувство“, на прежние позиции, прибегли к помощи „Новых людей“, потому что за „Единую Россию“ в Хабаровске еще не готовы голосовать. Цель — разбить голоса либерал-демократов и, в конечном итоге, нормализовать политическое пространство в Хабаровском крае», — полагает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Источники агентства, близкие к федеральному исполкому «Новых людей», подтверждают, что первоочередная цель работы в Хабаровском крае — действительно, борьба с ЛДПР и оттягивание у нее голосов. При этом, параллельно партия преследует и другую задачу: закрепиться на Дальнем Востоке и сформировать плацдарм для выборов в Госдуму-2026 года. Для этой цели в регионе, действительно, будет развернута крупная кампания. В Хабаровск отправляют региональных секретарей НЛ со всей страны. Партийный десант уже работает в регионе с начала лета. Кроме того, в Хабаровск планируются визиты партийных лидеров. В частности, депутата Госдумы, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. «Новые люди» развернули масштабную кампанию в Хабаровском крае и готовы конфликтовать с местными элитами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подход «Новых людей» к кампании, а также партийный список кандидатов, говорит о том, что партия не захотела быть просто спойлером на выборах в Хабаровском крае. Эксперты прогнозируют, что у НЛ могут возникнуть конфликты с федеральными властями. «Конечно, невозможно не быть чьим-то проектом. Но нету вещей не в динамике. За годы партии выросли другие конструкции, интересы, договоренности. „Новые люди“ осознают, что для того, чтобы избраться в думу, им нужно пахать и платить. Они пашут. В НЛ осознают, что для того, чтобы пройти в думу в 2024 году, придется конфликтовать. Такое решение принято и по Дальнему Востоку. Есть рейтинг, надо его брать, несмотря на то, что могут быть конфликты», — делится с агентством политолог Илья Гращенков. «У «Новых людей» есть возможность пройти в заксобрание. Завершится выдвижение кандидатов и начнется активная борьба. И основная борьба будет даже не между ЛДПР и ЕР, а между «Новыми людьми», ЕР и «Справедливой Россией», — убежден политолог Ярулин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы в заксобрание Хабаровского края пошли не по сценарию администрации президента. «Новые люди», которые должны были оттянуть голоса у ЛДПР и «Справедливой России», чтобы обеспечить победу ЕР, развернули масштабную кампанию, стянув в регион основные силы и подобрав ресурсных кандидатов. Теперь у партии власти и куратора выборов в Хабаровском крае, полпреда ДФО Юрия Трутнева появился еще один серьезный соперник на выборах-2024. «Новые люди» рискуют вступить в конфликты с властями. В сентябре 2024 года в Хабаровском крае проходят сразу три крупных кампании: губернаторская, а также кампании в заксобрание и думу краевой столицы. Позиции «Единой России» в регионе укрепляются, однако до сих пор неустойчивы. Местное реготделение, единственное в стране, сорвало предварительное голосование. Из-за низкой организованности местного штаба, а также смены губернатора Михаила Дегтярева на Дмитрия Демешина (а вместе с ним и внутриполитического блока) перед выборами, списки кандидатов формируются в ручном режиме. Кроме того, ЕР в Хабаровске не имеет ни мощного административного ресурса, ни большинства в представительных органах. Так, на выборах 2019 года в заксобрание партия получила лишь 2 мандата (ЛДПР — 30 из 36). В городской думе, формировавшейся в том же году, ЕР не досталось ни одного места (ЛДПР — 34 из 35 мандатов). Выборы проходили в период губернаторства Сергея Фургала (ЛДПР), который обеспечил либерал-демократам разгромную победу. Выправить ситуацию в Хабаровском крае пытался полпред ДФО Юрий Трутнев. Именно его инсайдеры URA.RU называют инициатором ареста Фургала. Он же, по данным источников, стоит за регулярными расколами среди либерал-демократов, которые происходили после смены губернатора на Михаила Дегтярева в 2020 году. Однако, если победа врио губернатора Дмитрия Демешина в сентябре очевидна (назначен президентом Владимиром Путиным 15 мая), добиться успеха на думских выборах — крайне непростая задача. Несмотря ощутимую потерю влияния и исход сильных сторонников, ЛДПР остается партией власти в регионе, обладает административным ресурсом и поддержкой избирателей. В пятерке списка в заксобрание — лидер партии Леонид Слуцкий, первый вице-спикер заксо Сергей Зюбр, замруководителя реготделения Иван Рыбин, мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и глава комитета краевой думы по соцвопросам Ольга Ушакова. Серьезной угрозой в последние годы стала и «Справедливая Россия». Бывшие соратники Фургала, которые не приняли назначенного в 2021 году Дегтярева, перешли в СРЗП и увели за собой протестно настроенный электорат. В сегодняшний партсписок вошли самые «зубастые» эсеры Хабаровска: сенатор Сергей Безденежных, глава реготделения и несогласованный с АП кандидат в губернаторы Михаил Сидоров, действующий краевой депутат Максим Кукушкин. Все трое известны жесткой критикой властей и крайне