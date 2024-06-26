Выходец из команды Фургала усложнил губернаторскую кампанию в Хабаровске

Депутат Сидоров выдвинулся на выборы губернатора Хабаровского края от СРЗП

26 июня 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

На губернаторской кампании в Хабаровском крае нарастает интрига Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выборы губернатора Хабаровского края выдвинулся скандальный в регионе политик Михаил Сидоров. Бывший спикер гордумы Хабаровска, оставшийся верным арестованному экс-губернатору Сергею Фургалу, идет на выборы от «Справедливой России». Он стал шестым кандидатом от оппозиции и будет соперничать с нынешним врио губернатора, Дмитрием Демешиным (баллотируется от «Единой России»). Сидоров обладает огромной поддержкой протестного электората и может испортить результат единороссу. Биография Сидорова известна большинству избирателей Хабаровского края. Он — один из немногих политиков, который остался верным Фургалу после его заключения. За это, по версии собеседников агентства, лишился поста спикера городской думы в 2021 году. Сам Сидоров тогда уверял, что подвергся политическим репрессиям. «Видимо, я не слишком ярко его (Дегтярева) поддерживаю, до сих пор общаюсь со сторонниками Фургала. Но это же мои друзья, моя жена — сторонник Фургала. Я что, с женой теперь должен развестись?», — комментировал события Сидоров. Михаил Сидоров поплатился за поддержку арестованного экс-губернатора Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Он регулярно устраивал демарши, работал в пику экс-губернатору Михаилу Дегтяреву, который, напротив, пытался уладить политические конфликты в регионе и „укротить“ ЛДПР. За это он лишился своего статуса, а после и вовсе вынужден был покинуть ряды либерал-демократов», — говорят источники агентства. Свою электоральную поддержку Сидоров продемонстрировал в 2023 году, выдвинув от СРЗП свою кандидатуру на прямые выборы мэра Хабаровска. Справедливоросс получил 33% голосов, а кандидат от «Единой России» — 45%. Выборы мэра показали, что Сидоров аккумулирует настроения протестного электората, чем угрожает партии власти. По слухам, одним из покровителей депутата является сенатор Сергей Безденежных, который также перешел в «Справедливую Россию» и не скрывал поддержки Фургала. По мнению экспертов, власти Хабаровского края попытаются не допустить Сидорова до выборов, чтобы не дестабилизировать ситуацию. Выдвижение действующего врио Демешина поддержал президент Владимир Путин, а значит единоросс должен продемонстрировать на выборах хороший результат. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что шансы оппозиционера поучаствовать в выборах минимальны. «Шансы того, что Сидоров, ровно как и кандидат от „Новых людей“ Роза Чемерис (также выдвинула свою кандидатуру на выборы), будут зарегистрированы для участия в выборах губернатора Хабаровского края, можно оценить примерно в 30%. При этом существенной угрозы врио губернатора Дмитрию Демешину они не представляют. Сидоров ранее был известным и довольно популярным политиком, однако эти известность и популярность были обусловлены лишь близостью к Фургалу. Сегодня „фактор Фургала“ сохраняет лишь остаточное влияние на политику в регионе», — сообщил URA.RU Дмитрий Орлов. Орлов: шансы на то, что Сидоров и Чемерис будут зарегистрированы, примерно 30% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но главный фактор риска для Демешина — не Сидоров и не Чемерис, а ЛДПР. Оба предыдущих губернатора края были от этой партии, ЛДПР также подконтрольны заксобрание и городская дума. Противник в лице либерал-демократов настолько серьезный, что на сегодня, в попытках не дать партии участвовать в губернаторских выборах, задействован федеральный ресурс. С высокой долей вероятности, партия не будет выдвигать своего кандидата. «Для нас и для Хабаровского края — это очень важные выборы. Это большое политическое событие, но мы, как большая политическая машина, ждем решения партийного руководства по этому вопросу», — комментирует URA.RU заместитель координатора по идеологии регионального отделения партии в Хабаровском крае Игорь Плотников. В сентябре 2024 года в Хабаровском крае пройдут досрочные выборы губернатора