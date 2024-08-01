Спикер заксобрания Хакасии нарушил перемирие с КПРФ

Он раскритиковал работу правительства Коновалова вопреки договоренностям о «ненападении»

01 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Сергей Сокол: мы вынуждены вмешиваться в работу исполнительной власти Фото: Пресс-служба Государственной Думы Хрупкое перемирие, заключенное между «Единой Россией» и КПРФ в Хакасии, может быть разрушено из-за резких высказываний спикера заксобрания Сергея Сокола (ЕР). Выступая 31 июля в программе «Аргументы» на местном телевидении, он раскритиковал работу правительства, подконтрольного губернатору-коммунисту Сергею Соколу, а также команду главы республики. Политологи поставили под сомнение мир, который усилиями федерального центра создавался в республике. Власть в Хакасии распределена между двумя лагерями: правительство подчинено губернатору-коммунисту Коновалову, а заксобрание, на 68% состоящее из единороссов — Сергею Соколу, который конкурировал с действующим главой региона на выборах 2023 года, но по собственному желанию выбыл из предвыборной гонки. Конфликты между исполнительной и законодательной властью привели к серьезным экономическим проблемам. Бюджет на 70—80% финансируется за счет кре­ди­тов. В начале месяца властям даже пришлось обращаться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить финансовую помощь в размере 9,2 млрд руб­лей, а та­к­же предо­ста­вить бюд­жет­ный кре­дит на за­ме­ще­ние ком­мер­че­ско­го в сум­ме 5 млрд руб­лей. Республика столкнулась и с энергетическим кризисом: этой зимой Абакан неделями находился без отопления. Коммунисты и единороссы договорились о кандидатуре Шульгинова в Госдуму, что стало началом примирения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В канун довыборов в Госдуму по округу от Хакасии отношения единороссов и коммунистов начали стабилизироваться. Партии, усилиями федерального центра, впервые за долгие годы пришли к общему соглашению: они сообща поддержали беспартийного кандидата Николая Шульгинова, экс-министра энергетики РФ. Мероприятия по примирению продолжились. Коновалов и Сокол сопровождают Шульгинова в предвыборных поездках, представители партий еженедельно встречаются и обсуждают взаимные претензии. Даже агитационные материалы обеих партий начали расклеиваться сообща. Партии условились на перемирии. Бесконечная критика и интриги прекратились. Выступлением на телевидении Сокол нарушил кратковременное затишье. Большую часть своего спитча он посвятил критике правительства, подконтрольного Коновалову и его команде. Первый «камень в огород» правительства Сокол бросил уже в начале программы, обсуждая республиканский бюджет. «Состояние бюджета можно оценить как кризисное. Наш созыв Верхового совета избрался в сентябре. Прямо „с колес“ мы начали работать с тем бюджетом, который нам внесло правительство. Еще в 2023 году мы понимали, что следующий год будет тяжелый, и уже в то время мы залезли в бюджет следующего года. Когда я говорю мы — я имею в виду всех нас вместе с правительством, но, конечно это было правительство республики. У нас не было даже времени никакого, чтобы сделать нормальный и сбалансированный бюджет», — прокомментировал Сокол, по сути, сняв с себя ответственность за проблемы с бюджетом Хакасии. Он добавил, что не принять бюджет Верховный совет не мог, так как это расценили бы как попытку саботировать работу правительства. «Говорили бы, что Сокол мстит Коновалову. Мы специально все блокируем. А у нас правительство республики любят и жалеют», — добавил депутат. После этого спикер прямо заявил, что низко оценивает работу правительства, которое замалчивает и не решает проблемы. «Мы вынуждены вмешиваться в работу исполнительной власти. Деятельно вмешиваться. Вытаскивать проблемы, которые замалчивались и решались непонятно как, если решались. Без обсуждения, без объяснения. Без консультации с муниципалитетами и с общественностью. Я не знаю, как наши коллеги из КПРФ оценивают работу правительства Хакасии, но судя по тем заявлениям, которые мы слышим от руководства КПРФ — оценивают хорошо. Это не совпадает с нашей точкой