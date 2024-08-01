Вологодского губернатора отчитали за провал кампании в гордуму

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов оказался на грани провала: после своего назначения в октябре 2023 года он увлекся отставками в местном правительстве и собственной предвыборной кампанией, проигнорировав выборы в думу Вологды. Когда стало очевидно, что «Единая Россия» может потерпеть историческое поражение (партия власти всегда получала почти максимум мандатов), вмешалась Москва. Филимонову поручили экстренно выправлять положение, но эксперты уверены: спасать ситуацию уже слишком подзно. Выборы могут обернуться скандалом.
После того, как Филимонов сменил на посту губернатора Олега Кувшинникова в 2023 году, в регионе начались массовые отставки. За несколько месяцев врио уволил четырех заместителей губернатора, в том числе и политического, мэра Вологды Сергея Воропаева и других чиновников. В результате аппаратных чисток был сформирован список кандидатов от «Единой России», который наполовину состоит из неопытных новичков, ранее не занимавшихся политикой: врачей, заведующих детскими садами, сотрудников школ, представителей коммерческого сектора. Против них в округах оппозиция поставила своих самых сильных кандидатов, которые имеют все шансы победить единороссов. По предварительным данным, оппозиционерам может отойти порядка 7 округов (на прошлых выборах ЕР получила 27 из 30 мандатов).
На патовую ситуацию с выборами гордуму обратили внимание в администрации президента. По информации федеральных источников URA.RU, Филимонову разъяснили, что он несет личную ответственность за итоги голосования и потребовали немедленно включиться в кампанию. Врио принялся в ручном режиме выправлять ситуацию.
Первым делом Филимонов попытался «сшить» свою предвыборную кампанию с думской. Ряд кандидатов получили мерч «Команда Филимонова», в котором проводят предвыборные мероприятия. Агитационные материалы кандидатов в думу начали расклеиваться в паре с АПМ Филимонова. Так, популярный в народе губернатор решил поделиться собственным рейтингом с менее узнаваемыми кандидатами. Стратегия может незначительно улучшить положение ЕР: Филимонов — самый узнаваемый среди всех врио губернаторов, избирающихся в сентябре этого года. По данным ВЦИОМ, его знает 88% населения региона. 82% от этого числа готовы за него проголосовать.
«Идет очевидная сшивка кампаний Филимонова и кандидатов в городскую думу. На этих выборах много новых кандидатов и много новых лиц, которые электорально не очень узнаваемы, идут в политику впервые. Им пытаются некий рейтинг добавить, чтобы „протащить“ (в думу) младшего товарища. Но, конечно, „выехать“ на одном Филимонове будет тяжело», — комментирует политтехнолог Константин Чегин.
Кандидаты смогут заработать дополнительные политические и очки благодаря правительственному проекту «Стратегия-35».
Суть проекта в том, что каждый житель региона может внести свою инициативу в стратегию развития Вологодской области. Источники URA.RU сообщают, что с помощью этого проекта Филимонов будет продвигать муниципальных кандидатов. При согласовании их проекты будут в приоритете. Инициативы, внесенные кандидатами, станут их личными предвыборными проектами, обеспеченными бюджетными средствами.
Несколько кандидатов уже зарегистрировали свои проекты на портале. Главврач городской поликлиники Ирина Соколова, избирающаяся в 11-ом одномандатном округе, инициирует развитие спортивно-рекреационной зоны реки Шограш. Ольга Марсова, главврач другой поликлиники, хочет расширять проезд к подведомственному медучреждению и организовать дополнительную парковочную зону. Она также впервые избирается в 30-ом округе. Председатель товарищества собственников Михаил Козырев, избирающийся по 22 округу, выступает за строительство нового коллектора вблизи городского стадиона для очистки воздуха. Это лишь часть кандидатов, заявившихся на проект.
Очевидно, что на выборах в гордуму будет усилен и административный ресурс. Однако учитывая, что Филимонов рассорился с местными аппаратчиками, применить его в отдельных округах может быть затруднительно.
Помочь губернатору может дистанционное электронное голосование, которое с недавнего времени начало действовать в регионе. Его очень опасаются представители местной КПРФ, которые уже сообщали URA.RU, что одержать победу в условиях использования ДЭГ крайне сложно.
«Округа в Вологде достаточно маленькие, поэтому не факт, что мобилизационного ресурса хватит в отдельном округе. Все зависит от того, как включатся технологи и какую кампанию они проведут», — считает Константин Чегин.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев убежден, что даже самые лучшие политтехнологи уже не смогут помочь Филимонову исправить ситуацию.
«Времени у него не очень много. Что там уже нагонять? Кампанию вот так провести нельзя, даже с самым блестящими политтехнологами. Ему остается использовать только административный ресурс, потому что по другому исправить ситуацию они уже не успевают. Все остальное — это пустить ситуацию на самотек. Начинать заниматься кампанией нужно хотя бы за год», — дает неутешительный прогноз Дмитрий Журавлев.
Учитывая, что Филимонов был назначен на должность раньше всех остальных врио, которые заняли посты лишь весной 2024 года, спрос к нему, наверняка, будет выше. Провал «Единой России» на выборах нельзя будет списать на отсутствие времени для подготовки.
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