после того, как бывший глава региона Михаил Дегтярев занял пост министра спорта Российской Федерации. До Дегтярева главой Хабаровского края был Сергей Фургал, которого арестовали в 2020 году по подозрению в организации и покушении на убийство Олега Булатова и Александра Смольского, а также в убийстве предпринимателя Евгения Зори. В 2023 году Сергей Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборы губернатора Хабаровского края выдвинулся скандальный в регионе политик Михаил Сидоров. Бывший спикер гордумы Хабаровска, оставшийся верным арестованному экс-губернатору Сергею Фургалу, идет на выборы от «Справедливой России». Он стал шестым кандидатом от оппозиции и будет соперничать с нынешним врио губернатора, Дмитрием Демешиным (баллотируется от «Единой России»). Сидоров обладает огромной поддержкой протестного электората и может испортить результат единороссу. Биография Сидорова известна большинству избирателей Хабаровского края. Он — один из немногих политиков, который остался верным Фургалу после его заключения. За это, по версии собеседников агентства, лишился поста спикера городской думы в 2021 году. Сам Сидоров тогда уверял, что подвергся политическим репрессиям. «Видимо, я не слишком ярко его (Дегтярева) поддерживаю, до сих пор общаюсь со сторонниками Фургала. Но это же мои друзья, моя жена — сторонник Фургала. Я что, с женой теперь должен развестись?», — комментировал события Сидоров. «Он регулярно устраивал демарши, работал в пику экс-губернатору Михаилу Дегтяреву, который, напротив, пытался уладить политические конфликты в регионе и „укротить“ ЛДПР. За это он лишился своего статуса, а после и вовсе вынужден был покинуть ряды либерал-демократов», — говорят источники агентства. Свою электоральную поддержку Сидоров продемонстрировал в 2023 году, выдвинув от СРЗП свою кандидатуру на прямые выборы мэра Хабаровска. Справедливоросс получил 33% голосов, а кандидат от «Единой России» — 45%. Выборы мэра показали, что Сидоров аккумулирует настроения протестного электората, чем угрожает партии власти. По слухам, одним из покровителей депутата является сенатор Сергей Безденежных, который также перешел в «Справедливую Россию» и не скрывал поддержки Фургала. Выдвижение действующего врио Демешина поддержал президент Владимир Путин, а значит единоросс должен продемонстрировать на выборах хороший результат. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что шансы оппозиционера поучаствовать в выборах минимальны. «Шансы того, что Сидоров, ровно как и кандидат от „Новых людей“ Роза Чемерис (также выдвинула свою кандидатуру на выборы), будут зарегистрированы для участия в выборах губернатора Хабаровского края, можно оценить примерно в 30%. При этом существенной угрозы врио губернатора Дмитрию Демешину они не представляют. Сидоров ранее был известным и довольно популярным политиком, однако эти известность и популярность были обусловлены лишь близостью к Фургалу. Сегодня „фактор Фургала“ сохраняет лишь остаточное влияние на политику в регионе», — сообщил URA.RU Дмитрий Орлов. Но главный фактор риска для Демешина — не Сидоров и не Чемерис, а ЛДПР. Оба предыдущих губернатора края были от этой партии, ЛДПР также подконтрольны заксобрание и городская дума. Противник в лице либерал-демократов настолько серьезный, что на сегодня, в попытках не дать партии участвовать в губернаторских выборах, задействован федеральный ресурс. С высокой долей вероятности, партия не будет выдвигать своего кандидата. «Для нас и для Хабаровского края — это очень важные выборы. Это большое политическое событие, но мы, как большая политическая машина, ждем решения партийного руководства по этому вопросу», — комментирует URA.RU заместитель координатора по идеологии регионального отделения партии в Хабаровском крае Игорь Плотников. В сентябре 2024 года в Хабаровском крае пройдут досрочные выборы губернатора после того, как бывший глава региона Михаил Дегтярев занял пост министра спорта Российской Федерации. До Дегтярева главой Хабаровского края был Сергей Фургал, которого арестовали в 2020 году по подозрению в организации и покушении на убийство Олега Булатова и Александра Смольского, а также в убийстве предпринимателя Евгения Зори. В 2023 году Сергей Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима.