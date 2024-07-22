Стало известно имя полпреда УрФО

Владимир Якушев, назначенный месяц назад врио секретаря Генсовета «Единой России», в ближайшее время не перейдет в Совет Федерации, и будет совмещать партийный пост с должностью полпреда президента в УрФО. Об этом URA.RU сообщило несколько федеральных источников. Эта конфигурация сохранится, как минимум, до партийного съезда. Таким образом, кадровый конкурс за полпредство завершен, а вот борьба за место первого зампреда Совета Федерации только разгорается.
Бывший губернатор Тюменской области и действующий полпред президента в УрФО Владимир Якушев получил партийную должность 15 июня, на следующий день после дня рождения. Инициатором назначения стал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, но никто не скрывал, что инициатором назначения был глава государства и лидер ЕР Владимир Путин. На посту секретаря Генсовета Якушев заменил Андрея Турчака, почти семь лет отработавшего в ЕР, и отбывшего управлять республикой Алтай.
Когда в 2017 году 41-летнего Турчака переводили с должности губернатора Псковской области, ему для повышения политического веса, дали пост заместителя председателя Совета Федерации, а в 2020 году повысили до первого заместителя. После ссылки Турчака на Алтай, обсуждалось, что должности секретаря Генсовета и первого зампреда СФ «сшиты», и Владимиру Якушеву нужно будет покинуть пост полпреда.
Это взбудоражило не только уральский, но и федеральный истеблишмент. За 24 года существования должность полпреда продемонстрировала широкий диапазон своего влияния: на ней можно было никак не проявить себя (как сделал бывший начальник цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских), можно было создавать громкие информационные поводы (как поступил бывший калининградский губернатор Николай Цуканов), а можно было стать реальным центром принятия решений, как с 2020 года делал Владимир Якушев, по сути взявший на себя задачи набора контрактников в армию и в ручном режиме перезапускавший оборонную промышленность макрорегиона.
Если при Игоре Холманских губернаторы взаимодействовали с полпредством только по части организации протокольных визитов полпреда, то при Владимире Якушеве губернаторы согласовывали с полпредом свои позиции по всем крупным политическим и экономическим проектам.
На еще не оставленный пост полпреда номинировали и главу экологического комитета Госдумы, экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина (и вследствии этого ожидалась «черная полоса» в жизни нынешнего главы ЯНАО Дмитрия Артюхова).
Также из-за слухов о готовящейся ротации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обсуждалось возможное назначение полпредом или главы Федерального агентства по делам национальностей (ранее представлявшего Свердловскую область в Госдуме) Игоря Баринова, или свердловчанина, главы управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина. Оба — с прицелом на будущее назначение среднеуральским губернатором (таким был и карьерный переход самого Куйвашева).
Однако, пока сплетники обсуждали возможные кадровые изменения, велась реальная аппаратная борьба. Источник агентства утверждает, что руководство страны приняло решение о том, что посты секретаря Генсовета и первого заместителя председателя Совета Федерации будут расшиты. «Якушев сам сказал, что ему для управления партией не обязательно быть зампредом в СФ, и достаточно быть полпредом. Инструментов для влияния хватит», — рассказывает один собеседник URA.RU. Другой утверждает, что власти спокойно относятся к этому сценарию, потому что важнее эффективность, а не ритуалы.
Проверяя эти рассказы, URA.RU изучило возможные сценарии реализации перехода Владимира Якушева в Совет Федерации. В настоящий момент у него нет оснований для автоматического появления на московской Большой Дмитровке. Ему необходимо быть избранным или в какой-либо региональный парламент, или быть в тройке кандидатов от лидера губернаторской гонки в любом регионе России.На данный момент все избирающиеся в этом году губернаторы в 21 регионе уже сформировали свои сенаторские списки. В УрФО избираются три губернатора: в Челябинской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Якушева не номинировал ни один из них, нет его и в списках лидеров кампаний других 18 регионов. Также он не баллотируется ни в один из региональных парламентов, избираемых в Единый день голосования.
Ходили слухи, что полпред может перейти в Совет Федерации от любимой Тюменской области, для чего один из нынешних сенаторов сложит с себя полномочия, а затем губернаторы трех регионов (возглавлявшие партийный список на выборах в облдуму в 2021 году) откажутся от своих мандатов. Но оба сенатора (не чужие Якушеву Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий) даже в близком кругу не заявляли о планах сменить место работы (и не говорили о том, что их руководитель давал им такое задание). Электоральные юристы также поставили под сомнение реализацию плана с отказом губернаторов от своих мест и наделением полномочий человека, которого в избирательном списке не было.
Таким образом, поступившая нам информация подтверждается: очевидного способа оказаться в Совете Федерации в этом году у Якушева нет. Следующий Единый день голосования в России намечен на сентябрь 2025 года.Собеседник URA.RU указывает, что при политической необходимости возможно разное, но он также считает, что до партийного съезда, который намечен на вторую половину осени 2024 года и на котором Владимира Якушева могут избрать официально, убрав от должности приставку «исполняющий обязанности», никаких изменений в его статусе не будет. «Докажет, что может одинаково эффективно работать и в партии, и в АП — останется все, как есть», — говорит источник агентства.
Референс для повторения у Владимира Якушева есть. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с 2013 года совмещает должности полпреда и заместителя председателя правительства России, курируя Дальний Восток. И пережил в этой должности уже три переназначения кабинета министров.
«Полпреды бывают разные, — объяснил источник URA.RU. — И во многом сам полпред определяет, сколько времени он тратит на свою работу: вгрызается в каждую деталь или больше делегирует. Поэтому эффективность Якушева зависит только от него».
Пока Владимир Якушев демонстрирует умение совмещать два поста. В пятницу в Магнитогорске (Челябинская область) он и провел публичные мероприятия, поздравляя горожан с Днем металлурга, и провел встречу с руководителями местных первичных ячеек «Единой России».
По данным агентства, разрешение этой интриги удовлетворяет большинство активной части федерального политического истеблишмента. Потому что открывает дорогу к переговорам о более интересной должности — первого заместителя председателя Совета Федерации. Лидер СФ Валентина Матвиенко переизбирается на свой пост 25 сентября, и значит у лоббистов не так много времени, чтобы добиться назначения на должность в ее ближайшем окружении.
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