популярны среди протестного избирателя. Лидеры списка ЕР, очевидно, менее известны в Хабаровском крае, чем кандидаты от оппозиции. Первым идет депутат Госдумы Максим Иванов. За ним — директор хабаровского фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина и главный федеральный инспектор по региону Николай Шевцов. «В ЕР много людей, которые не особо известны хабаровскому избирателю. Максим Иванов не является ярким проводником линии ЕР. Я думаю, что решающим фактором для победы „Единой России“ будет поддержка федерального центра», — считает научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин. Для того, чтобы рассредоточить голоса за оппозицию, в администрации президента (вероятно, по инициативе Трутнева) было принято решение развернуть в регионе кампании партий, подконтрольных Кремлю. Так, кандидатов выдвинули «Коммунисты России», Партия пенсионеров и «Новые люди». Последние выдвинули и кандидата в губернаторы: депутата Государственной думы Розу Чемерис. Она же возглавила список партии в заксобрание. «Чемерис — известная персона на Дальнем Востоке, использовать ее электоральную емкость для партии — логичное решение. Когда-то территория Дальнего Востока была территорией ЛДПР. Она свои позиции потеряла, а „Новые люди“, с точки зрения партии второго эшелона, выглядят там свежо и интересно», — комментирует URA.RU ди­рек­тор де­пар­та­мен­та ре­ги­о­наль­ных про­грамм ЭИСИ Дарья Кислицына. В областном правительстве Чемерис без труда получила «зеленый свет» на прохождение муниципального фильтра. «Ситуация со сбором подписей в Хабаровском крае, на наш взгляд, не такая сложная, как в других регионах — здесь очень много поселений, очень много депутатов самовыдвиженцев и депутатов, чьи партии не представлены в губернаторской гонке. Сбор подписей муниципальных депутатов за Розу Чемерис еще не закончен, но мы уверены, что справимся с этой задачей в срок», — сообщили агентству в реготделении партии. При этом, другие кандидаты утверждают агентству, что пройти муниципальный фильтр в Хабаровском крае без одобрения властей невозможно. По словам того же кандидата от СРЗП Сидорова, его участие в выборах на грани провала из-за запрета у ряда депутатов оставлять за него подпись. После выдвижения Чемерис стало известно, что в тройку партсписка в заксобрание региона вошел внук известного советского космонавта Юрия Гагарина Юрий Кондратчик. Он работает директором хабаровского аэропорта и до сегодняшнего дня политикой не занимался. В «Новых людях» Кондратчик также не состоял. Можно сделать вывод, что выдвижение Коднратчика — исключительно политтехнологический ход, нацеленный на привлечение внимание к партии. Сам внук легендарного летчика сообщил агентству, что инициатива выдвижения исходила не от него, а от «Новых людей». Предложение он принял, так как «разделяет партийные подходы». На третьем месте партсписка оказался такой же ресурсный кандидат, генеральный директор холдинга «Горная Сталь» Сергей Зырьянов. «Избрав губернатора, а потом большинство во всех думах, партией власти стала ЛДПР. Чтобы „вернуть ее в чувство“, на прежние позиции, прибегли к помощи „Новых людей“, потому что за „Единую Россию“ в Хабаровске еще не готовы голосовать. Цель — разбить голоса либерал-демократов и, в конечном итоге, нормализовать политическое пространство в Хабаровском крае», — полагает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Источники агентства, близкие к федеральному исполкому «Новых людей», подтверждают, что первоочередная цель работы в Хабаровском крае — действительно, борьба с ЛДПР и оттягивание у нее голосов. При этом, параллельно партия преследует и другую задачу: закрепиться на Дальнем Востоке и сформировать плацдарм для выборов в Госдуму-2026 года. Для этой цели в регионе, действительно, будет развернута крупная кампания. В Хабаровск отправляют региональных секретарей НЛ со всей страны. Партийный десант уже работает в регионе с начала лета. Кроме того, в Хабаровск планируются визиты партийных лидеров. В частности, депутата Госдумы, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Подход «Новых людей» к кампании, а также партийный список кандидатов, говорит о том, что партия не захотела быть просто спойлером на выборах в Хабаровском крае. Эксперты прогнозируют, что у НЛ могут возникнуть конфликты с федеральными властями. «Конечно, невозможно не быть чьим-то проектом. Но нету вещей не в динамике. За годы партии выросли другие конструкции, интересы, договоренности. „Новые люди“ осознают, что для того, чтобы избраться в думу, им нужно пахать и платить. Они пашут. В НЛ осознают, что для того, чтобы пройти в думу в 2024 году, придется конфликтовать. Такое решение принято и по Дальнему Востоку. Есть рейтинг, надо его брать, несмотря на то, что могут быть конфликты», — делится с агентством политолог Илья Гращенков. «У «Новых людей» есть возможность пройти в заксобрание. Завершится выдвижение кандидатов и начнется активная борьба. И основная борьба будет даже не между ЛДПР и ЕР, а между «Новыми людьми», ЕР и «Справедливой Россией», — убежден политолог Ярулин.