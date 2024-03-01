Мишустин показал, как власти сделают россиян богаче

Столичный уровень жизни должен прийти в глубинку за шесть лет

01 марта 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил конвертировать успехи России — пятой экономика мира — в доходы населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власть готова конвертировать экономические успехи в рост благосостояния граждан по всей стране. Для чего разработают новые нацпроекты и программы развития регионов. Так эксперты прокомментировали URA.RU выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства первого марта. Мишустин открыл заседание словами о работе правительства по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он определил ряд стратегических задач. «По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать Правительству, министерствам, ведомствам и, конечно, нашим регионам в ближайшие шесть лет», — сказал глава правительства. Современное и доступное образование в каждом регионе — приоритет на ближайшие 6 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Социальная сфера — ключевое направление в работе правительства. Продление семейной ипотеки до 2030 года, выплаты 450 тысяч рублей не погашение жилищных кредитов, налоговые вычеты и новые ипотечные программы для малых городов, поддержка участников СВО и членов их семей — главное из речи Мишустина о социальных проектах. «Решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи», — подчеркнул премьер. Внимание в ближайшие 6 лет уделят также и подготовке кадров, и достижению технологического суверенитета, и росту экономических показателей, для чего запустят новые и продлят существующие национальные проекты. Особую роль в риторике премьера играли инфраструктурные проекты в регионах, развития малых городов и списания кредитов из федерального бюджета регионам. «Поручено также подготовить и запустить новую программу переселения из аварийного жилья, продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры. Отдельное внимание уделим проведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов и населенных пунктов», — заявил глава правительства, добавив, что новым регионам России на эти цели дополнительно выделят 5 млрд рублей. «Путин подал правительству четкий сигнал: необходимо пятое место России в числе крупнейших экономик мира конвертировать в благосостояние граждан. Экономика накопила достаточно ресурсов для запуска новых нацпроектов, реформ и передачи денег на первоочередные социальные нужды россиян», — заявил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнев. Политолог отметил, что сегодняшнее заседание, несмотря на ранее опубликованную иную повестку, не могло отличаться от остро-социальной риторики президента. «Здоровые и обеспеченные граждане — это не следствие, а причина роста экономики. Заявленное обеспечение высокого качества жизни подразумевает рост достатка, как следствие, обеспеченность людей товарами и услугами, улучшение их здоровья и снижение смертности в трудоспособном возрасте», — пояснил Селезнев. Здоровый, обеспеченный гражданин — не следствие, а причина роста экономики, отметил доктор наук Павел Селезнев Фото: фото из личного архива © URA.RU Новые национальные проекты, предложенные вчера президентом, строго социальные, отмечает заслуженный деятель науки, профессор Финуниверситета при Правительстве РФ Марина Абрамова. «Из пяти новых анонсированных президентом нацпроектов — четыре носят социально-ориентированных характер. Они решают не только проблему дефицита кадров, но и способствуют росту доходов, а значит — спроса населения, что является также фактором экономического роста», — раскрыла смысл новых нацпроектов профессор. Все это не окажет большого влияния на инфляционные процессы, считает экономист, поскольку данные программы носят точечный характер, затрагивают интересы отдельных групп населения, нуждающихся в поддержке. «Предметный, адресный характер реализации таких программ обеспечит решение проблемы экономического роста и социального развития без ощутимого влияния на разгон инфляции», — заключила Марина Абрамова. Новость по теме Мишустин взялся за реализацию инициатив президента Совершенствование инфраструктуры регионов — ключевой процесс для повышения благосостояния населения, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Улучшение жизни в регионах — красная нить выступления Владимира Путина, а реализация проектов доступной среды, жилья, благоустройство малых городов — приоритетная задача правительства на ближайшие шесть лет», — пояснил политолог. По его словам, власть, реализуя подобные инициативы, стремится поднять уровень жизни на всей территории России. «Невозможно сконцентрировать население огромной страны в двух городах! Наблюдая создание рабочих мест, строительство дорог, жилья, парков — каждый захочет остаться рядом с близкими и строить свою жизнь на малой родине», — заключил Дмитрий Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власть готова конвертировать экономические успехи в рост благосостояния граждан по всей стране. Для чего разработают новые нацпроекты и программы развития регионов. Так эксперты прокомментировали URA.RU выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства первого марта. Мишустин открыл заседание словами о работе правительства по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он определил ряд стратегических задач. «По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать Правительству, министерствам, ведомствам и, конечно, нашим регионам в ближайшие шесть лет», — сказал глава правительства. Социальная сфера — ключевое направление в работе правительства. Продление семейной ипотеки до 2030 года, выплаты 450 тысяч рублей не погашение жилищных кредитов, налоговые вычеты и новые ипотечные программы для малых городов, поддержка участников СВО и членов их семей — главное из речи Мишустина о социальных проектах. «Решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи», — подчеркнул премьер. Внимание в ближайшие 6 лет уделят также и подготовке кадров, и достижению технологического суверенитета, и росту экономических показателей, для чего запустят новые и продлят существующие национальные проекты. Особую роль в риторике премьера играли инфраструктурные проекты в регионах, развития малых городов и списания кредитов из федерального бюджета регионам. «Поручено также подготовить и запустить новую программу переселения из аварийного жилья, продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры. Отдельное внимание уделим проведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов и населенных пунктов», — заявил глава правительства, добавив, что новым регионам России на эти цели дополнительно выделят 5 млрд рублей. Политолог отметил, что сегодняшнее заседание, несмотря на ранее опубликованную иную повестку, не могло отличаться от остро-социальной риторики президента. «Здоровые и обеспеченные граждане — это не следствие, а причина роста экономики. Заявленное обеспечение высокого качества жизни подразумевает рост достатка, как следствие, обеспеченность людей товарами и услугами, улучшение их здоровья и снижение смертности в трудоспособном возрасте», — пояснил Селезнев. Новые национальные проекты, предложенные вчера президентом, строго социальные, отмечает заслуженный деятель науки, профессор Финуниверситета при Правительстве РФ Марина Абрамова. «Из пяти новых анонсированных президентом нацпроектов — четыре носят социально-ориентированных характер. Они решают не только проблему дефицита кадров, но и способствуют росту доходов, а значит — спроса населения, что является также фактором экономического роста», — раскрыла смысл новых нацпроектов профессор. Все это не окажет большого влияния на инфляционные процессы, считает экономист, поскольку данные программы носят точечный характер, затрагивают интересы отдельных групп населения, нуждающихся в поддержке. «Предметный, адресный характер реализации таких программ обеспечит решение проблемы экономического роста и социального развития без ощутимого влияния на разгон инфляции», — заключила Марина Абрамова. Совершенствование инфраструктуры регионов — ключевой процесс для повышения благосостояния населения, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Улучшение жизни в регионах — красная нить выступления Владимира Путина, а реализация проектов доступной среды, жилья, благоустройство малых городов — приоритетная задача правительства на ближайшие шесть лет», — пояснил политолог. По его словам, власть, реализуя подобные инициативы, стремится поднять уровень жизни на всей территории России. «Невозможно сконцентрировать население огромной страны в двух городах! Наблюдая создание рабочих мест, строительство дорог, жилья, парков — каждый захочет остаться рядом с близкими и строить свою жизнь на малой родине», — заключил Дмитрий Солонников.