Выборы в маленьком Нарьян-Маре привлекли внимание федеральных политтехнологов

К выборам в маленьком Нарьян-Маре (Ненецкий АО) с населением в 24 тысячи человек пришлось подключиться губернатору Юрию Бездудному, полпреду СЗФО Александру Гуцану и федеральным политтехнологам. Эти выборы в гордуму — последний шанс губернатора, чей срок кончается в следующем году, доказать Кремлю свою способность обеспечивать поддержку ЕР в регионе, которая упала с его приходом. Если планка прошлых выборов 2019 года не будет достигнута — последуют отставки.
Последние выборы в гордуму 2019 года, проходившие при губернаторе Александре Цыбульском, были крайне успешны для ЕР: партия власти получила 14 из 15 мандатов. В 2020 году Цыбульского отправили руководить соседней более крупной Астраханской областью, а с приходом преемника Юрия Бездудного рейтинги «Единой России» начали стремительно падать. Сразу после назначения Бездудного случилась попытка объединить НАО с Астраханской областью, что привело к резкому росту протестных настроений и забастовкам. Это вылилось в то, что жители региона проголосовали против принимавшихся тогда поправок в конституцию. Сам губернатор, который был на тот момент врио, с трудом смог убедить депутатов заксобрания поддержать свою кандидатуру (в округе непрямое голосование) на назначение. Выправлять ситуацию приезжали именитые федеральные политтехнологи.
В 2021 году в регионе были провалены выборы в Госдуму. «Единая Россия» проиграла КПРФ, набрав 29%. Коммунисты получили 32%. В 2023 на выборах в заксобрание произошла попытка взять реванш. В регион снова были брошены усилия федералов, с помощью которых партия получила 43%. На президентских выборах 2024 года поддержка Владимира Путина в НАО оказалась самой низкой по стране, составив 79%.
К Бездудному накопились и другие вопросы, не связанные с выборами. В прошлом году власти НАО провалили северный завоз. В регион не были вовремя завезены необходимые энергоресурсы для отопления жилых домов (в частности, уголь). Восемь населенных пунктов остались без топлива. Именно на губернаторе лежит персональная ответственность за северный завоз, а потому Бездудный получил массу критики в свой адрес. Все перечисленные провалы губернатора обсуждались на федеральном уровне.
«Отставка Бездудного после выборов вполне возможна. У нас эта практика очень распространена, большинство губернаторов уходят раньше срока. Здесь (в НАО) все возможно», — предположил в беседе с URA.RU первый секретарь Ненецкого ОК КПРФ Михаил Райн.
Из пяти предшественников нынешнего губернатора четверо покинули посты раньше срока. Спустя год после назначения (в 2006) в связи с утратой доверия президента был уволен Алексей Баринов (был осужден по статье «мошенничество»). Его преемник Валерия Потапенко также покинул пост спустя всего три года. Два последних предшественника Бездудного Игорь Кошкин и Александр Цыбульский проработали по 2 и 3 года соответственно.
Как утверждают источники агентства, близкие к политическому истеблишменту округа, полпреду СЗФО Александру Гуцану задавали множество вопросов из администрации президента. Тот, как утверждают источники, всегда занимает сторону губернатора и использует свои лоббистские возможности, чтобы не допустить отставки, которую прочат Бездудному. Покровительство осуществляет и губернатор Архангельской области Цыбульский, который оставил Бездудного в НАО в качестве преемника, когда переходил управлять соседним регионом. Местные влиятельные группы также заинтересованы в сохранении действующего губернатора, на котором завязаны крупные инвестиционные проекты.
Эксперты считают, что провалы на выборах, вероятнее всего, связаны не лично с Бездудным, а с его внутриполитическим блоком и политтехнологами. «Территория Ненецкого АО большая и малонаселенная, но общение с жителями — это не проблема для Юрия Бездудного. Губернатор встречается с людьми, ведет себя более активно, чем его предшественник Андрей Цыбульский, который максимум 3 дня в неделю там жил, а остальное время находился в Москве. Бездудный живет в НАО все время. Все неприятности, которые возникают, связаны, на мой взгляд, либо с кадровыми проблемами в блоке внутренней политики, либо с подходами политтехнологической команды, которая обеспечивает выборы», — убежден руководитель центра «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин.
Однако неспокойная электоральная обстановка в богатом и сытом регионе не может не беспокоить АП. НАО находится на втором месте по уровню социального благополучия между ЯНАО и ХМАО (в обоих регионах беспрецедентная поддержка «Единой России»). Последняя возможность губернатора до окончания полномочий доказать свою способность обеспечить результат ЕР — это выборы в гордуму Нарьян-Мара.
К выборам представительного органа заполярного города подключился лично полпред Гуцан. По данным URA.RU, он убедил федеральный центр самостоятельно подобрать политтехнологов, которые будут курировать кампанию. Раньше этим занималась исключительно Москва. Настояв на своем в АП, полпред взял на себя личную ответственность за итог этих выборов. Как сообщают источники, руководить кампанией взялся политтехнолог Лев Павлючков.
На сегодняшнем этапе кампания выглядит вполне технологично. ЕР подготовила уверенный список кандидатов, большинство из которых — люди с политическим опытом: сотрудники аппарата администрации, руководители партийного исполкома, действующие депутаты. Из 15 кандидатов двое — участники СВО. В это же время КПРФ — вторая партия в регионе — демонстрирует растерянность и неорганизованность. Компартия выставила лишь 9 из 15 кандидатов. Среди них мало опытных или ресурсных выдвиженцев, в основном — представители рабочих профессий, партийные функционеры и активисты. При этом другие оппозиционные партии сумели закрыть людьми все округа. Наиболее сильные кандидаты — у ЛДПР.
При анализе списков становится очевидно, что в ряде округов развернется ожесточенная борьба, которая может обернуться победой оппозиции.
Так, в 4 одномандатном округе против единоросски — председательницы ТОС Татьяной Широковой от ЛДПР выдвинулась сотрудница аппарата администрации НАО, помощница депутата ГД Ярослава Нилова Екатерина Чупрова. В 10 округе ЕР выдвинула безработную и судимую Елену Цявко, конкуренцию которой составят кандидаты. В 12 округе опытный либерал-демократ, зампред Совета муниципальных образований НАО Николай Семенчук будет соперничать с директором спортцентра от ЕР Игорем Соколовым. Округ №6 с большой долей вероятности отойдет коммунисту, районному депутату Василию Корепанову. Его соперник от Едра — сотрудник городского МКУ Николай Морозов.
Так, порядка четырех округов уже могут отойти оппозиции. При этом, планка на выборах в 2019 году была задана крайне высокая: в думу вошло 14 из 15 кандидатов «Единой России». Повторить такой успех будет крайне непросто, ведь результаты последних выборов в регионе демонстрируют рост протестного потенциала среди жителей округа, а качественного роста рейтингов ЕР не наблюдается. Выборы в городке с населением в 24 тысячи человек стали одной из главных интриг в Северо-Западном федеральном округе.
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