зрения», — заявил Сергей Сокол. А затем перешел к критике команды Коновалова. «Личностный рост Коновалова как главы очевиден, но вопрос к команде. Вопрос к тому, как работают его подчиненные. То, что вы видите на наших сессиях — мы пытаемся заставить их работать, либо показать Валентину Олеговичу, что эти кандидатуры не состоятельны, не компетентны, ленивы», — подытожил парламентарий. URA.RU связалось с депутатом Соколом. Он заверил, что, критикуя команду Коновалова, говорил не о политической принадлежности ее членов. «Речь идет не о команде КПРФ в составе республиканского кабмина, в котором помимо членов КПРФ, есть представители других партий, в том числе „Единой России“, а об отдельных направлениях работы республиканского правительства. Есть ряд моментов по отдельным министерствам, которые позволяют делать такие жесткие выводы», — прокомментировал спикер заксобрания. Местные и федеральные политологи расценили действия политика как провокацию и поставили под сомнение устойчивость перемирия между ЕР и КПРФ. Журавлев: мир между ЕР и КПРФ может быть имитацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Считаю, что в нынешней ситуации это не самый разумный ход. Во-первых, идут выборы в Госдуму от Хакасии, а во-вторых — идет негласная договоренность между политическими партиями. Такое впечатление, что он решил потянуть одеяло на себя, хотя сейчас бенефис должен разыгрываться в сторону шульгинова. Зачем ему нужно сейчас это все устраивать? — не понятно», — комментирует главный редактор информагентства АИС и политолог Александр Бортников. «Вопрос в том, насколько мир (между ЕР и КПРФ) реален. Если это лишь имитация, и на самом деле каждому хочется наговорить друг другу гадости, то действия Сокола вполне логичны. Поэтому, вероятно, и последствий для Сокола не будет. К тому же, от „Единой России“ и не ожидают, что она будет играть на равных с КПРФ. Она — партия власти и может самостоятельно диктовать условия», — комментирует ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ин­сти­ту­та ре­ги­о­наль­ных про­блем Дмитрий Журавлев. «Перемирие перемирием, но, вместе с тем, Сокол не уходит со своей линии. Сергей Михайлович — человек волевой, со своей харизмой. И придерживается своего понимания об уместности. Договорились по сути о едином кандидате, об отсутствии борьбы за пост депутата Госдумы. Но никто не говорил о том, что устанавливается табу на критику. Идет политическая борьба, она не прекращалась практически никогда. В прошлую кампанию была настоящая война.Сейчас установился худой мир», — считает политолог Михаил Верхотуров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хрупкое перемирие, заключенное между «Единой Россией» и КПРФ в Хакасии, может быть разрушено из-за резких высказываний спикера заксобрания Сергея Сокола (ЕР). Выступая 31 июля в программе «Аргументы» на местном телевидении, он раскритиковал работу правительства, подконтрольного губернатору-коммунисту Сергею Соколу, а также команду главы республики. Политологи поставили под сомнение мир, который усилиями федерального центра создавался в республике. Власть в Хакасии распределена между двумя лагерями: правительство подчинено губернатору-коммунисту Коновалову, а заксобрание, на 68% состоящее из единороссов — Сергею Соколу, который конкурировал с действующим главой региона на выборах 2023 года, но по собственному желанию выбыл из предвыборной гонки. Конфликты между исполнительной и законодательной властью привели к серьезным экономическим проблемам. Бюджет на 70—80% финансируется за счет кре­ди­тов. В начале месяца властям даже пришлось обращаться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить финансовую помощь в размере 9,2 млрд руб­лей, а та­к­же предо­ста­вить бюд­жет­ный кре­дит на за­ме­ще­ние ком­мер­че­ско­го в сум­ме 5 млрд руб­лей. Республика столкнулась и с энергетическим кризисом: этой зимой Абакан неделями находился без отопления. В канун довыборов в Госдуму по округу от Хакасии отношения единороссов и коммунистов начали стабилизироваться. Партии, усилиями федерального центра, впервые за долгие годы пришли к общему соглашению: они сообща поддержали беспартийного кандидата Николая Шульгинова, экс-министра энергетики РФ. Мероприятия по примирению продолжились. Коновалов и Сокол сопровождают Шульгинова в предвыборных поездках, представители партий еженедельно встречаются и обсуждают взаимные претензии. Даже агитационные материалы обеих партий начали расклеиваться сообща. Партии условились на перемирии. Бесконечная критика и интриги прекратились. Первый «камень в огород» правительства Сокол бросил уже в начале программы, обсуждая республиканский бюджет. «Состояние бюджета можно оценить как кризисное. Наш созыв Верхового совета избрался в сентябре. Прямо „с колес“ мы начали работать с тем бюджетом, который нам внесло правительство. Еще в 2023 году мы понимали, что следующий год будет тяжелый, и уже в то время мы залезли в бюджет следующего года. Когда я говорю мы — я имею в виду всех нас вместе с правительством, но, конечно это было правительство республики. У нас не было даже времени никакого, чтобы сделать нормальный и сбалансированный бюджет», — прокомментировал Сокол, по сути, сняв с себя ответственность за проблемы с бюджетом Хакасии. Он добавил, что не принять бюджет Верховный совет не мог, так как это расценили бы как попытку саботировать работу правительства. «Говорили бы, что Сокол мстит Коновалову. Мы специально все блокируем. А у нас правительство республики любят и жалеют», — добавил депутат. «Мы вынуждены вмешиваться в работу исполнительной власти. Деятельно вмешиваться. Вытаскивать проблемы, которые замалчивались и решались непонятно как, если решались. Без обсуждения, без объяснения. Без консультации с муниципалитетами и с общественностью. Я не знаю, как наши коллеги из КПРФ оценивают работу правительства Хакасии, но судя по тем заявлениям, которые мы слышим от руководства КПРФ — оценивают хорошо. Это не совпадает с нашей точкой зрения», — заявил Сергей Сокол. «Личностный рост Коновалова как главы очевиден, но вопрос к команде. Вопрос к тому, как работают его подчиненные. То, что вы видите на наших сессиях — мы пытаемся заставить их работать, либо показать Валентину Олеговичу, что эти кандидатуры не состоятельны, не компетентны, ленивы», — подытожил парламентарий. URA.RU связалось с депутатом Соколом. Он заверил, что, критикуя команду Коновалова, говорил не о политической принадлежности ее членов. «Речь идет не о команде КПРФ в составе республиканского кабмина, в котором помимо членов КПРФ, есть представители других партий, в том числе „Единой России“, а об отдельных направлениях работы республиканского правительства. Есть ряд моментов по отдельным министерствам, которые позволяют делать такие жесткие выводы», — прокомментировал спикер заксобрания. Местные и федеральные политологи расценили действия политика как провокацию и поставили под сомнение устойчивость перемирия между ЕР и КПРФ. «Считаю, что в нынешней ситуации это не самый разумный ход. Во-первых, идут выборы в Госдуму от Хакасии, а во-вторых — идет негласная договоренность между политическими партиями. Такое впечатление, что он решил потянуть одеяло на себя, хотя сейчас бенефис должен разыгрываться в сторону шульгинова. Зачем ему нужно сейчас это все устраивать? — не понятно», — комментирует главный редактор информагентства АИС и политолог Александр Бортников. «Вопрос в том, насколько мир (между ЕР и КПРФ) реален. Если это лишь имитация, и на самом деле каждому хочется наговорить друг другу гадости, то действия Сокола вполне логичны. Поэтому, вероятно, и последствий для Сокола не будет. К тому же, от „Единой России“ и не ожидают, что она будет играть на равных с КПРФ. Она — партия власти и может самостоятельно диктовать условия», — комментирует ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ин­сти­ту­та ре­ги­о­наль­ных про­блем Дмитрий Журавлев. «Перемирие перемирием, но, вместе с тем, Сокол не уходит со своей линии. Сергей Михайлович — человек волевой, со своей харизмой. И придерживается своего понимания об уместности. Договорились по сути о едином кандидате, об отсутствии борьбы за пост депутата Госдумы. Но никто не говорил о том, что устанавливается табу на критику. Идет политическая борьба, она не прекращалась практически никогда. В прошлую кампанию была настоящая война.Сейчас установился худой мир», — считает политолог Михаил Верхотуров.