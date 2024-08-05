В России перезапустили программу переселения из аварийного жилья

Кого премьер поручил перевезти в первую очередь

05 августа 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил на совещании с вице-премьерами расселение людей из аварийного жилья Фото: Роман Наумов © URA.RU Власти России перезапустили программу переселения людей из ветхо-аварийного жилья. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин уточнил, кто отметит новоселье в первую очередь. Как объяснили эксперты URA.RU, расселение россиян из аварийного жилья стимулирует экономический рост регионов. Правительство принимает меры для ускоренного расселения граждан из жилья, которое стало непригодным для жизни до 1 января 2017 года, акцентировал внимание глава правительства. В том числе, регионам выделяется опережающее финансирование. Эта задача должна быть полностью выполнена до конца 2024 года. Михаил Мишустин поручил обеспечить нуждающихся комфортным жильем Фото: Роман Наумов © URA.RU «Важно сделать все возможное для того, чтобы по всей стране больше людей могли быстрее переехать в комфортные, безопасные, современные квартиры. Это крайне чувствительный вопрос для россиян», — заявил Мишустин. Программа переселения людей из аварийных домов реализуется опережающими темпами, уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Значительная часть регионов уже выполнила программу досрочно. Это 41 регион», — обратил внимание вице-премьер. Это стало возможным благодаря двум факторам: опережающее финансирование и собственные средства территорий. Статья по теме Мишустин показал, как власти сделают россиян богаче Правительство продолжает искать возможности ускорить расселение аварийного жилья. «Один из перспективных механизмов, который дает такую возможность, — это комплексное развитие территорий. Он позволяет обновлять городскую застройку, в том числе расселять непригодные для проживания дома, а также создавать необходимую социальную, дорожную, коммунальную инфраструктуру», — заявил Хуснуллин. Ввод нового жилья станет драйвером экономического роста регионов, заявил вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. Меры правительства по расселению аварийного жилья во многом ориентированы именно на регионы и помощь тем, кто не может самостоятельно решить вопрос с жильем. «Аварийное жилье у нас не только в крупных городах, где идет активная стройка. У нас много аварийного жилья и в малых городах, а там оно расселяется гораздо медленнее, потому что строят меньше», — отметил Шлеменков. Его мнение разделил заведующий кафедрой экономики города и муниципального управления НИУ ВШЭ Александр Пузанов. По его словам, расселение аварийного жилья не только поможет россиянам решить свои трудности, но и ведет к экономическому росту регионов. «Эти меры являются одним из драйверов экономического роста, потому что в этой сфере много дополнительных товаров», — продолжил свою мысль Пузанов. Регионы реализуют программу переселения людей из аварийных домов ускоренными темпами, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Переселение людей из аварийного жилья стимулирует строительную отрасль и позволит решить проблему с безработицей, уверен экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «При расселении людей из ветхого жилья и практической помощи решается масса других вопросов. Например, проблемы с дефицитом рабочей силы на градообразующих предприятиях. Если нет жилья, никто работать не будет. Это достаточно серьезное основание для того, чтобы заняться этой темой», — пояснил собеседник. По словам Масленникова, регионы смогут укрепить экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные кадры. «Главный эффект, на мой взгляд, это возможность ровного распределения рабочей силы и более комплексного, связанного развития регионов, в том числе и друг с другом, а это уже экономическая мотивация», — добавил экономист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти России перезапустили программу переселения людей из ветхо-аварийного жилья. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин уточнил, кто отметит новоселье в первую очередь. Как объяснили эксперты URA.RU, расселение россиян из аварийного жилья стимулирует экономический рост регионов. Правительство принимает меры для ускоренного расселения граждан из жилья, которое стало непригодным для жизни до 1 января 2017 года, акцентировал внимание глава правительства. В том числе, регионам выделяется опережающее финансирование. Эта задача должна быть полностью выполнена до конца 2024 года. «Важно сделать все возможное для того, чтобы по всей стране больше людей могли быстрее переехать в комфортные, безопасные, современные квартиры. Это крайне чувствительный вопрос для россиян», — заявил Мишустин. Программа переселения людей из аварийных домов реализуется опережающими темпами, уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Значительная часть регионов уже выполнила программу досрочно. Это 41 регион», — обратил внимание вице-премьер. Это стало возможным благодаря двум факторам: опережающее финансирование и собственные средства территорий. Правительство продолжает искать возможности ускорить расселение аварийного жилья. «Один из перспективных механизмов, который дает такую возможность, — это комплексное развитие территорий. Он позволяет обновлять городскую застройку, в том числе расселять непригодные для проживания дома, а также создавать необходимую социальную, дорожную, коммунальную инфраструктуру», — заявил Хуснуллин. Ввод нового жилья станет драйвером экономического роста регионов, заявил вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. Меры правительства по расселению аварийного жилья во многом ориентированы именно на регионы и помощь тем, кто не может самостоятельно решить вопрос с жильем. Его мнение разделил заведующий кафедрой экономики города и муниципального управления НИУ ВШЭ Александр Пузанов. По его словам, расселение аварийного жилья не только поможет россиянам решить свои трудности, но и ведет к экономическому росту регионов. «Эти меры являются одним из драйверов экономического роста, потому что в этой сфере много дополнительных товаров», — продолжил свою мысль Пузанов. Переселение людей из аварийного жилья стимулирует строительную отрасль и позволит решить проблему с безработицей, уверен экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «При расселении людей из ветхого жилья и практической помощи решается масса других вопросов. Например, проблемы с дефицитом рабочей силы на градообразующих предприятиях. Если нет жилья, никто работать не будет. Это достаточно серьезное основание для того, чтобы заняться этой темой», — пояснил собеседник. По словам Масленникова, регионы смогут укрепить экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные кадры. «Главный эффект, на мой взгляд, это возможность ровного распределения рабочей силы и более комплексного, связанного развития регионов, в том числе и друг с другом, а это уже экономическая мотивация», — добавил экономист.