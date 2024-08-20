Правительство ускорит замену самолетов Boeing и Airbus в авиапарке России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новому национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» акцентировал внимание на развитии самолетостроения. Эксперты URA.RU объяснили, что производство собственных воздушных судов необходимо для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки на фоне санкций, а работа над нацпроектом показывает, что сдвигать сроки больше некуда.
На совещании Михаил Мишустин подчеркнул, что современные отечественные разработки в транспортном машиностроении помогут надежно связать регионы. Это будет способствовать росту качества жизни граждан и повышению устойчивости российской экономики. Для этого нужно наращивать собственные компетенции и производственные мощности. Одним из приоритетных направлений председатель правительства назвал самолетостроение.
«Главой государства поставлена задача существенно увеличить количество лайнеров отечественного производства. К 2030 году их доля должна составить не менее половины в парке российских авиакомпаний. Речь идет о широкой линейке самолетов — от небольших региональных до широкофюзеляжных, с материалами, бортовым оборудованием, двигателями, комплектующими собственных отечественных разработок», — сказал Михаил Мишустин.
Государство будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе привлекать средства Фонда национального благосостояния. Также власти планируют стимулировать спрос на новую технику, в том числе содействовать созданию системы послепродажного обслуживания, сказал премьер.
Сейчас в России разрабатывают новые отечественные самолеты разных категорий — от легкомоторных региональных до дальнемагистральных лайнеров. Проекты находятся в разной степени готовности, планы по количеству и срокам выпуска Минпромторг неоднократно пересматривал.
В обновленной комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года количество воздушных судов, которые планируется выпустить в этот период, сократилось на 87 единиц, до 994. Снижение коснется только небольших региональных самолетов и не затронет магистральные. Сроки начала поставок по всем проектам также были сдвинуты на один-два года вперед.
Импортозамещение в гражданской авиации необходимо для сохранения доступности перевозок, отмечает авиаэксперт Роман Гусаров. Пока отрасли удается справляться с санкционным давлением, однако в дальнейшем нужно уходить от зависимости от зарубежных воздушных судов.
«Заявленные 50% — это даже мало. В магистральном сегменте доля отечественных самолетов должна достичь 100%, потому что это очень уязвимый сегмент, и практика показала, что в любой момент нам могут все перекрыть. Нас лишают запчастей, и техника становится дорогостоящей в обслуживании, поэтому суверенитет нам крайне необходим. В 2022 году примерно 10% самолетов у нас арестовали за границей, еще часть российские авиакомпании вывели из эксплуатации сами, поняв, что обслуживать их нерентабельно. Той техники, которая сейчас есть в авиапарках, хватает на обеспечение сегодняшних потребностей рынка, но мы видим, что спрос растет», — говорит собеседник URA.RU.
80% авиаперевозок в России приходится на ближне- и среднемагистральный сегменты, для которых предназначены новый самолет МС-21-310 и Superjet 100 New, отметил Роман Гусаров. Сроки по этим проектам неоднократно сдвигались, но сейчас они находятся в высокой степени готовности.
«Поставки МС-21-310 перенесли на 2025 год, потому что не завершена программа летных испытаний, без которых воздушное судно не должен пойти в серию. На первом месте надежность и безопасность, а не отчет по срокам. Но этот самолет уже строится серийно, десяток судов уже собраны и ждут завершения испытаний компонентов. Поэтому, вероятно, в следующем году удастся наверстать поставки и за этот год тоже», — говорит Роман Гусаров.
Дальнемагистральный сегмент меньше по пассажиропотоку, но заместить зарубежную технику в нем важно, поскольку сейчас он совсем не обеспечен отечественными самолетами. Региональные авиаперевозки с небольшим пассажирским трафиком также важны для экономики, потому что в стране есть регионы, критически зависимые от авиации, добавил эксперт.
Развитие производства авиационной техники требует широкой промышленной и научной кооперации, поэтому запуск производств самолетов в стране дает стимул к развитию экономики в целом, отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Также страна-производитель получает перспективы экспорта.
«Достижение целей по импортозамещению в отрасли будет зависеть от выстроенных приоритетов, от определения того, сколько и каких машин нам нужно. Подготовка национального проекта говорит о том, что откладывать сроки уже некуда, нужно четко определять цели на ближайшие годы и объемы их финансирования, механизмы поддержки. Работа над проектами отечественных самолетов уже идет полным ходом, нацпроект придаст ускорение», — говорит эксперт.
Чем быстрее отечественные продукты начнут внедрять, тем более эффективно заработают промышленные мощности, позволяя снижать себестоимость производства, комментирует депутат Госдумы Денис Кравченко. «Сейчас мяч на стороне производителей. Я знаю, что Объединенная авиастроительная корпорация делает все возможное для скорейшего начала поставок новых самолетов. Авиакомпании уже готовы принять к обслуживанию отечественные лайнеры, все условия и лизинговые программы для этого созданы», — резюмировал парламентарий.
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