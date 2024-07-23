Россия создает опорную точку на границе с Китаем

Мишустин определил город на Дальнем Востоке, который станет маяком для азиатских стран

23 июля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Мишустин в рамках «дальневосточного турне» отправился в Хабаровск Фото: Роман Наумов Правительство России перестраивает логистические пути на границе с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона для расширения торговли: порты, авиасообщение, железные дороги и пункты пропуска. Так эксперты трактуют URA.RU рабочую поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Хабаровск. По их словам, кабмин уже сегодня занимается строительством новых объектов и расширением старых, поскольку нынешних мощностей в свете возросших грузопотоков не хватает. Мишустин в Хабаровске посетил инфекционный корпус больницы им. А. Пиотровича Фото: Роман Наумов В рамках поездки в Хабаровск глава правительства побывал в инфекционном корпусе детской краевой клинической больницы, а также ознакомился с мастер-планом развития города. Но ключевой темой поездки Мишустина в Хабаровск стал транспортный вопрос, считают эксперты URA.RU. Этому были посвящены посещение дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) 23 июля, а также осмотр международного аэропорта 22 июля. На следующий день, Мишустин посетил ДВГУПС, который, как отметили в пресс-службе правительства, является одним из крупнейших транспортных вузов России. Он включает в себя лицей, 11 институтов, 34 кафедры, Хабаровский техникум ж/д транспорта и Военный учебный центр. Мишустину доложили, что в стенах вуза обучаются студенты из Китая и СНГ. Всего, как отмечается, в железнодорожных вузах России обучается около 5,6 тысячи иностранных студентов. Мишустин заметил, что нужно активнее привлекать зарубежную молодежь к обучению в вузах Дальнего Востока. Мишустин встретился со студентами дальневосточного государственного университета путей сообщения Фото: Роман Наумов В ходе презентации мастер-планов по развитию Хабаровска, представленных в новом терминале, губернатор Дмитрий Демешин упомянул о планах совместного с Китаем освоения острова Большой Уссурийский. Решение об открытии нового пункта пропуска президент России Владимир Путин принял после рабочего визита в КНР. По его словам, приступить к реализации проекта планируют уже в 2024 году. Председатель правительства, в свою очередь, сообщил, что соответствующее финансирование уже выделено. «Нам надо поработать с коллегами. Я дам поручение председателям межправительственных комиссий, чтобы приглашали студентов из стран СНГ, Евразийского экономического союза, стран ШОС, БРИКС. Если есть такие возможности, я абсолютно уверен, что Дальний Восток — это такой маяк для притяжения зарубежных партнеров из дружеских стран», — сказал Мишустин на осмотре ДВГУПС. Мишустин держит Дальний Восток на особом контроле, уверны эксперты Фото: Роман Наумов Правительство России постоянно держит Дальний Восток, в частности, Хабаровск в фокусе внимания, поскольку из-за санкций США и ЕС, сокращения поставок отечественных товаров в Европу, весь грузопоток перенаправляется в Азию, а значит именно в этом направлении требуется усиление логистики, объяснил поездку Мишустина в Хабаровск доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. «Существующие логистические мощности не справляются с возросшим товарооборотом, не хватает инвестиций. Для того чтобы Дальний Восток смог выполнять возложенные на него задачи, необходимо их дорабатывать, развивая инфраструктуру», — подчеркнул собеседник агентства. В ближайшее время крупные города Дальнего Востока будут привлекать внимание инвесторов, так как остро необходимы новые проекты для удовлетворения потребностей растущего азиатского рынка, продолжил Кривелевич. «Процесс, конечно же, небыстрый, поэтому посещение Дальневосточного федерального округа (ДФО) руководством страны и участие в региональных проектах — предсказуемое явление», — добавил экономист. Речной порт в Хабаровске играет важную роль в грузоперевозках в масштабе города и макрорегиона. «В масштабах страны его значение невелико, поскольку грузооборот речпортов меньше, чем у морских, — отмечает эксперт. — Несмотря на это, развитие речных перевозок также важно, как и развитие дорожных и железнодорожных сетей. В контексте морских портов, играющих ключевую роль в международной торговле, речные перевозки — дополнительный элемент. Морской порт невозможен без развитой железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечивает транспортировку грузов, а речные гавани могут служить вспомогательными путями доставки грузов к морским портам. Все эти элементы являются частью единой системы, и их взаимодействие играет ключевую роль в развитии логистики дальневосточного региона», — добавил он. Также глава кабмина осмотрел лабораторию «Организация движения поездов», где студенты отрабатывают практические навыки. Фото: Роман Наумов В качестве примера председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов привел строительство крупного причала в Хабаровске для перевозки угля из Якутии.«Об этом мало говорят. Но скоро начнется перевозка угля из Якутии. Если мы сами не будем его перевозить, надежды на помощь из-за рубежа нет. Однако речной флот в Хабаровске не на том уровне, что в советское время. Нужно оживить внутрирегиональные перевозки и заняться очисткой рек. В советское время речным транспортом перевозили не только грузы, но и людей, туризм был развитым», — подчеркнул бывший кандидат в президенты России. Говоря о пунктах пропуска Харитонов заметил, что Хабаровский край — ключевой приграничный с Китаем регион, от которого, в большей степени, зависят логистические возможности. «На территории субъекта есть пропускной пункт. Правительство России и Михаил Мишустин делают упор на эти объекты, пытаются минимизировать бюрократические процедуры, создать совместные таможенные пункты», — добавил он. В рамках визита Михаил Мишустин встретился с врио главы Хабаровского края Дмитрием Демешиным Фото: Роман Наумов © URA.RU Хабаровск, действительно, ключевой хаб Дальнего Востока, заметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. В регионе, по его словам, важно развивать транспортные связи с Китаем и Юго-Восточной Азией. «Важна многовариантность поставок и контактов с КНР и странами АТР. Например, Владивосток расположен на берегу моря, Хабаровск — на реке, а Магадан, куда изначально прилетел премьер, — на северной точке Северного морского пути. Чтобы бизнесу было удобно и выгодно торговать, сотрудничать в производстве или переваливать грузы, нужны разные точки», — пояснил он. «Премьер-министр — это главный менеджер и организатор этих процессов. Важно создать новые пограничные переходы, развивать авиаперелеты, обеспечить перевозку контейнеров и т.д, — продолжил Баширов. — Просто сказать, что мы поворачиваемся на восток, недостаточно. Необходимо создать опорные точки. Именно этой задачей и занимается Мишустин». Мишустин не просто так отправился в строящийся международный терминал аэропорта Хабаровска, уверен политолог. По его словам, он обеспечивает вариативность связей с Китаем и другими экономиками Азии. « Не стоит вкладывать государственные деньги, если бизнес не сможет вернуть их через налоги. Важно помнить, что инвестиции должны приносить экономический и геополитический эффект. Каждый вложенный рубль госденег должен решать соцпроблемы или приносить прибыль. Важно понимать, сколько рублей вернется в казну от каждой инвестиции. Важно разрабатывать модель, при которой каждый город ДФО будет иметь оптимальную пропускную способность. В этом заключается мультипликативный эффект, приносящий пользу всей стране», — подчеркнул Баширов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России перестраивает логистические пути на границе с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона для расширения торговли: порты, авиасообщение, железные дороги и пункты пропуска. Так эксперты трактуют URA.RU рабочую поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Хабаровск. По их словам, кабмин уже сегодня занимается строительством новых объектов и расширением старых, поскольку нынешних мощностей в свете возросших грузопотоков не хватает. В рамках поездки в Хабаровск глава правительства побывал в инфекционном корпусе детской краевой клинической больницы, а также ознакомился с мастер-планом развития города. Но ключевой темой поездки Мишустина в Хабаровск стал транспортный вопрос, считают эксперты URA.RU. Этому были посвящены посещение дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) 23 июля, а также осмотр международного аэропорта 22 июля. На следующий день, Мишустин посетил ДВГУПС, который, как отметили в пресс-службе правительства, является одним из крупнейших транспортных вузов России. Он включает в себя лицей, 11 институтов, 34 кафедры, Хабаровский техникум ж/д транспорта и Военный учебный центр. Мишустину доложили, что в стенах вуза обучаются студенты из Китая и СНГ. Всего, как отмечается, в железнодорожных вузах России обучается около 5,6 тысячи иностранных студентов. Мишустин заметил, что нужно активнее привлекать зарубежную молодежь к обучению в вузах Дальнего Востока. В ходе презентации мастер-планов по развитию Хабаровска, представленных в новом терминале, губернатор Дмитрий Демешин упомянул о планах совместного с Китаем освоения острова Большой Уссурийский. Решение об открытии нового пункта пропуска президент России Владимир Путин принял после рабочего визита в КНР. По его словам, приступить к реализации проекта планируют уже в 2024 году. Председатель правительства, в свою очередь, сообщил, что соответствующее финансирование уже выделено. «Нам надо поработать с коллегами. Я дам поручение председателям межправительственных комиссий, чтобы приглашали студентов из стран СНГ, Евразийского экономического союза, стран ШОС, БРИКС. Если есть такие возможности, я абсолютно уверен, что Дальний Восток — это такой маяк для притяжения зарубежных партнеров из дружеских стран», — сказал Мишустин на осмотре ДВГУПС. Правительство России постоянно держит Дальний Восток, в частности, Хабаровск в фокусе внимания, поскольку из-за санкций США и ЕС, сокращения поставок отечественных товаров в Европу, весь грузопоток перенаправляется в Азию, а значит именно в этом направлении требуется усиление логистики, объяснил поездку Мишустина в Хабаровск доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. «Существующие логистические мощности не справляются с возросшим товарооборотом, не хватает инвестиций. Для того чтобы Дальний Восток смог выполнять возложенные на него задачи, необходимо их дорабатывать, развивая инфраструктуру», — подчеркнул собеседник агентства. В ближайшее время крупные города Дальнего Востока будут привлекать внимание инвесторов, так как остро необходимы новые проекты для удовлетворения потребностей растущего азиатского рынка, продолжил Кривелевич. «Процесс, конечно же, небыстрый, поэтому посещение Дальневосточного федерального округа (ДФО) руководством страны и участие в региональных проектах — предсказуемое явление», — добавил экономист. Речной порт в Хабаровске играет важную роль в грузоперевозках в масштабе города и макрорегиона. «В масштабах страны его значение невелико, поскольку грузооборот речпортов меньше, чем у морских, — отмечает эксперт. — Несмотря на это, развитие речных перевозок также важно, как и развитие дорожных и железнодорожных сетей. В контексте морских портов, играющих ключевую роль в международной торговле, речные перевозки — дополнительный элемент. Морской порт невозможен без развитой железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечивает транспортировку грузов, а речные гавани могут служить вспомогательными путями доставки грузов к морским портам. Все эти элементы являются частью единой системы, и их взаимодействие играет ключевую роль в развитии логистики дальневосточного региона», — добавил он. В качестве примера председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов привел строительство крупного причала в Хабаровске для перевозки угля из Якутии.«Об этом мало говорят. Но скоро начнется перевозка угля из Якутии. Если мы сами не будем его перевозить, надежды на помощь из-за рубежа нет. Однако речной флот в Хабаровске не на том уровне, что в советское время. Нужно оживить внутрирегиональные перевозки и заняться очисткой рек. В советское время речным транспортом перевозили не только грузы, но и людей, туризм был развитым», — подчеркнул бывший кандидат в президенты России. Говоря о пунктах пропуска Харитонов заметил, что Хабаровский край — ключевой приграничный с Китаем регион, от которого, в большей степени, зависят логистические возможности. «На территории субъекта есть пропускной пункт. Правительство России и Михаил Мишустин делают упор на эти объекты, пытаются минимизировать бюрократические процедуры, создать совместные таможенные пункты», — добавил он. Хабаровск, действительно, ключевой хаб Дальнего Востока, заметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. В регионе, по его словам, важно развивать транспортные связи с Китаем и Юго-Восточной Азией. «Важна многовариантность поставок и контактов с КНР и странами АТР. Например, Владивосток расположен на берегу моря, Хабаровск — на реке, а Магадан, куда изначально прилетел премьер, — на северной точке Северного морского пути. Чтобы бизнесу было удобно и выгодно торговать, сотрудничать в производстве или переваливать грузы, нужны разные точки», — пояснил он. Мишустин не просто так отправился в строящийся международный терминал аэропорта Хабаровска, уверен политолог. По его словам, он обеспечивает вариативность связей с Китаем и другими экономиками Азии. « Не стоит вкладывать государственные деньги, если бизнес не сможет вернуть их через налоги. Важно помнить, что инвестиции должны приносить экономический и геополитический эффект. Каждый вложенный рубль госденег должен решать соцпроблемы или приносить прибыль. Важно понимать, сколько рублей вернется в казну от каждой инвестиции. Важно разрабатывать модель, при которой каждый город ДФО будет иметь оптимальную пропускную способность. В этом заключается мультипликативный эффект, приносящий пользу всей стране», — подчеркнул Баширов.