Зампред Госдумы нанесет удар по ЕР с помощью оппозиции в Туве

Абсолютное большинство «Единой России» в Верховном Хурале Тувы может закончиться по итогам выборов-2024: экс-губернатор республики, а ныне зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, хоть сам и единоросс, выдвинул своих тувинских соратников на выборы от «Справедливой России». Большинство из них — бывшие члены ЕР, опытные и ресурсные политики. Политологи прогнозируют разгром партии власти в борьбе с командой Кара-оола, которого не смогла остановить даже Администрация президента.
На сегодня Верховный Хурал почти полностью принадлежит единороссам. По итогам прошлых выборов партия власти заняла 30 из 32 мест. Еще 2 получила ЛДПР. Тогда, будучи губернатором, парламент формировал Кара-оол. Влияние в республике он начал терять после ухода в Госдуму в 2021 году. Пришедший ему на смену Владислав Ховалыг начал зачищать ставленников своего предшественника на всех уровнях власти, чтобы избавиться от постоянного воздействия Кара-оола. В этом году Ховалыг, намереваясь сформировать собственный парламент, закрыл возможность связанным с Кара-оолом кандидатам избираться от «Единой России». Но проблема не решилась, а только усугубилась: эти же люди пошли на выборы от «Справедливой России», и теперь они могут не просто войти в парламент, но и испортить итоги выборов для ЕР.
В июле, накануне выборов, близкий к Кара-оолу действующий депутат Верховного Хурала от «Единой России» Василий Оюн возглавил республиканское отделение СР. Источники URA.RU рассказывают, что об этом лично с председателем партии Сергеем Мироновым договаривалась сенатор от региона Людмила Нарусова. Мотивы этой конфигурации не раскрываются, однако очевидно, что она сыграла на руку Кара-оолу, который получил возможность с помощью Оюна без труда выдвинуть от СРЗП своих людей. По версии другого источника, договоренности с Мироновым заключал сам Кара-оол.
По словам тех же инсайдеров, цель Кара-оола, столь активно воюющего против Ховалыга, — вновь возглавить регион в 2026 году. Как ранее сообщало агентство, депутата уже вызывали в АП и требовали прекратить интриги против действующего губернатора и партии власти. Тот, чувствуя за собой поддержку все еще влиятельного экс-министра обороны Сергея Шойгу, проигнорировал кремлевских чиновников.
Ставленниками Кара-оола, выдвигающимися от «Справедливой России», в республике называют Ирину Бадыргы (возглавляет список по 2-ой территориальной группе), Алдын-Кыс Конгар (возглавляет список по 8-ой территориальной группе), Алдара Тамдына (возглавляет список по 9-ой территориальной группе) и Василия Оюна, единственного кандидата из общереспубликанского списка, новоиспеченного секретаря СР в Туве. Все четверо до недавнего времени были единороссами, а Тымдын и вовсе изначально заявлялся на праймериз ЕР и даже победил. Однако все же был вынужден идти от оппозиции. Бадыргы, Конгар и Оюн — действующие депутаты Верховного Хурала. Бадыргы была вице-спикером и возглавляла комитет по соцполитике, однако с приходом Ховалыга была отстранена от должности. Конгар же до сих пор возглавляет комитет по бюджету.
Это не все, кого выдвинул на выборы Кара-оол. Есть и другие сторонники депутата, чья связь с ним менее очевидна. Кроме того, часть кандидатов удалось отсеять на этапе выдвижения: республиканский избирком подконтролен губернатору Ховалыгу. Отказ в регистрации получил помощник Кара-оола Аяс Сарыглар, который также пытался выдвинуться от справедливороссов. Не допустили до выборов и нескольких других кандидатов от СР. Источники агентства предполагают, что они также связаны с депутатом Госдумы.
Соперники маститых кандидатов Кара-оола от «Единой России», очевидно, менее опытны и не обладают большими ресурсами.
Против бывшего вице-спикера заксобрания Бадыгры идет председатель тувинского профсоюза Галина Сюрюн. Против председателя бюджетного комитета Конгар — чиновник средней руки, глава регионального комитета по охране объектов животного мира Артыш Салчак. Против Тамдына — бюджетник, директор национального архива Тывы Белекмаа Мунге. Сильные партийные кандидаты, вероятно, принесут голоса и для прохождения в думу по списку лидера партии Василия Оюна.
Главный редактор газеты «Риск» Сергей Конвиз считает, что «Справедливая Россия» по итогам выборов может занять порядка 20% по партспискам. «У них большие перспективы победить кандидатов от партии власти. Во-первых, они люди все известные. Во-вторых, они идут не сами от себя, а от вице-спикера Госдумы, а за ним маячит фигура экс-министра оборона Сергея Шойгу», — убежден эксперт. По мнению политолога, именно сохраняющееся влияние Шойгу позволяет Кара-оолу вести столь агрессивные действия, невзирая на Администрацию президента.
Между тем, действия Кара-оола напрямую влияют на позиции губернатора Владислава Ховалыга. Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» в последнем докладе, посвященном политической устойчивости губернаторов, писал: «Устойчивость главы республики Тыва Владислава Ховалыга снизилась из-за публичного конфликта с группой бывшего руководителя региона Шолбана Кара-Оола».
Глава холдинга Евгений Минченко в беседе с URA.RU дал свою оценку поведению Кара-оола: «Ему нечего терять. Группа Шойгу под ударом, у них осталось не так много плацдармов. Один из них — это Тыва. Им важно иметь там какую-то точку опоры, поэтому поведение Кара-оола абсолютно логично», — считает политолог.
Помимо «Справедливой России», на места в Народном Хурале претендует и ЛДПР. На данный момент у партии два мандата и она не намерена терять места. Явным лидером кампании является действующий депутат Виктор Цитцер и секретарь реготделения, идущая вторая за Слуцким в партсписке, Юлия Арланмай.
Предвыборная расстановка сил в Туве свидетельствует о грядущих потерях «Единой России» в Верховном Хурале. Интрига в том, как сильно уменьшится представительство партии в заксобрании.
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