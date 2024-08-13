Влиятельный клан угрожает ЕР провалом на выборах в Иркутске

Выборы в думу Иркутска неожиданно могут закончиться провалом для «Единой России». Все потому, что губернатор Игорь Кобзев рассорился с влиятельной семьей Красноштановых, которая контролирует строительный рынок региона и имеет места в гордуме, заксобрании и даже федеральном парламенте. Заблокированные с помощью праймериз ЕР кандидаты от клана пошли против партии власти и решили баллотироваться как самовыдвиженцы или от оппозиции. Политологи считают, что они без труда победят кандидатов-единороссов.
Клан Красноштановых всегда был представлен на разных уровнях власти в Иркутской области. На сегодняшний день глава семьи Алексей Красноштанов — в заксобрании Иркутской области, сыновья Антон и Дмитрий — в Государственной и городской думах. Главный актив семьи — строительная компания СПМК-7, любимый подрядчик властей до скандала 2023 года. Фирма сорвала сроки строительства одного из крупнейших социальных объектов Приангарья — школы на полторы тысячи мест. Работы начались еще в 2021 году. Изначально стоимость работ составляла 1,4 млрд рублей, но уже в 2022 выросла до 1,7 млрд. Стройку должны были закончить в декабре 2022 года, но работы идут до сих пор. В 2023 году суд оштрафовал депутата Алексея Красноштанова на 26 млн рублей.
Скандал вышел на федеральный уровень. Рейтинги губернатора Игоря Кобзева начали стремительно падать. Ударил конфликт и по репутации мэра Иркутска Руслана Болотова. Отношения между политиками и семьей испортились, — говорят источники URA.RU из региона, что начало сказываться на бизнесе. В ответ подконтрольные Красноштановым telegram-каналы, как по отмашке, начали атаковать региональных и городских чиновников, а особенно — градоначальника Болотова.
Мэр и внутриполитический блок региона начали принимать меры для сокращения числа ставленников Красноштановых в новом созыве гордумы. На данный момент их, не считая члена семьи Дмитрия, 4 человека: помощники члена семьи из Госдумы Светлана Кузнецова (1 округ), Дмитрий Ващук (3 округ), Леонид Усов (5 округ) и гендиректор «Дентастар» Евгений Шеломенцев (25 округ). Почти все избраны по Ленинскому округу. Он считается зоной влияния Красноштановых.
Ни один из перечисленных депутатов, кроме Кузнецовой, в этом году на праймериз «Единой России» не победил.
Собеседники агентства из политических кругов региона уверяют, что такая задача изначально была поставлена местным внутриполом, что говорит о причастности и самого губернатора к кампании против Красноштановых. Раз вход в гордуму через ЕР представителям клана оказался закрыт, они пошли другим путем — самовыдвиженцами и через оппозиционные партии.
Однако на этот раз Красноштановы намерены занять в гордуме не 5 мест, как сделали это в 2019 году, а намного больше. Представители клана ведут кампании по меньшей мере в 9 округах. Помимо перечисленных выше действующих депутатов, которые пошли самовыдвиженцами (а Усов в 5 округе от «Гражданской платформы»), в предвыборной гонке участвует помощница депутата заксобрания Алексея Красноштанова Наталья Цибанова (2 округ). Изначально она также пыталась пойти от «Единой России», но, проиграв праймериз, зарегистрировалась самовыдвиженцем. В третьем округе изначально попытался зарегистрироваться самовыдвиженцем действующий депутат Ващук, но получил отказ в избиркоме. Замену ему составила Елена Красноштанова, член семьи и советник в иркутском филиале банка Синара. Семья также попытается занять 8 и 9 округа. В 8 избирается Игорь Красноштанов (сотрудник «СтройУспех»), а в 9 — Татьяна Красноштанова, директор «ДомСтрой».
Второй и последний представитель семьи, которому удалось пойти на выборы от «Единой России» — действующий депутат Дмитрий Красноштанов. Он избирается в 6 округе. Против него внутриполу пришлось выставлять сильного самовыдвиженца Михаила Кудрявцева — участника СВО и директора конного клуба.
Конкуренты-единороссы других ставленников клана не представляют серьезной угрозы. В большинстве округов — это люди без политического опыта: небольшие предприниматели, сотрудники коммерческого сектора, инженеры. «Если кому-то удастся победить кандидата от Красноштановых — это будет большущее чудо для Иркутской политической жизни. Семья обладает серьезнейшим ресурсом, финансовым и электоральным. Они умеют работать с избирателями, у них есть свой известный благотворительный фонд, который знают жители», — считает доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Сергей Шмидт.
«Желание (у властей заблокировать кандидатов от клана) наверняка есть. Но эта игра явно не стоит свеч. Перебить их на кого-то практически невозможно. Запускать административный ресурс, связанный с избиркомом, не хотят. Это уже не принято. Придется просто потерпеть. Я думаю, что представительство в виде 5 депутатов они точно сохранят, а скорее всего и расширят», — добавил эксперт.
Ресурс облизбиркома все же задействуется. Этим объясняется тот факт, что большинство кандидатов от клана зарегистрировались только спустя несколько попыток. С первого раза до выборов не допустили лишь единицы.
Точно количество аффилированных с кланом кандидатов не известно. Вероятно, помимо перечисленных девяти, есть и другие. Избираться они могут от КПРФ, чей секретарь и экс-губернатор Курской области Сергей Левченко дружен с Красноштановыми. Он даже снял с выборов своего кандидата Константина Азеева в первом округе в гордуму, чтобы не составлять конкуренцию Светлане Кузнецовой.
Выборы в гордуму Иркутска всегда проходили по достаточно спокойному сценарию. На данный момент фракция ЕР составляет 29 из 35 человек. Выборы проходят по мажоритарной системе, что позволяет партии власти успешно применять административный ресурс в округах. Сегодняшний раскол неминуемо приведет к тому, что количество депутатов от партии власти уменьшится. А избравшиеся самовыдвиженцы от семьи Красноштановых не будут скованы партийными обязательствами и смогут вести свою деятельность так, как вздумается.
Оптимистично смотрит на сложившуюся ситуацию региональный эксперт Центра общественно-политических проектов Владислав Шиндяев.
«В нынешнем электоральном периоде они (представители семьи) претендуют на еще большее количество округов и хотят увеличить присутствие своих кандидатов в думе. Насколько у них это получится — покажут выборы. Вести кампании, как на своих, так и на других территориях они умеют. Мы это уже неоднократно видели. Но хватит ли им возможностей продуктивно провести конкурентные кампании одновременно на всех округах покажут выборы в сентябре. Как мне кажется, не все округа для этого клана в 2024 году будут одинаково успешны», — считает политолог.
Эксперт добавил, что по итогам кампании количество мандатов у клана, ввиду отсутствия поддержки «Единой России», может быть снижено с 5 до 2-3. «Это определится прежде всего активностью кандидатов и штабов в ходе кампании на местах, и как следствие — ходом голосования», — резюмирует Шиндяев.
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